Как искоренить коррупцию в компании

Пошаговое руководство: переводим торги на электронную площадку.

Коррупция развивается там, где ходят чужие деньги, есть недостаток чего-либо, а конкретный человек может влиять на результат. Коммерсанту всегда проще заплатить человеку и повлиять на решение в свою пользу, чем играть по правилам. Как переход на электронную торговую площадку усложняет условия, способствующие появлению коррупции, рассказывает директор ONLINECONTRACT Александр Гуров.





На самом деле с коррупцией можно бороться вечно, как с астмой. Болезнь развивается, мы пытаемся ее хоть как-то остановить лекарствами, но она всегда будет с нами. С другой стороны, можно просто создать условия, при которых она станет невозможной.

Часто коррупция возникает там, где конкретный человек может изменить ситуацию. В таком случае достаточно исключить человека из процедуры принятия решений и сильно уменьшить его роль. Так, например, утвержденный алгоритм действий — для отдела закупок, например, это может быть положение о закупках — в компании создаст такие условия, когда никто не сможет принять единоличного решения по изменению каких-либо параметров.

Если все документы по закупкам находятся в единой базе, а все действия — запротоколированы, не разгуляешься. При четком регламенте работы решение о закупке перестает быть зависимым от одного человека, его доводы могут опротестовать при формировании техзадания, выделении денег или на любом другом уровне.

Вот живет завод, который производит двери. Понадобилось ему закупить ручки. Что происходит в этой ситуации? Закупщик открывает свой блокнот и обзванивает знакомых поставщиков. После обзвона мечта каждого производителя ручек — добраться до того человека, который будет принимать решение о покупке. Они судорожно ищут телефоны, приезжают на завод и ломятся в дверь к нужному специалисту, начальнику отдела закупок, финансовому директору или другому «самому главному». И у каждого такого поставщика в руках — чемодан, а внутри чемодана — деньги. Потому что проще занести денег в один кабинет и поставить товар, чем бодаться с конкурентами в честной борьбе.

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Коммерческий подкуп, незаконное вознаграждение, подлог, взятка — неважно, как это называется. Расплачиваться всегда придется компании.

Одно дело, когда компания получает деньги. Другое — когда они уходят закупщику в карман. Акционерам должно быть завидно: закупщик ничего не вкладывал, не рисковал, не развивал компанию, а получает, вполне возможно, больше, чем они.

Но давайте представим, что тот же завод перешел на электронные закупки.

Деньги занести просто некуда. Связи между заказчиком и поставщиком перестали быть похожи на одну нитку — теперь это настоящая паутина. Как только закупка опубликована на электронной торговой площадке, информация о ней известна не узкому списку поставщиков, а всему миру. А уже на самой ЭТП сыграть договорный матч практически невозможно — для этого нужно быть режиссером, фокусником и психологом одновременно.

Не на что повлиять. Коррупционер может продавливать свое решение, но как это сделать в многошаговой контролируемой процедуре? При электронных закупках решение принимается исходя из множества микрорешений по технике, финансам, условиям поставки и десяткам других факторов. И за каждым из этих микрорешений стоит другой человек. В тендерном комитете крупной компании — от 7 до 12 человек топовых специалистов. На всех денег не хватит.

Меньше контактов. Без ЭТП закупщику приходится находить и обзванивать всех поставщиков вручную. При работе на электронной торговой площадке достаточно позвать своих, надежных и проверенных партнеров. А ЭТП, оповестив дополнительный пул поставщиков, обеспечит конкуренцию на закупочную процедуру.

Фото: pixabay.com

Хотите искоренить коррупцию в своей компании? Методичка ЭТП ONLINECONTRACT поможет Вам в этом:

1. Начните с планирования закупок

Планирование закупок — это фундамент. Оно помогает уточнять потребности компании по департаментам и срокам, учитывать сезонные колебания и формировать бюджет. В производстве не должно быть случайных и срочных закупок.

2. Правильно выбирайте закупочную процедуру

Если вы выбираете конкурентную процедуру, определите приоритет закупки: что вам важнее — низкое ценовое предложение или цена в совокупности с другими измеримыми условиями?

Если в первую очередь вас интересует цена, проводите аукцион или запрос котировок.

В остальных случаях мы рекомендуем проводить конкурентный лист с переторжкой. Так вы сможете получить более выгодные цены в процессе открытой конкуренции поставщиков между собой.

3. Объясните требования к предмету закупки

Никто не любит угадывать чужие желания. Поэтому эффективность работы на электронной торговой площадке зависит от вашей готовности быть открытым для рынка и предоставлять достаточные объемы информации для поставщиков.

Указывайте все необходимые ГОСТы и техусловия, запрашивайте подтверждение опыта работы и правоустанавливающие документы, обозначайте конкретные и реальные условия по срокам поставки, оплате и цене.

4. Известите весь рынок

Закупочная процедура на ЭТП ONLINECONTRACT выглядит следующим образом. Сначала заявка размещается на площадке. Персональный менеджер, которого ONLINECONTRACT предоставляет каждому клиенту, проверит информацию в тендере перед публикацией на площадке. Если заявка оформлена некорректно, заказчик получит рекомендации ЭТП. Если документация в порядке, тендер публикуется и становится доступным участникам. После публикации подходящим поставщикам приходят уведомления о новой закупке. Чем понятнее и привлекательнее ваше объявление о закупке, тем больше желающих поучаствовать в ней.

Вы можете публиковать закупки без стартовых цен, но у рынка не будет ориентира.

Создавайте обезличенное техзадание: не указывайте конкретные бренды или параметры, не имеющие принципиально важного значения. Иначе вы существенно сократите конкурентность торгов и не сможете получить максимум подходящих предложений по выгодным условиям.

5. Выбирайте победителя

Заранее укажите в закупочной документации все критерии, по которым вы будете выбирать победителя. Критерии должны быть четкими, однозначно трактуемыми и измеримыми, чтобы участники понимали, как определяется лучшее предложение.

Если решение о выборе победителя будет принимать тендерный комитет, риски того, что кто-то будет продавливать «своего» поставщика, минимальны.

Фото: pixabay.com

6. Заключайте договор

Заказчик сам решает, какие документы необходимы для договора и когда их нужно предоставить. Проект договора и требования включают в состав закупочной документации. Поставщик предоставляет пакет документов вместе с заявкой и ценовым предложением по тендеру. Он вправе предложить заказчику дополнить договор — правки оформляются в протоколе разногласий.

Четко регламентируйте и контролируйте исполнение договора. Закупка могла пройти на ура, но если на этапе исполнения вдруг появились некие «дополнительные работы», «необходимые товары» и другие неожиданности, весь результат вашей работы пойдет насмарку.

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Полностью искоренить коррупцию вряд ли возможно, она будет всегда. Но можно создать условия, при которых специалистам будет гораздо выгоднее, интереснее и проще работать на ЭТП, чем пытаться обмануть компанию.

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