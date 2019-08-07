Квентин Тарантино на брифинге в Москве рассказал, каким будет его последний фильм

Квентин Тарантино прибыл в Россию на премьеру своего нового фильма «Однажды в Голливуде», который, по прогнозам кинокритиков, может стать самым кассовым в его карьере. Режиссер успел погулять по Кремлю с министром культуры Владимиром Мединским и сегодня дал пресс-конференцию. Тарантино рассказал о любви к русской литературе и советскому фильму «Человек-амфибия». Признался, что «Однажды в Голливуде» — его предпоследний фильм (девятый по счету), и поделился планами на заключительный — десятый. Ответил на обвинения западных критиков, уличавших его в любви к насилию над женщиной, симпатиях к расизму и в съемках «до смешного белого кино». По его словам, это «просто чушь». Также Квентин нечаянно проспойлерил главный твист своего нового фильма, хотя сам же просил не сообщать об этом. «Реальное время» публикует видеотрансляцию брифинга с популярным американским кинорежиссером.

