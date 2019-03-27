Алтайские профсоюзы готовы поддержать учительницу, уволившуюся из-за фото в купальнике

Алтайский краевой союз организаций профсоюзов готов оказать юридическую помощь учительнице из Барнаула Татьяне Кувшинниковой, которая уволилась из-за фото в купальнике.

Руководитель организации Иван Панов отметил, что фото в спортивном купальнике не носит аморальный характер, а также не дискредитирует ее как педагога, а служит примером здорового образа жизни.

«Мы готовы поддержать Татьяну Кувшинникову вплоть до представления ее интересов в суде», — цитирует Панова «РИА Новости».

Напомним, ранее учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, увлекающаяся зимним плаванием, опубликовала фотографию, где она в закрытом купальнике сидит на турнике в мороз. Снимок вызвал недовольство у матери одного из учеников барнаульской школы.

По словам 38-летнего педагога, после этого к ней начали «докапываться» коллеги по работе, в результате чего ей пришлось уволиться из образовательного учреждения.