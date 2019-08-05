Обманутым туристам «Волжских путешествий» вернули исполнительные листы вместо денег

Клиенты Самолина потеряли шанс получить компенсацию за оплаченные путевки в несостоявшиеся туры

Фото: Олег Тихонов

Около 200 обманутых туристов национального экс-перевозчика «Волжские путешествия+», чьи отпускные сгорели из-за сорванных речных круизов в прошлогоднюю навигацию, потеряли шанс вернуть свои деньги. Управление федеральной службы судебных приставов по РТ закрыло в соответствии со ст. 46. ч. 1. п. 4 исполнительные производства всех несчастных путешественников, отсудивших возврат полной стоимости путевок и неустойки на 3,2 млн рублей. Оставшись ни с чем, туристы начали сбор подписей под коллективным заявлением в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела против Вячеслава Самолина по признакам мошенничества, который начал бизнес в новой туристической компании «Мир будущего». Подробнее — в материале «Реального времени».

Исполнительные дела против «Волжских путешествий+» закрыты

Вахитовский районный отдел судебных приставов Казани начал возвращать клиентам «Волжских путешествий+» исполнительные листы на принудительное взыскание с туроператора средств за путевки на несостоявшиеся круизы. Исполнительный лист на 62 тысячи рублей вернули семье Шарафеевых, у которой в июне прошлого года сорвался трехдневный тур в Самару стоимостью 30 тысяч рублей. А чуть раньше исполнительный лист на сумму свыше 110 тысяч рублей «вручили» врачу-терапевту Алевтине Феоктилактовой, которая заплатила почти 52 тысячи рублей за тур до Санкт-Петербурга в августе прошлого года. Об этом корреспонденту «Реального времени» рассказали сами пострадавшие туристы компании.

Постановление о прекращении исполнительного производства против туроператора было вынесено на основании ст. 46. ч. 1. п. 4, что означает, что взыскать средства невозможно из-за отсутствия имущества у «Волжских путешествий +».

— Мне так и сказали — взыскать деньги с «Волжских путешествий+» невозможно, так как у туристической компании нет денег на счетах и нет имущества для последующей реализации, — рассказал глава семейства Фаткрахман Шарафеев.

Пожилая Алевтина Феоктилактова просто расплакалась. Оба с обидой в голосе вспомнили те жаркие летние дни, когда они собирались плыть по Волге на теплоходе «Очарованный странник», сделав стропроцентную предоплату в начале года.



Алевтина Феоктилактова (слева) рассказала, что после ЧП отказалась подписывать соглашение с «Волжскими путешествиями+» о переносе круиза на следующий год, так как потеряла доверие к этой туристической компании. Фото Олега Тихонова

— 1 июня мы должны были двумя семьями отправиться в Самару, но узнали об отмене за 2 часа до отправления! Стояли с чемоданами в речном порту до последнего: не верили! Через два дня я примчался в офис к владельцу компании Вячеславу Самолину. Говорю — верни деньги! В ответ — денег нет! — пересказывал свою печальную историю Фаткрахман Шарафеев.

Алевтина Феоктилактова продолжила, рассказав, что после ЧП отказалась подписывать соглашение с «Волжскими путешествиями+» о переносе круиза на следующий год, так как потеряла доверие к этой туристической компании.

— Мне тоже не вернули деньги: ни в сентябре, ни в октябре, ни в декабре, — рассказала она. — Я подала в суд и выиграла: с учетом неустойки и компенсации морального вреда мне должны выплатить свыше 110 тысяч рублей.

Всего к туристической компании «Волжские путешествия+» было подано свыше 90 исполнительных листов с суммой долга свыше 3,2 млн рублей, следует из электронного банка исполнительных производств УФССП по РТ. Этот долг оставался непогашенным на протяжении всего года исполнительного производства, то есть никто погашать его не собирался. Впрочем, это не исчерпывающий список. В арбитражном суде в настоящее время на рассмотрении вал исков от юридических лиц-контрагентов туркомпании, которые терпеливо выжидали выплаты просроченных долгов весь этот год. Среди пострадавших всплыл иск Республиканского общества инвалидов, у которого сгорело 2 млн рублей. «Реальное время» рассказывало это историю. Общий объем требований подсчитать невозможно — иски продолжают прибывать.

УФССП по РТ: у должника нет ни денег, ни имущества

Туроператор «Волжские путешествия+» отменил речные круизы на теплоходах «Очарованный странник» и «Борис Полевой» в начале лета прошлого года из-за запрета контролирующих органов, обнаруживших технические неполадки на судах. Тем не менее продажи туров продолжались в течение всего сезона. 19 июля пресс-служба Госкомитета РТ по туризму сообщала, со ссылкой на главу Сергея Иванова, что «Волжские путешествия+» подтвердили готовность подобрать для каждого туриста удобный вариант компенсации и выбор даты осуществления круиза за отмененные ранее поездки». Но деньги туристам все равно не вернули.

31 октября прошлого года Ростуризм исключил компанию из Единого федерального реестра туроператоров в связи с прекращением деятельности из-за невозможности исполнить все обязательства. 7 декабря Объединенная страховая компания выплатила страховое возмещение 173 пострадавшим клиентам. Обратившиеся за страховкой лишились 6,7 млн рублей. В среднем сумма компенсации составила 7,5% от стоимости путевки. То есть при стоимости тура в 30 тыс. рублей туристу вернули 2,25 тысячи. Однако юридически компания не ликвидирована, поэтому суды были завалены исками о принудительном взыскании стоимости туров.

31 октября прошлого года Ростуризм исключил компанию из Единого федерального реестра туроператоров в связи с прекращением ею деятельности из-за невозможности исполнить все обязательства. Фото Олега Тихонова

Информацию о прекращении исполнительного производства против «Волжских путешествий+» подтвердили в пресс-службе УФССП по РТ. В управлении заверили, что приставы сделали все возможное для розыска имущества туроператора. Более того, исполнительные производства о взыскании средств с «Волжских путешествий+» находились на контроле в управлении, подчеркнули в пресс-службе. Однако их усилия оказались тщетны. «В результате проведенного комплекса исполнительных действий и розыскных мероприятий, примененных установленным законодательством всех мер для взыскания задолженности, принято решение об окончании исполнительных производств в связи с невозможностью исполнения согласно ст. 46 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», — говорится в сообщении управления. Таким образом, были прекращены дела по всем исполнительным листам туристов.

Обманутые дважды?

Впрочем, «волжские путешественники» оказались обескуражены не только неприятным поворотом в их деле, но и подозрительно долгим молчанием службы судебных приставов об окончании исполнительных производств. Оказалось, что решения о прекращении дел против «Волжских путешествий+» были приняты еще три месяца назад, в апреле. Как следует из базы данных исполнительных производств УФССП по РТ, отметка о прекращении всей пачки в 90 дел датирована 24 апреля этого года. Но многие туристы узнали об этом факте лишь в июле. Причем случайно.

— Во вторник я попутно зашел в Вахитовское отделение службы, чтобы узнать последние новости. И тут меня обрадовали — мое дело, оказывается, закрыли, — удивляется Фаткрахман Шарафеев, — Я спросил, почему раньше не позвонили? У пристава есть номера мобильных телефонов всех обманутых туристов!

И действительно, основная масса «волжских путешественников» остается в неведении относительно действий приставов и ждут от них известий. «Мой исполнительный лист все еще у приставов, — написала вчера вечером в соцсетях пострадавшая Наталья Севодина. — Деньги так и не вернули. Но я сейчас в продолжительной командировке».

Фаткрахман Шарафеев сам провел розыск имущества и пришел к выводу, что Вячеслав Самолин (на фото) ведет бизнес через новую компанию «Мир будущего» и при желании мог бы расплатиться с обманутыми туристами. Фото Романа Хасаева

Туристы просят расследовать «мошенничество»

Впрочем, обманутые туристы не собираются опускать руки. Активист Фаткрахман Шарафеев подготовил коллективное письмо с заявлением в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела по признакам мошенничества при продаже путевок. По мнению Шарафеева, владелец «Волжских путешествий+», имея 100% предоплату в начале года, имел возможность закупить достаточный объем дизельного топлива заранее и на весь сезон навигации, а не пенять на рост цен, который произошел в мае. Это подпадает под действие п. 4 ст. 195 УК РФ, считает активист. По его словам, вскоре 22 человека, которые потеряли 1,5 млн рублей, соберутся для обсуждения этого коллективного обращения.

— Я думаю, что многие из пострадавших поддержат наше намерение. Если денег не получим, то справедливость должна восторжествовать, — решительно настроен Фаткрахман Шарафеев.

Мужчина сам провел розыск имущества и пришел к выводу, что Вячеслав Самолин ведет бизнес через новую компанию «Мир будущего» и при желании мог бы расплатиться с обманутыми туристами.

Однако это далеко не первая попытка подвергнуть уголовному преследованию Вячеслава Самолина. В начале этого года Следственный комитет проводил проверку по заявлениям 18 граждан в отношении директора ООО «Волжские путешествия+» по факту неисполнения договорных обязательств при предоставлении туристических путевок. Глава управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина, чье ведомство поддерживало исковые заявления в судах, заявляла, что материалы обращений в отношении «Волжских путешествий+» были направлены в МВД по РТ, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Однако результаты этих обращений до сих пор остаются неизвестными. Пресс-служба управления не успела ответить на запрос.

Сам Вячеслав Самолин сейчас находится в больнице на лечении. Об этом «Реальному времени» сообщили в туркомпании по электронной почте в ответ на журналистский запрос.



Нижегородцы в начале этого года арендовали теплоход «Очарованный странник» у собственника. Фото Олега Тихонова

Зачем нижегородцы взяли на буксир казанцев

Между тем нижегородская туристическая компания «Капитал-Трэвэл» вместо «Волжских путешествий+» начала перевозить туристов в эту навигацию в качестве возмещения. Как уже рассказывало «Реальное время», нижегородцы в начале этого года арендовали теплоход «Очарованный странник» у собственника (имя не раскрывается). Как сообщил коммерческий директор «Капитал-Трэвэл» Андрей Казаков, казанским туристам предлагают маршруты по направлению Болгары — Тетюши — Елабуга, Казань — Волгоград. Так, 3 августа отправляется рейс Казань — Ярославль, а позднее из Казани в Санкт-Петербург, правда, из-за погодных условий маршрут может корректироваться, предупредил он. Казаков утверждает, что с начала навигации его фирма перевезла более 100 туристов, с учетом 33—35 человек, которые сейчас плавают по маршруту Болгары — Тетюши — Елабуга.

— О том, что происходит внутри компании «Волжские путешествия+», мне неизвестно, — рассказал Андрей Казаков. — Но на сегодня теплоход «Очарованный странник» находится в очередном рейсе по маршруту Болгары — Тетюши — Елабуга. На данный момент на борту находится небольшое количество туристов, которые не смогли отдохнуть в прошлом году, 33—35 человек. Заявки на включение их в наши туры мы получаем от администрации «Волжских путешествий+» и в зависимости от загрузки борта стремимся их удовлетворить. Главное, что проблема сдвинулась с мертвой точки.



Правда, эта цифра вызвала большие сомнения у основной массы обманутых туристов, которые не получали предложения на проведение взаимозачета исполнительных листов в обмен на путешествие в этом году. «Мы разговаривали с ним еще в конце июня — начале июля, в самую середину навигации, — сомневаются туристы. — Тогда он говорил, что им неизвестно, когда они начнут плавать и ничего не предлагал. Хотите сказать, что за июль они перевезли 100 туристов? А это 5 млн рублей, на всякий случай», — не верят казанцы.

Впрочем, индивидуальные предложения все-таки были. Активист Фаткрахман Шарафеев говорит, что ему предлагали воспользоваться поездкой, но только не на полную сумму в 62 тысячи рублей исполнительного листа, а лишь на стоимость оплаченной им год назад поездки в 30 тысяч, предложив доплатить разницу до нынешней подорожавшей стоимости тура. «Мне предложили воспользоваться туром, но предложили доплатить. Я возмутился — почему? В прошлом году я вам уже платил, и больше не буду. По его словам, одним из условий возмещения является требование подписать мировое соглашение с туроператором и перевозчиком с условием передачи им исполнительного листа. «Я не согласился, и не только из-за разницы в деньгах. Я могу написать расписку о поездке в зачет стоимости купленной путевки, но отдавать исполнительный лист не обязан. Это не по закону», — рассказал он.



Динара Минуллина получила в прошлом году исполнительный лист на 132 тысячи рублей из-за отмены поездки на троих. Фото Олега Тихонова

Как бы не сорвалось

«Реальному времени» удалось самостоятельно разыскать одну женщину, которая согласилась компенсировать поездку на этих условиях. «Погоревшая» туристка Динара Минуллина получила в прошлом году исполнительный лист на 132 тысячи рублей из-за отмены поездки на троих (она и двое детей). 2 июля они должны были отправиться в плавание на теплоходе «Борис Полевой» в Москву. Стоимость тура — 90,5 тысячи рублей, семья оплатила поездку заранее в начале 2018 года.

— Теперь мне удалось договориться и отправить в тур в Санкт-Петербург двух детей, без меня, — рассказала она. — Дети — совершеннолетние. Обратно поедут на поезде.

По ее словам, доплатить за обратный путь на теплоходе она не может по финансовым обстоятельствам. Ее сразу предупредили, что взаимозачет будет проводиться только на стоимость оплаченного тура, без судебной неустойки и компенсаций, поэтому поехать дети смогут только в один конец. «Я согласилась, потому что жалко терять 90 тысяч рублей. Хотя бы что-то получить», — рассудила по-женски мать семейства. Динара Минуллина подтвердила «Реальному времени», что подписала мировое соглашение с «Волжскими путешествиями+», «Капитал-Трэвэл» и собирается отдать исполнительный лист. «Боюсь, как бы не сорвалось», — волнуется она.