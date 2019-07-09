Семейный праздник от семейства ŠKODA
ŠKODA AUTO Россия совместно с официальным дилером «ТрансТехСервис» устроила незабываемый уик-энд автомобилистам и их семьям
Казанский этап мультимедийного внедорожного тест-драйва ŠKODA EXPERIENCE стартовал 5 июля. Возле ТРЦ «Мега» расположился целый город будущего в стиле ŠKODA. Рядом с главным элементом — трассой, полной городских и внедорожных препятствий — и площадками для интеллектуального и городского тест-драйва для гостей сет-апа были организованы уютное лаундж-пространство, фото-зона, детский тест-драйв и минибатуты, а также зона ŠKODA Family с аквагримом, игровыми приставками и другими активностями.
С заботой о близких
В прошлом году автотурне по городам называлось KODIAQ EXPERIENCE и было посвящено выходу локального Kodiaq на российский рынок.
Этим летом большой федеральный тур позволяет познакомиться с маркой в целом, причем не только со всеми моделями, включая спецверсии, но и самой атмосферой бренда.
«Наша аудитория — семьи в самом широком смысле: родственники, друзья, соседи. Мы рады видеть на нашем празднике взрослых и детей всех возрастов. На тест-драйв Kodiaq предоставляются фирменные детские кресла, а на городской тест-драйв можно взять даже двухмесячного малыша, ему мы предоставим автолюльку», — заверили представители ŠKODA AUTO Россия.
Не было ограничений в том числе и для домашних питомцев, которые часто путешествуют с хозяевами и являются полноценными членами семьи. Для них предусмотрели специальные поилки и лицензированные ремни, которыми можно было пристегнуть четвероногого друга во время поездки.
По словам организаторов, в Нижнем Новгороде, где проект был реализован неделей раньше, как минимум половина гостей приходила с семьями. И каждый посетитель находил себе занятие по душе, несмотря на дождливую погоду, не пустовала ни одна зона сет-апа.
Казанцам с погодой повезло намного больше: только в заключительный день автомобильного развлечения моросил дождь, и то лишь изредка.
ŠKODA в действии
Для знакомства с брендом ŠKODA на площадке расположили более 20 автомобилей разных моделей и версий. На оффроуд-трассе это были статные Kodiaq: бензиновые, дизельные и спецверсии Скаут оригинальной чешской сборки.
В экспо-зоне выставили Octavia и Rapid, а также спецверсии Superb Sportline и Kodiaq Hockey Edition. Все модели были с интересом встречены публикой, редкий посетитель отказался от возможности заглянуть в салон и лично оценить комфорт, посидев на водительском или пассажирском кресле. Эти же автомобили, предоставленные компанией «ТрансТехСервис», официальным дилером ŠKODA, были доступны для городского теста-драйва.
Отдельный подиум заслужила Octavia 60 Special Edition. В этом году легендарной Octavia — сердцу бренда ŠKODA — исполнилось 60 лет. К знаменательной дате, которая вызывает заслуженную гордость производителя, выпущена Octavia с юбилейным набором опций в оригинальном изумрудно-зеленом цвете. Такая «семейная драгоценность» в дополнение к традиционно высокому качеству и выдающимся техническим характеристикам, будет радовать хозяев внешним видом и явно не затеряется в городском потоке.
Автолюбителям также предоставили уникальную возможность задать свои вопросы представителю Академии ŠKODA, эксперту, знающему все про сборку и эксплуатацию «сердца автомобиля». Он давал обстоятельные консультации на стенде, где были выставлены турбированный двигатель и коробка передач Kodiaq.
Незабываемый тест-драйв
На сет-ап поступило около 500 предварительных заявок. Так, на внедорожный тест-драйв записались порядка 250 казанцев, 150 желающих забронировали время для испытания «железных коней» в реальных городских условиях, еще около сотни подали заявки на интеллектуальный тест-драйв, чтобы познакомиться поближе с современными технологиями моделей.
«Это только заявки, поступившие в течение двух недель до мероприятия, поступившие по интернету и через нашего дилера «ТТС», еще всегда бывают желающие записаться прямо на месте», — уточнил представитель бренда.
Он же отметил, что активностью клиентов компания довольна, записи полные, тест-драйвы проходят «без окон». Организаторы оказались готовы завершить мероприятие позже запланированного времени, чтобы все записавшиеся успели попробовать автомобили в действии.
Специально оборудованная тест-трасса состоит из препятствий, с которыми водитель может столкнуться в городской среде и на бездорожье. Первыми на тестовой трассе поджидают искусственные неровности, имитирующие «терку» в месте проведения асфальтных работ или расчистки снега грейдером.
Но подвеска Škoda Kodiaq позволяет практически не ощущать вибраций, возникающих при движении по этим барьерам.
Далее следует испытание посерьезнее: автомобиль проезжает настолько высокие кочки, что местами заднее колесо провисает в воздухе. Благодаря полному приводу и мощному двигателю, эта преграда тоже не вызывает у автомобиля особых сложностей.
Ключевым элементом off-road трассы становится подъем в гору под углом 25 градусов и проезд на высоте 4 метров с боковым уклоном более 35 градусов, имитирующим езду по сложному горному серпантину. Съезд с большим боковым креном позволяет оценить преимущество высокого клиренса и геометрии автомобиля, открывающий перед водителем почти безграничные возможности.
В конце внедорожного тест-драйва автомобиль заезжает под 14-метровый шатер, под куполом которого разворачивается мультимедийная проекция 360. Сидящие в салоне отправляются на Kodiaq в виртуальное путешествие по живописным уголкам планеты и получают незабываемые впечатления.
Неудивительно, что по завершении тест-драйва гости выходили с детским восторгом в глазах, как после захватывающего аттракциона.
Создавая будущее
В этом году организаторы привезли на мероприятие интерактивную диджитал-панель — специальный конфигуратор 3D, с помощью которого можно было сконструировать автомобиль своей мечты. В режиме реального времени на экране в несколько касаний можно создать себе любую машину с подходящими характеристиками и опциями: подобрать модель, цвет, технические особенности, выбрать диски, интерьер и т. д. Тут же появляется возможность посмотреть через систему «автомобили в наличии» доступность выбранного варианта у дилеров в Казани и даже забронировать машину прямо со стенда на сутки без предоплаты.
Условно, если гости влюбились в Kodiaq, опробовав его на тест-драйве, они могут на диджитал-панели увидеть все доступные предложения у дилеров, сравнить цены и отправить заявку буквально в течение 40 секунд. Таким образом, семья получает возможность выбрать себе ту машину, которая на 100 процентов отвечает ее потребностям, и в тот же день заехать в автосалон для оформления сделки.
ŠKODA EXPERIENCE благодарит казанцев за проявленный интерес и ждет встречи с ними в следующем году. Всех, кого бренд не оставил равнодушными, всегда рады видеть в автосалонах официального дилера ŠKODA в Казани — компании «ТрансТехСервис».
Тем временем эстафету сет-апа принимает Пермь, а затем Челябинск и Санкт-Петербург. А на вторую половину лета организаторы затевают сокращенный формат тура. С новинками и бестселлерами ŠKODA можно будет познакомиться в Волгограде, Краснодаре, Брянске, Екатеринбурге и Магнитогорске.
Партнерский материал
Справка
Заказать автомобиль марки ŠKODA можно в автосалонах официального дилера — компании «ТрансТехСервис»:
- Набережные Челны, пр. Хасана Туфана, 3в, тел. (8552) 39-29-99;
- Чебоксары, Марпосадское шоссе, 29/1, тел. (8352) 24-06-70;
- Йошкар-Ола, ул. Кирова, 2б, тел. (8362) 68-16-12;
- Казань, ул. Даурская, 18, тел. (843) 526-75-01;
- Казань, пр. Победы, 194, тел. (843) 519-48-71.
или на сайте skoda-tts.ru
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым