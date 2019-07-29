«Никому не нужна напряженность» — как в Грузии выступили за сближение с Россией

Организаторы митинга рассказали «Реальному времени», что заставило десятки тысяч грузин выйти на улицы в «мертвом» июле

В Грузии прошел многотысячный митинг за сближение с Россией, организатором выступила оппозиционная партия «Альянс патриотов Грузии». Представителей последней ряд грузинских политиков обвиняют в «пророссийских» симпатиях, в АПГ же считают, что напряженные отношения Тбилиси с Москвой были вызваны провокациями «прозападных» сил. Газета «Реальное время» поговорила с одним из лидеров политического объединения, Георгием Ломией, председателем оппозиционной парламентской фракции «Альянс патриотов и социал-демократов» в грузинском парламенте, у которого своя точка зрения на конфликт. Он считает, что первые протесты в Тбилиси были справедливыми — их вызвало национальное унижение грузин. Но затем, по его словам, провокаторы, «желая показать своим западным хозяевам, что они здесь нужны», перехватили повестку, которую большинство грузин не разделяет.

В Грузии прошел многотысячный митинг за сближение с Россией

Вчера в Батуми (Аджарская автономная республика в составе Грузии) прошел митинг «за нормализацию отношений с Россией» — по инициативе оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии». По сообщению СМИ, на митинг вышло «несколько десятков тысяч человек». В результате оппозиция, мобилизовавшая своих сторонников, заняла полностью место проведения митинга на площади Эра (вмещает от 25 до 30 тысяч человек).

На акцию съехались не только жители Аджарии, заявили в АПГ, и соседнего с ней края — Гурии, но и из других районов и городов, в том числе и из Тбилиси. С июня АПГ провел шесть массовых акций, последняя прошла, несмотря на 26-градусную жару: люди собрались с зонтами и головными уборами, чтобы уберечься от палящего солнца. Характерно, что демонстранты приносили с собой флаги Грузии и символику ЕС, так как АПГ, как уверяют его представители, выступают и за налаживание отношений с Россией, и за партнерство с Евросоюзом. Собравшиеся призвали Тбилиси «незамедлительно начать диалог с Москвой, чтобы решить все острые политические проблемы»:

— Мы вместе с вами говорим властям, что давно пора начать широкомасштабный диалог по тяжелейшим вопросам с Москвой. Мы должны начать также тяжелейший разговор с абхазами и осетинами. До каких пор нам быть так? Кого или чего мы ждем? Кто, как не мы, должны сделать это? — заявила депутат парламента Грузии Ада Маршания.

Ада Маршания: «Мы вместе с вами говорим властям, что давно пора начать широкомасштабный диалог по тяжелейшим вопросам с Москвой. Мы должны начать также тяжелейший разговор с абхазами и осетинами. До каких пор нам быть так? Кого или чего мы ждем? Кто, как не мы, должны сделать это? " Фото kavkazplus.com

На митинге также отметили тенденцию в грузинской политике, когда любое заявление, направленное на укрепление грузинских позиций с соседом, воспринимается как пророссийское: «Защищаешь грузинские земли — ты российский агент, выступаешь против пропаганды ЛГБТ-сообщества — российский агент. Представьте, насколько далеко идет это безумие». Оппозиция и осудила девятилетнее правление президента Михаила Саакашвили и его партии «Единое национальное движение», и раскритиковала правящую партию «Грузинская мечта — Демократическое движение» «за ухудшение благосостояния граждан».

Как и почему поссорились Тбилиси с Москвой: хроника конфликта

АПГ действительно ряд политических сил в самой Грузии считают «пророссийским», и отмечают, например, тот факт, что три его члена 15 июля посетили Москву, где провели переговоры с коллегами из Госдумы по восстановлению грузино-российских отношений, ухудшившихся после масштабных и «антироссийских», как считают в Москве, протестов. Самые масштабные уличные протесты прошли 20 и 21 июня у здания парламента в Тбилиси, митинги шли на протяжении еще нескольких дней, но собирали уже меньше людей.

Причиной протестов стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия, которая как раз в те дни проходила в грузинском парламенте. Как отмечают российские власти, «следуя утвержденному протоколу» (в том числе и самими грузинами), глава российской делегации — депутат Госдумы Сергей Гаврилов, являвшийся президентом МАП, занял кресло спикера, что и вызвало возмущение в стране: оппозиция не только сорвала мероприятие, но и вывела грузин на акцию протеста, чуть не закончившуюся штурмом парламента. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, обвинив Москву в провокации и организации митингов, назвала Россию «врагом и оккупантом».

«Антироссийские настроения» в Грузии послужили причиной запрета российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки в Грузию с 8 июля. А Госдума, не довольствуясь этим, призвала еще и запретить ввоз вин и минеральной воды из Грузии, что могло бы привести к закрытию двух третей ее заводов. На эмоциях депутаты Госдумы рекомендовала правительству изучить целесообразность применения санкций в отношении Грузии, но президент РФ Владимир Путин инициативу не поддержал «из уважения к грузинскому народу».

Самые масштабные уличные протесты прошли 20 и 21 июня у здания парламента в Тбилиси. Фото wikipedia.org

Тем не менее поток российских туристов сократился, а национальная валюта, лари, обесценилась: с 2,68—2,70 лари за доллар до 2,93. Масла в огонь подлил ведущий грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния, нецензурно оскорбивший Владимира Путина в прямом эфире, что, в свою очередь, тоже вызвало протесты, правда, гораздо меньшие: сотни человек собрались у офиса телеканала, потребовав уволить телеведущего и гендиректора Нику Гварамию. «Рустави 2» временно приостановил работу, Габунию на два месяца отстранили от эфира. Увольнять его, однако, не стали, новый владелец канала Кибар Хилваши, считают в Грузии и Москве, придерживается взглядов действующих грузинских властей.

АПГ: «Мы обязываемся защищать интересы Грузии в Москве, а не интересы Москвы в Тбилиси»

Основано движение АПГ было в 2012 году Давидом Тархан-Моурави (принадлежит к древнему грузинскому княжескому роду Тархан-Моурави, два генерала этого рода участвовали в XIX веке в Кавказской и Крымской войне на стороне России), журналисткой Ирмой Инашвили, Георгием Ломией и Адой Маршанией. Часть основателей альянса в 2007—2013 годах находились в оппозиции к тогдашнему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, известному своей антироссийской риторикой. Однако на «Альянс патриотов Грузии» сложно наклеить ярлык «пророссийский» и успокоиться на этом. Показательно, например, что и сам официальный сайт движения —patriots.ge — на английском языке (а не на русском или даже грузинском).

Если изучить программу альянса, в первую очередь в глаза бросаются консервативные религиозные взгляды, альянс призывает ценить и уважать патриарха Грузии, тексты программы пестрят словами «Бог» и «Сатана». При этом, будучи консервативной партией по существу, она выступает против ксенофобии, отмечая «миролюбивый характер Грузии», в результате чего «армяне, азербайджанцы, евреи, чеченцы и другие находили убежище в Грузии»:

«Мы всегда были далеки от любой этнической или религиозной ненависти». Партия при этом не против членства в Евросоюзе и даже НАТО, но считает, что вхождение в НАТО — вопрос не сегодняшнего дня, и его лишь используют нечистоплотные политики, тем более что само НАТО не готово принять Грузию в свои ряды. Альянс также старается дистанцироваться как от «проамериканских», так и от «пророссийских» настроений: «Мы обязываемся защищать интересы Грузии в Москве, а не интересы Москвы в Тбилиси. Мы обязываемся защищать интересы Грузии в Вашингтоне, а не интересы Вашингтона в Тбилиси». «Наконец, с Москвой у нас абсолютно катастрофическая ситуация. Уже двадцать пять лет мы не продвигаемся ни на шаг. Наоборот, мы стоим на пути к провалу. Между тем Россия заинтересована как в транзите нефти и газа, так и в освоении шельфа Черного моря и наших портов. Одновременно мы обеспокоены возвращением беженцев и возвращением Сухуми и Цхинвали на нашу родину», — отмечается в программе партии.

Альянс старается дистанцироваться как от «проамериканских», так и от «пророссийских» настроений. Фото epn.ge

Георгий Ломия: «Никому не нужна напряженность между двумя странами!»

Такой же осторожной риторики в разговоре с корреспондентом «Реального времени» старался придерживаться и Георгий Ломия, председатель оппозиционной парламентской фракции «Альянс патриотов и социал-демократов» в грузинском парламенте, представитель того самого движения «Альянс патриотов Грузии», который провел вчера митинг в Батуми. Он признался, что не может точно сказать, какова доля грузин, придерживающихся идей сближения с Россией, однако обратил внимание на то, что альянс смог собрать тысячи людей в разгар «мертвого сезона»:

— Тот факт, что на нашем митинге было больше 20 тысяч человек, значит, что люди поддерживают все-таки саму эту идею. Потому что июль-август — практически мертвый сезон, люди уезжают отдыхать, никому обычно до акций дела нет, и если в конце июля можно вывести столько людей на акцию с конкретной идеей, это значит, что идею поддерживает большинство в Грузии, — уверенно заявил он.

При этом Георгий Ломия уверен, что на митинги люди стали выходить вовсе не только из-за экономического ущерба, нанесенного охлаждением грузино-российских отношений. Само это охлаждение сегодня в Грузии не нужно никому, считает депутат.

— Никому не нужна напряженность между двумя странами! Мы хотим добрососедских, дружественных, братских отношений с нашими соседями. Очень много смешанных семей живут в России, в Сухуми, в Цхинвали. Кому нужна эта напряженность? Только тем людям, которые на этом зарабатывают либо политические очки, либо реальные деньги. Только им выгодна эта постоянная напряженная обстановка с нашими соседями. А нормальным людям, конечно же, это невыгодно. Они хотят жить в мире и спокойствии.

Георгий Ломия уверен, что на митинги люди стали выходить вовсе не только из-за экономического ущерба, нанесенного охлаждением грузино-российских отношений. Фото duma.gov.ru

«Нельзя было привозить Гаврилова и сажать в кресло председателя парламента!»

Отвечая на наш вопрос, почему же тогда в конце июня на улицы Тбилиси выходили тысячи грузин, скажем так, с «антироссийскими лозунгами», Георгий Ломия призвал не рассматривать ни тот митинг, ни вчерашний только в одном контексте. Представитель АПГ вообще не считает оба митинга, тбилисский или батумский, принципиально «антироссийским» или «пророссийским». По его словам, в Тбилиси не так уж много людей вышло именно на «антироссийский митинг». Причиной протестов, уверен он, стало национальное унижение, вызванное занятием кресла спикера грузинского парламента депутатом Госдумы РФ Сергеем Гавриловым. Правда, винит он в этом в первую очередь не российские, а грузинские власти.

— Наше правительство допустило очень большую ошибку. Пока между нашими странами есть напряженные отношения — между Грузией и Россией — нельзя было привозить депутата Гаврилова, тем более сажать его в кресло председателя парламента! Юридически это возможно, но на эмоциональном уровне этого делать было нельзя. Это не было учтено или сделано было специально. Мы вообще считаем, что это была провокация. И люди вышли на улицу в защиту своих эмоциональных интересов, потому что понимали, это, так или иначе, своеобразное унижение. И да, вышло много людей. Но вы заметили, что на третий, четвертый день уже меньше людей было на улицах. А почему? Потому что поняли: то, что они хотели сказать своим выходом на улицы, — они уже сказали, и Гаврилов вместе с делегацией покинул Грузию, — рассказал Ломия газете «Реальное время».

«Антироссийские протесты» — это провокация прозападных партий, считают в АПГ

В дальнейшей эскалации конфликта Георгий Ломия винит прозападные партии Грузии, которые, по его словам, нарочно устраивали провокации, дабы показать «своим западным хозяевам, что они нужны в Грузии»: «Это было чистой провокацией, которую устроили люди из партий «Европейская Грузия» и «Единое национальное движение» (партия Михаила Саакашвили), настроенные на сближение с Европой. Они устроили это для того, чтобы показать свою значимость — своим западным хозяевам. Они так показывают своим хозяевам, что они здесь нужны Западу, чтобы постоянно устраивать какую-либо провокацию против России. И как бы поднять эти провокационные настроения в народе». Тем не менее эти провокации, заявили нам в АПГ, «сегодня практически не работают». И если раньше грузины боялись выходить на митинги альянса в поддержку сближения с Россией из-за того, что на них тут же клеили ярлыки «прорусские», то теперь этих ярлыков больше не боятся. Само же разделение Грузии на два лагеря — «прозападный» и «прорусский» — в АПГ считают навязанным.

Причиной протестов, уверен Ломия, стало национальное унижение, вызванное занятием кресла спикера грузинского парламента депутатом Госдумы РФ Сергеем Гавриловым (на фото). Фото 24tv.ua

Разделение Грузии на «прозападный» и «прорусский» фронт «не является реальностью»

— Сегодня проблема Грузии в чем? Страна практически разделилась на два фронта только по ярлыкам: «прозападные» и «прорусские». Что не является вообще реальностью. Потому что здесь не живут ни прорусские, ни прозападные. Это нам пытаются навязать, — заявил Ломия «Реальному времени». — Мы являемся грузинской силой, народной силой. Мы действуем только в интересах нашей страны, Грузии! Нам пытаются приписать ярлык «пророссийский», чтобы как бы люди от нас отвернулись. А мы им объясняем, что нет такого ярлыка. Есть направление, национальное направление, грузинское, и в грузинских интересах диалог и добрососедские, братские отношения с Россией. Так же, как, конечно же, и дружелюбные отношения с любой другой страной, соседями или не соседями. Нам не нужны здесь напряженные отношения ни с одной страной. Поэтому мы и выступаем за военную непричастность, против объединения с каким-либо военным блоком. Чтобы наши соседи чувствовали себя тоже спокойно, и это не напрягало ситуацию между нами.