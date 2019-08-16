Антон Лукаш: «Информация о нарушениях на выборах — в 95 процентах случаев фейк»

Волгоградский социолог рассказал о технологиях, влияющих на массовое сознание

Фото: Екатерина Аблаева

«Выбирая телеграм-каналы, люди заблуждаются в том, что сами настроили свои информационные предпочтения», — заявил сегодня на заседании Открытого штаба наблюдателей Общественной палаты РТ социолог, член исполкома корпуса «За чистые выборы» Антон Лукаш. По мнению эксперта, возглавляющего управление Ассоциации юристов России по СКФО и ЮФО, «манипуляторы в соцсетях усиливают негативные стороны явлений, снижая позитивные». Таким образом, мышление молодежи искажается «деструктивными пабликами», считает Лукаш. Подробнее о теме фейковых новостей в ходе избирательных кампаний и опыте работы движения с ними — в материале «Реального времени».

Наблюдатели оценивают не идеологию, а правомерность

Сегодня на заседании Открытого штаба наблюдателей в Общественной палате республики обсудили тему фейковых новостей в ходе выборов. Палата контролирует избирательную кампанию на всех ее этапах, для этого и создан штаб наблюдателей. В его работе участвуют представители политических партий и общественных объединений, кандидаты в депутаты, наблюдатели, юристы, политологи, социологи, представители экспертного сообщества. Он проверяет прозрачность всех процессов, качество и доступность информации о выборах, законность агитационной работы кандидатов, их равный доступ ко всем формам агитации, соблюдение прав избирателей.

Ожидается, что в этом году на выборах будет работать беспрецедентное количество наблюдателей — до 25 человек на каждом участке в течение дня. Это наблюдатели от партий, кандидатов, СМИ и общественных организаций. Наблюдатели Общественной палаты РТ будут дежурить почти на каждом из 2811 избирательных участков.

— Общероссийское движение корпус «За чистые выборы», членом исполнительного комитета которого я являюсь, имеет большой опыт общественного мониторинга выборов в Российской Федерации, — отметил Антон Лукаш. — Ключевым фактом является то, что наше движение не политическое, а общественное — это очень серьезное преимущество в нашей деятельности. Мы оцениваем ситуацию с точки зрения права, реализации и защиты избирательных прав граждан. Сейчас актуальны вопросы психологических баталий, которые разворачиваются в медиапространстве. Мы оцениваем не стороны, не правильность той или иной позиции, а правомерность позиции с точки зрения наличия правонарушений. Информация о нарушениях не всегда подтверждается — в 95 процентах случаев вбрасывают фейки. Почему мы сейчас и говорим о защите информационного пространства. Способность оценить юридическими лекалами, категориями дает нам возможность выявить истинность с точки зрения правомерности происходящего.

Сегодня на заседании Открытого штаба наблюдателей в Общественной палате республики обсудили тему фейковых новостей в ходе выборов

Многие заблуждаются в том, что сами настраивают свои информационные предпочтения

Антон Лукаш на примерах рассказал участникам Открытого штаба о стереотипах мышления, наборах образов, которые всплывают у человека в мозгу автоматически и определяют его действия. Формирование образов и информационное воздействие разворачиваются и в рамках политической борьбы. Манипуляторы либо закрепляют в умах людей положительные образы, либо разрушают негативные. Информационное воздействие четко зависит от того, как и в какой мере преподносятся эти образы населению.

Мы живем в мире, где идет жесткое противостояние за ресурсы в рамках борьбы за власть. Эксперт напомнил слушателям про обращение к совету ООН бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, который фактически участвовал в подготовке войны в Ираке.

— Через 15 лет выяснилось, что слова Пауэлла — обман и никакого оружия массового поражения в Ираке не существует. Но перестал существовать Ирак, и вместе с этим были запущены «арабская весна» и уничтожение государств Ближнего Востока. Уровень фейка возможен на самом высочайшем — государственном — уровне, — подчеркнул Лукаш.

Волгоградский социолог констатировал влияние массовой культуры на молодежь. По его словам, это влияние имеет такую плотность сигнала, что «смывает» с поля информационной борьбы и семью, и школу, и институт старших. В соцсетях распространяют мемы, формирующие искаженные образы у миллионов детей. В отличие от молодого, старшее поколение, у которого сформировано критическое мышление, может противостоять влиянию элит, борющихся за власть. «Единое информационное пространство страны под угрозой. Телевидение теряет аудиторию. Это молодежь до 35 лет, которая гордится, что черпает информацию в интернете, но в том числе и в деструктивных пабликах соцсетей. Выбирая телеграм-каналы, люди заблуждаются в том, что сами настроили свои информационные предпочтения. Манипуляторы в соцсетях усиливают негативные стороны явлений, снижая позитивные, и массово рассылают сообщения. Таким образом легко и внезапно можно сформировать любое социальное явление».

Волгоградский социолог констатировал влияние массовой культуры на молодежь. По его словам, это влияние имеет такую плотность сигнала, что «смывает» с поля информационной борьбы и семью, и школу, и институт старших

По мнению Антона Лукаша, в Екатеринбурге в отношении строительства храма, место для которого переносили трижды, «произошло совершенно иррациональное, безумное противостояние с участием огромного количества людей, приехавших из других уголков России, собранных в короткий отрезок времени в одном месте, пытающихся оказать политическое давление».

Когда элиты не достигают своей цели за счет нечестной борьбы, они пытаются очернить результаты политического процесса, в частности, опротестовать итоги выборов, референдумов. К такому повороту событий и готовят наблюдателей в корпусе «За чистые выборы».

Напомним, для разъяснительной работы штаб организовал постоянно действующую горячую линию. Любой житель республики с вопросом или предложением сможет обратиться по телефону: 567-81-69. Обращения татарстанцев принимают приглашенные Открытым штабом эксперты и специалисты. Все обращения анализируют и дают им правовую оценку, при необходимости с привлечением специалистов Центризбиркома.