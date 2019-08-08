Ирек Миннахметов: «Если бы прибыль появилась в первый год, значит, недоплатили бы налогов»

Пивзавод «Белый Кремль» начнет самостоятельно обслуживать кредит Сбербанка на 4,2 млрд с 2021 года, но главное — от завода ждут акцизы на 2,2 млрд

Фото: Максим Платонов

В первый год после пуска пивоваренного завода «Белый Кремль» в Чистополе «Татспиртпром» испытал на собственной шкуре, что такое непредсказуемое пивное ралли, где объехать конкурентов оказывается можно на безалкогольном пиве. Вчера генеральный директор госкомпании «Татспиртпром» Ирек Миннахметов откровенно рассказал журналистам об удивительных метаморфозах «свободного» от честных правил пивного рынка, но заверил, что к третьему года завод прочно встанет на ноги и начнет генерировать прибыль для госкомпании. Впрочем, и без этого республиканский бюджет уже в этом году может получить доход от пивных акцизов на 2,2 млрд рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

«К сожалению, на пивном рынке пока бардак»

Выход крупного производителя водки и крепкого алкоголя «Татспиртпрома» в неизведанный для него мир пивного рынка принес первые и достаточно противоречивые результаты. ТСП «лицом к лицу» столкнулся с нелегальным бизнесом «серых пивоваров», отъедающих заметную долю локального пивного рынка без всякой уплаты акциза и работающих «вне конкуренции» с госкомпанией. Именно теневой оборот пива вызывает серьезную обеспокоенность главы ТСП Ирека Миннахметова, с чего, собственно, он и начал встречу с журналистами.

«Кто-нибудь знает, сколько пива потребляется в стране официально? — «закинул» он простенький вопрос для затравки разговора с представителями СМИ. — Ну хотя бы предположите!»

Один из главредов предположил: примерно 1 млрд литров? И был близок к правильному ответу. «760 млн дал пива выпивается в России», — огласил свежие официальные данные глава ТСП. По его данным, республика потребляет 5% от всего рынка России или 25 млн дал пива. В принципе, это не так много для более чем 3-миллионного населения республики, где на одного человека приходится около 52 литров в год, признал он. Оказалось, что татарстанцы не такие уж большие любители пива, как в Европе. В Чехии, например, каждый выпивает в среднем 180 литров, а в Германии — около 100 литров. Впрочем, бить рекорды по пиву никто не призывает, но узнать о пристрастиях в культуре питья всегда интересно.

ТСП видит серьезную угрозу от нелегальных производителей в продвижении своего нового инвестиционного проекта

Тем не менее ТСП видит серьезную угрозу от нелегальных производителей в продвижении своего нового инвестиционного проекта, на который было направлено 5,6 млрд рублей. «К сожалению, на пивном рынке пока бардак», — критиковал вчера «свободные» правила игры пивников глава ТСП. При этом он выделил два важных препятствия, которые ограничивают здоровую конкуренцию. Во-первых, крупные производители варят «правильное пиво» и платят акциз, а другие нет, тогда как на водочном рынке движение каждой бутылки отражается через ЕГАИС и не платить акцизы невозможно, отметил глава ТСП. Во-вторых, потребители часто получают вместо качественного пива странный пивной напиток и никакого наказания за это нет. «Это законно, потому что ГОСТа по пиву нет. Ну сколько об этом можно говорить! Но даже если его ввести, а он на самом деле примитивный, его толком никто проверить не может. Коньяк, спирт — проверяются, а пиво — нет! Почему?» — негодует на либеральность нравов глава ТСП.

Ильдар Гильмутдинов ужесточит условия для пивоваров

Для наведения порядка Миннахметов предлагает ужесточить условия и перенести «водочные» правила на пивной рынок. «Мы подсчитали, что федеральный бюджет теряет примерно до 50 млрд рублей из-за уклонения от уплаты пивных акцизов. Это большая сумма», — заметил он. По его словам, сейчас республиканские депутаты Госдумы разработали законопроект, которым хотели бы ввести лицензирование производителей пива и уголовную ответственность за несоблюдение правил. Поправки в закон о регулировании алкогольного рынка разработал депутат Ильдар Гильмутдинов. «Реальное время» подробно рассказывало о проекте.

«Сейчас лицензируется только производство и оборот крепкого и других видов алкоголя, а пива — нет», — добавила руководитель пивного направления ТСП Алсу Хайруллина.

Но после обсуждений в правительстве решили отказаться от лицензирования и создать реестр производителей пива, медовухи, сидра. Однако требования, предложенные Гильмутдиновым для включения в реестр, сохранились и схожи с лицензионными. Он предлагает исключать из реестра тех, чей оборот пива ведется без сопроводительных документов, производство не оснащено приборами измерения или оборудованием для фиксации и передачи информации в ЕГАИС и прочие нарушения в обороте пивной продукции.

«Сейчас лицензируется только производство и оборот крепкого и других видов алкоголя, а пива — нет», — добавила руководитель пивного направления ТСП Алсу Хайруллина

«Если удастся провести этот закон, который помешает избегать уплаты акциза, то это станет больно и невыгодно. Тогда конкурентная среда улучшится и качество пива станет выше», — уверен идеолог законопроекта Ирек Миннахметов.

Он полагает, что на протяжении этого года законопроект может быть принят депутатами, и это приведет к очищению рынка от нелегалов. «Я могу сказать, что на протяжении года это удастся сделать», — заверил он. И добавил, что в борьбе с нелегалами объединились добросовестные производители пива, несмотря на внутреннюю конкуренцию.

Без прибыли: первый год — установочный

На вчерашней пресс-конференции, собранной по случаю первой годовщины пивоваренного завода «Белый Кремль», глава ТСП Ирек Миннахметов доложил о промежуточных итогах. Как известно, ТСП запустил пивоваренное производство по немецкой технологии в августе прошлого года. Завод был построен на кредитные ресурсы Сбербанка, который выделил ТСП 4,2 млрд рублей на 10 лет, еще 1,4 млрд рублей составили собственные средства. Процентная ставка кредитором не называлась, однако аналитики считали, что ТСП мог заключить кредит на уровне средневзвешенной ставки 7,94%. Иначе говоря, ежегодный платеж мог достигать 400 млн рублей.

При проектной мощности в 10 млн дал «Белый Кремль» выпустил с начала года 5,2 млн дал, но реализовал 4,6 млн дал, что соответствует параметрам бизнеса-плана. «При оптимистичном прогнозе, к концу года пивоваренный завод выйдет на отметку 10 млн дал, а при пессимистичном — 8,5 млн дал», — сообщил Ирек Миннахметов. Как ожидалось, в первый год завод не принес прибыли, а обслуживание кредита ведется за счет средств ТСП, полученных от продажи водки. По словам гендиректора «Татспиртпрома» Ирека Миннахметова, выручка компании от реализации пива за первое полугодие составила 2,6 млрд рублей.

«Этот год для нас установочный — прибыли не ожидаем, — заявил он, отвечая на вопросы «Реального времени». — А если бы она была, это означало бы, что мы неправильно что-то сделали или недоплатили акцизов», — пошутил он.

По его расчетам, пивоваренный завод сможет обслуживать кредит и начнет генерировать прибыль с третьего года, что является стандартным сроком в России. К этому сроку ТСП намерен утвердить стратегию развития пивного направления и обновить бренды. «Основной плюс будет справедливо ожидать на третий год, когда мы сделаем сильные бренды», — сказал глава ТСП. Зато интересы государства в этом случае не страдают. ТСП в этом году, при оптимистичном сценарии, заплатит 2,2 млрд рублей налогов. «Уже в этом полугодии заплатили 800 млн рублей. Если все хорошо будет и мы выйдем на 10 млн дал, то мы дадим республике около 2 млрд». В этом собственно и заключается ответ на вопрос, а что дало госкомпании открытие нового направления бизнеса. Пивные акцизы прежде всего. Согласно новым правилам, они полностью зачисляются по месту производства пива, а не по месту продажи, как водки.

ТСП хочет стать сильным игроком на пивном рынке: возможно ли поглощение?

Похоже, ради пополнения казны ТСП намерен стать сильным локальным игроком. Ирек Миннахметов объясняет цель проекта прежде всего национальными интересами: «Меня спрашивали, для чего вы хотите выпускать собственное пиво при такой высокой конкуренции с транснациональными корпорациями? Сейчас на рынке отсутствует локальный игрок. Эту нишу мы хотели занять. Исторически это был «Красный восток». Но когда он «продался» турецкой компании, он не стал нашим. Вы же не скажете, что турецкое пиво — это наше пиво». Чтобы стать таковым, есть два пути: быстрый — через поглощение, и медленный — через органический рост. В ТСП пока исключают первый вариант.

Вторая стратегическая задача ТСП — расширение каналов сбыта через федеральные торговые сети. Впрочем, ее можно считать решенной, так как 2/3 продаж идет через сети «Магнит», X5 и «Красное и белое». Тут глава ТСП признался, что не ожидал взрывного спроса на безалкогольное пиво «Белый Кремль» в торговых сетях в июне прошлого года, которые выставили штраф за дефицит в течение 3 недель. «У нас то пусто, то густо», — оправдывался глава ТСП. С одной стороны, это огорчило компанию, а с другой — порадовало. По словам Миннахметова, компания намерена всерьез развивать этот сорт пива, который ежегодно растет на 15%. Но как его рекламировать? Тут он высказался против раскрутки пивных пабликов в соцсетях — «зачем людям подписываться на них» — и раздачи изотоников на спортивных мероприятиях: спортсмены не ходят с бутылками пива, пусть даже безалкогольного!

Вместе с тем к пиву «Татспиртпрома» есть интерес от зарубежных дистрибуторов. ТСП ведет переговоры с немецкой компанией-дистрибутором многих пивных марок об эксклюзивных поставках «Белого кремля» в Европу, а также рассматривает возможность поставок пива в Китай. «С точки зрения логистики мы проигрываем тому же «Эфесу», у которого завод в Новосибирске. Из Новосибирска привезти в Китай гораздо дешевле, чем из Чистополя», — рассказала «Коммерсанту» руководитель пивоваренного проекта «Татспиртпром» Алсу Хайруллина. Но задел на будущее есть. Кроме того, в будущем году возможен запуск производства кваса. Впрочем, все определится после утверждения стратегии ТСП в конце года.

1 / 44 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов