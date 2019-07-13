Они могли бы поспорить с Бекхэмом: крутые «луки» от Андрея Педана до Сергея Харламова

Самые заметные модники татарстанского спорта

На неделе Дэвид Бекхэм вновь отметился эффектным появлением на трибунах Уимблдона. И это не был бы непревзойденный Бэкс, если бы он не поразил всех в очередной раз тщательно продуманным образом. Воспользовавшись этим поводом, спортивная редакция «Реального времени» решила вспомнить самых заметных модников-спортсменов, выступающих или выступавших когда-либо за татарстанские клубы.

Дэвид Бекхэм — путеводная звезда



На этот раз легенда мирового футбола появился на трибунах теннисного корта Всеанглийского клуба лаун-тенниса в бежевом пиджаке от Tom Ford, дополнив его полосатой рубашкой от Ralph Lauren с белым воротничком и клетчатым платком в кармашке.

Фото gettyimages.ru

«Икона стиля» не единожды был лицом различных брендов, последним из которых стал довольно доступный H&M. Шведская компания даже выпустила линейку одежды в коллаборации с Бекхэмом — что и было указано на бирках.

Фото h&m.com

Как бы то ни было, Дэвид по-прежнему остается образцом хорошего вкуса в мире большого спорта. Так что неудивительно, что мировые бренды одежды стоят в очереди, чтобы подписать с ним амбассадорский контракт.



Андрей Педан на американском стиле

Один из самых элегантных спортсменов Татарстана на сегодня — харизматичный защитник «Ак Барса» и сборной России Андрей Педан. Большой любитель американского стиля и в игре, и «по жизни», в дни игр и тренировок Андрей может позволить себе погулять по городу в шортах, футболке и надетой по-тинейджерски задом наперед бейсболке. Но на выходах он не преминет отметиться новеньким элегантным костюмом от Hugo Boss, золотом на руках и «зализанной» прической.

instagram.com/andreypedan

Лоран Алекно — старается не отставать от Бэкса



Весьма стильно выглядит (и не забывает лишний раз напомнить об этом в своих социальных сетях) волейболист казанского «Зенита» и сын главного тренера команды Владимира Алекно Лоран.

Фото instagram.com/loran_alekno

Связующий бело-голубых любит быть разным. Тут вам и черная кожаная косуха, и стильные однотонные пиджаки. Но и сделать «лук» с более броским костюмом, как, например, на этом фото, он тоже не прочь. Лоран — явно любитель хорошо приодеться и подчеркнуть свою нордическую внешность.

Фото facebook.com/laurent.alekno

Экс-рубиновец Серхио Санчес — заметен только вне футбольного поля



Бывший защитник «Рубина» перебрался в Казань в громком и весьма денежном 2016 году в «комплексном предложении» от Хавьера Грасии из 6-7 игроков, которых тот привез с собой.

С самого начала своего пребывания в Казани испанский защитник не особенно впечатлял на футбольном поле, зато вне его всегда старался выглядеть ярко и эффектно. Его коронная «трехдневная» щетина узнавалась даже с последних рядов верхнего яруса «Казань Арены», а золотые украшения на шее и на руках бросались в глаза на баскетбольных матчах, когда испанец приходил в партер «Баскет Холла» поддержать своего друга Кино Колома из УНИКСа.

Фото instagram.com/sergiosanchez_21

Между тем Санчес — вовсе не приверженец строгого или классического стиля. В его «луке» чаще можно увидеть бренды свободной и удобной одежды, как-то: Balenсiaga (средний прайс на ее семислойные куртки в московских магазинах — 455 000 рублей) или Givenshi, белые кроссовки последних моделей от Air Jordan. Да и такой распространенной марки, как Adidas, он не гнушается, а кепки от Dsquared были его любимым аксессуаром в Казани (и остаются им по сей день). Судя по всему, внушительная «личка», которую испанский защитник получал в столице Татарстана, позволяет ему коллекционировать дорогую одежду — и рассказывать о ней в своем Instagram.



Сергей Харламов — экспериментировал не только в бизнесе, но и с модой

Возможно, самой неоднозначной фигурой в истории татарстанского спорта остается экс-футболист «Рубина» Сергей Харламов, за какие-то полтора десятка лет успевший запомниться нам в качестве спортсмена, телеведущего, тусовщика и бизнесмена. Кроме того, когда-то ходили слухи о его дружбе с Романом Абрамовичем, в тандеме с которым Харламов якобы обещал создать казанский «Челси» и вывести его в Премьер-лигу, чтобы навязать конкуренцию... «Рубину».

Фото youtube.com

В своих нередких появлениях на публике и в «ящике» Сергей постоянно экспериментировал — был то «парнем из 90-х» с челкой вперед и безразмерными рубашками и свитерами, то «светским персонажем» в пестрых смокингах, напоминающих костюмы кавээнщиков начала нулевых, а то и вовсе надевал спортивную олимпийку под вельветовый пиджак. В чем, в чем, а в желании выделиться Харламову не откажешь. Пусть это и не всегда получалось удачно.

Фото dv.kp.ru

Евгения Старцева — всегда разная



Фото dinamo-kazan.com

Любит поиграть со своим образом и капитан женского волейбольного «Динамо» Евгения Старцева. Как признавалась сама связующая в интервью «Реальному времени», в ее доме уже не хватает места для новой одежды.



— Да, люблю шопиться. У меня и шкафчики дома забиты. Если у нас есть возможность, когда мы едем в ту же Европу, после игры или за день, то мы можем выбраться в город, погулять по магазинам. Так же и в России, когда в Москве на сборах летом, можно походить, — рассказывала Старцева.

Фото instagram.com

И действительно, волейболистка может спокойно чередовать образ «чувственной леди» в вечернем платье и с изысканной прической и «девушки с нашего двора» в худи и рваных джинсах.

Фото instagram.com

Владимир Леонов — за классику с налетом английского кэжуала



Владимир Леонов никогда не был профессиональным спортсменом, но непосредственное отношение к большому спорту по понятным причинам имеет.

«Луки» с дорогими классическими костюмами и пиджаками в клетку (а-ля английский кэжуал) давно стали фишкой спортивного чиновника.

Фото instagram.com/vleonov

Фото instagram.com/vleonov