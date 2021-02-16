ГАПОУ Казанский медицинский колледж
Общая информация
ГАПОУ «Казанский медицинский колледж» основан в 1837 году.
В 1954 году образовательное учреждение получило статус Казанского базового медицинского училища.
В 1991 году стало Казанским базовым медицинским колледжем, в 2006 году переименовано в государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Казанский медицинский колледж.
В 2007 году колледж был переименован в Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Татарстан «Казанский медицинский колледж».
Руководитель — Хисамутдинова Зухра Анфасовна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420101, ул.Мавлютова, д.34
- Телефон: (843) 229-33-11
- Email: kmk.kzn@tatar.ru
- Сайт: https://kbmk.ru/
Дата последнего обновления: 16.02.2021