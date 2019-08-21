Новости общества

11:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Фотомарафон «100-летие ТАССР»: карты республики в границах 1920-х годов

07:00, 21.08.2019 7

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 3-я

Фотомарафон «100-летие ТАССР»: карты республики в границах 1920-х годов Фото: Фото предоставлено Институтом международных отношений КФУ

Первые границы Татарской Советской Социалистической Республики были очень близки к тому, что мы видим на современной карте Татарстана.

Географические границы республики подробно детализировали только к середине сентября 1920 года. Обратите внимание на эту карту: русские названия населенных пунктов продублированы арабской вязью. Дело в том, что татарский язык до 1927 года использовал арабскую письменность, с 1927 года — латиницу и только в 1939-м перешел на кириллицу.

Карта Татарской Социалистической Советской Республики. Сентябрь 1920 года. Фото предоставлено Государственным архивом РТ

На момент образования республика делилась на 10 кантонов: Арский, Бугульминский, Буинский, Лаишевский, Мамадышский, Мензелинский, Свияжский, Спасский, Тетюшский и Чистопольский.

На этой территории тогда жили 2,85 миллиона человек. Зеленым цветом на этнографической карте, составленной в 1922 году по результатам переписи 1920 года, указаны места преимущественного расселения татар, желтым — русских. В основном русское население концентрировалось в городах, татар было больше в сельской местности.

Этнографическая карта по результатам переписи 1920 года. Фото предоставлено Государственным архивом РТ
Людмила Губаева
ОбществоИстория Татарстан
Распечатать материал
комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 07:17
    После 1552 года татарам запретили жить около крупных рек...

    Принудительной сменой алфавита коммунисты лишили татар исторической памяти - после перехода на кириллицу многие татары уже не могли читать книги, написанные до 1927 года, и одномоментно стали "безграмотными"...

    Многие земли татар оказались за пределами ТАССР, например в БАССР...

    Вот как "ломали" народ, "ломали" его письменность и его историческую память...
    Ответить
    Анонимно 08:15
    Трагедия народа! В городах татарам также запрещалось жить. А скольких человек погубили в застенках НКВД и в лагерях. Репрессии в первую очередь уничтожили нац.элиту -- для небольшого народа (а количество в разы меньше, чем русских) это очень трудно восполнимая утрата!
    Ответить
    Анонимно 08:43
    Ниче, зато сейчас все в руках национальной ИЛИТЫ, не переживайте
    Ответить
    Анонимно 08:46
    Отселили татар от основных транспортных артерий: судоходных рек, трактов. Засечную черту на юге заселили чувашами, мишарами и мордвой. Геополитика, вы что хотели?
    Ответить
    Анонимно 09:12
    Зачем тюркам-кочевникам жить "около рек"?
    Никогда не задавались вопросом?
    Кстати большинством речных переправ владели оседлые тюрки, получая на это грамоты самого царя Ивана 1У.
    Пора бы перестать распространять мифы.
    Или Вы обычный провокатор, которому "приятно" ссорить народы?
    Ответить
  • Анонимно 08:27
    А многие башкирские земли оказались в ТАССР..., разделяй и властвуй!!!
    Ответить
    Анонимно 09:14
    Международные марксисты-террористы во главе с Лениным и Троцким, захватившие вооруженным путем власть в России в октябре 1917 года, а затем расчленивших страну по национальному признаку, были опытными провокаторами и виртуозно умели "разделять и властвовать".
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров



Читайте также

Новости общества

11:01 МСК Все новости
Новости раздела