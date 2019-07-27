«Создавать в санаториях больничные условия неправильно»

Руководитель ассоциации «Санатории Татарстана» о том, могут ли здравницы конкурировать с отдыхом в Турции

Фото: Максим Платонов

В Советском Союзе в стране было около 8 тысяч санаториев. Сейчас в России около 1,7 тысячи подобных учреждений, и больше половины из них находится в Центральном и Приволжском федеральном округах. Руководитель ассоциации «Санатории Татарстана» Евгений Терентьев рассказал в интервью «Реальному времени» о социальном портрете отдыхающих и о том, как вернуть «санкуру» былую популярность.

«Из 1 730 санаториев России более тысячи расположены в ЦФО и ПФО»

— Евгений Павлович, как принималось решение о создании ассоциации «Санатории Татарстана»?

— Я больше 15 лет работаю в сфере туризма, являюсь руководителем туроператорской компании, которая занимается реализацией санаторно-курортных путевок. Знаю ситуацию в «санкуре» изнутри, и меня всегда удивляло, почему, имея большое количество санаториев с первоклассными медицинскими услугами, мы не можем создать объединенный туристический продукт, который можно представить на рынке России.

Идея об ассоциации санаториев Татарстана давно витала в воздухе, необходимо было объединить усилия, чтобы совместно продвигать услуги на рынке. Я много общался с руководителями санаториев, рассказывал об ассоциации и постепенно удалось убедить их в необходимости ее создания. В 2015 году мы юридически оформили Республиканскую ассоциацию санаторно-курортных учреждений «Санатории Татарстана».

— Насколько развита санаторно–курортная сеть в Татарстане? Сколько санаториев входит в ассоциацию?

— Сейчас в ассоциации 22 санатория, из которых 11 учреждений принадлежат ПАО «Татнефть», пять — Федерации профсоюзов РТ. Также в организацию вступили частные здравницы «Нехама», «Крутушка» и другие. Многие, когда слышат о санаториях, представляют курорты Краснодарского края, Кавказа, Крыма, но если посмотреть территориальное расположение учреждений, то мы увидим парадоксальную вещь: из 1 730 санаторно-курортных учреждений России более тысячи расположены в Центральном и Приволжском федеральном округах.

Такое наследство нам досталось от Советского Союза, страны, в которой велась политика по оздоровлению населения, тогда санаторно-курортные учреждения строились в местах компактного проживания людей. В Татарстане около 50 санаториев. Свою работу мы видим в коммерческом продвижении здравниц, которые заинтересованы в развитии.

Идея об ассоциации санаториев Татарстана давно витала в воздухе, необходимо было объединить усилия, чтобы совместно продвигать услуги на рынке

— На каких условиях санатории участвуют в ассоциации?

— У нас нет вступительного взноса, есть ежегодные членские взносы. В конце года подводим итоги работы, составляем смету и план на следующий год, исходя из финансовых возможностей. Небольшую помощь в части финансирования нам оказывает также Государственный комитет Республики Татарстан по туризму. Впрочем, в основном их вклад заключается в административном ресурсе и помощи в продвижении санаториев на российских выставках.

Они помогают с установкой информационных стендов с буклетами о санаториях Татарстана в медицинских учреждениях. В каталогах указаны основной и дополнительный лечебные профили санаториев. Сейчас 12 стендов установили в РКБ, МКДЦ, госпитале ветеранов, крупных больницах Казани. Также они стоят в Альметьевске, и достигнута договоренность о том, что пять стоек с каталогами появится в районных больницах Елабуги, Зеленодольска, Нижнекамска, Бугульмы и Лениногорска.

Когда рассказываю коллегам из других регионов о стендах в государственных больницах, все с удивлением спрашивают, как нам это удалось. В других регионах большая проблема поставить информационную стойку в медицинских учреждениях. Но в Татарстане, с помощью Госкомитета и найдя понимание в Минздраве, мы смогли это сделать.

«Создавать в санаториях больничные условия неправильно»

— Чего удалось достичь ассоциации за время ее работы?

— Сложно судить. Одна из наших целей — повысить узнаваемость санаториев. В прошлом году мы проводили опрос среди населения Казани и Татарстана, в частности, мы спрашивали о том, сколько в республике санаториев. Практически 45 процентов опрошенных называли два-три санатория.

Наш опыт с анкетированием понравился Национальной курортной ассоциации, в которую мы вступили 2 года назад, и в этом году опрос повторили в разных российских городах. Пока данные подбиваются, к августу мы ждем результатов, но уже можно сказать, что количество людей, которые знают о санаториях, увеличилось. Не знаю, стоит ли это оценивать с точки зрения заслуг нашей ассоциации, но отчасти на узнаваемость санаториев могла повлиять наша работа с установкой информационных стендов и другие имиджевые мероприятия.

— С какими санаториями конкурируют здравницы Татарстана?

— Мы конкурируем со всеми санаториями, которые расположены рядом с Татарстаном. Конкуренция идет в части предоставления лучших условий — как ценовых, так и в области сервиса, организации досуга. В этом плане отдельные санатории выглядят неплохо, но есть объекты, которым еще надо поработать.

— В чем сильные и слабые стороны санаториев Татарстана?

— Из достоинств — лечебная база, уникальные природные месторождения грязи, минеральной воды — это санатории «Бакирово», «Шифалы Су — Ижминводы», «Ромашкино» и другие. Санатории в большинстве своем принадлежали сильным предприятиям, у которых была возможность их содержать, сохранить и приумножить лечебную базу, отремонтировать номерной фонд.

Из направлений, в которых санаториям надо работать, — это развитие анимационной и досуговой деятельности. Для этого уже 2 года мы проводим в Казани Всероссийский фестиваль анимационных и развлекательных программ «ЗдравКультПривет». В прошлом году на него со всей России приехало 28 санаториев. В этом году фестиваль посетило 45 учреждений из Калининграда, Крыма, Сибири и даже Еврейского автономного округа.

Я всегда заявляю о том, что в санатории едут не просто лечиться, а отдыхать. Поэтому создавать в них больничные условия неправильно. Без эмоционального, психологического отдыха в санатории полноценного оздоровления достичь сложно. На сегодняшний день приходится конкурировать с частными клиниками. И поэтому делать акцент на медицинской составляющей нашим здравницам не совсем экономически целесообразно. Вкладывать большие средства в закупку медоборудования не всегда верно. Я знаю санатории, которые для этого влезли в кредиты и сейчас не могут их отбить.

В санатории едут не просто лечиться, а отдыхать. Поэтому создавать в них больничные условия неправильно. Без эмоционального, психологического отдыха в санатории полноценного оздоровления достичь сложно

Делая ставку на развитие досуга, санатории повышают спрос. В прошлом году один из членов ассоциации после участия в фестивале «ЗдравКультПривет» полностью пересмотрел анимационную работу, организацию отдыха, открыл несколько ставок для культорганизаторов, и объемы реализации путевок в санатории выросли за год на 30 процентов. Только за счет того, что помимо медицинской составляющей они стали развивать досуг.

— Может ли российский санаторий составить конкуренцию отдыху в популярной Турции?

— Когда сравнивают поездку в Турцию и в санаторий, особенно в ценовом соотношении, я привожу пример: что лучше — сходить на шопинг или в кинотеатр? Это нельзя сравнивать: шопинг необходимость для тела, а кинотеатр — для эмоций. Если человек едет в Турцию, то он планирует развлечься, позагорать, потанцевать в ночных клубах, а в санаторий едут поправить здоровье.

Не секрет, что сегодня здоровье у населения очень слабое. Пока толком никто не знает, как объяснить человеку, что важно следить за здоровьем. Делаются попытки в продвижении здорового образа жизни, занятий спортом. У нас есть движение «Раз в год в хороший санаторий». Начиная с 30 лет, в организме образуются застойные явления: у кого-то начинается ожирение, остеохондрозы, вылезают болячки, которые со временем становятся хроническими. Я всегда привожу в пример автомобиль. Если не проводить ежегодно диагностику, то рано или поздно он никуда не поедет.

Организм не менее сложный механизм, он в большей степени требует внимания к себе. Поэтому мы рекомендуем раз в год отдыхать в санаториях, пока человек не заболел. Мы часто строим планы на 5—10 лет и забываем, что для их достижения необходимо здоровье, а для его сохранения требуется ежедневная работа.

Говорят, что отдыхать в санатории дорого. Да, в сезон не все могут позволить себе съездить. Но всегда можно найти вариант во время низкого спроса на путевки, когда цена падает до 1,4 тысячи в день. Потратить 14 тысяч за десять дней один раз в год на отдых может позволить себе большинство населения страны.

— Как изменился социальный портрет отдыхающих в санатории за последние 5 лет?

— Сложно сказать, что он изменился кардинально, но видна тенденция, что среди отдыхающих становится больше молодых людей в возрасте 30—35 лет. Они приезжают с семьями или без детей для оздоровления. Есть люди, которые приобретают путевку без лечебных процедур, по необходимости на месте докупают услуги массажа, лечебных ванн, а остальное время гуляют, развлекаются.

Среди отдыхающих становится больше молодых людей в возрасте 30—35 лет. Они приезжают с семьями или без детей для оздоровления. Есть люди, которые приобретают путевку без лечебных процедур, по необходимости на месте докупают услуги массажа, лечебных ванн, а остальное время гуляют, развлекаются

— Как изменился спрос на отдых в санаториях с 2015 года? Как на него повлияло появление ассоциации?

— По статистике поисковых запросов в Wordstat Yandex заметно, что тренд на поиск «санатории Татарстана» выше, чем у «санаториев России». Спрос на путевки в санаториях растет ежегодно и устойчиво.

— Какова средняя загрузка санаториев ассоциации?

— Ориентировочно санатории в Татарстане загружены на 70—80 процентов.

«Грамотный маркетинг позволил сделать из убогого санатория лидера отрасли»

— В «Фейсбуке» вы публикуете видео заброшенных санаториев России. Сколько всего таких учреждений в стране? Можно ли вернуть их к жизни? И были ли успешные примеры?

— Я недавно обратился к этой теме и понял, какое огромное количество санаториев мы потеряли. В Советском Союзе насчитывалось около 8 тысяч санаторно-курортных учреждений. Надеюсь, что рано или поздно эти объекты будут восстановлены, потому что сейчас наблюдается устойчивый спрос и мода на отдых в санатории.

Думаю, что это подстегнет развитие «санкура» в целом. Придут инвесторы, которые поймут, что санатории — это хороший и выгодный бизнес. В нем нет ярко выраженной сезонности, есть небольшие спады в апреле — мае, а в остальное время спрос стабилен. Я знаю много примеров, когда санаторий в плачевном состоянии за 3—4 года становился лидером с хорошими экономическими показателями.

— Какой, например?

— Для примера можно взять санаторий «Знание» в Сочи. Руководит им Дмитрий Богданов. Несколько лет назад этот санаторий ничем не выделялся на фоне десятков и сотен других. Под его руководством санаторий в этом году стал лидером топ-100 российских здравниц. Грамотный маркетинг позволил из убогого учреждения сделать лидера отрасли.

«Мы находимся в одном лесу, но почему-то не пересекаемся»

— Насколько государство заинтересовано в сохранении санаторно-курортной отрасли?

— С господдержкой все обстоит не совсем хорошо. Единственное, радует и обнадеживает, что в последнее время стали больше говорить о развитии «санкура». На протяжении многих лет «санкур» находился вроде бы в ведомстве Минздрава, но Минздрав старался от него дистанцироваться. Есть государственные санатории, с которыми министерство работает, а по остальным ощущение, что они даны в нагрузку. В последнее время ситуация меняется. Принята государственная программа по развитию санаторно-курортных учреждений. Наши санатории ощущают поддержку со стороны Госкомитета по туризму и Минздрава.

В Советском Союзе насчитывалось около 8 тысяч санаторно-курортных учреждений. Надеюсь, что рано или поздно эти объекты будут восстановлены, потому что сейчас наблюдается устойчивый спрос и мода на отдых в санатории

— Каким образом налажена работа между санаториями и государственными больницами?

— Это еще одна проблема, на которую мы тоже обратили внимание. Я разговаривал с проректором по учебной части Медицинской академии о том, в каких объемах для студентов дневной формы обучения дается предмет курортология. Оказалось, что он давно выведен из программы обучения и преподается только на курсах повышения квалификации. Современные врачи не знают и не понимают возможностей санаторно-курортного лечения, реабилитации.

— Как можно решить эту проблему?

— Добиваться того, чтобы курортология снова вернулась в учебную программу, рассказывать врачам-практикам о возможностях санаториев. Мы выяснили, что коллеги-врачи из санаториев и больниц не знают о возможностях друг друга. Мы находимся в одном лесу, но почему-то не пересекаемся. В прошлом году мы уже провели цикл вебинаров для руководителей, главврачей санаториев и врачей медучреждений. Также врачи медучреждений рассказывали терапевтам в санаториях о возможностях своих отделений.

Не секрет, что когда человек приезжает в санаторий, врач ведет прием, но опционально некоторые болезни нельзя вылечить минеральной водой или грязью. Возможно, требуется более серьезное лечение, и врач-терапевт в санатории обязан дать профессиональную рекомендацию, куда следует обратиться с той или иной проблемой.

«Видя ситуацию, которая сложилась в «санкуре», хочется сворачивать горы»

— Вы окончили КАИ. Работали по специальности?

— Я окончил радиотехнический факультет в 1993 году. Распределения тогда уже не было. Занимался бизнесом, торговлей, строительством, предложили попробовать себя в туризме. Долгое время вел несколько направлений, потом решил остановиться на туризме.

— Чем область внутреннего туризма оказалась вам близка?

— Приятно слышать слова благодарности от людей, когда они довольные возвращаются из санатория. Многие из отдыхающих превратились в друзей. А что касается работы в ассоциации, то видя ситуацию, которая сложилась в «санкуре», хочется сворачивать горы. На днях встречался с председателем республиканской общественной ассоциации ветеранов и пенсионеров. И даже он удивился возможностям, которые есть в наших санаториях.

Когда человек заходит в санаторий, он должен попадать в рай. Ландшафтный дизайн, архитектура должны отличаться. В санаториях должен быть создан оазис красоты

Я вижу современный санаторий как учреждение, в котором человек отдохнет и душой, и телом. Это не значит, что с утра до вечера его будут ряженые развлекать. Это должно быть комфортное общественное пространство. Когда человек заходит в санаторий, он должен попадать в рай. Ландшафтный дизайн, архитектура должны отличаться. В санаториях должен быть создан оазис красоты.

Также во многих санаториях придается второстепенное значение сервису. Еще бытует мнение, что у нас не отдыхающие, а пациенты. На встрече с руководством санаториев всегда говорю о том, что мы должны работать как отели. Заезжает гость — администратор быстро заселила, улыбнулась, чтобы все проходило без проблем и нервотрепки. Мы сфера услуг, и должны этому соответствовать.

Екатерина Гумарова, фото Максима Платонова