Фотомарафон «100-летие ТАССР»: карты республики в границах 1920-х годов

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 3-я

Фото: Фото предоставлено Институтом международных отношений КФУ

Первые границы Татарской Советской Социалистической Республики были очень близки к тому, что мы видим на современной карте Татарстана.

Географические границы республики подробно детализировали только к середине сентября 1920 года. Обратите внимание на эту карту: русские названия населенных пунктов продублированы арабской вязью. Дело в том, что татарский язык до 1927 года использовал арабскую письменность, с 1927 года — латиницу и только в 1939-м перешел на кириллицу.

Карта Татарской Социалистической Советской Республики. Сентябрь 1920 года. Фото предоставлено Государственным архивом РТ

На момент образования республика делилась на 10 кантонов: Арский, Бугульминский, Буинский, Лаишевский, Мамадышский, Мензелинский, Свияжский, Спасский, Тетюшский и Чистопольский.



На этой территории тогда жили 2,85 миллиона человек. Зеленым цветом на этнографической карте, составленной в 1922 году по результатам переписи 1920 года, указаны места преимущественного расселения татар, желтым — русских. В основном русское население концентрировалось в городах, татар было больше в сельской местности.

Этнографическая карта по результатам переписи 1920 года. Фото предоставлено Государственным архивом РТ