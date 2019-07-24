Год до Токио-2020: Олимпиада может стать одной из лучших для Татарстана

И наверняка худшей для России

Ровно через год в Токио стартует XXXII летняя Олимпиада. Безусловно, сейчас трудно что-то прогнозировать, поскольку любое прогнозирование нужно начинать с вопроса «а будет ли наша страна стартовать на Играх?" Но динамика событий позволяет предположить, что это будет худшее выступление России на Олимпиадах. Что парадоксально, спортсмены из Татарстана при этом окажутся на высоте. Подробнее — в материале «Реального времени».

Что изменилось между Рио и Токио?



На Олимпиаде в Бразилии-2016 обескровленная сборная России финишировала на четвертом месте. И по количеству золотых наград, и по общему количеству медалей. Стоит напомнить, что в Рио практически не было наших легкоатлетов, за исключением Дарьи Клишиной, оставшейся без медалей, не было тяжелоатлетов, в усеченном составе поехали гребцы. Причем с гребцами сложилась вообще уникальная ситуация, когда экипажи приходилось формировать из допущенных к Играм спортсменов, поэтому рассчитывать на медали не было никакой возможности.

Увы, ход событий напрямую доказывает правоту тезиса, что для развития того или иного вида спорта нужны большие победы. Пропустили Олимпиаду штангисты, и вот уже вся российская тяжелая атлетика хромает. К примеру, на недавнем первенстве мира среди юниоров россияне заняли общекомандное 11-е место, отстав от Ирана, США, Японии — стран, которые мы ранее за конкурентов не считали. Бронзу завоевал челнинский юниор Зульфат Гараев, но сумма поднятых им килограммов пока далека от того, чтобы претендовать на место в сборной. Там от Татарстана в кандидатах пока только Мария Петрова.

Гребцов также восстановили в полном объеме, но в нынешнем своем состоянии они могут поехать на Игры, руководствуясь олимпийским принципом: «Главное не победа, а участие». На недавнем чемпионате Европы российские гребцы-«академики» завоевали всего одну бронзу. В этом отношении не радует даже рекордное представительство в сборной представителей Татарстана. К нашему ветерану Артему Косову присоединилась Кира Ювченко. Он приехала в Казань поступать в Поволжскую академию спорта из Украины. Обжилась, осталась, видя уникальные возможности местного Центра гребных видов спорта,

Татарстанские рапиристки Аделя Абдрахманова и Марта Мартьянова выиграли золото европейского первенства, но это было в команде, а в личных соревнованиях девушки далеко не прошли. Во всяком случае, в сборную страны на взрослый чемпионат мира этого года они не попали, хотя в 2018-м Мартьянова была в составе.

Препятствием стало «дело Даниила Цыплакова», прыгуна в высоту, у которого обнаружили несоответствия в документах с допинг-пробами. Фото vk.com

Прессинг легкой атлетики. Беспощадный и бессмысленный

Увы, последние события показывают, что российская легкая атлетика медленно, но верно катится в пропасть. Казалось бы, выполнив все требования ИААФ для восстановления в членстве федерации легкой атлетики, мы в очередной раз остались на обочине. Препятствием стало «дело Даниила Цыплакова», прыгуна в высоту, у которого обнаружили несоответствия в документах с допинг-пробами. Международная федерация легкой атлетики в отношении России не стесняется никаких методов, благо национальная ВФЛА с завидным постоянством скачет на граблях, подставляя, что обиднее всего, спортсменов, а не железобетонные лбы руководства федерации.

Не вдаваясь в подробности, скажем, что за год до Олимпиады членство ВФЛА в международной федерации не восстановлено. Кстати, претензии по Цыплакову были высказаны как раз в тот момент, когда в адрес ИААФ, Международной федерации легкой атлетики, была перечислена сумма в 3 миллиона долларов, что было на тот момент последним препятствием перед восстановлением. Деньги ушли, и тут же возник Цыплаков, а пресса подготовила материал о дисквалифицированном тренере Викторе Чегине, который продолжает работать в системе российской легкой атлетики. Все вышесказанное наталкивает на мысль, что заинтересованности в восстановлении прав российских легкоатлетов нет ни у кого.

Два года назад «ограниченный контингент» российских легкоатлетов блестяще выступил на мировом чемпионате в Лондоне. Их было всего 19, без гимна, флага, национальной символики, эстафетных команд, поскольку на них просто не набиралось участников. По большей части молодых, поскольку много лидеров оставалось в числе забаненных ИААФ. И россияне завоевали шесть медалей, из них одну золотую, по сути, на пьедестал почета поднимался каждый третий. Для сравнения, на ЧМ-2015 у России было всего четыре медали, ради которых мы посылали в Пекин сборную из 72 легкоатлетов.

По ЧМ-2017 к России никаких претензий, сборная состояла из молодежи, которая не должна и не может нести ответ за прегрешения старших товарищей, реальные и мнимые. Но для ИААФ любое лыко в российскую строку идет во благо. Между тем на том же ЧМ в Пекине в финале 100-метровки у мужчин за победу боролись три американца — Джастин Гетлин, Тайсон Гэй и Майк Роджерс, плюс Асафа Пауэлл из Ямайки, ранее отбывавшие наказания за допинг. Победу в командном зачете того чемпионата одержала Кения, у которой прямо на ЧМ поймали двух бегуний на допинге, за 2014—2015 годы количество допингистов из этой страны составило 36 человек. Вот прямые доказательства вины спортсменов Кении, США, Ямайки, но наказывают «почему-то» россиян за косвенные доказательства наличия государственной допинговой проблемы.

Настольный теннисист Саъди Исмаилов завоевал на Универсиаде в Неаполе бронзовую медаль в личном зачете. Казалось бы, незначительное событие в масштабе турнира. Но на самом деле это первая медаль России в одиночке в соревнованиях с китайцами. Фото Максима Платонова

Неочевидный Саъди Исмаилов

Водные виды спорта мы обсудим по окончании чемпионата мира, но заранее напишем, что именно в бассейнах Токио Татарстан будет искать свои шансы на олимпийские медали. Шансы очень значительные.

Светлана Липатова продолжает пополнять коллекцию наград с международных соревнований. В этом году у нее серебро с чемпионата Европы и позиция первого номера сборной страны по борьбе.

Настольный теннисист Саъди Исмаилов завоевал на Универсиаде в Неаполе бронзовую медаль в личном зачете. Казалось бы, незначительное событие в масштабе турнира. Но на самом деле это первая медаль России в одиночке в соревнованиях с китайцами. А они сейчас везде, на чемпионатах Европы за последние 15 лет сыграли три десятка экс-китаянок и порядка 20 китайцев. Они сейчас играют в Европе с юниорского возраста. А потому бронза Исмаилова — это успех. Саъди — еще один, пусть и неочевидный кандидат на поездку в Токио.

Дебют в олимпийской программе новых видов спорта может подарить Татарстану еще одного олимпийца. Недавно на Европейских играх в Белоруссии выступала воспитанница казанского баскетбола Анастасия Шувагина, дочь известного местного тренера Дмитрия Шувагина. Анастасия представляет новую олимпийскую дисциплину стритбол, защищая цвета команды Суперлиги «Динамо-Курск».

Из игровых видов спорта «заявку на медали» в составе сборной России могут подать волейболисты «Зенит-Казань», а волейболистки «Динамо-Казань» должны претендовать на участие в олимпийском празднике. Есть шанс у ватерполистов, особенно если Россия попытается провести у себя квалификационный турнир.

Марат Бариев: «Предполагаю, что в сентябре мы будем знать о возможных претензиях ВАДА к России»

Вот с волейболистов мы и начнем публиковать мнения наших экспертов, прогнозирующих участие татарстанских спортсменов на Олимпиаде-2020. Предоставим слово директору ВК «Зенит-Казань» Олегу Брызгалову:

— Во многих своих интервью Алексей Вербов не исключал возможность вернуться и в волейбол, и в сборную ради выступления на Олимпиаде. В частности, ему поступило такое предложение от главного тренера сборной Туомаса Саммельвуо. Теперь все будет зависеть от самого Алексея: удастся ли ему подойти к стартам в необходимой форме. Сам он очень хочет этого, чтобы поставить красивую точку в своей карьере.

Максим Михайлов — это один из двух сильнейших диагональных в России наряду с нашим воспитанником Виктором Полетаевым, ныне игроком «Кузбасса». Думаю, что Михайлов безоговорочно будет в составе, надеюсь, никакие травмы ему в этом не помешают. Нынешнее межсезонье он провел, залечивая травмы.



Также клубом была проведена непростая работа, связанная с приглашением в Казань Федора Воронкова, талантливого молодого волейболиста, которому необходимо оправдывать те надежды, которые мы на него возлагаем. Тренерский состав обещал предоставить ему достаточную игровую практику, и это обстоятельство стало одним из главных, из-за чего Воронков откликнулся на наше предложение. А мотивации у Федора хоть отбавляй.

Главный тренер сборной Татарстана по стендовой стрельбе Сергей Демин в эти дни имеет лишний шанс наблюдать за российскими сборниками, участвующими на чемпионате России в Казани:

— Чтобы попасть на Игры, нужно вначале завоевать олимпийскую лицензию. Как раз сейчас этот процесс завершается, поскольку остались только чемпионат Европы и Кубок мира, на которых можно побороться за эти самые лицензии. На данный момент Россия завоевала несколько лицензий. На круглом стенде это сделала Наталья Виноградова, плюс лицензия на трапе в дисциплине микст, которую завоевали Евгений Алипов и Екатерина Рабая.

Лицензии эти не именные, они на страну, а потому за них может побороться любой российский спортсмен. Допустим, Альбина Шакирова сейчас стреляет сильнее Виноградовой, и можно рассчитывать на то, что она поборется за уже имеющуюся путевку в Токио. C другой стороны, лицензия, которую завоевала Екатерина Рабая, вполне может быть нами потеряна. Катя из-за травмы спины написала заявление о том, что не может соревноваться, после чего ее сняли с системы подготовки. Прошла реабилитацию, снова соревнуется, но на данный момент она вне состава сборной, из-за чего ее не было на недавнем чемпионате мира. Посмотрим, сможет ли она вернуться, поскольку сейчас она была третьей в личном зачете и в миксте.

Увы, введение микста в олимпийскую программу лишило ее такой дисциплины, как дабл-трап, из-за чего мы можем посетовать, что в Токио не выступит ветеран нашей стрельбы Василий Мосин.

На круглом стенде у нас есть Николай Теплый, но у него в конкурентах чемпион мира Николай Землин из Краснодара, сильный москвич Ярослав Старцев, и все они будут бороться за лицензию, которую еще надо завоевать.

Резюмировал общие ожидания депутат Госдумы РФ Марат Бариев. Экс-министр спорта РТ обзорно коснулся всех видов спорта:

— Делать подробный анализ готовности нашей сборной к Играм трудно, поскольку сам сезон в разгаре, чемпионат мира по фехтованию только завершается, плавание завершится в конце недели, легкая атлетика стартует позже. Фехтование, кстати, удивило тем, что в призерах были представители стран, где об этом виде спорта ранее и не слыхали. Но лет двадцать назад мы подобным образом говорили и о Китае с Южной Кореей, а потом туда поехали наши тренеры, и это дало свои плоды. Сейчас, кстати, чемпионат мира напоминает чемпионат Союза — практически все представители тренерского корпуса разных стран общаются на русском. Их там порядка 300 человек по всей планете.

«Татарстанские» виды спорта, на мой взгляд, не изменятся: стендовая стрельба, волейбол, водные виды спорта. Потенциально наши спортсмены могут быть в художественной гимнастике, в групповых упражнениях. И это виды спорта, где мы надеемся не только на участие, но и на завоевание медалей. Плюс есть велосипедист Ильнур Закарин.

Вся команда планомерно готовится к олимпийским стартам, кроме российских легкоатлетов. Между тем известно, что порядка 300 проб из Московской антидопинговой лаборатории вызвали подозрение у ВАДА на предмет положительных результатов, и там инициировано расследование. Пока мы не знаем ни имен, ни общего количества, ни исхода, к которому приведет очередное расследование, ни сроков, когда оно завершится. По моим прикидкам, к сентябрю можно будет знать точно, будут ли к нам претензии и какие.

