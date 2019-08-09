«Тотальный спиннинг. Казань 2019» собрал 110 экипажей рыболовов из 3 стран

Лучшие рыболовы-спиннингисты России, Казахстана и Эстонии на Волге сразятся за призовой фонд в 3,8 млн рублей

Фото: Арсений Фавстрицкий

Четвертый по счету. Под Казанью стартовал один из крупнейших в России открытых рыболовных турниров по ловле хищника спиннингом с лодки — «Тотальный спиннинг. Казань». В этом году он с полным правом может считаться международным, так как свои команды представили три страны: Россия, Эстония и Казахстан. В четверг турнир был официально открыт. О том, как будут проходить состязания, — в материале «Реального времени».

Новый рекорд

В 2016 году, когда несколько энтузиастов из Казани решили впервые собрать цвет спортивного рыболовного сообщества России в Татарстане, в идею, кроме них самих, верили немногие. Но… к моменту старта на небольшом полуострове за Адмиралтейской слободой собрались почти шесть десятков экипажей по два человека в каждом — из доброго десятка российских регионов. Турнир, проходивший в два этапа по 8 часов каждый, — состоялся, а организаторы задумались о смене дислокации: казалось бы большой полуостров для такого количества людей оказался маловат. И оказались правы — на следующий турнир прибыли уже 98 команд. Причем в одну из них вошел гость из Норвегии, по словам которого ловить волжского судака оказалось гораздо интереснее, чем норвежского лосося.

В 2018 году «Тотальный спиннинг» собрал уже 104 экипажа. 2019-й ознаменован новым достижением: на сайте турнира предварительные заявки оставили 114 команд, процедуру регистрации прошли 110. 4 экипажа не смогли прибыть на состязания. И тем не менее — это новый рекорд турнира. Как и призовой фонд. В этом году он достиг размера в 3,8 млн рублей.

«Тотальный спиннинг. Казань 2019» собрал 110 экипажей из 3 стран и 14 регионов России

Правила турнира

Они — довольно жесткие. Кроме традиционных: не выходить на воду в состоянии алкогольного опьянения и без средств спасения, запрещено использовать две или более приманки на одном удилище, нельзя использовать животные насадки, нельзя ловить дорожкой или в отвес и даже оставлять приманку в воде, если снасть в данный момент не используется. Нельзя также заходить на территорию заказника с собранным и расчехленным спиннингом. В прошлом году за такую оплошность была дисквалифицирована одна из команд. Строго запрещено подходить ближе чем на 50 метров к лодке команды-конкурента, и под запретом «командная игра» — когда дружественные экипажи делятся информацией об уловистых местах. Доставать телефоны во время турнира категорически не рекомендуется, если только речь не идет о необходимости экстренной связи. Строго запрещено привозить на взвешивание рыбу меньше минимально допустимых величин. Для щуки это длина от кончика рыла до последней чешуйки в основании хвоста в 45 см, для судака и жереха — по 40 см, для берша — 25 см и для окуня — 20. Каждый сантиметр в минус обернется штрафными баллами. В состязаниях, где победителя от проигравшего могут отделять буквально миллиметры и граммы, — это может оказаться решающим моментом. Кроме того, вся рыба на взвешивание должна быть доставлена живой, бережно в воде перенесена на стол судейской бригады и после контрольного обмера и взвешивания — обязательно возвращена в родную стихию. Главное правило турнира «Поймал — отпусти» полностью перекликается с политикой бережного отношения к окружающей среде, реализуемой в Татарстане и России в целом.

Два установленных на турнире 2018 года рекорда — окунь на 1 кг 180 гр. и щука на 8 кг 260 гр.

То, что трофейная рыба в республике есть, сомнений не вызывает. Это наглядно продемонстрировали и предыдущие турниры, где редко какой экипаж завершал этап совсем без улова. Два установленных на турнире 2018 года рекорда — окунь на 1 кг 180 гр. и щука на 8 кг 260 гр. К слову, видели рыболовы рыбу и покрупнее. Обычный спиннингист, не участвующий в турнире, в прошлом году серьезно подстегнул ажиотаж, привезя на берег щуку весом хорошо за 10 кило. А пойманного во время первого турнира 80-килограммового сома с почестями отправили восвояси как незачетного. Усатый не внесен в список трофеев состязаний.

Старт в 6 утра

Четверг был тренировочным днем. И как делились между собой рыболовы, многие смогли найти по 3-4 вида из пяти зачетных. Некоторые смогли обнаружить все трофеи и точно знают, куда отправятся сразу после старта. Пока самым редким, а значит и желанным трофеем, способным принести самые высокие баллы, считается жерех.

Турнир этого года открыли победители «Тотального спиннинга — 2018» — казанская команда Александра Хегая и Андрея Красильникова

Первый этап начнется в 6 утра пятницы, и финиш, если не помешает погода, ожидается в 2 пополудни. К вечеру подведут итоги первого дня соревнований, но все точки над i расставит суббота. Не раз бывало так, что лидеры первого дня сдавали позиции и скатывались по турнирной таблице во второй день. Окончательно итоги будут подведены к вечеру в субботу, и тогда же станет известно — как распределятся 10 призовых мест и кому достанутся главный приз — катер стоимостью в миллион рублей — и награды за 5 самых крупных трофеев и волю к победе. Завершится празднование салютом.

Главный приз «Тотального спиннинга — 2019» — катер, стоимостью миллион рублей

А официально турнир этого года открыли победители «Тотального спиннинга — 2018» — казанская команда Александра Хегая и Андрея Красильникова, пожелавшая коллегам-конкурентам хорошей погоды и крепких поклевок.