Иван Поддубный: путь от борьбы на поясах до легенды мирового спорта

Знаменитый богатырь выиграл все при царской России, а чествовали его уже в СССР

Сегодня исполняется 70 лет со дня смерти легендарного борца и циркача Ивана Поддубного, прославившегося на весь мир невероятной силой и завидным спортивным долголетием. Борец работал вышибалой в бильярдном клубе в годы немецкой оккупации — и за это ему «ничего не было», а Америка до сих пор должна Поддубному денег в таком количестве, что их возвратом заинтересовались в Госдуме России. Подробности этой нетривиальной судьбы — в материале «Реального времени».

Начинал в Крыму с борьбы на поясах



Батрак, грузчик, приказчик — такие записи значились бы в трудовой книжке Ивана Поддубного, если бы подобный документ существовал в конце XIX века. Но этого не было, зато была борьба в цирке, и с ней в 1896 году в крымскую Феодосию приехал цирк-шапито антрепренера Ивана Бескаравайного. Цирк тех лет в обязательном порядке демонстрировал выступления гиревиков и борцов, в частности, в Феодосию приехал один из сильнейших отечественных борцов того времени Георг Лурих.

Поддубный зашел в цирк с двумя друзьями, один из которых — Василий Васильев — был уроженцем Казани. Заинтересовавшись выступлениями гиревиков и борцов, Иван, обладавший недюжинной силой, решил попробовать свои силы в борьбе с кушаками, схожей с татаро-башкирской борьбой на поясах. И первый свой турнир он провел именно в этой разновидности борьбы, победно выступая на арене цирка две недели.

В 1899 году Поддубный перешел в цирк братьев Труцци, базировавшийся в Таганроге, и полностью переключился на нынешний аналог греко-римской борьбы, носившей тогда название французской. В этом же цирке служил цирковой артист Анатолий Дуров, основатель знаменитой цирковой династии Дуровых, что в дальнейшем дало повод советским кинематографистам снять фильм «Борец и клоун».

Афиша выступлений Поддубного в Париже. Фото Руслана Мельникова / РГ

После этого у Поддубного произошел еще один «трансфер», когда он переехал в Киев (борец, к слову, уроженец Полтавской губернии) и поступил служить в Цирк братьев Никитиных, где познакомился с воздушной гимнасткой Марией Дозмаровой, погибшей на гастролях в Тифлисе (ныне Тбилиси).

Из депрессии Поддубного вывел очередной вызов. Граф Георгий Рибопьер был основателем атлетического общества, через которое вложил свыше 100 тысяч рублей в развитие тяжелой атлетики и цирковой борьбы (для сравнения, среднемесячная зарплата рабочего в те годы составляла 22,5 рубля, — прим. ред.). Именно Рибопьер, член МОК от России с 1908 года, будучи руководителем российской делегации на Олимпиаде в Лондоне, спонсировал поездку всех четырех российских борцов на Игры.

А Поддубного Рибопьер делегировал в Париж на чемпионат мира среди борцов-профессионалов, где Иван проиграл местной звезде Раулю Ле Буше, обмазавшему тело оливковым маслом, что было нарушением всех правил борьбы. Через год Поддубный взял убедительный реванш на подобном турнире в Санкт-Петербурге и затем пять раз выигрывал чемпионаты мира по профессиональной борьбе.

Олимпиады как развлечение для богачей

Возникает резонный вопрос: можно ли называть спортсменами Ивана Поддубного, Ивана Заикина и других знаменитых цирковых борцов прошлого, преимущественно Иванов — Лебедева, Лобанова, Чуфистова, Шемякина? Увы, но нет. Они были профессиональными борцами, атлетами, артистами цирка, но спортсменами не были ни в нынешнем понимании этого слова, ни в тогдашнем.

Российские атлеты на открытии Олимпиады 1912 года в Стокгольме. Фото wikipedia.org

В 1908 году, во время проведения Олимпиады в Лондоне, епископ из Пенсильвании Этельберт Талбот декларировал: «Главное — не победа, а участие», — фразу, которую приписывают Пьеру де Кубертену и в которой отразился смысл олимпийских стартов той поры. Основополагающей идеей барона де Кубертена было не допускать на Олимпиады людей, зарабатывающих деньги на занятиях спортом. Она отсекала от главных соревнований локально профессиональных борцов, а глобально — необеспеченные слои населения, у которых не было денег ни на регулярные занятия спортом, ни на приезд к месту проведения Олимпиады.

Доказательств тому, что это было развлечение для обеспеченных людей, великое множество, как частного, так и общего характера. Во-первых, олимпийская программа. На первой Олимпиаде современности в Афинах в 1896 году программа была максимально демократической. Борьба, гимнастика, легкая атлетика, плавание и тяжелая атлетика — во всех этих видах могли принимать участие люди низшего сословия, поскольку занятия ими не требовали материальных затрат. Для знати были велоспорт и теннис, стрельба и фехтование. Но уже с Олимпиады в Париже программа пополнилась финансово затратными академической греблей, конным и парусным спортом, а также гольфом, крикетом, крокетом и поло, в которые низшие сословия не играли. Для «черни» организаторы ввели в олимпийскую программу регби, футбол и перетягивание каната.

На Олимпиаде-1900 дебютировали и российские спортсмены, оставшиеся без медалей. По-другому и быть не могло — россияне приехали в Париж только вчетвером, и само участие в соревнованиях можно признать абсолютно случайным, поскольку двое участников приехали во Францию из Польши, а еще один был родственником известного популяризатора спорта в России Сергея Белосельского-Белозерского. Стоит добавить, что Россия пропустила и Игры-1904 года в Сент-Луисе. Все из-за равнодушного отношения к спорту, вызванного невниманием к нему царственных особ. Николай II был, как известно, любитель пострелять ворон, но это нельзя назвать любовью к спортивной стрельбе.

Из его ближайшего окружения настоящим спортсменом был только князь Дмитрий Романов, увлекавшийся конным спортом и возглавивший российскую делегацию на Олимпиаде 1912 года в Стокгольме. Он же стал инициатором проведения двух всероссийских Олимпиад 1913—1914 годов. Из «особ, приближенных к императору», любовью к спорту отличались еще один конник Александр Родзянко, племянник сразу двух председателей Государственной думы, да граф Михаил Сумароков-Эльстон. Этого было категорически мало для популяризации олимпийских дисциплин в царской России — явного аутсайдера тех лет в мире спорта.

Гастроли Поддубного

Поэтому не вызывает никакого удивления тот факт, что многие спортсмены царской России из «неэлитных видов» нашли себе место в СССР. В том числе — практически все Иваны российской борьбы. Даже Иван Заикин, волею судеб оказавшийся в Бессарабии, под конец жизни обрел советское гражданство.

Иван Поддубный также вполне осознанно выбрал жизнь в Советской России. Может быть, повлияло и то, что первая жена борца актриса Нина Квитко-Фоменко сбежала с деникинским офицером, прихватив с собой семейные сбережения. После гражданской войны Поддубный женился второй и последний раз на Марии Машониной, после чего в 53-летнем возрасте отправился в зарубежные гастроли, затянувшиеся на три года. Этой поездке способствовал земляк Поддубного, также уроженец Полтавы Анатолий Луначарский, первый нарком образования СССР.

Первоначально Поддубный выступал в Германии, которая на тот момент называлась Веймарской республикой, жизненный уклад которой не мог понравиться знаменитому спортсмену, выросшему в патриархальной среде. В Америке Поддубному нравилось больше, но там его банально кинули. В 1926 году о победе на тот момент уже 55-летнего борца в открытом чемпионате Америки сообщили все СМИ. За выступления и победы Поддубному полагался гонорар, но по условиям контракта он мог получить его из банка, только будучи гражданином США.

Неудивительно, что Поддубный решил вернуться на родину, при этом карательные органы в СССР даже не подумали о репрессиях в его адрес. Тем более что он побывал в странах, в то время лояльных к советскому государству. Веймарская республика еще в 1922 году восстановила с СССР дипломатические отношения, а с той же Америкой Советская Россия строила взаимовыгодные отношения с 1925 года, как раз во время пребывания там Поддубного.

Фото kerrangjke.livejournal.com

Back in the USSR

Знаменитые личности, требовавшиеся для создания положительного имиджа СССР, минимальная заинтересованность спортсменов в вопросах политики и, наоборот, огромная заинтересованность руководства Союза в развитии спорта способствовали беспрепятственному возвращению Поддубного на родину после длительных гастролей.

В 1927 году он вернулся и на спортивную арену, победив на ковре уже советского борца Ивана Куликова. Стоит отметить, что к этому времени стали проводиться официальные чемпионаты СССР по греко-римской борьбе, на которые даже приглашались иностранные спортсмены. К примеру, в 1928 году чемпионами Советского Союза стали Вернер Зеленбиндер из Германии и два финских, куда же без них, борца. Причем один из финнов победил в весе, где выступал экс-чемпион СССР Ялмар Кокко, также уроженец Финляндии, бежавший в Советскую Россию после поражения «красных финнов» в 1918 году.

Сам чемпионат прошел в рамках Всесоюзной Спартакиады, в качестве участников которой выступали спортсмены 14 зарубежных государств, представлявших три континента. В беге на 800 метров победил Арне Кивекяс, еще один финн, выбравший СССР после неудавшейся революции на его родине. Здесь стоит добавить, что включение Советского Союза в Лигу наций (предтеча ООН) состоялось только шесть лет спустя, в 1934-м, то есть иностранные спортсмены приехали в государство, не признанное в их странах.

Первые советские чемпионы были разносторонне развиты. В теннисе победил Всеволод Вербицкий, будущий актер МХАТа, в плавании дважды отличилась Суламифь Мессерер, будущая балерина Большого театра. В велоспорте отметился Павел Миронов, будущий супруг Зои Мироновой, чемпионки СССР по конькобежному спорту, а по окончании спортивной карьеры знаменитого на весь мир спортивного врача-травматолога. За какие-то 15 лет спорт из развлечения элиты стал доступным и популярным занятием. А связывать российскую, невзрачную страницу и советскую, легендарную, будут Николай Панин-Коломенкин, экс-фигурист, который выиграл соревнования в пулевой стрельбе, и Александр Мордовин, участник ОИ-1912, главный судья соревнований и отец Юрия Мордовина, чемпиона Спартакиады.

Понятно, что Поддубному нравились произошедшие изменения, а сам он нравился советскому руководству. В 1939 году борца наградили орденом Трудового Красного знамени и пригласили в качестве почетного участника на Парад физкультурников, по итогам которого был снят первый советский цветной фильм «Цветущая юность».

Фото kerrangjke.livejournal.com

Борцы встретили Великую Отечественную в Казани

Последний предвоенный чемпионат СССР 1941 года по греко-римской борьбе проходил в шести городах, каждый из которых организовывал схватки в одной весовой категории. Последней по очереди оказалась… Казань, где чемпионат прошел с 15 по 17 июня 1941 года. Через пять дней началась война.

Великая Отечественная застала Поддубного в Ейске Краснодарского края. Там ему невольно помогли годы выступления в соревнованиях в Веймарской республике двадцатилетней давности, поскольку немецкие оккупанты не только не арестовали 70-летнего борца, но и позволили ему работать в бильярдной маркером и, по необходимости, вышибалой. Причем он не гнушался вышибать из заведения и немцев. И опять Поддубный избежал преследований за жизнь в оккупации, в том числе благодаря и своей кристальной аполитичности.

Сразу по окончании войны он был удостоен звания «Заслуженный мастер спорта СССР», что называется, за выслугу лет. Вместе с ним почетные значки получили его давний соперник по ковру Клементий Буль и фехтовальщик Петр Заковорот, один из четырех российских олимпийцев далекого 1900 (!) года. Спортивная карьера Заковорота была такой же длительной, как у знаменитого борца, свои последние соревнования фехтовальщик выиграл в возрасте 64 лет.

По свидетельствам очевидцев, в последние годы Поддубный жил стесненно, хотя ему очень помогли бы американские накопления, о которых в 2014 году вспомнил депутат Госдумы от Татарстана Александр Сидякин, ныне руководитель администрации главы Башкортостана. Дело за малым: найти родственников и наследников великого борца.

Сын запорожского казака Иван Поддубный провел немалую часть жизни на территории нынешней Украины, но есть все основания считать его русским по духу человеком. И потому, что нынешние власти незалежной запретили демонстрацию в стране фильма «Поддубный», снятого в 2014 году (в главной роли — Михаил Пореченков). И потому, что на памятнике, установленном на его могиле в городском парке Ейска, значится надпись: «Здесь русский богатырь лежит».

