Турсезон-2019: дорогая Турция, скрытый рост цен от «Аэрофлота» и доступные поездки в Крым

Цены на туры в Анталью выросли на 20%, Тунис бьет рекорды популярности, а внутренних туристов выручает Крымский мост

Фото: Максим Платонов

Переход на евро и изменения в курсе валют вызвали серьезное удорожание путевок в Турцию, которая, несмотря ни на что, остается самым популярным курортом у россиян. Выросли цены и на авиаперелеты, что перевозчики пытаются замаскировать. Например, «Аэрофлот» начал продавать билеты без багажа — за чемодан придется доплачивать отдельно. Но есть и хорошие новости для тех, кто хочет сэкономить на отдыхе у моря: после открытия Крымского моста выросло число туристов, которые едут на полуостров на своем автомобиле, что в десять раз дешевле перелета в Крым. О том, какие еще направления пользуются популярностью у туристов, — в материале «Реального времени».

Холодное лето не подстегнуло спрос на жаркие страны

Несмотря на то, что лето в Казани, как и в целом в Центральной России, выдалось холодным и дождливым, погодные условия не сильно подстегнули спрос на турпоездки в жаркие города и страны.

— В целом спрос остался на том же уровне, что и в прошлом году. Какой-то небольшой прирост есть, если смотреть общую статистику вылетов из Казани. Но если считать количество денег, по среднему чеку показатель не вырос. Конечно, решения, связанные с прогнозом погоды, принимаются. Но надо понимать, что не все могут позволить себе такие спонтанные поездки. Такие туристы есть, но это далеко не решающее количество, — говорит гендиректор туристической компании Companion SP Сергей Пасечник.

Росту спроса не способствовало и сокращение направлений с вылетом из Казани. Генеральный директор турфирмы «Интелтур Казань» Лилия Савельева отмечает, что отменены рейсы на Родос, в Хорватию, в Черногорию. Кроме того, в летний период перелеты в ОАЭ приостановил flydubai.

— В этом году корректировка программы туроператорами была сделана. Такого большого изобилия направлений, как это было в некоторые годы, нет. Поэтому сказать, что туристов стало больше в связи с тем, что погодные условия [в Казани] плохие, я не могу, поскольку рейсов тоже не стало больше, — считает Лилия Савельева.

Туры в Турцию подорожали до 30%

Наиболее востребованным зарубежным направлением у российских туристов в летний период традиционно остается Турция. По словам президента Ассоциации туристских агентств РТ Рамиля Мифтахова, следующим по востребованности направлением с вылетом из Казани можно считать Тунис, хотя на него приходится уже не такой большой объем продаж. Далее идут Греция, Испания, Болгария.

Руководитель бюро туристических услуг «Салават» Камиль Тарзиманов отмечает, что кроме Турции довольно востребованными остаются туры в европейские страны. В частности, в Чехию, Италию.

Правда, по сравнению с прошлым годом стоимость туров в Турцию выросла довольно существенно. По оценкам опрошенных нами участников рынка, это направление в среднем подорожало на 15—20%, а в отдельных случаях цена и вовсе увеличилась до 30%. В чем же причина? Дело в том, что если в прошлом году цена тура устанавливалась в долларах, то в нынешнем сезоне цена определяется уже в евро. К тому же и доллар по отношению к рублю год назад стоил дешевле. Отметим, что удорожание Турции эксперты «Реального времени» прогнозировали еще прошлой осенью.

— В этом году Турция стоит очень дорого, значительно дороже, чем в прошлом году. Хотя ее все равно бронируют, она остается в тренде. Но в этом году конкуренцию Турции из-за хороших цен составил Тунис. В Тунисе хороший береговой отель стоит дешевле турецких. Хорошо летали в Китай: цены дешевые, люди, конечно, побаивались, но бронировали. Наши «юга» — Крым, Сочи, мы почти не бронируем из-за очень высоких цен, — говорит директор турагентства «Другое измерение» Юлия Каурова.

По данным, предоставленным «Реальному времени» группой компаний «Слетать.ру», по сравнению с прошлым годом довольно значительно в цене выросли туры не только в Турцию, но и по большинству других направлений. Исключением не стали и туры по России. Ниже приводится средняя цена тура из Казани на двоих взрослых на 10 ночей на июль-август в 2018/2019 гг. Данные подготовлены группой компаний «Слетать.ру».

Страна Стоимость на июль-август 2018 года, рублей Стоимость на июль-август 2019 года, рублей 1. Турция 99 951 136 124 2. Тунис 73 457 84 855 3. Россия 51 634 66 954 4. Греция 74 306 110 291 5. Кипр 98 524 120 344 6. Китай — 126 027 7. Испания 115 075 126 136 8. ОАЭ 97 661 117 874 9. Египет 149 847 193 001 10. Абхазия 55 570 53 171

Крымский мост помог туристам сэкономить



Самые популярные из российских направлений — курорты Краснодарского края, констатирует Рамиль Мифтахов.

— Крым на втором месте. Он увеличил потоки за счет открытия Крымского моста. Многие предпочитают ехать на машине, потому что экономия получается очень существенной. Цена перелета в Крым туда и обратно из Казани составляет порядка 20 тысяч рублей. То есть для семьи из четырех человек перелет стоит почти 80 тысяч рублей, а на машине вся эта история обойдется в 8 тысяч рублей, — говорит Мифтахов.

По его словам, билеты туда-обратно на перелет из Казани в Сочи можно купить дешевле — в среднем за 13—14 тысяч рублей. Несмотря на это, многие отдыхающие предпочитают ехать туда на личном автомобиле, чтобы обеспечить себе мобильность и сэкономить на транспорте. Поэтому часть российских туристов бронировала только наземное обслуживание, добираясь до курортов самостоятельно.

Авиаперевозчики завуалировали рост цен на перелеты

Из-за изменения курса валют и удорожания топлива, в частности, выросли цены на авиаперелеты. При этом туристы не сразу могут заметить увеличение цен на билеты, потому как авиаперевозчики зачастую делают это в завуалированной форме.

— У нас «Аэрофлот» теперь продает тарифы без багажа. Это наш национальный перевозчик, которого мы воспринимали совершенно не как лоукостерскую компанию, и у них теперь есть первый тариф без багажа. По сути, произошло удорожание билетов. Вы покупаете билет, и только потом выясняется, что багажа-то нет, — говорит Лилия Савельева.

По запросу «Реального времени» эксперты Aviasales проанализировали бронирования в июне-июле 2019 года и составили топ-10 стран, которые пользовались наибольшей популярностью у российских туристов. В Aviasales также фиксируют рост средней стоимости авиаперелетов: в 2019 году авиапутешествие в среднем туда-обратно из России стоит 18 тысяч рублей, что на 10% дороже относительно прошлого года.

Возглавляет рейтинг Aviasales Турция, куда в среднем авиабилет стоил 17 674 рубля, что на 9% меньше относительно прошлого года. На втором месте Италия (-14%, средний чек — 17 329 руб.), на третьем Испания (+4%, средний чек — 23 261 руб.), на четвертом Армения (+5%, средний чек — 15 793 руб.), на пятом Черногория (-4%, средний чек — 20 469 руб.). Далее Германия (-1%, средний чек — 18 952 руб.), Болгария (+18%, средний чек — 20 390 руб.), Франция ( -11%, средний чек — 22 063 руб.) и Греция (+4%, средний чек — 20 942 рубля).

Завершает топ страна, которая в 2018 году была на первом месте, — Грузия. Несмотря на сложности, связанные с авиасообщением, некоторые туристы продолжают летать в Грузию с пересадками в Стамбуле, Баку, Риге или Ереване.

Горящих путевок нет

— Горящих путевок на август нет. Приведу пример. Три дня искала отель для достаточно платежеспособных клиентов, чтобы мне не стыдно их было подселить. В хороших отелях есть виллы за 1,5—2 млн рублей, а стандартных номеров в наличии нет. Может быть так, что утром отель стоил 130 тысяч, а уже к вечеру он стоит 159 тысяч, а на многие даты его нет в продаже, — говорит Лилия Савельева.

Рамиль Мифтахов считает, что понятие «горящая путевка» в принципе устарело и превратилось в некий маркетинговый ход.

— Все продается в режиме реального времени, уже все автоматизировано, и на данный момент вы пришли — и на данный момент можете купить с очень хорошей скидкой. Если отель дал цену с хорошим дисконтом, это делается в режиме реального времени. Если не дал, никто цены не «роняет». Турист приходит в офис, думая, что там скидки, а цена на самом деле у всех одинаковая, каждый оператор видит их в системе, никаких специальных цен нет.