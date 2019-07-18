«Башспирт» потребовал от уфимского блогера 1 млн рублей за ролик на YouTube

Государственный холдинг «Башспирт» обратился в суд с требованием о взыскании 1 млн рублей с уфимского блогера Андрея Потылицына, известного своими оппозиционными взглядами. Соответствующий иск размещен в картотеки арбитражных дел.

Как рассказал «Реальному времени» сам Потылицин, предприятие требует удалить видео, которой было размещено 8 июня на его канале в Youtube. В ролике, по его словам, содержатся критические высказывания в адрес руководства компании.

Пресс-служба «Башспирта» пока недоступна для комментариев.

Предварительное рассмотрение дела назначено на 31 июля.

Ранее сообщалось, что «Башспирт» готов заплатить за освещение своей деятельности в СМИ 3,3 млн рублей.