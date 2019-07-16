Резня в Сребренице: зеркало для современных европейцев
11 июля был объявлен Днем памяти жертв геноцида жителей Сребреницы. В 2019 году отмечалась 24-я годовщина трагедии. Независимая международная медиаплатформа openDemocracy называет геноцид в Сребренице зеркалом, в которое должны посмотреться европейцы. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович (боснийка по национальности) делится размышлениями о том, к чему могут привести антимусульманские настроения в Европе и какой урок несет резня в Сребренице европейскому сообществу. «Реальное время» предлагает перевод интересной статьи.
Как сообщает Business Insider в справке о событиях в Сребренице, в 1993 году ООН объявил Сребреницу зоной, свободной от военных действий, где боснийские мусульмане могли укрыться от нападений боснийских сербов. Боевики от боснийских мусульман, которые были союзниками с правительством в Сараево, смогли образовать анклав в восточной Боснии, который окружил Сребреницу. Сербы хотели захватить этот очаг сопротивления, и их военных лидеров очень возмущала помощь ООН в предоставлении убежища переселенным мусульманам.
Резня была спланирована заранее. За неделю зверств сербские силы захватили окружающие Сребреницу деревни, а также похитили более 30 датских миротворцев, находившихся на территории. Боевики начали обстрел Сребреницы 6 июля, продемонстрировав таким образом неуважение и безразличие к гуманитарной зоне безопасности, охраняемой ООН.
Резня в Сребренице стала жестокой демонстрацией факта, что внутри страны мусульмане не могут чувствовать себя в безопасности, а ООН и международное сообщество не смогли или не захотели защитить их.
Нермину Субашичу было всего 19, когда военные группировки с немыслимой жестокостью убили его и разбросали кости по всей Сребренице. История Нермина — не единственный пример ужасов того времени. Более 8 300 мужчин, женщин и детей были жестоко убиты во время геноцида в Сребренице, одного из самых ужасных и кровавых событий из новейшей истории Европы. Истории этих людей могли бы кануть в Лету, если бы не деятельность движения «Матери анклавов Сребреница и Жепа».
Матери, жены и сестры, утерев слезы, решили, что их страдания должны иметь какую-то цель. Но это точно не месть: уже 24 года они неустанно взывают к справедливости. До нас они пытаются донести: прекратите обесчеловечивать Других — людей, которые отличаются от нас.
Резня в Сребренице стала жестокой демонстрацией факта, что внутри страны мусульмане не могут чувствовать себя в безопасности, а ООН и международное сообщество не смогли или не захотели защитить их
Многие не знают и не хотят знать о геноциде в Сребренице. Кто-то думает, что это был какой-то внутренний конфликт, очередной случай в истории, который не имеет большого значения для остального мира. Такой образ мышления не только один из примеров безразличия: он также раскрывает, что антимусульманские настроения, которые лежат в основе всего этого, распространены в Европе. Геноцид в Сребренице, без сомнений, обладает религиозной подоплекой. Те люди были убиты только потому, что они были мусульманами. И произошло это с молчаливого согласия международного сообщества, которое прекрасно знало, что происходит, но предпочло не замечать этого.
В этом смысле резня в Сребренице — зеркало, в которое внимательно должны посмотреться все европейцы. Конечно, сейчас Европа не висит на волоске от повторения событий в Сребренице. Тем не менее активизация националистических движений по всему континенту, участники которых называют себя защитниками «христианской Европы с традиционными ценностями», не сулит ничего хорошего для мирного будущего нашего общества.
Защита «Христианской Европы» не сулит ничего хорошего
В этом контексте мусульмане снова оказываются среди главных целей не только для экстремистских групп, но и для политиков традиционных взглядов. Веками европейцы смотрели на мусульман с неким беспокойством. Однако после цепочки террористических актов, которые начались с атаки Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года, все мусульмане оказались «выкрашены одной краской» (причем темных цветов) и жить им пришлось в обществе, враждебность которого все больше возрастала.
За последние 20 лет все чаще и чаще появлялись доклады, сообщающие о возрастающих антимусульманских настроениях в Европе. Тем не менее, несмотря на убедительные доказательства, ситуация не улучшается. Доклад экспертов Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью, опубликованный несколько недель назад, подтвердил вышеуказанные факты и предупредил о сохранении антимусульманских настроений в большинстве государств Совета Европы.
Достаточно прочесть всего пару надежных источников, чтобы найти доказательства этому. Во многих европейских странах мусульманки часто подвергаются нападениям из-за ношения чадры или хиджаба, мечети атакуются, кладбища оскверняются, из-за дискриминации мусульманам сложнее найти работу, жилье или получить гражданство. Сотрудники правоохранительных органов все еще могут остановить и допросить мусульманина только из-за его внешнего вида. Иммигранты из мусульманских стран, прибывшие не так давно, столкнулись с теми же недоверием и подозрениями, которые европейские мусульмане терпят десятилетиями.
Во многих европейских странах мусульманки часто подвергаются нападениям из-за ношения чадры или хиджаба, мечети атакуются, кладбища оскверняются, из-за дискриминации мусульманам сложнее найти работу, жилье или получить гражданство
Понимают ли это европейские политические лидеры и руководящий состав?
Мусульмане не одиноки в своих страданиях. Случаи, возникающие на почве ненависти, оставили большие шрамы в судьбах евреев и цыган, которые также находятся среди главных козлов отпущения для тех, кто все еще делит человечество по классам и расам в иерархии. Это происходит в комплексе с токсичными, националистическими, безответственными и циничными дискуссиями, которые поддерживаются многими известными европейскими политиками. Мне и моим соотечественникам вполне ясно, куда это может привести, но вопрос заключается в том, понятно ли это европейским политикам в Европе и за ее пределами?
Я выросла в стране, которой больше не существует из-за тех, кто раздул пламя огня ненависти и разделения на этнической почве. Я видела жестокость, кровопролитие и раскол, причиной которых был ярый национализм.
К настоящему моменту история должна бы уже научить нас, что у таких ситуаций всегда разрушительные результаты. Но, судя по всему, мы недостаточно внимательно к этому отнеслись.
Если мы хотим остановить эту опасную тенденцию, нам следует извлечь правильный урок из геноцида в Сребренице. Это не произошло случайно и началось намного раньше того момента, когда весь ужас ситуации стал очевиден. Это началось в тот момент, когда люди стали определяться по их принадлежности. Явление стало обретать свою форму вместе с публичными дискуссиями, которые обесчеловечивали «Других» и игнорировали критику. Все это приняло свою окончательную форму в виде умышленных действий, направленных на уничтожение группы людей на глазах у тех, кто не хотел смотреть и был абсолютно равнодушен к ситуации.
«Поднимайтесь прямо сейчас», — призывает Дунья европейцев
Как и в случае с любым геноцидом, то, что происходило в Сребренице, вышло далеко за пределы места событий. Эта ситуация рассказывает нам поучительную сказку. Сказку, которая предупреждает нас, что если мы будем соглашаться, потворствовать и игнорировать нападки на отдельные группы людей, наше общество станет плодородной почвой для произрастания ростков ненависти.
Если мы хотим остановить эту опасную тенденцию, нам следует извлечь правильный урок из геноцида в Сребренице. Это не произошло случайно и началось намного раньше того момента, когда весь ужас ситуации стал очевиден
Движение «Матери анклавов Сребреница и Жепа» пытаются донести до нас, что мы не должны снова повторить эту ошибку. Они утверждают, что если мы хотим жить в равных правах независимо от своей нации и вероисповедания, если мы хотим жить без идеологической обработки, ненависти и насилия, если мы хотим, чтобы у будущих поколений были такие же надежды и ожидания, как и у нас сейчас, нам нужно подняться на защиту этого.
Мы должны защищать ценности и принципы равенства, уважения, разнообразия и открытости — принципы, на которых основана Европа. Пришло время принять решение, на чьей стороне быть, и вместе поработать над заменой зачатков ненависти на семена уважения и терпимости.
комментарии
Самый ужасный по масштабам геноцид в Истории Человечества по классовому признаку был проведен международными марксистами-террористами во главе с Лениным и Троцким и их подельниками в России в 20 веке.
И Человечество до сих пор ещё не дало этому геноциду оценку...
Братьям-мусульманам мужества и терпения.
Русский христианин.