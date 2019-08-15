Каталонское начало: неужели «Барселона» испугалась «Синтеза»?

Казанские ватерполисты узнали своих соперников по Лиге чемпионов

Отборочным турниром в испанской Барселоне начнет нынешний сезон казанский «Синтез». Задача у команд не самая сложная — попасть в четверку лучших из шести клубов, чтобы продолжить борьбу в следующем раунде отбора в Лигу чемпионов. Но хозяева турнира максимально затруднили ее выполнение именно для «Синтеза». Подробности — в материале «Реального времени».

Испанцы хотят нас максимально измотать



29 августа ватерполисты «Синтеза» стартуют в очередном розыгрыше Лиги чемпионов, и первым их соперником будет «Стяуа». Суперклуб, доминирующий в Румынии во всех видах спорта, в последние 2 года стал чемпионом страны и в водном поло, отобрав этот титул у прежнего фаворита — «Арада». Казанцы, увы, имеют неприятный опыт противостояния с «Арадом», и встреча со «Стяуа» может удовлетворить желание взять реванш за то поражение.

Сама Румыния в мире водного поло выступает неким барометром, по которому можно проверить состояние дел в своей команде. Сборная Румынии и ее клубы — это крепкий середняк, борозды не портящий, но и глубоко не пашущий. Всех, кто финиширует в турнирной таблице выше Румынии, можно относить к элите европейского ватерполо, тех, кто ниже — к аутсайдерам. Комплектование румынских клубов — экс-югославы плюс игроки из стран бывшего СССР: Грузии, Молдовы, но на первых ролях в «Стяуа» игроки сборной и два легионера Ерко Маринич-Крагичи и Урош Чуркович. Главная проблема: кем заменить основного голкипера Драгушина, ушедшего в чемпионат Венгрии?

В прошлом сезоне «Стяуа» добрался до группового этапа Лиги чемпионов, заняв там седьмое место из восьми команд. При этом они разгромили сербскую «Црвену Звезду» 8:3 и были огорчены московским «Динамо» — 4:16. Вот такие противоречивые румыны…

Которые измотают казанцев при любом исходе поединка, а после этого, во второй день, нам предстоит сыграть с турецкой «Энкой». У турок также есть несколько мультиспортивных клубов: «Бешикташ», «Фенербахче», «Галатасарай», но водное поло развивает только последний из этой троицы. Зато есть еще и «Энка», где водное поло — это один из десяти видов спортклуба. Главный из них легкая атлетика, где есть такие звезды, как Элван Абейлегессе, Алемиту Бекеле, Анжела Атрощенко, отуреченные эфиопки и белоруски.

Вот такие противоречивые румыны, которые измотают казанцев при любом исходе поединка. Фото facebook.com/CSASTEAUA

В ватерпольной «Энке» также есть игрок с совсем не турецкой фамилией Лавришенец (отец которого выступал за львовское «Динамо»), начинавший свой путь в водном поло вместе с нынешним наставником «Динамо-Астрахань» Дмитрием Стратаном. Но он против нас не сыграет, а вот хорват Дамир Бурич или грек Христолудос Коломвос способны доставить максимум проблем, как и игроки сборной Турции, которых в «Энке» множество.

Смотреть на турецкое ватерполо сверху вниз мы не можем аж с 2010 года, когда на чемпионате Европы финишировали на строчку ниже турок (мы 11-ми, они 10-ми). А в последние годы нас начали стабильно обыгрывать и их юниорские сборные. К примеру, в этом году U-15 обыграла нас на отборе к первенству Европы, а U-17 переиграла на недавнем международном турнире «Памяти Нодара Гвахарии» в Грузии.

Хитрость от хозяев

Матч с турками «Синтез» проведет утром 30 августа, уставший после «Стяуа», а уже в тот же вечер регламент подготовил ему встречу с хозяином турнира «Барселоной». Календарь отбора таков, что за четыре дня командам предстоит сыграть пять матчей, иными словами, есть день, на который выпадает два матча, но только у «Синтеза» будет три максимально сложных соперника в дебюте. Та же «Барселона» перед матчем с нами «разомнется» с утра в матче против боснийской «Бани Луки», очевидным аутсайдером отбора. «Барселона» после «Бани» даже не вспотеет… И будет ожидать нас во всеоружии.

Впрочем, в незамысловатой хитрости испанцев можно обнаружить плюс: больше всех конкурентов они опасаются именно нас. И даже максимально облегченные условия прохода в следующий круг не заставили «Барселону» отказаться от дополнительных преимуществ для хозяев турниров, которые составляют максимально удобный для себя календарь.

Этот матч может придать дополнительную мотивацию Эмилю Зиннурову, сыгравшему один сезон в составе «Барсы». Сейчас можно будет выложиться до предела, в том числе и потому, что на следующий день у нас практически день отдыха. Упомянутая «Баня Лука» — это блестящий пример исключения из правил. Казалось бы, ватерпольная Югославия была фаворитом на всех стартах. После ее развала Сербия, Хорватия и Черногория являются претендентами на самые высокие титулы, а Македония и Словения, хотя и без особого успеха, но тоже развивают «футбол на воде». А вот Босния — это случай «семьи не без урода». В 2014 году та же «Баня Лука» проиграла нам — 2:25. И сейчас у нее нет никаких предпосылок, чтобы улучшить тот результат. Команда играет на уровне чемпионата второй лиги Сербии, причем и оттуда она вылетела.

Даже максимально облегченные условия прохода в следующий круг не заставили «Барселону» отказаться от дополнительных преимуществ для хозяев турниров, которые составляют максимально удобный для себя календарь. Фото facebook.com/ClubNatacioBarcelona

Наконец, 1 сентября казанцы сыграют с французским «Пэй Д’Эи Натасьон», который зачастую называют просто ПАН. Во Франции много легионеров и экс-югославов, принявших местное гражданство, за счет которых местный «Марсель» входит в число лидеров европейского ватерполо, выиграв в прошлом сезоне Кубок Европы. «Пэй Д’Эи Натасьон» наряду со «Страсбургом», «Монпелье» и «Ниццей» входит в число лидеров местного чемпионата, и это неспроста. Американец Ромейн Блери, японец Мицуаки Шига, румынский юниор Сильвио Колодровчи, игроки сборной Франции Уго Кроссила, Себастьян Моннере и один из немногих темнокожих ватерполистов Энцо Хаш — это состав, с которым можно решать самые серьезные задачи. Особенно на короткой дистанции, поскольку глубины состава у французов нет.

Загадочная формула Лиги чемпионов

В сербском Шабаце соберутся еще шесть команд. Московское «Динамо», новоиспеченный чемпион Сербии «Шабац», финалист «Црвена звезда», уже названные чемпион Турции «Галатасарай», румынский «Арад» и «Аполлон» из Греции. Греки выглядят скромнее всех, все-таки даже у себя на родине они не входят в обойму лидеров. Увы, сложно даже представить, как выступит «Динамо», последние новости из стана которого потрясают. Видимо, они с «Аполлоном» и будут двумя аутсайдерами этого секстета, хотя не очень убедительно выглядела еще и знаменитая «Црвена звезда», куда вернулся Никола Раджен, вчерашний лидер московского «Динамо». Правда, по сообщению официального сайта «Црвены звезды», Раджен переходит на тренерскую работу.

Лучшие четыре команды каждой группы пройдут во второй тур, где к ним присоединятся следующие восемь команд, и все вместе они проведут еще один квалификационный раунд, назначенный на 13—15 сентября. Прямо скажем, список восьми команд, получивших «абонемент» во второй круг, удивляет. Во-первых, что там делает немецкий «Потсдам», в составе которого до сих пор можно обнаружить 50-летнего Александра Чигиря, защищавшего ворота сборных СССР, России и Германии. В остальном состав «Потсдама» ничем не примечателен, как и сам клуб, далеко не ведущий даже в Германии. Во-вторых, «Локомотив» Тбилиси, финалист чемпионата Грузии, состоящего из пяти команд. Любая из команд, прошедшая сито квалификации в Барселоне и Шабаце, вынесет «Потсдам» и «Локомотив» на раз.

Заключительный раунд противостояния в Лиге чемпионов назначен на 21 и 25 сентября, и тут также есть вопросы по одной из 12 команд, которых ЛЕН изначально вывела в число участников этого раунда. «Динамо» из Тбилиси было воссоздано этим летом и получило «подарок» на день рождения. Нет, можно порадоваться за Грузию, совсем еще недавно имевшую одну команду «Лигамус», за которую играли практически все сборники. Сейчас есть чемпионат, очевидна попытка воссоздать легендарное со времен Советского Союза водное поло, не такое дорогое, как футбол, и не такое массовое, как гандбол. Но включая «Динамо» в число дюжины джокеров, ЛЕН просто подарит кому-то из его счастливых конкурентов самого проходного соперника в третьем раунде квалификации.

В те же сроки, одновременно со вторым и третьим раундами отбора в Лигу чемпионов, пройдут квалификационные раунды в Кубке Европы, куда от России заявлен подмосковный «Штурм». Удивляет, что второй год подряд в еврокубки не заявляется волгоградский «Спартак». Та же Сербия, где в чемпионате страны всего шесть команд, делегировала в еврокубки четырех из них. Также по одной команде, как и Россия, в Кубок Европы заявили такие неватерпольные страны, как Бельгия, Кипр и Мальта, рассказать о которой у нас еще будет возможность.

Одновременно со вторым и третьим раундами отбора в Лигу чемпионов, пройдут квалификационные раунды в Кубке Европы, куда от России заявлен подмосковный «Штурм». Фото vk.com/shturm2002

Продолжение следует…

Август не ограничится российско-испанским противостоянием «Синтеза» и «Барселоны». Сегодня в Тбилиси состоится важнейший матч четвертьфинала чемпионата Европы среди юниоров U19. В составе сборной России три игрока из системы казанского «Синтеза»: Замир Мирзиев, Аскар Яруллин и голкипер Никита Павлов из ДЮСШОР Казани, а в тренерском штабе сборной задействован казанец Раис Ковязин.

Чемпионат проходит в Грузии, где перед началом соревнования российские юниоры провели турнир памяти знаменитого в прошлом ватерполиста сборной СССР и тбилисского «Динамо» — тот самый «Nodar Gvakharia Cup». Обыграли команду хозяев в один мяч и проиграли столько же ровесникам из Турции, что несколько настораживало. К счастью, на старте чемпионата Европы наши взяли убедительный реванш — 13:7, после чего во второй игре уступили Италии — 12:16.

Памятуя о том, что сам чемпионат проходит по новым правилам, можно обнаружить, что пока наиболее ярких успехов в обновленном ватерполо добились итальянцы, которые выиграли и чемпионат мира, и Универсиаду. Италии можно только позавидовать: три лиги, причем в третьей насчитывается сразу три дивизиона — подобным развитием водного поло не может похвастать ни одна страна мира. Даже во второй лиге играют неплохие иностранцы, в частности, недавний легионер «Синтеза» Филипп Кликовац. Но в последние годы итальянским сборным не удавалось добиться успеха на национальном уровне — они были вынуждены подбирать «крошки» с экс-югославского «стола».

Сейчас заметно, что новый вектор развития водного поло не совсем подходит под силовой атлетичный стиль, присущий сборным экс-Югославии. Их представители пока терпят неудачи по всем фронтам, оставшись без медалей на ЧМ и Универсиаде. На нынешнем U19 сербы были разгромлены венграми — 3:12 (!), а Хорватия вылетела из борьбы за медали. Впрочем, сербы уже делают шаги по решению внезапно возникших проблем, создав с нуля новую команду «Нови Београд», которая позволит увеличить плотность конкуренции в национальном чемпионате.

Что касается остальных, то они пытаются, в меру сил, воспользоваться перераспределением сил в мировой табели о рангах. В частности, Мальта, которая в последнем матче группового этапа U19 играла против сборной России. Мальта вышла на нас после победы над Турцией — 12:8, и с составом, куда более опытным, чем наши юниоры. Дело в том, что местная молодежь принимает участие в летнем чемпионате страны, одном из самых титулованных и слабейших чемпионатов Европы одновременно.

В составе сборной России три игрока из системы казанского «Синтеза»: Замир Мирзиев, Аскар Яруллин и голкипер Никита Павлов из ДЮСШОР Казани. Фото waterpolo.ru

Парадокс объясняется тем, что на Мальте действует лимит на легионеров, поэтому команды приглашают к себе суперигроков из Венгрии, экс-Югославии, Италии, Франции. Нынешнее лето там провели трое россиян: игрок сборной Дмитрий Холод в «Валетте», Константин Аверка в «Марсаскале» и экс-синтезовец Иван Нагаев в «Марсаклоке». Тут надо уточнить, что это их летняя загруженность, в будущем сезоне Нагаев будет играть за «Ганновер», а Холод за «Шпандау», оба клуба из чемпионата Германии. Понятно, что играя рядом с такими мастерами, местная молодежь растет как на дрожжах. Если в сборной России выступали игроки из юношеских команд, то за Мальту играли их ровесники, которые матерели рядом с Бодегасом, Вапенски, Хожнански и другими суперзвездами европейского водного поло. Учитывая сказанное, понятно, что матч с Мальтой складывался напряженно, завершившись в нашу пользу — 14:12, причем в последнем периоде мы были вынуждены уступить — 2:4.

А вчера был нервно-истеричный матч с Голландией, который отправлял победителя в четвертьфинал, а проигравшего в утешительный турнир за 9—12-е места. В концовке мы постоянно уступали — 7:9, 10:11, пока синтезовец Замир Мирзиев не сравнял счет. Всего капитан команды забросил два мяча, его партнер по «Синтезу» и сборной Аскар Яруллин забил пять, один в послематчевой серии пенальти, когда на замену вышел голкипер Никита Павлов, на счету которого два сейва. Так «синтезированная» сборная России вышла в четвертьфинал.

Хотя год назад мы также обыграли юниоров Голландии, но тогда в нашем составе играли Игорь Чирков и Зиннуров, а также Васильев, Махиянов, Мерш, Фролов…. За Голландию выступал тогда еще юный Кас Те Риле, который сейчас заматерел и был неудержим в нынешнем составе «оранжевых», забив четыре гола. Нынешний наш состав выглядит гораздо скромнее, но он уже вышел на плацдарм, на котором год назад остановились более старшие и мастеровитые товарищи.

…и тишина

Увы, ни победы, даже такая энергозатратная, как над Голландией, ни поражения, ни жеребьевки еврокубков не способны расшевелить Федерацию водного поло России, которая, судя по ее официальному сайту, вся ушла в отпуск. Во всяком случае, никакого внимания не заслужили итоги выступления россиян на другом юниорском чемпионате Европы, U15. Мы финишировали в Болгарии на девятом месте, причем в команде 2004 года рождения на весеннем отборе играл почему-то всего один представитель ватерпольной Казани Александр Вавилов, сейчас в финале прибавился еще один Раиль Тазеев. При этом из Санкт-Петербурга было шестеро сборников, хотя в вопросах развития этого вида спорта, в том числе и среди детско-юношеских команд, Татарстан занимает лидирующие позиции в России. Итоговое девятое место, в сравнении с шестым местом тех же грузин, которые в личном противостоянии громили нас по ходу встречи — 9:5, это, конечно же, неудача. Которую на сайте федерации предпочли не заметить. Хотя горечь поражений скрашивают не утешительные голы или их замалчивание, а их разбор.

Из Волгограда в Казань перешел игрок сборной Степан Андрюков, 28-летний воспитанник подмосковного «Штурма», который в 2013 году завоевывал серебро казанской Универсиады. Фото Алексея Савченко (spartak-volgograd.com)

Следует напомнить, что в свое время (в 2017 году) вопросы популяризации водного поло в стране обсуждались даже на круглом столе приснопамятной Мосгордумы. Наверное, в понятие популяризации входит информирование о текущих делах хотя бы на официальном сайте федерации. Можно было бы, в частности, внести ясность и по поводу формирования состава сборной U19. Дело в том, что еще весной текущего года сразу семь игроков «Синтез-УОР» отправились в подмосковное Раменское, где принимали участие в учебно-тренировочном сборе юниорской сборной России. Из попавших в окончательный состав сборной тогда ездил готовиться только Замир Мирзиев, но вопрос в другом. Почему в сборе были задействованы ребята 2001 года рождения, те же Артем Андриянов, Егор Васильев, Аскар Махиянов, Никита Серебренников, Динар Хайрутдинов и вратарь Владислав Сергеев, притом что в первенстве могут играть ватерполисты 2002 года рождения и младше.

Как говорится: критикуя — предлагай. Понимая, что в межсезонье болельщики водного поло испытывают определенный информационный голод, восполним его частью новостей и слухов. Согласно интервью уже бывшего тренера московского «Динамо» Марата Закирова, потери его бывшего суперклуба составляют 12 человек из прошлогодней основы, включая всех легионеров. «Динамо» готов восполнить эти потери двумя воспитанниками казанского водного поло Никитой Экомазовым, игравшим в последнее время за питерскую «Балтику», и Романом Усовым из «Штурма», плюс экс-синтезовцем Львом Магомаевым, а также Андреем Балакиревым, выступавшим за румынский «Спортул». Из Волгограда к ним перешел Никита Круг.

Виталий Юрчик из Волгограда завершил выступления в 36 лет. Решил вернуться в родной «Спартак-Волгоград» Владимир Нежинский, который провел прошлый сезон в Казани.

В свою очередь из Волгограда в Казань перешел игрок сборной Степан Андрюков, 28-летний воспитанник подмосковного «Штурма», который в 2013 году завоевывал серебро казанской Универсиады.

По словам Закирова, в следующем сезоне цвета «Синтеза» будут защищать 25-летний Никита Деревянкин (экс-Стяуа») плюс три игрока из «Динамо»: Адель Латыпов, Николай Лазарев и Сергей Лисунов. 32-летний Лисунов — капитан сборной России, игравший после родного Волгограда в московском «Динамо». 27-летний Лазарев — уроженец Астрахани, ранее игравший в Волгограде и в московском «Динамо». 28-летний Адель Латыпов возвращается в родную Казань во второй раз, после выступлений за Волгоград и московское «Динамо». В общей сложности, переход пяти сборников — Андрюкова, Деревянкина, Лазарева, Латыпова, Лисунова — в одночасье делает «Синтез» базовой командой сборной страны и главным фаворитом в борьбе за все национальные трофеи в сезоне.

