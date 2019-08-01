«Железный человек» за 100 миллионов: камский Timerman окупится к концу 2019 года?

Команда Вадима Янгирова впервые проведет заплыв по Каме — если не помешает погода

Фото: Олег Тихонов

Проект Timerman (бывший TatarRun) Вадима Янгирова в августе впервые проведет заплыв по Каме в Набережных Челнах. Но с оговоркой — если не помешает погода. И Камский полумарафон «с обратным отсчетом». Регистрация на ивент «железных людей» свободная, но теперь с бегунов и пловцов требуют справку — после участившихся несчастных случаев на подобных соревнованиях. Янгиров рассказал «Реальному времени», в какую сумму обойдутся соревнования Timerman в этом году, сколько пришлось вложить в проект изначально и когда его команда планирует выйти в плюс со своим спортивно-мотивационным проектом.

Timerman впервые проведет заплыв по Каме — если не помешает погода

Набережные Челны — родина проекта Timerman («Тимермен»). В 2013 году были запущены первые спортивные проекты — тогда под брендом TatarRun, напомнили в мэрии автограда, где директор Timerman Вадим Янгиров рассказал об августовских мероприятиях. 4 и 11 августа в Набережных Челнах бренд Timerman проведет два мероприятия.

— 4 августа мы впервые проводим заплыв на Каме. Это отдельная дистанция, две дистанции на 1,5 и 3 км. Старт и финиш на пляже Сандали [платный пляж SunDale, принадлежит челнинскому предпринимателю Айрату Тагирову, — прим. ред.). Заплыв пройдет в рамках той стратегии, которую мы изначально писали по развитию бренда Timerman в Татарстане — в части плавания на открытой воде мы покоряем три реки. Вокруг Свияжска мы уже два года плавали, в этом году Кама. Нам остается только Волга, но это, скорее всего, будет уже на следующий год, — объяснил Янгиров.

Отметим, что Свияжск собственно тоже омывается Волгой, но организаторы, видимо предпочитают считать, что заплыв состоялся на Свияге, которая как раз и впадает в Волгу в районе острова-града. Соревнования пловцов на Каме пока осложняются погодой. Так, если верить синоптикам, 4 августа в Челнах температура опустится до 10 градусов, ожидается ветер до 30 км в час.

«В части плавания на открытой воде мы покоряем три реки. Вокруг Свияжска мы уже два года плавали, в этом году Кама. Нам остается только Волга, но это, скорее всего, будет уже на следующий год», — объяснил Вадим Янгиров. Фото Сергея Афанасьева

— Перед Свиягой — Sviyaga Swim 2019 прошла 6 июля — у нас тоже была не очень хорошая погода, мы даже длинную дистанцию сократили накануне, но утром погода поменялась и все благополучно финишировали, слава богу. В этом году что будет — не знаю. Но, судя по тому, что было вчера на пляже, может повториться такая же история. И мы, принимая во внимание безопасность участников и требования МЧС, можем немножко скорректировать дистанцию. По температуре мы не переживаем, вода прогрелась хорошо, все будут в гидрокостюмах. Это обязательное условие на длинных дистанциях — иначе может переохладиться организм. Волны могут внести корректировки. Если будет сильный ветер, допускаем, что будет короткая дистанция на 1,5 км, — признался организатор.



В полумарафоне с обратным отсчетом примет участие больше тысячи человек

11 августа Timerman проведет Камский полумарафон в новом формате, включив «таймермен», «когда табло идет в обратный отсчет, и человек должен будет прибежать к времени предполагаемого финиша, который он сам указал». Задача участника — добежать до того, как табло закончит свой обратный отсчет, и достичь заявленной цели. В этом случае он получает дополнительную награду. Это не исключает обычных условий соревнований: точно так же будет электронный чип, дополнительный протокол с обычным чистым временем, все финишеры, вне зависимости от того, успели они «до нуля» добежать или нет, получат финишные медали. Место старта и финиша будет на проспекте Хасана Туфана у концертного зала Сары Садыковой.

— На заплыв у нас зарегистрировалось около 190 участников на обе дистанции. Скорее всего, будет чуть больше 200 — лимит у нас 250 человек, к нему, наверное, и приблизимся. На бег — детский забег, трехкилометровая бесплатная дистанция (500 заявок), есть дистанции на 10 и 21 км для подготовленных участников — сейчас на нее зарегистрировано 520 человек, лимит — 700, — заявил Янгиров. — К сожалению, рост числа участников как раз по Набережным Челнам очень небольшой, в отличие от других городов, но он есть. Для меня мой родной город — загадка. Мы все не можем его раскачать так, чтобы было не 1,5 тысячи человек на беговом старте, а 3—5 тысяч. Город все-таки полумиллионный. У нас новый директор по маркетингу появился, и надеюсь активнее сосредоточимся на городской аудитории, ищем новые пути и виды спорта.

Несмотря на то, что регистрация на сайте свободная, каждому участнику теперь обязательно надо предоставить медицинскую справку на все дистанции — «чтобы мы знали, что вам можно бежать». Фото Максима Платонова

После несчастных случаев на марафонах Timerman требует медсправки

Помимо жителей Татарстана, в августовских мероприятиях будут участвовать также гости из Удмуртии, Башкортостана, Оренбургской области, Марий Эл, Чувашии, Москвы, Владимирской области. Несмотря на то, что регистрация на сайте свободная, каждому участнику теперь обязательно надо предоставить медицинскую справку на все дистанции — «чтобы мы знали, что вам можно бежать». Причина — в участившихся несчастных случаях на таких российских соревнованиях. Спортсмены плохо рассчитывают свои силы, невнимательно относятся к здоровью, когда выходят на старт. Известно, что похожий случай был и в этом году на Казанском марафоне: во время забега на 21,1 км в мае один из бегунов 1981 года рождения почувствовал себя плохо, экипаж скорой медицинской помощи, дежуривший неподалеку, оказал спортсмену первую медицинскую помощь, но спасти его не удалось.

«Наши мероприятия создают достаточно серьезный экономический эффект в тех локациях, где мы их проводим»

На вопрос корреспондента «Реального времени», сколько вообще Timerman планирует в этом году соревнований и в какую сумму они обойдутся, Вадим Янгиров признался, что точной цифры пока назвать не сможет, «потому что постоянно появляются новые партнеры» и команда пока может только прогнозировать стартовые взносы:

— У нас в этом году под брендом Timerman будет 18 мероприятий. До конца года осталось буквально пять. Большую часть мы уже провели.

— Ранее сообщалось, что 40—45% бюджета мероприятий будет оплачиваться Татарстаном. Это так? — уточнили мы.

Вадим Янгиров признался, что точной цифры пока назвать не сможет, «потому что постоянно появляются новые партнеры» и команда пока может только прогнозировать стартовые взносы. Фото Олега Тихонова

— Да, по последним подсчетам, 43,5% — это бюджетная составляющая Республики Татарстан в этом большом проекте. На самом деле, это новая форма государственно-частного партнерства, когда у нас есть государственное финансирование, которое является базовым, но оно тоже не просто так дается. Я всегда пытаюсь говорить, что наши мероприятия создают достаточно серьезный экономический эффект в тех локациям, где мы их проводим. Особенно это касается Казанского марафона, Камского полумарафона. Приезжает много гостей, они останавливаются на уикенд. И оставляют здесь свои деньги, тратят на жилье, на еду. Все это возвращается в казну, — объяснил нам Янгиров. — У нас также есть стартовые взносы — это порядка 15% всего нашего бюджета в среднем по году. Просто есть более спросовые мероприятия, есть менее спросовые, такие, например, как Kama Swim, они проводятся первый год, пока всего 200 участников. Взносы мы никогда не делаем большими. Есть партнеры продуктовые, есть спонсоры, которые просто финансируют мероприятия, получая серьезный брендинг.

Бюджет Timerman в 2019 году превысит 100 млн рублей

Согласно данным официального сайта Timerman, пловцы на дистанции 3,5 км должны заплатить от 840 до 1 440 рублей, на дистанции 1,5 км — от 700 до 1 200 рублей. В списке партнеров указаны «Ак Барс Страхование», питьевая вода «Святая Чаша», специальные партнеры «Лига ставок», «СпортМастер Про», «Демикс», международная транспортно-экспедиторская компания PSG и «Центр восстановительной медицины».



— Подход у нас такой: чтобы каждая сторона была заинтересована не в дотациях, а именно в получении того, за чем они пришли. Участник платит за качество и сервис, спонсор платит за аудиторию, которая ему нужна, — добавил организатор.



— Можете назвать хотя бы примерный порядок цифр? Сколько в этом году ожидаете потратить?

— Общий бюджет всех мероприятий — чуть больше 100 млн рублей в год.

Вадим Янгиров рассказал после пресс-конференции корреспонденту «Реальное время», что организаторы к концу году надеются выйти уже в плюс, достичь точки безубыточности, отбив первоначальные затраты — те деньги, которые были вложены еще в проект «TatarRun», «порядка 15 млн рублей»:

— Там были серьезные долги, нас профинансировали частные инвесторы. Потихоньку мы эти долги возвращаем. Думаю, до конца года мы вернем все, и со следующего года выйдем в плюс, — заверил нас Вадим Янгиров.

Янгиров объяснил ребрендинг тем, что бренд TatarRun «ограничивал в развитии в двух направлениях, как это видно из названия: только татары и только бег». Фото Максима Платонова

Как TatarRun стал «Тимерменом»

Напомним, проект Timerman — прямой наследник проекта TatarRun команды Вадима Янгирова. Перезапуск случился осенью 2017 года, к изначальному марафону добавились легкоатлетические забеги, заплывы на открытой воде, соревнования по лыжным гонкам и триатлону, велогонки. Янгиров объяснил ребрендинг тем, что бренд TatarRun «ограничивал в развитии в двух направлениях, как это видно из названия: только татары и только бег»: «Есть запрос от сообщества на проведение соревнований в смежных видах спорта, таких как лыжные гонки, заплывы на открытой воде, велогонки, триатлон и так далее. Поэтому для того, чтобы объединить все под единым брендом, было принято решение создать Timerman — «железный человек» с татарского и английского языка». Проект Timerman сразу же поддержал министр спорта РТ Владимир Леонов. В Сочи на форуме бренд представили президенту РТ Рустаму Минниханову, который тоже поддержал проект, организаторы которого заявили о решении вывести Timerman за пределы Татарстана и производить собственную спортивную экипировку. Предполагалось, что Timerman на 45—47% будет финансироваться из бюджета РТ. Первые соревнования под новым брендом прошли в 2018 году, всего прошло 20 мероприятий, в которых приняли участие 32,8 тыс. человек. «Якорным» для команды Янгирова остался Казанский марафон. В конце 2018 года проект Timerman Янгирова был признан лучшим в номинации «Цифра года», награду вручал президент РТ.

TatarRun, в свою очередь, запомнился еще и скандалом с ошибками на медалях — вместо «полумарафон» было написано «полумарофон». Янгиров тогда заявлял, что ошибка не случайная: «Мы примерно полтора месяца назад начали готовить наших участников к национальному полумарафону. У нас каждый забег тематический. Мы начали знакомить людей с татарскими языком и культурой через рассылку: мы говорили, что исенмесез — это здравствуйте, в шутку написали, что полумарафон по-татарски пишется «полумарофон». На этом вроде все закончилось, но потом мы решили напомнить об этой истории на медалях».

На Вадима Янгирова сейчас записаны две компании: АНО «ЦРСП» («Центр реализации спортивных проектов», выручка в 2017 году — 8,5 млн рублей, прибыль — 155 тыс.) и ООО «АСМ» (Агентство спортивного маркетинга «Новый спорт»). АНО «ЦРСП» заведует главным мероприятием проекта Timerman — «Казанским марафоном».