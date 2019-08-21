Фотомарафон «100-летие ТАССР»: карты республики в границах 1920-х годов
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 3-я
Первые границы Татарской Советской Социалистической Республики были очень близки к тому, что мы видим на современной карте Татарстана.
Географические границы республики подробно детализировали только к середине сентября 1920 года. Обратите внимание на эту карту: русские названия населенных пунктов продублированы арабской вязью. Дело в том, что татарский язык до 1927 года использовал арабскую письменность, с 1927 года — латиницу и только в 1939-м перешел на кириллицу.
На момент образования республика делилась на 10 кантонов: Арский, Бугульминский, Буинский, Лаишевский, Мамадышский, Мензелинский, Свияжский, Спасский, Тетюшский и Чистопольский.
На этой территории тогда жили 2,85 миллиона человек. Зеленым цветом на этнографической карте, составленной в 1922 году по результатам переписи 1920 года, указаны места преимущественного расселения татар, желтым — русских. В основном русское население концентрировалось в городах, татар было больше в сельской местности.
комментарии
Принудительной сменой алфавита коммунисты лишили татар исторической памяти - после перехода на кириллицу многие татары уже не могли читать книги, написанные до 1927 года, и одномоментно стали "безграмотными"...
Многие земли татар оказались за пределами ТАССР, например в БАССР...
Вот как "ломали" народ, "ломали" его письменность и его историческую память...
Никогда не задавались вопросом?
Кстати большинством речных переправ владели оседлые тюрки, получая на это грамоты самого царя Ивана 1У.
Пора бы перестать распространять мифы.
Или Вы обычный провокатор, которому "приятно" ссорить народы?