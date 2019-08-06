Обновленный закон об электронной подписи: парализованный документооборот или порядок на рынке?

Эксперты об ужесточении правил получения ЭП для бизнеса

В Госдуму внесен законопроект, способный переделать рынок электронного документооборота до неузнаваемости — речь о поправках в действующий ФЗ «Об электронной подписи». Какие изменения предлагаются, к каким последствиям для бизнеса они могут привести и как к ним относятся участники рынка — в материале «Реального времени».



Эпопея длиной в 17 лет

Впервые закон об «Об электронно-цифровой подписи» был подписан в начале 2002 года, однако из-за большого количества нареканий спустя девять лет его заменили другим документом — ФЗ «Об электронной подписи». Закон 2011 года определил три вида ЭП: простую, усиленную (выдается удостоверяющим центром) и квалифицированную (выдается удостоверяющим центром, аккредитованным Минкомсвязи). Также в документе были прописаны следующие условия: минимальный порог собственного капитала для аккредитованных удостоверяющих центров — 1 млн рублей, а минимальный размер обеспечения для покрытия возможных убытков третьим лицам для них же — 1,5 млн рублей.

В 2015 году по инициативе Минкомсвязи указанные выше суммы были заметно увеличены: размер чистых активов вырос до 7 млн рублей, а минимальный порог финансового обеспечения — до 30 млн рублей. Спустя два года то же ведомство предложило монополизировать выдачу квалифицированных ЭП государством, однако из-за обрушившейся критики инициатива была заморожена.

Этим летом в Госдуму были внесены сразу два новых законопроекта с поправками в закон «Об электронной подписи». На сей раз депутаты предложили установить еще более высокий порог собственного капитала УЦ — не менее 1 млрд рублей, а порог страховой ответственности, по мнению авторов поправок, должен составлять не менее 100 млн рублей.

Этим летом в Госдуму были внесены сразу два новых законопроекта с поправками в закон «Об электронной подписи». Фото duma.gov.ru

Также в документах прописано сокращение срока аккредитации удостоверяющих центров до трех лет и введение уголовной ответственности за заведомо умышленные действия сотрудников УЦ. Помимо этого, юрлица и индивидуальные предприниматели смогут получать квалифицированную ЭП только в Федеральной налоговой службе, а финансовые организации — в Центробанке. То есть авторы поправок снова пришли к монополизации рынка ЭП государством.

Уязвимости, сорванные торги и приостановление документооборота

На этот раз также не обошлось без нареканий со стороны бизнеса. По данным РБК, L’Oreal, Unilever, X5 Retail Group и другие компании направили Дмитрию Медведеву письмо с критикой поправок. Против них выступил и Сбербанк. Вместе с тем на ряд негативных последствий от принятия законопроектов указывает и Удостоверяющий центр ГУП «Центр информационных технологий РТ».

— Стоит отметить, что идея монополизации Федеральной налоговой службой выдачи электронных подписей юридическим лицам вызывает у многих участников рынка ЭП негативную реакцию. Передача прав по выпуску электронной подписи в ФНС приведет к отсутствию конкуренции и снижению отказоустойчивости системы выдачи электронных подписей. Централизация системы электронной подписи будет уязвима для неумышленных сбоев, деятельность всех юридических лиц в России может быть парализована: не только возможно приостановление документооборота, но и сорваны торги и хозяйственная деятельность, — сообщили «Реальному времени» в удостоверяющем центре ЦИТ. — Также в случае принятия поправок потребуется доработка действующих государственных информационных систем электронного документооборота, а также модернизация действующей инфраструктуры УЦ.

Успокаивает то, что ко второму чтению законопроекта пройдут обязательные консультации, и в документы будут внесены изменения, учитывающие интересы всех заинтересованных сторон. По крайней мере, об этом сообщил источник РБК в Совфеде.

Идея монополизации Федеральной налоговой службой выдачи электронных подписей юридическим лицам вызывает у многих участников рынка ЭП негативную реакцию. Фото nalog.ru

Борьба с мошенниками и наведение порядка

Наряду с обилием критики участники рынка и эксперты озвучивают довольно веские аргументы в пользу внесения жестких поправок. Тот же УЦ ГУП «Центр информационных технологий РТ» признает: основная проблема нынешнего закона «Об электронной подписи» — это недостаточная идентификация клиентов удостоверяющими центрами.

Дело в том, что сейчас в стране работают сотни коммерческих УЦ, предлагающих получить электронную подпись по копии паспорта или в офлайн-режиме по ксерокопии, либо иными недопустимыми способами. К сожалению, не редкостью стали случаи кражи недвижимого имущества с помощью ЭП и оформления фиктивных фирм на граждан, не имеющих к ним никакого отношения.

— Правила выдачи квалифицированных электронных подписей существуют длительное время, однако многие удостоверяющие центры до сих пор допускают много нарушений в этом направлении. Причина кроется в желании коммерческих УЦ заработать на количестве реализованных ЭП. В свою очередь, клиенты хотят пройти процедуру как можно проще и быстрее, — комментируют в УЦ ГУП «Центр информационных технологий РТ».

Гендиректор АО «Агентство по государственному заказу РТ» Яков Геллер недоумевает: почему за выдачу паспорта отвечают силовые структуры, а за электронную подпись (которая также удостоверяет личность гражданина) — «какие-то частные лавочки».

— Я понимаю все неудобства, я понимаю, что рушится бизнес. Это всегда очень плохо. Есть много УЦ, это их бизнес, это рабочие места, это налоги и доходы. Когда ФНС будет выдавать ЭП, она не будет платить налоги, и ЦБ не будет платить налоги, и зарплаты там будут не по рынку. Я понимаю, что идет речь о монополизации. Я отчетливо понимаю все отрицательные стороны. На одной чаше весов вот это, а на другой — удостоверение личности, — комментирует эксперт. — Надо сделать так, чтобы не могли обмануть, а это значит — монополизировать, огосударствить. Взвесив все за и против, понимая, что я иду поперек своей же идеологии, согласно которой должен быть рынок, я понимаю, что в данном случае это — паспорт, и он не может выдаваться частной мастерской.

Схожей позиции придерживается и генеральный директор IT-компании «Эттон» Ефим Климов. По мнению эксперта, требования по получению ЭП однозначно надо ужесточать.

— Я как руководитель уже давно пользуюсь ЭП и вижу, что в последнее время все чаще выявляются факты мошенничества. Дело в том, что требования к выдаче ЭП не очень жесткие, и есть определенные лазейки для того, чтобы злоумышленник воспользовался чужой электронной подписью, — высказался собеседник нашего издания. — Пусть люди, которые говорят, что надо все делать попроще, посмотрят на то, как все устроено в европейских, цивилизованных, капиталистических странах — как там проходит эта процедура. И наше законодательство покажется им самым либеральным.

Резюмируя все сказанное выше, можно предположить, что проектируемые законопроектом изменения приведут к значительному уменьшению числа УЦ, повышению качества их работы, а также сокращению мошеннических действий с использованием электронных подписей. При этом, однако, сохраняется риск негативных последствий: приостановление документооборота и срыв торгов. Вся надежда — на второе чтение, назначенное на осень 2019-го.

