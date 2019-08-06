«От Жардима требовали одновременно и перестройки, и результата, но он не согласился. А Кононов — рискнул»

Игорь Рабинер — об «определяющем августе» для «Спартака»

В последний месяц обстановка в «Спартаке» вновь стала накаляться. Провальный старт чемпионата РПЛ (лишь десятое место в таблице после четырех туров) рискует обернуться масштабным конфликтом между Олегом Кононовым и фанатами, которые уже давно не скрывают своей неприязни к главному тренеру. «Реальное время» поговорило с журналистом Игорем Рабинером о том, насколько вероятен в «народной команде» сценарий новой «гражданской войны».

«Шюррле может стать новым Кураньи»



— За последний месяц в «Спартаке» произошло немало изменений. Одно из них — подписание суперзвездного новичка Андре Шюррле. Способен ли он повторить славный путь Кевина Кураньи?

— Считаю, что Шюррле вполне может стать для РПЛ новым Кураньи. Жизнь, конечно, покажет, но немцы сами по себе — люди, которые приезжают не тусоваться в клубах, а работать, таков их менталитет. Шюррле еще не возрастной игрок, плюс крайне универсален в атаке. Андре может сыграть на четырех разных позициях впереди, и Кононов, зная о его универсализме, сможет свободно и безболезненно варьировать схему.

Еще один важный момент — «Спартак» сейчас достаточно молодая команда, ветеранов в ней почти нет. И поистине гигантский опыт Шюррле, приобретенный на ЧМ, в ЛЧ, Бундеслиге, АПЛ, будет для ребят чрезвычайно важен. Шюррле в своей карьере прошел через все и в «Спартаке» его вряд ли сможет что-то напугать. Есть множество оснований полагать, что у Шюррле в «Спартаке» все получится. По окончании аренды Андре и клуб встретятся и решат, стоит ли им продлевать сотрудничество.

Фото vk.com/fcsm_official

Шюррле в своей карьере прошел через все и в «Спартаке» его вряд ли сможет что-то напугать

— У Шюррле в последние годы — очевидные проблемы со здоровьем.

— Давайте посмотрим на того же Романа Еременко — у него тоже были проблемы со здоровьем, а в «Ростове» сейчас их нет. Будут ли мучить Андре старые болячки, покажет время. Но еще раз скажу, к трансферу Шюррле я отношусь очень оптимистично.

— Многие называют появление Шюррле в команде угрозой для Зелимхана Бакаева.

— Не совсем согласен. На данном этапе Андре, скорее, угроза Мирзову. Если же «Спартак» со временем перейдет на игру в два форварда, то Шюррле вполне может стать вторым нападающим. Один из вариантов Кононова: Ларссон на замену, а Шюррле с Понсе — в атаке. Шюррле — игрок-трансформер, который сильно добавит «Спартаку» вариативности. Если у него и у других нападающих игра пойдет, у Кононова будет куча отличных вариантов для перетасовки атаки.

— Какие позиции нужно еще усилить «Спартаку»?

— Очень много вопросов связано с опорником-разыгрывающим, выход из обороны в атаку сейчас налажен не совсем идеально. Руководство найдет замену Фернандо уже в самое ближайшее время.

«Август для «Спартака» — ключевой месяц во всем сезоне»

— Во время игры с «Тамбовом» болельщики «Спартака» настойчиво призывали главного тренера уйти…

— Я не знаю ни одного другого топ-клуба, который формировал бы команду прямо по ходу сезона. Август для «Спартака» — абсолютно ключевой месяц во всем сезоне. Впереди у красно-белых два матча с «Туном», плюс, надеюсь, еще две игры в следующем этапе квалификации Лиги Европы. В августе у «Спартака» дерби с «Динамо» и ЦСКА, матч с «Зенитом». И когда к таким матчам команда подходит в совершенно новом обличии, мне это видится очень странным.

Фото vk.com/fcsm_official

Я не знаю ни одного другого топ-клуба, который формировал бы команду прямо по ходу сезона

— А почему перестройка «Спартака» так затягивается? Было ли это ожидаемо?

— Еще 28 мая в своей заметке в «Спорт-Экспрессе» я писал, что не исключена продажа всех легионеров, кроме Айртона и, может быть, Жиго. В той заметке совершенно четко написано, что, вероятно, в новом сезоне в «Спартаке» не будет ни Фернандо, ни Луиса Адриано, ни Зе Луиша. Трансферная революция, происходящая сейчас, была ожидаема. Но сложно было предположить, что «Спартак» начнет покупки так поздно. В пятницу на пресс-конференции Томас Цорн (генеральный директор «Спартака», — прим. ред.) сказал, что рисунок игры нового «Спартака» должен сформироваться к середине-концу сентября.

Вопрос в том, что к этому времени все уже может быть потеряно. В таком случае спрашивается: это была сознательная жертва этим сезоном ради формирования новой команды? Вопросов очень много, и именно этого времени Кононову может и не хватить. Спартаковские фанаты — люди очень нетерпеливые. И окончательное отношение к Кононову у них наверняка сформируется еще до того, как будет построена новая команда.

— Возможно, Кононов — это переходной вариант перед приходом супертопового тренера?

— Да, многие болельщики и коллеги об этом говорят. Периодически слышу, что Кононов — это тренер по типу Аленичева, а новая команда создается под будущее, в котором Олега Георгиевича может и не быть. По моей информации, когда Кононов приходил в «Спартак», Леонид Федун ему прямым текстом и сказал: «Да, мы даем вам карт-бланш на строительство новой команды, но параллельно все равно будем требовать результат». И это, на мой взгляд, две взаимоисключающие вещи.

«Исключать отставку Кононова после матча в Швейцарии нельзя»

— Кто, помимо Кононова, рассматривался в качестве кандидатуры на пост главного тренера «Спартака»?

— До Кононова «Спартак» вел переговоры с Леонарду Жардимом, который тогда только покинул «Монако». С ним был такой же диалог, как с Кононовым, но Жардим на эти взаимоисключающие вещи не подписался. А Кононов — подписался. Олегу Георгиевичу в случае провала будет некого винить, кроме самого себя. Если Кононов был не готов работать при таких обстоятельствах, он должен был сразу это сказать. Но он рискнул, а значит, должен выправлять ситуацию в той обстановке, которая складывается вокруг него и всего «Спартака».

Фото vk.com/fcsm_official

Олегу Георгиевичу в случае провала будет некого винить, кроме самого себя. Если Кононов был не готов работать при таких обстоятельствах, он должен был сразу это сказать

— У Кононова ведь особо и выбора не было, тем более что провал в «Ахмате» еще свеж в умах болельщиков.

— Из «Ахмата» его не убирали. Он был вынужден уехать из Грозного, потому что у него серьезно заболела жена. Да, у него там не шло, но, по моей информации, это было не увольнение.

— Субботняя ничья с «Динамо» вряд ли задобрила фанатов «Спартака». Насколько может обостриться ситуация, если «Спартак» в четверг проиграет в гостях «Туну»?

— Надо все же отталкиваться от результата двухматчевого противостояния, что бы ни случилось в Швейцарии. Но Федун — человек достаточно эмоциональный, и вопрос с тренером решать будет именно он. Я не думаю, что Кононов сам захочет уйти в отставку. Сейчас в «Спартаке» настолько раскаленная ситуация, что после каждого матча может быть всякое. Полностью исключать отставку Кононова после выездного матча с «Туном» не приходится, но, думаю, многое все же решится по итогам августа.

