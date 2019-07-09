Семейный праздник от семейства ŠKODA

ŠKODA AUTO Россия совместно с официальным дилером «ТрансТехСервис» устроила незабываемый уик-энд автомобилистам и их семьям

Фото: Максим Платонов

Казанский этап мультимедийного внедорожного тест-драйва ŠKODA EXPERIENCE стартовал 5 июля. Возле ТРЦ «Мега» расположился целый город будущего в стиле ŠKODA. Рядом с главным элементом — трассой, полной городских и внедорожных препятствий — и площадками для интеллектуального и городского тест-драйва для гостей сет-апа были организованы уютное лаундж-пространство, фото-зона, детский тест-драйв и минибатуты, а также зона ŠKODA Family с аквагримом, игровыми приставками и другими активностями.

С заботой о близких

В прошлом году автотурне по городам называлось KODIAQ EXPERIENCE и было посвящено выходу локального Kodiaq на российский рынок.

Этим летом большой федеральный тур позволяет познакомиться с маркой в целом, причем не только со всеми моделями, включая спецверсии, но и самой атмосферой бренда.

«Наша аудитория — семьи в самом широком смысле: родственники, друзья, соседи. Мы рады видеть на нашем празднике взрослых и детей всех возрастов. На тест-драйв Kodiaq предоставляются фирменные детские кресла, а на городской тест-драйв можно взять даже двухмесячного малыша, ему мы предоставим автолюльку», — заверили представители ŠKODA AUTO Россия.

Семейный автобренд позаботился, чтобы в тест-драйве смогли принять участие дети и даже малыши от двух месяцев

Не было ограничений в том числе и для домашних питомцев, которые часто путешествуют с хозяевами и являются полноценными членами семьи. Для них предусмотрели специальные поилки и лицензированные ремни, которыми можно было пристегнуть четвероногого друга во время поездки.



По словам организаторов, в Нижнем Новгороде, где проект был реализован неделей раньше, как минимум половина гостей приходила с семьями. И каждый посетитель находил себе занятие по душе, несмотря на дождливую погоду, не пустовала ни одна зона сет-апа.

Казанцам с погодой повезло намного больше: только в заключительный день автомобильного развлечения моросил дождь, и то лишь изредка.

ŠKODA в действии

Для знакомства с брендом ŠKODA на площадке расположили более 20 автомобилей разных моделей и версий. На оффроуд-трассе это были статные Kodiaq: бензиновые, дизельные и спецверсии Скаут оригинальной чешской сборки.

В экспо-зоне выставили Octavia и Rapid, а также спецверсии Superb Sportline и Kodiaq Hockey Edition. Все модели были с интересом встречены публикой, редкий посетитель отказался от возможности заглянуть в салон и лично оценить комфорт, посидев на водительском или пассажирском кресле. Эти же автомобили, предоставленные компанией «ТрансТехСервис», официальным дилером ŠKODA, были доступны для городского теста-драйва.

Автомобили для городского тест-драйва предоставил официальный дилер ŠKODA — компания «ТрансТехСервис»

Отдельный подиум заслужила Octavia 60 Special Edition. В этом году легендарной Octavia — сердцу бренда ŠKODA — исполнилось 60 лет. К знаменательной дате, которая вызывает заслуженную гордость производителя, выпущена Octavia с юбилейным набором опций в оригинальном изумрудно-зеленом цвете. Такая «семейная драгоценность» в дополнение к традиционно высокому качеству и выдающимся техническим характеристикам, будет радовать хозяев внешним видом и явно не затеряется в городском потоке.

Автолюбителям также предоставили уникальную возможность задать свои вопросы представителю Академии ŠKODA, эксперту, знающему все про сборку и эксплуатацию «сердца автомобиля». Он давал обстоятельные консультации на стенде, где были выставлены турбированный двигатель и коробка передач Kodiaq.

Представитель Академии ŠKODA отвечал на вопросы о сборке и эксплуатации основных автомобильных узлов и агрегатов марки

Незабываемый тест-драйв

На сет-ап поступило около 500 предварительных заявок. Так, на внедорожный тест-драйв записались порядка 250 казанцев, 150 желающих забронировали время для испытания «железных коней» в реальных городских условиях, еще около сотни подали заявки на интеллектуальный тест-драйв, чтобы познакомиться поближе с современными технологиями моделей.

«Это только заявки, поступившие в течение двух недель до мероприятия, поступившие по интернету и через нашего дилера «ТТС», еще всегда бывают желающие записаться прямо на месте», — уточнил представитель бренда.

Он же отметил, что активностью клиентов компания довольна, записи полные, тест-драйвы проходят «без окон». Организаторы оказались готовы завершить мероприятие позже запланированного времени, чтобы все записавшиеся успели попробовать автомобили в действии.

Специально оборудованная тест-трасса состоит из препятствий, с которыми водитель может столкнуться в городской среде и на бездорожье. Первыми на тестовой трассе поджидают искусственные неровности, имитирующие «терку» в месте проведения асфальтных работ или расчистки снега грейдером.



Искусственные неровности с перепадами до 10 см имитируют зоны ремонтных дорожных работ или грубую расчистку снега грейдером

Но подвеска Škoda Kodiaq позволяет практически не ощущать вибраций, возникающих при движении по этим барьерам.

Далее следует испытание посерьезнее: автомобиль проезжает настолько высокие кочки, что местами заднее колесо провисает в воздухе. Благодаря полному приводу и мощному двигателю, эта преграда тоже не вызывает у автомобиля особых сложностей.

На искусственных кочках заднее колесо оказывается подвешенным в воздухе, при этом Kodiaq уверенно продолжает движение вперед

Ключевым элементом off-road трассы становится подъем в гору под углом 25 градусов и проезд на высоте 4 метров с боковым уклоном более 35 градусов, имитирующим езду по сложному горному серпантину. Съезд с большим боковым креном позволяет оценить преимущество высокого клиренса и геометрии автомобиля, открывающий перед водителем почти безграничные возможности.

В конце внедорожного тест-драйва автомобиль заезжает под 14-метровый шатер, под куполом которого разворачивается мультимедийная проекция 360. Сидящие в салоне отправляются на Kodiaq в виртуальное путешествие по живописным уголкам планеты и получают незабываемые впечатления.

Проезд по изогнутой траектории с боковым уклоном более 35 градусов

Неудивительно, что по завершении тест-драйва гости выходили с детским восторгом в глазах, как после захватывающего аттракциона.



Создавая будущее

В этом году организаторы привезли на мероприятие интерактивную диджитал-панель — специальный конфигуратор 3D, с помощью которого можно было сконструировать автомобиль своей мечты. В режиме реального времени на экране в несколько касаний можно создать себе любую машину с подходящими характеристиками и опциями: подобрать модель, цвет, технические особенности, выбрать диски, интерьер и т. д. Тут же появляется возможность посмотреть через систему «автомобили в наличии» доступность выбранного варианта у дилеров в Казани и даже забронировать машину прямо со стенда на сутки без предоплаты.

Условно, если гости влюбились в Kodiaq, опробовав его на тест-драйве, они могут на диджитал-панели увидеть все доступные предложения у дилеров, сравнить цены и отправить заявку буквально в течение 40 секунд. Таким образом, семья получает возможность выбрать себе ту машину, которая на 100 процентов отвечает ее потребностям, и в тот же день заехать в автосалон для оформления сделки.

ŠKODA EXPERIENCE благодарит казанцев за проявленный интерес и ждет встречи с ними в следующем году. Всех, кого бренд не оставил равнодушными, всегда рады видеть в автосалонах официального дилера ŠKODA в Казани — компании «ТрансТехСервис».

Всех, кого бренд не оставил равнодушными, всегда рады видеть в автосалонах компании «ТрансТехСервис»

Тем временем эстафету сет-апа принимает Пермь, а затем Челябинск и Санкт-Петербург. А на вторую половину лета организаторы затевают сокращенный формат тура. С новинками и бестселлерами ŠKODA можно будет познакомиться в Волгограде, Краснодаре, Брянске, Екатеринбурге и Магнитогорске.



Партнерский материал

Интернет-газета «Реальное время»