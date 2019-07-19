«Цифровизация не должна быть некой сверхидеей — она должна быть абсолютно утилитарной»

Эксперты — о проблемах цифровизации, сложностях в общении с «поколением соцсетей» и уничтожении региональных телеканалов из-за перехода на цифровое ТВ

Фото: Ринат Назметдинов

Накануне в Казани прошло заседание экспертного клуба «Волга», члены которого обсудили положительный и отрицательный эффект цифровизации для общества и власти. В том числе собравшиеся эксперты попытались разобраться в том, как взаимодействовать с «поколением соцсетей», какие риски в себе несет пришедшая с новыми технологиями прозрачность и что делать с региональным телевидением, уже пострадавшим от перехода на цифровое ТВ. Подробности — в репортаже «Реального времени».

«Дети не хотят, чтобы государство вторгалось и разговаривало с ними»



Темой вчерашнего заседания экспертного клуба «Волга» стал переход от цифрового общества к цифровой демократии. Для обсуждения столь непростого вопроса на площадке отеля Kazan Palace by Tasigo собрались федеральные и республиканские эксперты: политологи, социологи, представители органов власти и крупные игроки IT-рынка.

Первый вопрос, который поставил перед участниками модератор встречи, руководитель Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Леонид Толчинский, звучал так: «Что такое — цифровое поколение?» Он также добавил, что сейчас взрослые соседствуют с молодыми людьми, буквально родившимися с пальцем на сенсоре. И не совсем понятно, как выстраивать коммуникацию между этими двумя мирами.

По словам директора проектов фонда «Общественное мнение» Ларисы Паутовой, социологи выделяют «цифровых аборигенов» и «цифровых мигрантов», и современное молодое поколение относится к первой группе.

«Новое поколение — эгоисты, но современные технологии помогают им быть сопричастными: у них есть запрос на благотворительность, волонтерство, раздельный сбор мусора и так далее», — считает Лариса Паутова. Фото Максима Платонова

— Замечу, что дети, рожденные после 2000 года, обладают совершенно иным уровнем «цифрового аборигенства». Думаю, рано или поздно их дети смогут отмстить за нас. Мы все-таки чувствуем уязвимость: к примеру, я писала диссертацию еще от руки, а они рождаются со смартфонами, — выступила Лариса Паутова. — В целом могу сказать, что у авангарда нового поколения — из-за возможностей цифровизации — есть запрос на «трушность», истинность и справедливость. Вместе с тем «цифра» позволяет чувствовать себя сопричастным. То есть новое поколение — эгоисты, но современные технологии помогают им быть сопричастными: у них есть запрос на благотворительность, волонтерство, раздельный сбор мусора и так далее. В итоге мы имеем четыре начала: индивидуализм, требовательность, «трушность» и социальный активизм.

Еще один важный вопрос, касающийся коммуникации с «цифровым поколением», — взаимодействие с ним государства.

— Вообще, я бы переформулировал вопрос: не «цифровое поколение против бюрократии», а «цифровое поколение против консерватизма», — начал свое выступление управляющий партнер агентства «Социальные сети» Денис Терехов. — Кстати, я уверен, что когда всем россиянам к 2020 году предложат получить цифровой паспорт, скорее всего, им придется донести четыре нотариально заверенные справки, а также флюорографию — так, на всякий случай. Возвращаясь к нашему вопросу, хочу сказать важную вещь: недавно я понял, что моя дочь не видит разницы между пабликом и директом — массовым и приватным. Отсюда я делаю вывод о том, что цифровое поколение не приемлет консерватизм, потому что оно сверхоткрыто. Дети просто не хотят, чтобы государство вторгалось и разговаривало с ними.

Денис Терехов: «Цифровое поколение не приемлет консерватизм, потому что оно сверхоткрыто. Дети просто не хотят, чтобы государство вторгалось и разговаривало с ними». Фото tatar-inform.ru

Поспорить с Денисом Тереховым по поводу тезиса про открытость вызвался президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

— Здорово, что грани между публичным и приватным стираются, только это приводит к угробленным карьерам и жизням людей. Мой самый любимый пример — про судью из Бурятии, которая выложила в «ВК» фотографию из отпуска, где она облизывает бутылку водки. После этого судью уволили, хотя эта публикация не говорила ничего о ее профессиональных качествах. Я веду к тому, что у нас растет молодежь, которая не понимает, где приватная история, а где — открытая. Все это потом может быть использовано против нее же, — высказался Малькевич.

Денис Терехов не стал спорить с оппонентом, однако добавил, что в отношении молодого поколения ничего нельзя решить запретами или ограничениями: «В современном мире запретов быть не может. Какие цифровые границы? После изобретения VPN Дуров просто смеется над всеми нами!»

«Не человек для цифровизации, а цифровизация для человека»

В ходе дискуссии, эксперты задались крайне серьезным вопросом: «А учитывается ли в программе цифровизации гуманитарная составляющая? Есть ли там вообще человек?» По мнению директора по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилла Родина, смысл не в самой цифровизации, а в удобстве для каждого гражданина.

— Этот вопрос сегодня вообще не присутствует в федеральной повестке. Есть указ, есть цифровизация — и понеслись. Объемы, планы, освоение, но зачем? Каким образом гуманитарная составляющая должна быть учтена в проекте цифровизации? Не человек для цифровизации, а цифровизация для человека. Повторюсь, этот вопрос необходимо вынести на федеральную повестку, — заявил спикер.

По мнению Кирилла Родина, смысл не в самой цифровизации, а в удобстве для каждого гражданина. Фото tatar-inform.ru

Управляющий партнер агентства «Социальные сети» Денис Терехов поддержал Родина и добавил, что «цифровизация не должна быть некой сверхидеей — она должна быть абсолютно утилитарной».

С другой стороны к вопросу цифровизации решил подступиться политолог, генеральный директор НП «Институт политических исследований» Сергей Марков. На его взгляд, цифровизация — это новый синоним слов «деньги» и «власть».

— Это сравнимо с железными дорогами — те страны, которые их быстро строили в свое время, дали толчок экономическому росту, завоевали большие рынки и быстро стали влиятельными. Необходимо активно работать в этом направлении — начал свое выступление Марков. — Также важно работать с соцсетями — мы колоссально проваливаемся в этом направлении. Согласно исследованиям, властный сегмент интернета у России чуть ли не самый маленький в мире. Это ответственность управления по внутренней политике. Мы просто теряем миллионы людей, причем не только молодежь!

Продолжая разговор о соцсетях, Сергей Марков упомянул «Фейсбук», назвав его «все более политизированной структурой». Как считает эксперт, через эту соцсеть может начаться серьезная «раскачка» в случае социальных волнений, и отсюда вытекает вопрос суверенитета соцсетей.

— Надо сделать глобальный альянс соцсетей: Турция к нам может присоединиться, альтернативные немецкие, французские, британские, итальянские соцсети. Если мы этого не сделаем, то при следующем политическом кризисе нас ждут очень серьезные проблемы, — уверен Сергей Марков.

По мнению Сергея Маркова, цифровизация — это новый синоним слов «деньги» и «власть». Фото Максима Платонова

«Региональные СМИ, которые нужно использовать для выпуска пара, — снесены»

Во время обсуждения проблем, сопряженных с цифровизацией, всплыла еще одна не менее важная тема — судьба регионального телевидения после перехода всей страны на цифровое ТВ. Первым ее поднял генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов.

— Самый главный вызов цифровизации — это тотальный контроль за человеком. Что мы будем с этим делать — большой вопрос, поскольку это огромный массив данных про историю человека, его жизнь. Второе: цифровизация ставит серьезный вопрос о свободе и ответственности. Последние законы, принятые в части интернета, соцсетей и оскорблений — это сотни молодых людей, которых не учили, как работать в интернете, получивших реальные сроки, попавших в базы данных, оставшихся с заблокированными счетами только за то, что они репостнули что-то в сети. Что касается цифровизации в регионах, то я приведу пример по телевидению: региональные телекомпании не пустили в цифровое ТВ. Это существенно затруднит коммуникацию между властью и обществом, — высказался эксперт.

Тема регионального телевидения не оставила равнодушным члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича, который и вовсе назвал происходящее «обманом высшего руководства страны».

— Мы имеем два цифровых пакета, 20 каналов, но за нас (не было никакого опроса, никакого изучения) определили, что вот такие каналы должны быть — просто по итогам конкурса. Региональные СМИ, которые нужно использовать для выпуска пара и решения реальных вопросов, — снесены. Во второй мультиплекс запихали «поющие трусы», мистические телеканалы и пытаются убедить нас в том, что жителям, живущим в дальней деревушке в любом регионе, менее важно смотреть свои новости, чем путешествия по Америке с золотой кредитной карточкой на канале «Пятница», — эмоционально выступил Малькевич.

Во время обсуждения проблем, сопряженных с цифровизацией, всплыла еще одна важная тема — судьба регионального телевидения после перехода всей страны на цифровое ТВ. Первым ее поднял Ильшат Аминов. Фото tatar-inform.ru

По словам эксперта, ситуация с региональными телеканалами — это «преступление, которое закладывает бомбу под дальнейшее развитие страны». При этом спикер все же видит выход из положения.

— Можно разрешить регионам строить свои третьи региональные мультиплексы, а затем, за счет честной конкуренции показать, что цифры у них больше, чем у второго и первого мультиплекса. Более жестокий вариант — выкинуть какие-то ненужные каналы путем проведения цифрового опроса. Может быть, в некоторых регионах, исходя из религиозных убеждений, никто не захочет смотреть «Первый мистический»? Но это никто не учитывает, — резюмирует Малькевич.



Лина Саримова