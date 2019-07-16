Резня в Сребренице: зеркало для современных европейцев

11 июля был объявлен Днем памяти жертв геноцида жителей Сребреницы. В 2019 году отмечалась 24-я годовщина трагедии. Независимая международная медиаплатформа openDemocracy называет геноцид в Сребренице зеркалом, в которое должны посмотреться европейцы. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович (боснийка по национальности) делится размышлениями о том, к чему могут привести антимусульманские настроения в Европе и какой урок несет резня в Сребренице европейскому сообществу. «Реальное время» предлагает перевод интересной статьи.

Как сообщает Business Insider в справке о событиях в Сребренице, в 1993 году ООН объявил Сребреницу зоной, свободной от военных действий, где боснийские мусульмане могли укрыться от нападений боснийских сербов. Боевики от боснийских мусульман, которые были союзниками с правительством в Сараево, смогли образовать анклав в восточной Боснии, который окружил Сребреницу. Сербы хотели захватить этот очаг сопротивления, и их военных лидеров очень возмущала помощь ООН в предоставлении убежища переселенным мусульманам.



Резня была спланирована заранее. За неделю зверств сербские силы захватили окружающие Сребреницу деревни, а также похитили более 30 датских миротворцев, находившихся на территории. Боевики начали обстрел Сребреницы 6 июля, продемонстрировав таким образом неуважение и безразличие к гуманитарной зоне безопасности, охраняемой ООН.

Резня в Сребренице стала жестокой демонстрацией факта, что внутри страны мусульмане не могут чувствовать себя в безопасности, а ООН и международное сообщество не смогли или не захотели защитить их.

Нермину Субашичу было всего 19, когда военные группировки с немыслимой жестокостью убили его и разбросали кости по всей Сребренице. История Нермина — не единственный пример ужасов того времени. Более 8 300 мужчин, женщин и детей были жестоко убиты во время геноцида в Сребренице, одного из самых ужасных и кровавых событий из новейшей истории Европы. Истории этих людей могли бы кануть в Лету, если бы не деятельность движения «Матери анклавов Сребреница и Жепа».

Матери, жены и сестры, утерев слезы, решили, что их страдания должны иметь какую-то цель. Но это точно не месть: уже 24 года они неустанно взывают к справедливости. До нас они пытаются донести: прекратите обесчеловечивать Других — людей, которые отличаются от нас.

Фото wikipedia.org

Резня в Сребренице стала жестокой демонстрацией факта, что внутри страны мусульмане не могут чувствовать себя в безопасности, а ООН и международное сообщество не смогли или не захотели защитить их

Многие не знают и не хотят знать о геноциде в Сребренице. Кто-то думает, что это был какой-то внутренний конфликт, очередной случай в истории, который не имеет большого значения для остального мира. Такой образ мышления не только один из примеров безразличия: он также раскрывает, что антимусульманские настроения, которые лежат в основе всего этого, распространены в Европе. Геноцид в Сребренице, без сомнений, обладает религиозной подоплекой. Те люди были убиты только потому, что они были мусульманами. И произошло это с молчаливого согласия международного сообщества, которое прекрасно знало, что происходит, но предпочло не замечать этого.

В этом смысле резня в Сребренице — зеркало, в которое внимательно должны посмотреться все европейцы. Конечно, сейчас Европа не висит на волоске от повторения событий в Сребренице. Тем не менее активизация националистических движений по всему континенту, участники которых называют себя защитниками «христианской Европы с традиционными ценностями», не сулит ничего хорошего для мирного будущего нашего общества.

Защита «Христианской Европы» не сулит ничего хорошего

В этом контексте мусульмане снова оказываются среди главных целей не только для экстремистских групп, но и для политиков традиционных взглядов. Веками европейцы смотрели на мусульман с неким беспокойством. Однако после цепочки террористических актов, которые начались с атаки Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года, все мусульмане оказались «выкрашены одной краской» (причем темных цветов) и жить им пришлось в обществе, враждебность которого все больше возрастала.

За последние 20 лет все чаще и чаще появлялись доклады, сообщающие о возрастающих антимусульманских настроениях в Европе. Тем не менее, несмотря на убедительные доказательства, ситуация не улучшается. Доклад экспертов Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью, опубликованный несколько недель назад, подтвердил вышеуказанные факты и предупредил о сохранении антимусульманских настроений в большинстве государств Совета Европы.

Достаточно прочесть всего пару надежных источников, чтобы найти доказательства этому. Во многих европейских странах мусульманки часто подвергаются нападениям из-за ношения чадры или хиджаба, мечети атакуются, кладбища оскверняются, из-за дискриминации мусульманам сложнее найти работу, жилье или получить гражданство. Сотрудники правоохранительных органов все еще могут остановить и допросить мусульманина только из-за его внешнего вида. Иммигранты из мусульманских стран, прибывшие не так давно, столкнулись с теми же недоверием и подозрениями, которые европейские мусульмане терпят десятилетиями.

Фото inosmi.ru

Во многих европейских странах мусульманки часто подвергаются нападениям из-за ношения чадры или хиджаба, мечети атакуются, кладбища оскверняются, из-за дискриминации мусульманам сложнее найти работу, жилье или получить гражданство

Понимают ли это европейские политические лидеры и руководящий состав?

Мусульмане не одиноки в своих страданиях. Случаи, возникающие на почве ненависти, оставили большие шрамы в судьбах евреев и цыган, которые также находятся среди главных козлов отпущения для тех, кто все еще делит человечество по классам и расам в иерархии. Это происходит в комплексе с токсичными, националистическими, безответственными и циничными дискуссиями, которые поддерживаются многими известными европейскими политиками. Мне и моим соотечественникам вполне ясно, куда это может привести, но вопрос заключается в том, понятно ли это европейским политикам в Европе и за ее пределами?

Я выросла в стране, которой больше не существует из-за тех, кто раздул пламя огня ненависти и разделения на этнической почве. Я видела жестокость, кровопролитие и раскол, причиной которых был ярый национализм.

К настоящему моменту история должна бы уже научить нас, что у таких ситуаций всегда разрушительные результаты. Но, судя по всему, мы недостаточно внимательно к этому отнеслись.

Если мы хотим остановить эту опасную тенденцию, нам следует извлечь правильный урок из геноцида в Сребренице. Это не произошло случайно и началось намного раньше того момента, когда весь ужас ситуации стал очевиден. Это началось в тот момент, когда люди стали определяться по их принадлежности. Явление стало обретать свою форму вместе с публичными дискуссиями, которые обесчеловечивали «Других» и игнорировали критику. Все это приняло свою окончательную форму в виде умышленных действий, направленных на уничтожение группы людей на глазах у тех, кто не хотел смотреть и был абсолютно равнодушен к ситуации.

«Поднимайтесь прямо сейчас», — призывает Дунья европейцев

Как и в случае с любым геноцидом, то, что происходило в Сребренице, вышло далеко за пределы места событий. Эта ситуация рассказывает нам поучительную сказку. Сказку, которая предупреждает нас, что если мы будем соглашаться, потворствовать и игнорировать нападки на отдельные группы людей, наше общество станет плодородной почвой для произрастания ростков ненависти.

Фото aa.com.tr

Если мы хотим остановить эту опасную тенденцию, нам следует извлечь правильный урок из геноцида в Сребренице. Это не произошло случайно и началось намного раньше того момента, когда весь ужас ситуации стал очевиден

Движение «Матери анклавов Сребреница и Жепа» пытаются донести до нас, что мы не должны снова повторить эту ошибку. Они утверждают, что если мы хотим жить в равных правах независимо от своей нации и вероисповедания, если мы хотим жить без идеологической обработки, ненависти и насилия, если мы хотим, чтобы у будущих поколений были такие же надежды и ожидания, как и у нас сейчас, нам нужно подняться на защиту этого.

Мы должны защищать ценности и принципы равенства, уважения, разнообразия и открытости — принципы, на которых основана Европа. Пришло время принять решение, на чьей стороне быть, и вместе поработать над заменой зачатков ненависти на семена уважения и терпимости.

