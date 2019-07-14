Видео недели: робот с флагом Татарстана, наркоподлодка и самый быстрый нокаут в истории UFC

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Горящая ТЭЦ

В Подмосковье произошел пожар на мытищинской ТЭЦ. Видеокадры с пылающим промышленным объектом облетели соцсети и попали в СМИ. По предварительным данным, пожар произошел из-за выброса газа. Погиб один человек. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований безопасности».

Робот с флагом в Казани

Самым знаковым роликом из Татарстана стало видео с промышленным роботом, размахивающим флагом республики. Казанская компания «Эйдос-Робототехника» установила его в аэропорту для рекламы и продвижения республики. Создатели робота рассказали «Реальному времени», что действовали по собственной инициативе и не обсуждали рекламную акцию с властями РТ.

Наркокурьеры на подлодке

Береговая охрана США опубликовала видео задержания «наркоподлодки» у берегов Мексики. Короткий ролик показывает момент из жизни военных, более похожий на голливудский боевик, чем на реальную жизнь. На борту субмарины силовики обнаружили около 7 тонн кокаина.

«Домовитый» глава района в Иркутской области

Видео, на котором местные коммунальщики активно работают на территории коттеджа главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, стало вирусным и привело в движение госаппарат. Вице-премьер РФ Виталий Мутко потребовал отставки чиновника. Правоохранители начали проверки и даже завели уголовное дело.

Новый клип Билана

Певец Дима Билан выпустил клип на песню «Про белые розы». В его создании принимал участие шоумен Александр Гудков, ставший автором уже несколько нашумевших клипов для нескольких российских звезд. Ироничное видео, насыщенное отсылками к популярным песням 90-х, набрало уже 1,8 млн просмотров.

Самый быстрый нокаут в UFC

В ночь с 6 на 7 июля состоялся 239-й кард UFC. В рамках вечера прошел бой Бена Аскрена и Хорхе Масвидаля — и второму удался в нем самый быстрый нокаут в истории UFC. Фаворит боя Аскрен получил коленом в голову, и Масвидаль выиграл уже на пятой секунде. Позже Аскрен признался, что на короткое время потерял память.

Забег тиранозавров

В США организовали «Забег динозавров», в котором принимали люди в костюмах тиранозавров. Мероприятие проводилось на ипподроме при казино Emerald Downs. Забег организовали сотрудники вашингтонской компании, занимающейся борьбой с насекомыми и грызунами.

Развалившийся в полете двигатель

Пассажир рейса Атланта — Балтимор в США снял на видео развалившийся прямо во время полета двигатель авиалайнера. Самолет экстренно приземлился в городе Роли.

Двойное сальто на авто

В Омске на камеры видеонаблюдения попал автомобиль, совершивший двойное сальто. Машина подпрыгнула на выезде со стоянки.

Массовое пение в Эстонии

Тысячи жителей Таллина приняли участие в фестивале «Праздник песни и танца», на котором исполнялись народные песни. На заключительный концерт на Певческом поле пришло более 100 тысяч артистов и зрителей.