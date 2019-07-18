Перформансы российских спортклубов: от хоккеистов в метро — до волейбольного рэп-баттла

Новая подборка спортивного YouTube-контента

На днях снова заставил говорить о себе скромный футбольный клуб «КАМАЗ» из Набережных Челнов, выступающий в ПФЛ. Команда презентовала новую форму довольно неоднозначным видеороликом в стиле разборок 90-х — правда, спустя некоторое время челнинцы его удалили. О том, как татарстанские и российские клубы в разные годы эпатировали публику самыми неожиданными способами и что из этого вышло, — в обзоре «Реального времени».

ФК «КАМАЗ»: контракт с хоккеистом

Футбольный клуб из Набережных Челнов периодически заставляет о себе говорить все спортивные СМИ. Апрельский перформанс автозаводцев с привлечением хоккеиста «Ак Барса» Артема Лукоянова в их ряды получился довольно шумным.

Нападающий «барсов» — известный болельщик московского «Спартака» и довольно разносторонний человек. Перед отправкой в Набережные Челны Лукоянов провел тренировку в Казани с «Рубином». До конца не было понятно, насколько его контракт легитимен и доверят ли ему выйти на поле в футболке «КАМАЗа» в официальной игре. Однако в конце апреля он не просто попал в заявку, но и сыграл 7 минут, выйдя на замену в матче против дубля ФК «Уфа».

Вот технико-тактические действия Лукоянова от футбольного поставщика статистики InStat: за отведенное ему время Артем выиграл два единоборства из трех, отдал одну точную передачу из двух плюс дважды потерял мяч. Не самое плохое начало карьеры в новом виде спорта и удачный перформанс от «КАМАЗа», о котором говорили еще долго, а хоккеисту даже завели карточку футбольного игрока на популярном футбольном сайте TransferMarkt.

ХК «Ак Барс»: контракт с футболистом

За полгода до истории с Лукояновым «зеркальным» образом отличился «Ак Барс». Хоккейный клуб долго интриговал болельщиков секретными фото новичка клуба — на дворе стоял декабрь и трансферное окно еще было открыто, серьезных приобретений от казанцев действительно ждали. В итоге профессиональный контракт с командой подписал бывший футболист сборной России Евгений Савин, который уже почти год «гремит» на весь русский Youtube своим популярным блогом «КраСава».

История Савина получилась более красочной и насыщенной, однако самого главного спортивные фаны так и не дождались — в официальной игре Жека за «Ак Барс» не вышел даже на одну смену, проведя лишь несколько тренировок с клубом.

ВК «Зенит-Казань»: «Лучше буду лысым, как Вербов, чем волосатым, как ты»

Официальный YouTube-канал волейбольного «Зенита-Казань» имеет большую популярность не только в рамках своего вида спорта. Довольно круто команда ZTV работает и в плане улавливания трендов. Так, в 2017 году именно «зенитовцы» первыми среди спортивных клубов страны попробовали себя в жанре столь популярных на тот момент рэп-баттлов.

Перформанс оказался довольно ярким и запоминающимся: капитан команды, связующий Александр Бутько забаттлил против либеро Валентина Кроткова. Видео получилось атмосферным и полностью соответствовало антуражу самой популярной рэп-площадки страны VERSUS battle.



Чаще всего в тексте обоих участников упоминался лучший игрок современного волейбол Вильфредо Леон, который оживился, когда «MC Крот» зачитал такую фразу: «Бутько — красавчик, прямо малышка на миллион. Ты ленив на площадке, за тебя играют Михайлов и Леон». А после фразы «Твои задачи просты: подкинуть мяч для Леона и смотреть как соперник получает…» — кубинец даже вышел на первый план.

Поговаривают, что главный тренер «Зенита-Казань» Владимир Алекно изначально был не в восторге от идеи этого баттла, однако в клубе полностью доверяют создателям канала и в итоге рэп-схватка состоялась в том виде, в каком и задумывалась.

БК УНИКС: «Талый лед» в мае

В марте 2017 года вся страна пела трек группы «Грибы» под названием «Тает лед». Создать свою версию «Льда» считалось хорошим тоном практически у всех спортклубов страны на тот момент. Неожиданно в начале мая «проснулся» и казанский УНИКС, который не только сделал пародию на клип с участием ведущих игроков команды, но и зазывал болельщиков на матчи плей-офф.

Запоздалый перформанс баскетбольного клуба получился не таким ярким, однако одна важная деталь позволяет даже сейчас смотреть это видео с некоторым умилением. Долгое время в баскетбольном мире было принято шутить на тему знаменитого «казанского пазика», который встречал команды-соперницы в аэропорту и вез их до гостиницы. А так как в клипе «Грибов» задействован именно такой автобус, вышло самоиронично. Главный по соцсетям в российском баскетболе Дмитрий Головин в интервью «Реальному времени» рассказывал, что именно с этой казанской баскетбольной достопримечательности и началась слава его известного на всю страну «Твиттера»:



— В 2010 году я перешел в УНИКС и там был актуален казанский пазик. Это уже стало мемом. Он встречал в Казани все приезжие баскетбольные команды. Обычно, когда нет своих автобусов, клубы их арендуют. А в УНИКСе всех возил пазик, даже когда мы играли Евролигу. Вот тогда я его фотографировал и выкладывал в «Твиттер».



ФК «Уфа»: реверанс землякам из ДДТ

YouTube-канал уфимского клуба славится своей разносторонностью. Хотя иногда от трэш-контента до действительно знаковых вещей — лишь пара кликов. По-настоящему удачным перформансом можно назвать исполнение песни группы ДДТ «Белая река».

Солист ДДТ Юрий Шевчук родился и прожил важную часть жизнь именно в Уфе, поэтому такой реверанс в сторону земляков, в общем-то, даже напрашивался. При содействии известного уфимского комментатора и шоумена Азамата Муратова получился целый спортивно-музыкальный клип, в котором особенно душевными вышли «партии» легионеров, а также генерального директора Шамиля Газизова и главного тренера команды (на тот момент) Сергея Семака.



— Вы ранее говорили, что клуб не против сотрудничать с музыкантами — уроженцами Уфы и даже называли некоего амбассадора…

— Действительно, переговоры велись, но весной сложно согласовать график наших игр и гастроли артистов. Нужно, чтобы или совпало, или договариваться заранее, — рассказывал совсем недавно в интервью «Реальному времени» Шамиль Газизов.



— В новом сезоне можно ожидать кого-то уровня Земфиры, ДДТ, рэпера Фэйса?

— Все перечисленные вами персоны нам очень интересны. Мы были бы не против такого сотрудничества, но все упирается в графики и переговоры. Работу в этом направлении мы ведем. ФК «Уфа» за короткий срок стал настоящим брендом республики, и мы надеемся, что наши земляки когда-нибудь порадуют нас своим концертом перед одной из наших игр.

ХК «Авангард»: Бузова принесла хайп, но не уважение

В начале этого года Ольга Бузова объявила о своих симпатиях к «Авангарду», и всего один пост в ее Instagram (лидер российского сегмента с 16 млн подписчиков) прибавил омскому клубу, который вынужденно базируется в Балашихе, несколько десятков тысяч подписчиков.

На игры «Авангарда» бывшая участница и ведущая телепроекта «Дом-2», а ныне певица, захаживала еще не раз, однако при этом она не раз была замечена в символике других клубов КХЛ: СКА, ЦСКА, «Трактора» и даже хабаровского «Амура». Безусловно, омский клуб заработал приличную порцию хайпа, однако перформанс до сих пор вызывает споры. А в апрельском финале Кубка Гагарина Ольга уже не так явно болела за омский клуб, проводя при этом большую часть матча со своими подругами, которые болели за ЦСКА.

ФК «Енисей»: болгарин в русской бане

Красноярский клуб своим мимолетным появлением оставил большой след на высшем уровне российского футбола. Однако даже в ФНЛ команда всегда была интересна и явно не настроена сбавлять темпов в будущем. «Енисей» запомнился сразу несколькими активностями в социальных сетях, однако одним из первых снял довольно незамысловатое видео на тему, которая лежит на поверхности: отвести легионера в русскую баню.

Сама идея выглядит приевшейся и неактуальной, однако с исполнением клуб не подкачал, так как ролик изобилует шутками и интересными историями. Болгарин Росен Колев до Красноярска провел один сезон в Нижнем Новгороде, поэтому с русской культурой ознакомиться уже успел. С 2017 года футболист играет в Гонконге.

ХК «Сибирь»: песни в метро с болельщиками

Один из самых симпатичных клубов КХЛ нередко радует яркими и запоминающимися перформансами. Обычно «сибиряки» отличаются максимальной близостью к своим болельщикам, и грань между ними и командой нередко попросту стирается. Уже третий год подряд «Сибирь» не попадает в плей-офф, ей не хватает буквально одной-двух побед, поэтому игроки освобождаются в марте, когда сезон еще не закончен и их контракты действуют. В клубе времени зря не теряют и используют хоккеистов по полной, вплоть до того, что отправляют их петь песни в метро.

«Сибири» очень везет с разносторонними легионерами, живущих насыщенной жизнью вне льда. Так, канадец Жильбер Брюле известен своим увлечением музыкой, и в данном ролике он практически без единой запинки отыграл на гитаре аккорды «Сансары» Басты.

