«Страна авиация» от КАИ и высший пилотаж от группы «Русь»: как в Казани «выбирали небо»

Сегодня в Казани состоялся авиационный праздник «Я выбираю небо!». Гости праздника смогли увидеть показательные выступления летчиков. Началась летная программа с шоу легкой авиации. Во второй части праздника в воздух поднялись тяжелые самолеты: стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95, а также экспериментальный Ту-214. После этого сложные фигуры в небе исполнила пилотажная группа «Русь» на пяти учебно-боевых самолётах L-39 Albatros. Фигурами высшего пилотажа любовались фото- и видеокорреспондент «Реального времени».

