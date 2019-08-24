Все флаги в гости к нам: как проходит чемпионат рабочих профессий‬

‪Третий день WorldSkills 2019

Фото: Ксения Жаркова

Сегодня в Казани продолжаются соревнования чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills 2019. Молодые профессионалы из 63 стран соперничают в 56 компетенциях. О самых зрелищных состязаниях дня — в материале «Реального времени».

«Вчера самыми популярными были флаги России, Казахстана и Германии»

В девять утра у «Казан Экспо» уже много машин. Те, кто приехал на WorldSkills на своем транспорте, оставляют автомобиль на отдаленной парковке в поле и уже оттуда доезжают до павильона на микроавтобусах. Последние ходят один за другим, и дорога занимает не больше пяти минут.

Во второй день WorldSkills в соревнованиях участвуют команды из 63 стран, которые состязаются по 56 компетенциям. Чтобы не заблудиться в огромных павильонах выставочного центра, на входе стоит взять карту, где указаны эти самые компетенции и место их проведения. Как и на чемпионате мира по футболу — 2018, здесь есть «пункты», на которых все желающие могут нарисовать на лице красками флаг страны-участницы. К мастерам выстраиваются огромные очереди, которые, по их признанию, не уменьшаются даже к вечеру.

— Я даже не знаю, сколько флагов в день мы рисуем, потому что их реально очень много. Но могу сказать, что вчера самыми популярными были флаги России, Казахстана и Германии. Сегодня Россия тоже пользуется спросом. Самый сложный флаг? Американский, его рисовать дольше всего, — поделилась с корреспондентом «Реального времени» Исмира Укич.

В компетенции «Командная работа на производстве» участники второй день собирают механическую инвалидную коляску

Эксперты оценивают не только конечный продукт, но и работу в команде

В компетенции «Командная работа на производстве» участники второй день собирают механическую инвалидную коляску. Каждая команда в течение нескольких лет разрабатывала индивидуальный проект, который должна воплотить в жизнь за три дня. Эксперты оценивают не только конечный продукт, но и работу в коллективе — как участники взаимодействуют, решают возникающие производственные проблемы и конфликты. Именно это отличает компетенцию от других.

— Электромеханическая инвалидная коляска должна пройти полосу препятствий и быть мобильной, чтобы ее можно было сложить, — объяснили тонкости «номинации» ее участники.

«Модель на депиляцию мы нашли за 5 минут до начала соревнований»

Одна из самых популярных у зрителей компетенций — «Администрирование отеля». Сотрудники на ресепшен должны вежливо принять и заселить даже самого капризного гостя. Под видом клиентов выступают актеры, которые играют то незрячих, то людей, исповедующих «другие религии», то чересчур эмоциональных клиентов. За происходящим наблюдают эксперты, которые подмечают каждую неправильную деталь — ошибочное слово или жест сотрудника. Таким образом оцениваются стрессоустойчивость, способность решать нестандартные ситуации и лидерские качества.

В соседнем павильоне 24 страны-участницы соревнуются в искусстве красоты. Компетенция «Эстетическая косметология» разделана на четыре направления — расширенный уход за лицом, депиляция, уход за телом и маникюр.

В соседнем павильоне 24 страны-участницы соревнуются в искусстве красоты

— Эксперты оценивают по огромному количеству критериев. Например, чистоту, гладкость, не оставил ли мастер после себя синяки или ссадины, — объясняет воркшоп-менеджер компетенции Татьяна Гырлина.

Для того чтобы провести соревнования по этой компетенции, понадобилось 96 моделей. Этих девушек набирали отдельно, перед соревнованиями их осматривали эксперты, потому что и к ним есть особые требования.

— На дворе лето, и, например, на депиляцию мы нашли участницу лишь за 5 минут до начала соревнований. Сейчас ведь никто не ходит с отросшими волосами, — улыбается Татьяна.

Программа соревнований сегодня рассчитана до 17.00, попасть на них могут все желающие. Вход свободный (для того чтобы войти в павильон, нужно обзавестись бесплатным билетом).

1 / 12 Ксения Жаркова

Ксения Жаркова

Ксения Жаркова

Ксения Жаркова

Ксения Жаркова

Ксения Жаркова

Ксения Жаркова

Ксения Жаркова

Ксения Жаркова

Ксения Жаркова

Ксения Жаркова

Ксения Жаркова