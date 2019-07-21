Попадаем в сети: как глобальные тренды e-commerce адаптируются на региональном уровне

Управляющий директор дивизиона «Ситилинк» по ПФО и ЦФО Алексей Смольков о том, что и как покупают в интернете

Фото: «Реальное время»

Интернет-торговля — сфера интересная, привлекательная, но не такая изученная, как принято считать. Несмотря на все исследования и аналитику, рынок этот в России очень молод, а потому нестабилен. В этом есть свои плюсы: стремительный рост из года в год, движение только вперед и в целом радужные перспективы. Но есть и минусы: волатильность трендов, которые не так легко отследить на небольшом сегменте розницы (e-commerce составляет лишь 5% от общего объема ретейла в стране), конкуренция и даже перенасыщенность предложения, что особенно заметно в обеих столицах. На этом фоне развитие интернет-торговли в регионах в ближайшее время будет происходить особенно стремительно. Об этом в авторской колонке рассуждает управляющий директор дивизиона «Ситилинк» по ПФО и ЦФО Алексей Смольков.

Выделяя основные тренды дальнейшего движения e-commerce, стоит понимать: правила здесь диктует покупатель. Что он ищет в интернете, чего не может найти на полках офлайн-магазинов? Тем и нужно привлекать.

Низкая цена

Это первый и главный запрос. Именно в поисках более выгодных ценовых предложений люди перебирают сетевые магазины. Цена является главным мотиватором для интернет-покупок более 40% клиентов в России. Цифры продаж «черной пятницы» и преддверия праздников (23 февраля, 8 Марта) тоже показательны: акции, распродажи, специальные предложения действительно работают. Быстрая и доступная (желательно бесплатная) доставка

Здесь, по нашему опыту, запросы жителей обеих столиц и регионов начинают разниться. В больших городах люди готовы переплачивать за оперативность и доставку до дома, ведь они платят, по сути, за экономию собственного времени. В регионах время не так критично, и высокая стоимость доставки воспринимается скорее как дополнительные расходы. Выход — в оптимизации. Сегодня все больше интернет-компаний открывают хабы, склады и логистические центры в регионах, чтобы сократить время на логистику. Помогает то, что интерес к теме есть и на местах: в Татарстане республиканские власти не раз показывали заинтересованность в проектах, связанных с электронной коммерцией, онлайн-торговлей и в целом с информационными технологиями. Можно рассчитывать, что процесс охвата регионов логистическими пунктами станет еще масштабнее. Удобство и доступность использования

Чтобы пользоваться интернет-магазином, человек должен понимать, как это работает. Перегруженный или невнятный сайт способен вполовину сократить возможное число клиентов. Когда товар на полке в магазине найти проще, чем разобраться во всплывающих окошках, в магазин человек и отправится.

Этот тренд заметно перекликается с другим: в интернет-ретейл постепенно приходят люди старше 40. Они нередко куда более платежеспособны, но, в отличие от молодежи, не родились с планшетом в руках. Купить можно все

В Сети чаще всего покупают цифровую технику и электронику, на втором месте — одежда, этот тренд держится уже несколько лет. Однако запросы клиентов продолжают расширяться. Не так давно популярность стали набирать сервисы по покупке и заказам еды и продуктов. А в 2018 году, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли, неожиданный рост показал сегмент онлайн-покупок мебели и аксессуаров для дома.

Вывод простой: предлагать больше и постоянно расширять предложение — как по портфелям брендов, так и по категориям. Инновации и новые технологии

Запрос на них есть, особенно если нововведения непосредственно влияют на улучшение первых четырех показателей. Например, функция голосового поиска, которая любопытна сама по себе, но главное — она упрощает взаимодействие с интерфейсом, помогает найти нужный товар и оформить заказ быстрее. По нашему опыту, сама технология таких помощников пока еще далека от идеала, но развитие их — вопрос времени, а людям они интересны. Хай-тек вроде дронов — в перспективе, но не самой близкой. Как показывают опросы, люди пока готовы получать таким образом только недорогие и небольшие покупки, и то не все.

В целом вопрос развития интернет-торговли — это вопрос доверия людей к технологиям, рынку и конкретным магазинам. Татарстан в этом смысле особенно интересен: он входит в число ведущих регионов по темпам роста интернет-торговли, на республику приходится 2,4% рынка. При этом доля трансграничной торговли (покупок в зарубежных онлайн-магазинах) меньше, чем локальной. Для участников рынка это уже хороший старт, которым нужно лишь грамотно воспользоваться.