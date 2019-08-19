Афиша Дня Республики: выступления «Аигел» и FEDUK, мотошоу от Harley-Davidson и традиционный салют

Фото: Максим Платонов

Уже на следующей неделе, 30 августа, состоится празднование Дня Республики Татарстан и Дня города Казани. На этот день традиционно запланирована обширная культурная и развлекательная программа, и, чтобы жители и гости Казани не потерялись в этом бурном потоке мероприятий, «Реальное время» публикует подробную программу празднования.

Перекрытые улицы и новый график городского транспорта

Осталось совсем немного до наступления любимой многими казанцами даты — 30 августа. В этот день отмечаются сразу два праздника — День республики и День Казани. К слову, в этом году столица Татарстана отпразднует свой 1014-й день рождения.

Прежде чем перейти к развлекательной программе, стоит напомнить о традиционных для этого дня изменениях в организации дорожного движения. Сообщается, что в ночное время (с 22.00 до 06.00) 27, 28 и 29 августа и днем в день праздника будет закрыта площадь Тысячелетия, а также ул. Ташаяк. В день мероприятия у «Чаши» будет перекрыта ул. С. Хакима на участке от ул. Бондаренко до ул. Декабристов.

Что же касается общественного транспорта, то он будет работать по усиленному графику с продлением работы до полуночи.

В парке пройдет легкоатлетический кросс, турнир по шахматам и соревнования по баскетболу. Фото Олега Тихонова

Утро и день: детские праздники, концерты, скачки и мотошоу

В 11.00 в ЦПКиО им. Горького начнется детский праздник «Сокровища старого парка». Для юных посетителей подготовили восемь тематических игровых зон, в которых можно увидеть выставку технического творчества, посетить живой уголок или принять участие в интерактивах и конкурсах.

Другая детская развлекательная программа будет организована телеканалом «Шаян ТВ»: ребят будут веселить герои любимых мультфильмов — «Царевны», «Три богатыря и наследница престола» и «Три кота». Параллельно с этим в парке пройдет легкоатлетический кросс, турнир по шахматам и соревнования по баскетболу.

В 12.00 в Казанском Кремле стартует фестиваль городской культуры и искусств Tat Cult, хедлайнерами которого станут известные исполнители: дуэт «Аигел», Зуля Камалова, Альберт Нурминский и другие. Также гостей ожидают кинопоказы и театральные выступления казанских режиссеров и артистов, будут представлены интерактивные арт-объекты и спецпроекты молодых художников.

Яркое выступление подготовила легендарная команда из Набережных Челнов «КАМАЗ-Мастер». Фото Максима Платонова

В это же время в Старо-Татарской слободе, на пешеходной улице Каюма Насыри, пройдет концерт участников проекта «Жизнелюб», театральный перфоманс «Город открытых сердец» от инклюзивной студии «Э-Моция», фестиваль народного песенно-танцевального искусства «Казан сөлгесе», участниками которого станут более 800 певцов и танцоров из России и стран ближнего зарубежья (Армения, Азербайджан, Казахстан).

Также в 12.00 состоится детский праздник в парке «Белые цветы». В нем примут участие певица Дина Гарипова и телеведущая Юлия Барановская. Гостей мероприятия ждет концертная программа с участниками детского фестиваля «Главные герои». Вместе с тем юных посетителей порадуют любимые персонажи мультфильмов и популярных программ телеканала «Карусель» (Хрюша и Степашка, Фиксики и другие известные герои).

А на площади Тысячелетия в 12.00 можно будет посмотреть автомотошоу Kazan city racing. Программа начнется очень зрелищно — с проезда колонны из 50 мотоциклистов клуба Harley-Davidson. Также яркое выступление подготовила легендарная команда из Набережных Челнов «КАМАЗ-Мастер».

В 13.30 на Казанском ипподроме начнется конноспортивный праздник. В программе, очевидно, захватывающие скачки, а также борьба за приз президента Татарстана и Мэрии Казани.

На площади перед Дворцом земледельцев пройдет оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень». Фото Романа Хасаева

Вечер и ночь: опера, попса и салют

В 20.00 на площади перед Дворцом земледельцев пройдет оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень», организованный Государственным симфоническим оркестром РТ под управлением маэстро Сладковского. Гости мероприятия услышат классические композиции в исполнении солистов оперной труппы Мариинского театра Владислава Сулимского (баритон) и Екатерины Семенчук (меццо-сопрано).

С 17.00 до 22.00 у Центра семьи «Казан» начнется большая концертная программа, участниками которой станут «Казан егетлэре», Лэйна, FEDUK, группы POMPEYA и «Рондо».

И по традиции яркой и жирной точкой в праздновании Дня Республики и Дня города станет салют. Он начнется в 22.00, лучшими точками для просмотра будут набережные у Кремля и «Чаши».