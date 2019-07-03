«Башспирт» готов заплатить за освещение своей деятельности в СМИ 3,3 млн рублей

АО «Башспирт» объявило тендер на освещение своей деятельности в СМИ. Начальная стоимость контракта составляет 3,3 млн рублей.

Из сообщения на сайте госзакупок следует, что итоги электронного аукциона планируется подвести 10 июля.

Согласно техзаданию, победитель должен освещать деятельность компании, производственную жизнь предприятия и социальную политику в Башкирии.

Башспирт установил требования к редакции: она должна располагаться в Уфе, за первый квартал этого года сайт издания должен набрать 400 тысяч посетителей и 1,5 млн просмотров в месяц. Цитируемость в «Медиалогии» должна быть на уровне не ниже пятого места по региону. Услуги будут оказываться с 26 июля, в течение года.

В рамках информационного освещения должны быть интервью с руководителем, новости производства, темы о семейных династиях и ветеранах труда, о сотрудниках предприятия, его эффективности, а также об экономике отрасли.