«Чем выше в России власть, тем меньше у нее работает полушарие, отвечающее за рациональность»

Политтехнолог Сергей Маркелов — о том, возможен ли успех оппозиции на сентябрьских выборах

До очередных выборов губернаторов ряда регионов осталось ровно два месяца. О том, вероятно ли повторение прошлогоднего успеха оппозиционных кандидатов, насколько политизирована современная Москва и почему в Санкт-Петербурге все-таки победит Александр Беглов, в интервью «Реальному времени» рассуждает политтехнолог, директор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов.

«Теперь на губернаторских выборах власть занимается не только основным кандидатом, но и всей «поляной»



— Сергей Николаевич, возможны ли в сентябре электоральные сюрпризы, подобные прошлогодним, когда власти получили болезненное поражение в трех регионах и лишь через неоднозначное решение ЦИКа едва не проиграли в Приморье?

— Главный вывод, которая сделала власть, и это я знаю по информации из администрации президента, следующий: теперь власть занимается не только основным кандидатом, но и всей «поляной», всей конфигурацией на предстоящих выборах. И этот предвыборный пазл сейчас собирается очень сложно. Вы не представляете, сколько было потрачено истерик и слез чиновников, чтобы сложить эту конструкцию из соперников для того же врио главы Башкирии Хабирова — чтобы и выборы в таком случае были выборами, и демократия была, и Хабиров бы не расслаблялся, и чтобы был в итоге нужный для Кремля результат.

Так и в остальных регионах. Все до сих пор очень сложно конфигурируется, потому что все кремлевские чиновники боятся повторения прошлой истории с тремя регионами, где неправильные расчеты с персоналиями из коммунистов и ЛДПР привели к поражению властей. Для системы поражение на выборах — это серьезный прокол, и поэтому сейчас идет процесс достижения договоренностей по кандидатам, и хотя не везде он идет легко — в той же Волгоградской области элиты разрознены, затоптаны и этого там добиться сложно, договоренности есть по всем персонам. В сентябре 2019 года, думаю, будет практически стопроцентная победа провластных кандидатов. Но неожиданности возможны.

— Все ли регионы принципиальны Кремлю для победы его кандидатов?

— Непринципиальны Волгоградская область, Забайкальский край, Калмыкия, Вологодская, Курганская, Липецкая области, не так принципиальна Оренбургская область. Принципиальны Петербург и пограничные области — Мурманская, Челябинская, Астраханская.

Самая же принципиальная точка для властей — это Санкт-Петербург, потому что это родина президента, и, соответственно, там надо показать идеальную кампанию. Которая в Петербурге, к сожалению для властей, не складывается.

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Самая принципиальная точка для властей — это Санкт-Петербург, потому что это родина президента, и, соответственно, там надо показать идеальную кампанию

«Ставка на молодого шустрого технократа, который займется экономикой города, в Петербурге не срабатывает»

— Кстати, почему Кремль так упорен в продвижении Александра Беглова на пост губернатора?

— Понимаете, российская власть живет одной эмоцией, делает все на ее основе и с ней же борется с утра до вечера — это эмоция страха. В российской политике мы все меньше и меньше видим роль левого полушария, отвечающего за рациональность и последовательность действий, и все чаще наблюдаем возрастающую роль правого, ответственного за интуицию, дружбу, любовь. И чем выше в России политический эшелон, тем больше в нем работает правое полушарие.

Таким образом, можно сказать, что любое назначение, любая сложная политическая ситуация в Кремле прокачивается через эмоцию страха, поэтому в важном для президента Петербурге надежнее «играть в Беглова». Именно Беглов может закрыть эту эмоцию страха за Петербург, нежели какой-нибудь молодой, симпатичный и шустрый технократ, который займется экономикой города и, возможно, сделает из него если не вторую Москву, то какой-то суперПетербург. Не срабатывает в случае с Петербургом ставка на технократа, срабатывает режим доверия, режим личных связей, личных договоренностей, срабатывает ставка на своего, надежного, и в этом плане Беглов идеален — он хорош как исполнитель. Да, он ничем не запомнился как полпред президента в Центральном федеральном округе — ничего не построил, не запустил, но он никогда не подводил и не подведет.

— Питерский депутат от партии «Яблоко» Борис Вишневский утверждает, что, несмотря на неприятие Беглова в Северной столице, в случае победы того уже в первом туре (в чем многие сейчас сомневаются) город не выйдет на протесты. Политолог Дмитрий Орешкин тоже говорит, что у нынешнего Петербурга пока нет того полноценного свободолюбивого духа, что был раньше, и поэтому протесты мало возможны. Вы присоединитесь к этим мнениям?

— Я согласен. Тут же надо понимать механику протеста: протест — это всегда люди, идеология и возможность доносить идеологию протеста до масс. И в этом плане возможностей блога того же Алексея Навального будет недостаточно даже для отдельно взятой территории России. А система, то есть власть, защищена со всех сторон и будет пользоваться всеми ресурсами, которые она имеет для этой защиты. Другой вопрос в корректности использования тех же силовых методов для такой защиты, но тем не менее — не подняться сегодня оппозиции против власти.

Фото regcomment.ru

Не срабатывает в случае с Петербургом ставка на технократа, срабатывает режим доверия, режим личных связей, личных договоренностей, срабатывает ставка на своего, надежного, и в этом плане Беглов идеален — он хорош как исполнитель

«В штабе Беглова бьются за победу в первом туре. Второй тур Путин просто не поймет»

— Максим Шевченко, которого в прошлом году не допустили на выборы губернатора Владимирской области, говорил, что якобы благодаря именно его поездкам по области, в ходе которых звучала беспощадная критика губернатора Орловой, люди проголосовали против нее. Конечно, Максим Леонардович не участвует в выборах в Петербурге, но если он и кто-то еще будут яростно агитировать за других кандидатов, от этого будет какой-то эффект?

— Что такое политика? Политика сейчас — это придумать идею и сделать так, чтобы она охватила массы. Проблема Максима Шевченко в отсутствии идеи: парень не может объяснить, что он такое политическое продает, чтобы люди у него и у его коллег это купили. И второе — у него нет ресурсов, чтобы его идеи овладели массами.

Приехать же в питерские подворотни и переговорить с парой-тройкой блогеров, которые там сами еле-еле выживают и, возможно, даже ждут денег от бегловской команды, — это же не агитационная кампания. Во Владимире так и происходило: критика на уровне блогеров и интернет-ресурсов третьего разряда — и все, остальные были заблокированы!

Поэтому и Шевченко с КПРФ, и «яблочники», и та же Оксана Дмитриева — ресурсы в данном случае нерабочие, исходя из того, какие «диалоги» с ними ведет система. И, кроме того, они никогда не станут партнерами по политической борьбе. Даже против Беглова.

— На ваш взгляд, Беглов может выиграть в первом туре?

— Насколько мне известно из штаба Беглова, в который сейчас привлечено много серьезных людей (в частности, половина штаба — это ключевые игроки администрации президента России), там бьются за победу именно в первом туре. Второй тур выборов в Петербурге президент Путин просто не поймет.

В штабе Беглова сейчас очень сильно следят за его высказываниями. Сейчас в его кампании главное — не раздражать город, и в этом плане, как ни странно, лучше вообще ничего не делать. Потому что любое высказывание врио губернатора сейчас может превратиться в ляп и в большую питерскую историю, которая явно не пойдет на пользу Беглову и его команде.

Фото kremlin.ru

Можно сказать, что любое назначение, любая сложная политическая ситуация в Кремле прокачивается через эмоцию страха, поэтому в важном для президента Петербурге надежнее «играть в Беглова»

— Что может быть обещано Беглову и, таким образом, Петербургу со стороны Путина, который приедет в родной город? И как могут оценить обещания сами питерцы?

— Пообещать можно только «спецпаек», то есть специальные деньги для очередного прорыва в области ЖКХ, чтобы система ЖКХ Петербурга стала образцово-показательной. Конечно, в ближайшие 200 лет получить такую систему невозможно, но это будет очень сильно распиарено. А как работает общественное сознание в нашей стране? Если люди видят, что президент доверяет какому-то человеку (которому не доверяют люди) и обещает ему миллиарды на город, люди за него проголосуют, потому что доверяют президенту.

— Но уровень жизни падает, и Питер по уровню доходов не Москва (хотя и не глубинка). Это не отражается на доверии питерцев президенту?

— Тут налицо та механика, о которой я говорил чуть ранее. Конечно, люди недовольны, но недовольны они либо нижним звеном власти (муниципальные чиновники), либо средним (губернаторы). Это недовольство мало касается президента.

«Москвичи готовы поболтать в Сети. Выйти на улицу им уже лень»

— От Петербурга перейдем к Москве, где грядут выборы в городскую думу. Там видно сильное желание попасть в этот орган представителей демократической, как они себя называют, оппозиции, и именно о них в контексте этой кампании слышно больше всех. Означает ли это, что на эти выборы может прийти большое количество симпатизирующих им избирателей (если, конечно, оппозицию допустят на выборы)?

— Это почти невероятная история. Расчетная или ожидаемая явка на эти выборы — в районе 20—22 процентов, потому что никакой кампании по этим выборам в Москве нет. Идеологии, агитации, пропаганды, работы агитационных сетей, контрпропаганды, борьбы с «врагами Москвы» — всего этого нет. И если что-то будет впереди, в том же августе, то только полная тишина.

Почему? Главная фишка, которая заложена в выборах, — это то, что те кандидаты, которые будут депутатами Мосгордумы от власти, идут тихо, без шума, без крика, а только при поддержке админресурса, и говорят о себе лишь на тихих встречах с коллективами предприятий, а посторонний туда никогда не попадет. Даже на подъездные доски никто не попадет! И как вести агитацию оппозиции? В соцсетях? Москва в этом плане ленивая — в сетях поболтать готовы, а выйти из сетей на улицу уже лень. Поэтому не только об оппозиционных, а о многих других кандидатах публично никто ничего не будет знать. Так властям Москвы выгоднее.



Фото gosnovosti.com

Главная фишка, которая заложена в выборах, — это то, что те кандидаты, которые будут депутатами Мосгордумы от власти, идут тихо, без шума, без крика, а только при поддержке админресурса, и говорят о себе лишь на тихих встречах с коллективами предприятий, а посторонний туда никогда не попадет

— Но неужели тот же Илья Яшин был бы опасен в московском парламенте, где большинство будет провластным? Почему бы его не зарегистрировать?

— Никакой опасности от Яшина нет. Понимаете, Московская городская дума проработала «как надо» пять лет — ее не было слышно и видно, и зачем шум сейчас, если современная политика России делается тихо, в закрытых кабинетах? Брать Яшина, который станет лицом Московской городской думы? Этого властям не хотелось бы.

Это не означает, что ему не дадут возможности выбраться, но ему поставят конкурентов — коммуниста, члена ЛДПР, и тут уже ему выбраться будет сложнее. Если бы для Яшина при избрании в думу был громоотвод в лице какого-нибудь депутата-коммуниста, тогда ему дали бы выбраться. Но на фоне безмолвия остальных депутатов, к чему уже наверху привыкли, Яшин абсолютно не нужен.

— Хорошо, Яшина, допустим, зарегистрируют. А сторонницу Навального Любовь Соболь?

— Ситуация подвешенная, но жесткого решения по Соболь нет. Вообще, сейчас по Москве ходят слухи, что всех от несистемной оппозиции будут по подписям либо «рубить», либо всех пускать, если все подписи будут нормальные. Я думаю, что тут будет своя технология под каждый округ — где-то пускать, где-то не пускать.

«Все будет зависеть от того, где и как будет прокалываться система»

— Объясните, как так: рейтинг партии власти в Москве, судя по опросам, очень низкий, в районе 25 процентов. В то же время столица не жалует особой поддержкой и какую-либо оппозицию — ни системную, ни несистемную, если вы говорите, что тому же Яшину будет очень трудно избраться. Почему мы видим такой парадокс?

— В этой ситуации нет чего-то особо интересного, парадокс объясняется достаточно просто: Москва — это концентрация умных и успешных людей всей страны, людей, увлеченных своей работой, людей с самоотдачей и людей, сделавших себя. И эти люди не видят в политике важный фактор своей жизни. Ну, по крайней мере, не видят до какого-то уровня, скажем, до уровня ведения бизнеса, где все-таки нужна «крыша», но это не массовые примеры.

А подавляющее большинство живущих в Москве находят способы решения своих проблем без участия в политической жизни — они живут для себя, зарабатывают сами, отдыхают сами и, в общем, все делают только сами. Ну даже бизнесмены не понимают, зачем им идти на выборы, они у меня спрашивают: «Вот мы зарабатываем миллион долларов, и что — после того как мы проголосовали, этот миллион превратится в нечто большее?» Не превратится, поэтому смысла в политическом действии они не видят и смотрят на политику спокойно.

Фото mos.ru

Подавляющее большинство живущих в Москве находят способы решения своих проблем без участия в политической жизни — они живут для себя, зарабатывают сами, отдыхают сами и, в общем, все делают только сами

— Получается, в Москве тоже невозможны серьезные протесты, если будут какие-то нарушения на сентябрьских выборах?

— Совершенно верно. Общество Москвы, или, по-другому говоря, московская тусовка, очень атомизирована. Вот раньше, в нулевые, в Москве были очень популярны ночные клубы, дискотеки, где собирались тысячи людей, а сейчас людям интересна компактная аудитория — скажем, сорок человек сняли коттедж в Подмосковье, пригласили какого-то диджея, потусили, пофотографировались, вывесили все в Instagram и на следующее утро свежие, хорошие, вернулись домой. Сегодня вообще соединить людей очень сложно, а политика же — это искусство объединять людей в какой-то конгломерат. А не так, как сейчас — айтишники объединяются только с айтишниками, пиарщики только с пиарщиками тусуются, а другие им неинтересны. Все стало отдельным.

Поэтому на выборы в Москве придут бюджетники, бедные и женщины — таков сейчас тренд, но придет их немного. Если возвратиться к Петербургу, то там избиратель более провинциален, страстей побольше, запросов от власти больше, и голосовать придет не 25 процентов, а побольше.

— Так протестное голосование, или твердое голосование за оппозицию, возможно в 2019 году? Или пик его был в 2018-м?

— Скажу так: сейчас, за два месяца до выборов, нужно обращать внимание не на то, что делает оппозиция — это все неинтересно (конкуренты власти сейчас ничего или почти ничего не делают, чтобы достичь чего-то на выборах), а на то, что делает система, власть. Все будет зависеть от того, где и как будет прокалываться система. Если губернатор понадеется, что сможет все для победы сделать без денег, что победит с одной листовкой, он проколется. Но в то же время губернатор может весь регион завалить листовками и тоже проколоться. Если усилия системы будут идти не в сторону избирателей или будут демонстрироваться «недоусилия», это чревато для провластного кандидата.

