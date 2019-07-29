Пять персонажей в поисках мечты

Творческая лаборатория «Угол» показала премьеру open air

Фото: Максим Платонов

Новый спектакль «Угла», созданный в рамках Лаборатории молодой режиссуры, возможно, и не претендует на оригинальность, но тем не менее оставляет «послевкусие» — свежести, искренности и чистоты. Вчера его сыграли на Черном озере. Подробности — в материале «Реального времени».

«Я посмотрю еще хоть три минутки»

Несмотря на воскресный вечер, публика ручейками стекалась к главной сцене парка «Черное озеро». Зрителей собралось несколько сотен, а поскольку пронумерованных мест как таковых, естественно, не было, можно уверенно сказать, что на премьере спектакля «БукаЖка» был аншлаг.

Зрители заняли все ступеньки по периметру, стояли плотной стеной за спинами сидящих, кто-то даже разместился практически на самой «сцене». Юноши с дредами, барышни с разноцветными волосами, вполне себе респектабельные молодые люди и девушки, зрители, про которых можно сказать, что им «хорошо за пятьдесят».

Отдельная история — дети. Груднички в колясках — надо же, ни один не заплакал. Зрители трех-четырех лет от роду, некоторые из них неожиданно выскакивали в сценическое пространство, но, удивительно, не мешали никому. Часть публики пришла со своими пледами — вечер был нетеплый. Пахло кофе — многие пили его из бумажных стаканчиков. Пару раз раздавался приветственный собачий лай — в это время на Черном озере часто выгуливают питомцев.

Зрители заняли все ступеньки по периметру, стояли плотной стеной за спинами сидящих, кто-то даже разместился практически на самой «сцене»

«Четвертая стена» будто рухнула, и образовалось единое братство — зрителей и артистов. Премьера «БукаЖки» — пример того, что в городе возникает и утверждается новая культура — культура open air, когда можно прийти всем семейством, захватив даже грудничка в коляске, сесть на свой плед, взять стаканчик кофе и свободно и раскованно посмотреть спектакль.

Зрительница не более чем трех лет от роду у меня за спиной, когда родители, боясь, что она замерзла, стали уводить ее домой, тихо попросила: «Ну можно я посмотрю еще хотя бы три минутки». Ей разрешили, и она досмотрела спектакль до конца. Серьезная и очень взрослая дама слева от меня в финале достала бумажную салфетку и, явно стесняясь, вытирала глаза. Вот такой был зритель на вчерашнем спектакле.

Ноев ковчег для героев

В спектакле, поставленном молодым режиссером из Санкт-Петербурга Лилией Энгельман, основавшей в городе на Неве независимый театр «ШумиМ», нет ни одной реплики, только музыка. Нежная, ненавязчивая, атмосферная. «БукаЖка» очень напоминает ранние спектакли «Лицедеев», возможно, Энгельман находится под неким влиянием Вячеслава Полунина, что, в принципе, объяснимо и далеко не фатально. Кумиры, влияющие на творчество в начале пути, есть практически у всех.

Сложный грим персонажей, некая утрированность черт и поведения, тщательная проработанность характеров и безусловная выразительность — все это есть в новом спектакле

В спектакле пять персонажей, я бы назвала их условно «Старушка-девочка», «Сбитый летчик», «Морячок», «Скрипачка» и «Ангел». У каждого из них есть свой «монолог». В аннотации к спектаклю сказано, что он о том, как надо беречь свою мечту, идти к воплощению ее — и тогда жизнь может повернуться иной стороной. Собственно, эти «монологи» об этом. Само же действо буквально насыщено метафорами.

Сложный грим персонажей, некая утрированность черт и поведения, тщательная проработанность характеров и безусловная выразительность — все это есть в новом спектакле.

Песочные часы в руках «Старушки–девочки» переворачиваются, и мы видим, как утекает время. «Сбитый летчик» запускает самолетики, «Морячок», очевидно, грустит о морях и океанах, а «Скрипачка» с выбеленным лицом и высокой прической со шпильками, как у гейши, пытается играть на скрипке и смычком дирижирует невидимым оркестром. А «Ангел» с белыми воздушными крыльями, как и положено, охраняет эту разношерстую, отчасти маргинальную компанию.

Вот такая притча об утраченном времени, о том, что надо беречь мечту, рассказанная артистами светло и, конечно, грустно. «Что же делать, если обманула та мечта, как всякая мечта?» — спрашивал в начале прошлого века один великий русский поэт. И тут же отвечал себе: «И мечта права, что нам лгала». Грустный вывод, и позволю себе с ним не согласиться. Если мы не будем обманывать свою мечту, она нас тоже не обманет.

«Сбитый летчик» запускает самолетики, «Морячок», очевидно, грустит о морях и океанах, а «Скрипачка» с выбеленным лицом и высокой прической со шпильками, как у гейши, пытается играть на скрипке и смычком дирижирует невидимым оркестром...

Финал спектакля, длящегося не более получаса, — это точный образ, найденный режиссером. На зеленом газоне сзади сценического пространства, где разворачивается действие, мы замечаем странное сооружение. Какую-то фантасмагорическую повозку, к которой подходят по очереди, помогая друг другу преодолеть ступеньку, все персонажи. Такой своего рода Ноев ковчег для пяти персонажей. Мечта о свободе, которую персонажи в исполнении актеров Дмитрия Глухова, Евгении Шустовой, Евгения Скрипачева, Гузель Валишиной, Сабины Гиззатуллиной нашли.

«Сбитый летчик» и «Морячок» начинают разворачивать какие-то полотнища, и получается, что у этой странной повозки есть… матерчатые крылья. Ветер наполняет их, и кажется, что наши герои сейчас улетят вместе с повозкой в небо, что она легко оторвется от земли. И, как та маленькая зрительница, хочется сказать актерам: «Дайте нам посмотреть еще хотя бы три минуточки».

1 / 34 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов