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«Страна авиация» от КАИ и высший пилотаж от группы «Русь»: как в Казани «выбирали небо»

20:27, 18.08.2019
«Страна авиация» от КАИ и высший пилотаж от группы «Русь»: как в Казани «выбирали небо» Фото: Максим Платонов

Сегодня в Казани состоялся авиационный праздник «Я выбираю небо!». Гости праздника смогли увидеть показательные выступления летчиков. Началась летная программа с шоу легкой авиации. Во второй части праздника в воздух поднялись тяжелые самолеты: стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95, а также экспериментальный Ту-214. После этого сложные фигуры в небе исполнила пилотажная группа «Русь» на пяти учебно-боевых самолётах L-39 Albatros. Фигурами высшего пилотажа любовались фото- и видеокорреспондент «Реального времени».

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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Видео Камиля Исмаилова, фото Максима Платонова
Общество Татарстан
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