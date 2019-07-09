В Казани полиция задержала угонщиков дорогих иномарок

Фото: пресс-служба МВД РТ

В Казани суд отправил под арест троих подозреваемых в серии угонов дорогих автомобилей. Они были задержаны с поличным.

Как сообщили в МВД Татарстана, 66-летняя владелица Mazda CX-5 обратилась в полицию 6 июня. Она сообщила, что оставила авто во дворе, а утром не обнаружила его на месте.

Сотрудники угрозыска установили, что для похищения машины преступники сняли номера с аналогичной модели, а после незаметно вернули их.

Просматривая маршрут угнанного автомобиля, полицейские заметили, что его сопровождал Hyundai I 30.

«Установив его владельца и изучив круг общения последнего, сотрудники уголовного розыска пришли к выводу, что готовится новое преступление», — говорится в сообщении пресс-службы МВД РТ.

В ночь с 26 на 27 июня трое фигурантов в возрасте 39—43 лет предприняли попытку хищения еще одного автомобиля Mazda CX-5. Однако полицейские задержали их во время смены номеров.

В салоне угнанного автомобиля правоохранители нашли подавитель радиосигналов GPS/GSM, устройство для запуска двигателя через сервисный разъем OBDII, универсальные ключи взлома ячейки замка зажигания и замка двери.

Полицейские предполагают, что угонщики могут быть причастны к аналогичным преступлениям.