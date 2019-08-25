Фотомарафон «100-летие ТАССР»: Александр Вишневский в операционном зале. 1920-е годы

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Фото: из экспозиции музея истории Казанского университета

Выдающийся хирург Александр Васильевич Вишневский окончил медицинский факультет Императорского Казанского университета в 1899 году. До самой революции он работал на медицинском факультете университета: учил студентов, разрабатывал новые практики. После прихода к власти революционеров Александр Васильевич не покинул город и не уехал за границу, в отличие от многих своих коллег.

Советская власть оказалась к нему удивительно благосклонна, даже на фоне того, как безжалостно она обходилась с интеллигенцией «старого разлива». В 1918 году Вишневского назначили старшим врачом первой советской больницы Казани, до 1926 года он возглавлял областную больницу АТССР, а потом снова вернулся в университет — заведовать хирургической клиникой медфака.

Студентки медицинского факультета Казанского университета. 1925—1926 гг. Фото предоставлено Государственным архивом РТ

Знаменитую свою мазь — бальзамический линимент с резким запахом и волшебными свойствами — Вишневский разработал в 1927 году. В сочетании с новокаином она способствовала быстрому заживлению гнойных ран. Это особенно пригодится потом, в годы Великой Отечественной войны. А пока Александр Васильевич писал научные труды, учил студентов и лечил людей. В 1934 году он покинул Казань и уехал в Ленинград.

