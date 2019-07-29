Пионервожатая из Playboy: «Я не боюсь осуждения»

Подрабатывавшая в детском лагере участница конкурса откровенных фото не собирается связывать свою жизнь с преподаванием и детьми

В этом году сразу три жительницы Казани поборются за место на обложке легендарного журнала Playboy. Внимание анонимных телеграм-каналов сегодня привлекла одна из потенциальных «девушек года» — 19-летняя Рада Романова. Дело в том, что юная модель, снимающаяся в откровенных фотосессиях, параллельно работала в лагере с детьми младшего школьного возраста. «Реальное время» узнало у девушки, не боится ли она негативных последствий своей внезапной «славы» и планирует ли дальше работать с детьми.

Хороший вожатый. И конкурсы интересные

Сегодня в телеграм-канале «Еду в Татарстан» был опубликован пост, посвященный одной из участниц конкурса «Девушка года Playboy — 2019»: «Это Рада Романова — девушка из Татарстана, которая принимает участие в ежегодном конкурсе журнала Playboy. Рада работает вожатым в детском лагере среди детей младшего школьного возраста. Хороший вожатый, и конкурсы интересные». Публикация сопровождалась откровенной фотографией девушки в белом кружевном боди.

Как удалось выяснить «Реальному времени», Рада Романова переехала из Башкирии в Татарстан около четырех лет назад «по учебе» и этим летом действительно работала в детском лагере — в рамках учебной практики. Называть вуз и лагерь девушка ожидаемо отказалась. Страница Рады Романовой во «ВКонтакте» заполнена фотографиями в стиле ню, причем на снимках присутствует занятная атрибутика: откровенная одежда и нижнее белье, элементы шибари, ремни и расплавленный воск. Подписки в социальной сети — соответствующие.

С учетом недавнего скандала в Барнауле ситуация вырисовывается довольно опасная: напомним, учительнице Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться из-за публикации фото в закрытом спортивном купальнике. Изображение попросту не понравилось руководству школы. Произошедшее спровоцировало флешмоб федерального масштаба: российские учительницы начали выкладывать свои фотографии в купальниках, сопровождая их хештегом #учителятожелюди.



Рада Романова: «Я не собираюсь связывать свою дальнейшую жизнь с преподаванием и детьми. По этой причине я не боюсь осуждения. Отразится ли это на моей учебе? Я не знаю, и меня это особо не волнует»

Учителя — тоже люди

— Я сразу хочу подчеркнуть, что не собираюсь связывать свою дальнейшую жизнь с преподаванием и детьми. По этой причине я не боюсь осуждения. Отразится ли это на моей учебе? Я не знаю, и меня это особо не волнует, — дала комментарий собеседница нашего издания. — В целом к практике осуждения работников сферы образования из-за тех же фотографий в купальниках я отношусь негативно. Я считаю, что учителя — тоже люди. Если родителей заботит то, что это как-то может повлиять на их ребенка, то пусть они следят за ним. Пусть они следят за тем, в каких социальных сетях он сидит и чем интересуется.



Свое чересчур спокойное отношение к возможным последствиям для учебы и в работе Рада Романова объясняет тем, что она давно нашла себя в совсем другом деле — моделинге.

— Само участие в конкурсе Playboy объясняется тем, что я занимаюсь моделингом. Вообще, все началось с того, что я удачно вышла замуж в Казани. На свадьбе был фотограф, и мой супруг заметил, что я очень свободно чувствую себя перед камерой. После свадьбы он предложил мне попробовать себя в этой сфере. Мы попробовали, и все пошло хорошо. Мне кажется, мои фотографии — это очень красиво, это красивый стиль, — уверена девушка.



«Реальное время» обратилось за комментарием в Министерство по делам молодежи РТ, однако на момент публикации материала ответ подготовлен не был.

В 2017 году место на обложке российского Playboy завоевала Лия Ситдикова из Казани

Конкурсантки из Казани: юрист и две модели



В этом году на участие в конкурсе «Девушка года» журнала Playboy заявились сразу три жительницы Казани. Помимо Рады Романовой, свои данные в редакцию российской версии издания отправила 35-летний юрист Резеда Самигуллина, а также 26-летняя модель Диана Хамидуллина.

Если первая девушка предпочла указать в анкете только свою профессию и параметры (88/65/90), то ее соперница оказалась чуть более открытой. В своем профиле Диана Хамидуллина сообщает: «Модель, интересуюсь бьюти-индустрией, веду спортивный образ жизни, увлекаюсь танцами. Мое главное достижение — я мама маленькой девочки». Параметры Дианы — 80/58/81.

Согласно условиям, участвовать в борьбе за место на обложке российского Playboy может любая девушка, достигшая 18-летнего возраста. Для этого необходимо прислать в журнал 10 фотографий в белье или купальнике, а также приложить письмо с информацией о гражданстве, возрасте, росте, параметрах и роде деятельности. Заявки на конкурс «Девушка года Playboy — 2019» принимались до 26 июля. В конце этого месяца по результатам кастинга редакция Playboy выберет 12 девушек, которые продолжат борьбу за титул.

Напомним, двумя годами ранее место на обложке российского Playboy завоевала девушка из Казани — Лия Ситдикова. Несколько лет назад она переехала в Москву, где серьезно занялась модельным бизнесом.