Два года без Честера Беннингтона: неразгаданная тайна самоубийства, памятники в России и сингл после смерти

Ровно два года назад, 20 июля 2017 года, солист Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой. Его внезапный уход из жизни поверг в шок и фанатов, и участников группы, и родных Честера — никто не подозревал о том, что он находится в тяжелейшей депрессии. О событиях двухлетней давности и о том, что происходило после ухода всемирно известного исполнителя из жизни, рассказывает «Реальное время».

Ушел, не попрощавшись

Бездыханное тело Честера Беннингтона нашли в доме в Лос-Анжелесе, где певец жил с женой и шестью детьми. Его близкие были ожидаемо подавлены и разбиты, однако в общей гамме эмоций все же преобладал шок — никто не мог поверить в то, что улыбчивый и общительный Беннингтон внезапно решит свести счеты с жизнью. Музыкант не оставил предсмертной записки, так что об истинных причинах его поступка остается лишь догадываться.

Жизнь лидера Linkin Park была сложной. Он никогда не скрывал, что в возрасте семи-восьми лет пережил сексуальное насилие со стороны своего «более взрослого друга». Его родители рано развелись, и в 11 лет он остался с отцом, от которого не получал эмоциональной поддержки. Не нашел он отдушины и в школе — ребята издевались над ним и избивали.

Позже он признавался в интервью, что в детстве и юности ему было «очень страшно и одиноко». Выходом стали наркотики, алкоголь и творчество — за всю свою жизнь он не раз завязывал с пагубными привычками, но потом все равно к ним возвращался. К слову, экспертиза показала, что в момент смерти музыканта в его крови не было следов наркотиков, а алкоголь содержался в незначительном объеме.

Еще несколько деталей: за несколько месяцев до трагедии у Linkin Park вышел седьмой студийный альбом One More Light, которому хорошо досталось от музыкальных критиков. Помимо этого, фанаты обратили внимание на то, что 20 июля — день рождения друга Беннингтона, вокалиста Soundgarden Криса Корнелла, который также покончил жизнь самоубийством двумя месяцами ранее.

За несколько месяцев до трагедии у Linkin Park вышел седьмой студийный альбом One More Light, которому хорошо досталось от музыкальных критиков. Фото metalheadzone.com

Инициативные фанаты

После того как новость о смерти Честера Беннингтона облетела весь мир, во многих городах начали появляться стихийные мемориалы: фанаты выбирали небольшой «пятачок» и заваливали его фотографиями музыканта, цветами, свечами и игрушками.

Казань, к слову, не стала исключением: подобная локация появилась под мостом «Миллениум». Примечательно, что из небольшого мемориала выросла масштабная идея по созданию под мостом аллеи памяти известных музыкантов. Автор инициативы — казанец Марат Газизуллин — даже обсуждал этот вопрос с Наталией Фишман, однако, как видим, старт проекту так и не был дан.

Чуть дальше решили зайти сибирские поклонники группы Linkin Park: они предложили установить в Новосибирске и Барнауле по полноценному памятнику Честеру. В этом случае власти также обещали приглядеться к идее, но дальше разговоров дело не пошло. К успеху пришел только фан-клуб из Нижнего Новгорода: без какого-либо согласования и на собственные средства горожане установили мраморный памятник в виде скамейки.

К успеху пришел только фан-клуб из Нижнего Новгорода: без какого-либо согласования и на собственные средства горожане установили мраморный памятник в виде скамейки. Фото Дарьи Гораздовой (ili-nnov.ru)

Музыка после смерти

Честер Беннингтон оставил после себя миру внушительное музыкальное наследие. Клип на его последнюю песню появился в Сети в этом году: гитарист группы Lamb Of God Марк Мортон разместил совместно созданный сингл Cross Off на YouTube. Трек был записан за два месяца до смерти фронтмена Linkin Park.

А в прошлом году новой музыкой с фанатами поделился один из лидеров Linkin Park Майк Шинода: сначала он выпустил сольный EP с говорящим названием Post Traumatic («Посттравматический»). На этой записи музыкант описывал свои чувства после смерти Честера Беннингтона. Чуть позднее вышел полноценный альбом Шиноды с таким же названием.

Кстати, после смерти Беннингтона ходили слухи, что группе конец, однако уже осенью 2017-го Linkin Park отыграли свой первый концерт без Честера, но в его честь. В шоу приняли участие всемирно известные группы из США и Великобритании: Sum 41, Blink-182, No Doubt, System of a Down, Korn, Bring Me the Horizon. Запись концерта на YouTube посмотрели 15,5 млн человек.