Видео недели: тверк с медведями от Хабирова, Трамп на фоне «российского» герба и «Группа крови» от Metallica

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Хабиров и тверк с медведями

Врио главы Башкирии Радий Хабиров выложил в своем инстаграме ролик с медведем, «танцующим тверк». Чиновник пояснил, что башкиры «всегда его тут танцуют».

Трамп и герб с двуглавым орлом

На студенческом саммите в Вашингтоне президент США Дональд Трамп выступил на фоне поддельного герба. На нем был изображен двуглавый орел и клюшки для гольфа. В результате организаторы мероприятия уволили сотрудника, нашедшего картинку в интернете.

«Кино» от Metallica



В прошлое воскресенье легендарная группа Metallica выступила в Москве. На концерте группа исполнила один из хитов Виктора Цоя «Группа крови». Записи мгновенно распространились в соцсетях и СМИ.



«Яндекс.Такси» vs «Яндекс.Драйв»

В Казани водитель из «Яндекс.Такси» снял колпаки с дисков автомобиля «Яндекс.Драйв». Кража был снята на видео очевидцем произошедшего.



ДТП под Волгоградом

В Волгоградской области в результате аварии погибла семейная пара из Пермского края. Следствие считает, что ДТП спровоцировал водитель из Башкирии. Он резко перестроился в левый ряд, чем вынудил другую машину выехать на встречную полосу. Момент аварии попал на видео.



«Зомбиленд-2»

На неделе Columbia Pictures выпустила трейлер второй части трэш-комедии «Добро пожаловать в Зомбиленд». За сутки ролик набрал более 6 млн просмотров.

Француз не смог перелететь Ла-Манш на ховерборде

Французский изобретатель Фрэнки Запата попытался пересечь пролив Ла-Манш на «летающей доске». Однако презентация нового вида транспорта провалилась. Запата упал в воду, когда стыковался с лодкой сопровождения для дозаправки.



Грузовик ушел под землю

В Кузбассе грузовик провалился в огромную яму, образовавшуюся на дороге. Инцидент произошел на шахте «Карагайлинская». В МЧС сообщили, что помощь спасателей рабочим не потребовалась.



«Птичий парад» в Парагвае

В Парагвае прошло шествие в честь местного святого. Участники своеобразных «святок» были облачены в костюмы из перьев.



Рекорд клипа Queen



Клип Queen на песню Bohemian Rhapsody стал рекордсменом среди видеороликов, снятых до 1990 года. На неделе он достиг планки 1 млрд просмотров на YouTube.

