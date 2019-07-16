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Абитуриенты ночуют на крыльце медколледжа Казани — видео

11:48, 16.07.2019
Абитуриенты ночуют на крыльце медколледжа Казани — видео
Фото: скриншот - vk.com

Абитуриенты Казанского медицинского колледжа выстраиваются на улице в очередь и ночуют у дверей здания, чтобы попасть в приемную комиссию. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

В Сети выложены видеоролики, на которых видно, как молодые люди вместе с родителями толпятся у входа в учреждение. По словам очевидцев, люди занимают место в очереди с ночи, а также организовывают списки.

Отмечается, что поступать в медколледж приезжают жители из Татарстана и ряда соседних регионов, из-за чего образовывается очередь. Также давка наблюдается в коридорах учреждения.

Напомним, ранее в Татарстане тысячи граждан устроили давку в ТЦ на розыгрыше автомобиля.

Общество Татарстан
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