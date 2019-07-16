«Боря был потрясающий человек!» — Казань простилась с директором филиала «Газпром-медиа радио»

Бориса Мазина также знают как основателя первой в Казани независимой станции «Радио Пассаж», его похоронят на Самосыровском кладбище

Фото: из архива Бориса Мазина

Сегодня утром в Казани простились с директором филиала «Газпром-медиа радио», одним из основоположников коммерческого радиовещания в Казани Борисом Мазиным. По словам родственников, в последнее время он боролся с онкологическим заболеванием и ушел из жизни на 59 году жизни. Друзья и близкие вспоминали Мазина как жизнерадостного, открытого и отзывчивого человека, а коллеги — как преданного своему делу профессионала. Подробнее — в материале «Реального времени».

Жизнерадостный и улыбчивый

Прощание с директором казанского филиала «Газпром-медиа радио» Борисом Мазиным проходило в хосписе. Известный казанский радийщик скончался накануне на 59-м году жизни. В последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.

Мазина знают в культурной среде Казани еще с 70-х годов, когда он организовывал первые рок-концерты в городе. Он был одним из первых казанских диск-жокеев и писал на внештатной основе для нескольких изданий. В 90-х стал стоял у истоков создания первой независимой радиостанции Татарстана «Радио Пассаж», которую и возглавил. После ухода со станции в 2001 году Мазин возглавил «Авторадио» в Татарстане. Позже развивал в республике радиостанции Energy, «Юмор FM», «Детское радио», принадлежащие «Газпром-медиа радио». Коллеги вспоминают, что ему сопутствовал успех во всех медийных проектах, в которых он участвовал, но больше всего отмечают его удивительное жизнелюбие и общительность:

— Очень жизнерадостный, улыбчивый человек. Я его никогда не видела злым, никогда не видела, чтобы он ругался. Всегда был в хорошем настроении, — рассказывает сватья усопшего Татьяна Андреевна.



У Бориса Мазина остались жена и трое детей. За два года до смерти Мазин успел стать дедушкой: на поминках вместе с другими членами семьи присутствовал его внук.

Родственники и близкие Мазина рассказывают, что он отдавал работе большую часть своего времени — часто задерживался на радиостанции допоздна, приезжал туда в выходные. «Иногда ему звонишь в субботу, спрашиваешь — а он на работе. В субботу! Говорит, что ну у него дела. На самом деле, это хорошо, что он так свою работу любил», — рассказывает одна из родственниц.

Первопроходец коммерческого радио

Многие из прибывших на прощание были коллегами Мазина по многочисленным медийным проектам. Они по праву считают Бориса основателем коммерческого, независимого радиовещания в Казани, а то и в стране.

— Мы сделали ставку на Бориса, во многом дали ему карт-бланш. Он строил первое независимое радио в соответствии со своими желаниями и стремлениями. И оказалось, что его желания и стремления были востребованы народом и публикой. В то время это был как глоток воздуха — первое независимое радио. […] Радиостанции Борис отдал самого себя, но там он и «зубы заточил» — впоследствии все другие проекты, за которые он брался, удавались, — вспоминает Султан Салимзянов, который вместе с Мазиным стоял у истоков радио «Пассаж».

Салимзянов добавляет, что Борис Мазин был порядочным, добрым и очень эрудированным человеком. Он также вспомнил одно из недавних торжеств, на котором Мазин присутствовал. «Он уже тогда болел, оказывается, но не подавал виду. Очень долго тогда шутили, смеялись с ним», — рассказал Салимзянов.

Воспоминаниями об усопшем поделился и генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов:

— Боря Мазин — это для нас начало коммерческого радио в Казани, я бы сказал «другого радио». Мы с ним знакомы очень давно, я его еще помню со времен радио «Пассаж». Боря был потрясающий человек, и всегда остро чувствовал новое. Он был очень интеллигентным и начитанным, всегда был душой компании. Он был уникальный человек, и только такой человек мог создать новое радио в Казани и возглавить его. Потом пришли другие радиостанции, но именно Боря сделал все первым. А те люди, которые выступают первопроходцами, всегда остаются в памяти. Для нас его смерть — большая потеря, мы понимаем, что таких людей остается мало.

На прощание с Мазиным прибыли сразу несколько глав филиалов «Газпром медиа радио» в других регионах страны. По их словам, Мазин был «первым среди равных» в их коллективе

— Сказать-то можно многое, если бы эти слова что-то изменили. У нас очень тесные отношение были, он был очень близким человеком для нас, а про близких очень тяжело говорить. Он был очень скромным, очень интеллигентным, очень умным. Классный друг и хороший руководитель. Пионер коммерческого радиовещания страны. Мы смотрели на него, равнялись. — рассказывает Владимир Анисимкин, директор «Газпром медиа радио» в Самаре

Близкие усопшего сообщили, что похороны пройдут на Самосыровском кладбище, где похоронены ближайшие родственники Бориса Мазина.

Александр Артемьев