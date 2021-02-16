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ГАПОУ Казанский медицинский колледж

Образование и наука

Общая информация

ГАПОУ «Казанский медицинский колледж» основан в 1837 году.

В 1954 году образовательное учреждение получило статус Казанского базового медицинского училища.

В 1991 году стало Казанским базовым медицинским колледжем, в 2006 году переименовано в государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Казанский медицинский колледж.

В 2007 году колледж был переименован в Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Татарстан «Казанский медицинский колледж».

Руководитель — Хисамутдинова Зухра Анфасовна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420101, ул.Мавлютова, д.34
  • Телефон: (843) 229-33-11
  • Email: kmk.kzn@tatar.ru
  • Сайт: https://kbmk.ru/

Дата последнего обновления: 16.02.2021

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