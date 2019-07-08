Владимир Сальников: «Вопрос о хозяине ЧМ-2025 будет решаться в середине июля. Казань в числе претендентов»

Фото: Олег Тихонов

В плавании сейчас самая жаркая пора. Чемпионат Европы среди юниоров в Казани и летняя Универсиада в Неаполе передадут эстафету чемпионату мира в корейском Кванджу. Об этом, а также о подготовке спортсменов без фармакологии, шансах Казани стать хозяйкой Акватики-2025 и о том, нужна ли ей новая арена для плавания — в интервью «Реальному времени» президента Всероссийской федерации плавания Владимира Сальникова.

«Все нюансы по формированию состава сборной решал тренерский штаб»



— Владимир Валерьевич, одновременно с первенством Европы в Казани стартовала Универсиада, плюс идет последний этап подготовки к чемпионату мира. Каковы ваши прогнозы по поводу этих соревнований?

— На протяжении нескольких последних лет мы уверенно выставляем конкурентные составы сборных как на чемпионат мира, так и на Универсиаду, проводимые практически одновременно. Лет восемь назад представить подобное было невозможно, поскольку мы просто не располагали таким количеством конкурентных спортсменов. Без медалей мы не останемся, говорю об этом с полной уверенностью.

Что касается основной национальной сборной, то сейчас она находится во Владивостоке, после чего переберется в японскую Осаку, и уже оттуда, пройдя процесс акклиматизации, поедет в Кванджу на чемпионат мира. Этот чемпионат позволяет нам моделировать последний этап подготовки к Олимпийским играм.

На протяжении нескольких последних лет мы уверенно выставляем конкурентные составы сборных как на чемпионат мира, так и на Универсиаду, проводимые практически одновременно. Лет восемь назад представить подобное было невозможно, поскольку мы просто не располагали таким количеством конкурентных спортсменов

— После завершения чемпионата России состав сборной не объявляли достаточно долго. (Между окончанием чемпионата страны и объявлением состава прошло 12 дней, — прим. ред.)

— У нас достаточно прозрачные критерии отбора в сборную страны, руководствуясь которыми тренерский штаб комплектовал состав национальной команды. Если у них и возникали вопросы, то касались они, большей частью, запасных и тренерского состава.

— А если конкретизировать? Допустим, татарстанский сборник Григорий Тарасевич мог бы поехать на чемпионат мира, но проплыл бы там максимум этап эстафеты в утренней программе. Или же Андрей Минаков, выигравший баттерфляй, но приехавший в Казань. За кем было окончательное решение — кому из спортсменов на какие соревнования ехать?

— Могу повториться, что эти нюансы решал тренерский штаб сборной. Это их законное право и вопрос компетенции, когда они при комплектовании окончательного состава учитывают чьи-либо индивидуальные предпочтения. А основная часть отбора проводится по результату, показанному на чемпионате страны, плюс нормативное время. Никаких симпатий и антипатий у нас нет. Кстати, Андрей Минаков после первенства Европы выступит и на чемпионате мира в Южной Корее. У нас есть Дарья Чикунова, которая на дистанции 200 метров брассом победила Юлию Ефимову, но ей только предстоит…

— …стать украшением казанского чемпионата!

— Тоже рассчитываю на это. По своему опыту я могу сказать, что часто приходится сталкиваться с успешными выступлениями молодых спортсменов, которые могли бы стартовать и в составе национальной команды, но необходим еще опыт, который затем позволяет успешно стартовать на Олимпийских играх и чемпионатах мира. У некоторых юных спортсменов карьера заканчивается успехами в детском возрасте. Считаю, что нынешний юниорский чемпионат Европы — это хороший экзамен для ребят, на котором они могут продемонстрировать результаты своей тренировочной работы. А уже затем их успехи в юношеском спорте должны способствовать дальнейшему росту.

Хочу посетовать, что плавание в нашей стране пока не достигло того уровня, когда новости об успехах наших пловцов мгновенно разлетаются по различным СМИ, и в большей степени это касается как раз юношеского спорта. Бывали времена, когда мы завоевывали по два десятка медалей на юношеском первенстве Европы, но это не находило отклика, скажем так, даже в бегущей строке спортивных новостей.

Часто приходится сталкиваться с успешными выступлениями молодых спортсменов, которые могли бы стартовать и в составе национальной команды, но необходим еще опыт, который затем позволяет успешно стартовать на Олимпийских играх и чемпионатах мира

«Программа переходного возраста» дает свои плоды»

— Но тут палка о двух концах. К примеру, те же юношеские Олимпиады 2010 и 2014 годов имели разный резонанс. Из числа победителей ЮОИ-2010 российское плавание в дальнейшем практически никого не получило. Но уже ЮОИ-2014 подарили нашему плаванию Евгения Рылова, Александра Садовникова, Антона Чупкова… Как удалось добиться перелома, когда минимизировалось количество потерь при переходе из юношеского спорта в профессиональный?

— Нынешнее плавание таково, что каким бы высоким титулом ни владел человек по юниорам, его результат зачастую находится далеко от мирового топ-рейтинга. А юниоры должны выходить на уровень этих результатов уже через год после того, как переходят во взрослое плавание. Причем для того, чтобы войти в элиту мирового плавания, нужно пару лет демонстрировать стабильно высокие результаты и иметь хорошую соревновательную практику. Поэтому в помощь нашим перспективным спортсменам мы разработали «программу переходного возраста». Покинув юниорские соревнования, они должны набраться соревновательного опыта, который поможет им стать лидерами. Вот эта программа и начала давать плоды.

— Казань в очередной раз стала хозяйкой крупных соревнований…

— Да, мы уже не первый раз проводим здесь международные соревнования после того, как столица Татарстана успешно провела здесь летнюю Универсиаду 2013 года, а вслед за этим стала хозяйкой водного чемпионата мира в 2015-м. В следующем году здесь пройдет чемпионат страны, который будет отбором к Олимпиаде в Токио. Помимо этого, было несколько чемпионатов страны, вследствие чего Казань уже стала практически родным домом для российских пловцов. Организация соревнований отвечает самым высоким требованиям, что прочувствовали и зарубежные гости. Нашу сборную представляют 40 спортсменов, среди которых есть и именитые, выигрывавшие награды самой высокой пробы на юношеской Олимпиаде 2018 года. Среди них Андрей Минаков, шестикратный чемпион этих Игр, и Анастасия Макарова, трехкратная победительница ЮОИ.

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Многолетний тренер юниорской сборной России Лидия Капкова серьезно готовилась к этим стартам. Хочу отметить ее опыт и достижения, к примеру, на юниорском первенстве, которое проходило в рамках Европейских игр в Баку 2015 года, наша плавательная дружина завоевала 23 золотые медали, установив своеобразный рекорд

— Как готовились к стартам?

— Многолетний тренер юниорской сборной России Лидия Капкова серьезно готовилась к этим стартам. Хочу отметить ее опыт и достижения, к примеру, на юниорском первенстве, которое проходило в рамках Европейских игр в Баку 2015 года, наша плавательная дружина завоевала 23 золотые медали, установив своеобразный рекорд. Надеюсь, что сейчас они попробуют приблизиться к этому достижению. И все, кто будет стоять здесь на пьедестале почета, будут котироваться как претенденты в основной состав сборной страны на Олимпиаду в Токио. Правда, не стоит забывать, что у нас серьезные соперники. Традиционно это Германия, Венгрия, Италия, сейчас Польша подтянулась. Можно перечислить с десяток европейских стран, располагающих сильными плавательными дружинами.

«Поддерживаем стремление Казани провести водный чемпионат мира»

— Казань претендует на проведение Акватики-2025. Что думаете об этом?

— Вопрос о стране-хозяйке чемпионата мира будет решаться в Кванджу, буквально перед стартом нынешнего чемпионата мира. Кстати, та же Венгрия претендует на чемпионат мира 2025 года, составляя в этом желании конкуренцию Казани. Впрочем, они готовы стать хозяевами и в 2027-м. Кроме них, в числе претендентов есть Китай и ряд других стран.

Сказать, кому будет отдано предпочтение в итоге, я не могу, готов только повторить те слова, которые сказал о Казани и проводимых здесь ранее крупных соревнованиях. Всероссийская федерация плавания поддерживает стремление Казани принять Акватику-2025, поскольку для российских спортсменов комфортнее будет выступать при своих зрителях в родных стенах.

— Тогда напрашивается вопрос о родных «стенах», которые в 2015 году были только у прыгунов и синхронисток. Пловцы выступали в открытом бассейне, установленном на территории «Казань Арены». На ваш взгляд, Казани, при успешном исходе голосования в Кванджу, стоит повторить тот опыт, или нужно все же настраиваться на строительство новой плавательной арены с куда большим количеством зрителей, чем во Дворце водных видов спорта?

— Хороший вопрос. Сначала отвечу на первую его часть. Казань, установив две плавательные чаши по 50 метров, продемонстрировала совершенно новые горизонты для соревнований в плавании. Но это сопряжено с определенными затратами и жертвами. На тот момент я считаю их совершенно оправданными, но не всегда такой выход из положения можно считать удобным. Это очень затратно, а организаторы, как правило, стараются и минимизировать потери, и при этом обеспечить требования ФИНА, которые, кстати, возрастают со временем. И сейчас мы вряд ли найдем бассейн, в котором спокойно разместились бы десять тысяч зрителей.

Встает вопрос — а что тогда? А тогда, начиная с Олимпиады в Сиднее-2000, начали изготавливать некие конструкции, которые расширяли количество мест на трибунах, а по окончании соревнований бассейн возвращался в свое прежнее компактное состояние. Этот опыт был повторен и на Олимпиаде-2012 в Лондоне. Что касается Казани, то, я думаю, тут возможны оба варианта — и новая арена, и стадион. Хотя больше склоняются к бассейну, и тут дело за организаторами, архитекторами, которые могли бы предложить экономически оправданное решение.

Я думаю, в Казани возможны оба варианта — и новая арена, и стадион. Хотя больше склоняются к бассейну, и тут дело за организаторами, архитекторами, которые могли бы предложить экономически оправданное решение

— Найдя такой выход из положения со вместимостью арены, Казань-2015, увы, запомнилась не самым лучшим выступлением сборной Росиии по плаванию. Всего четыре медали, из которых только две золотые. Сейчас уже понятна и ваша правота, и ваша вера в дальнейший успех, который пришел с медалями молодой поросли — Рылова, Хоменко, Чупкова, нашего Александра Красных. Но что вы чувствовали тогда?

— Процесс подготовки конкурентоспособных спортсменов нельзя решить за год-два. Надо начинать с того, чтобы обеспечить своих спортсменов полноценным тренировочным процессом, что стало понятно несколько лет назад. Что касается того времени, то я видел не только результаты, но и процесс, появление молодых спортсменов, которые, может быть, не доходили до пьедестала, останавливаясь на его подножии. Но они демонстрировали такую плотность результатов, что их дальнейший прогресс был очевиден, и плоды работы ожидались в самое ближайшее время. Мы их и стали наблюдать уже на ЧМ в Будапеште, и вы все помните прошлогодний чемпионат Европы.

«В Рио мы одержали победу, сумев заявить всех наших спортсменов»

Что касается Рио, то это отдельная история. Там мы одержали победу не только в бассейне, но и тогда, когда отстояли всех наших спортсменов, которые могли бы и не стартовать в итоге, поскольку были внесены в различные списки одного человека, не буду называть его фамилию. Тогда прямо перед стартом еще решались вопросы по Юлии Ефимовой, Владимиру Морозову и некоторым другим, что только поднимало градус напряженности. Не хочу предполагать, чтобы бы было, если бы мы избежали подобной нервотрепки, но эту нервотрепку надо учитывать. И на тот момент наше выступление соответствовало сложившейся ситуации, и никаким провалом его нельзя называть.

А уже с 2017 года все увидели наших на пьедестале — и в брассе, и на спине, и всем стала очевидна справедливость наших предыдущих заявлений о грядущей смене поколений. И сейчас мы ответственны за эту смену поколений сами. Высший наблюдательный совет федерации плавания выделил солидные средства на подготовку этих спортсменов из нового поколения, и мы видим соответствующий результат.

— Памятуя об опыте Рио и Пхенчхана, каким вы видите развитие событий перед Токио-2020?

— Мне сложно что-то прогнозировать, тем более что ситуация меняется. Только что прошла информация о том, что открыто и отправлено на рассмотрение в федерации порядка трех десятков дел по российским спортсменам. Мы не видим, чтобы это касалось наших пловцов, буду надеяться, что и не коснется. В том числе и потому, что наши программы развития молодых спортсменов заточены на полноценные тренировки, раскрытие ресурсов организма без привлечения каких-либо медикаментов. Наша федерация ведет абсолютно непримиримую борьбу с допингом… Кстати, большинство моих иностранных коллег делились со моим мнением, что наши внутренние требования по антидопинговому кодексу значительно выше общепринятых, в частности, в ряде ведущих стран мира.

Что касается развития ситуации, то могу предположить, что могут возникнуть проблемы у наших коллег их других видов спорта, где достаточно большое количество допинг-скандалов, в которые вовлечены представители самых разных национальных сборных. Хочется надеяться, что эти проблемы будут решены.

Старт уровня чемпионата мира очень важен для спортсменов, во всяком случае, в плавании, и неважно, в начале олимпийского цикла он проходит, в середине или же в конце

— При этом лично у меня складывается ощущение, что эти «проблемы» из разряда сезонных. Только что прошли вторые Европейские игры, и мы к ним готовились, так же, как и к Баку-2015, в абсолютно штатном режиме. И по их итогам были только «голы, очки, секунды». Рио-2016, Пхенчхан-2018 — это уже другие темы «ВАДА, допинг, нейтральные атлеты». Нельзя же быть в один год образцом чистоты от допинга, а на следующий год — территорией «абсолютного зла»?

— Надо понимать, что Олимпиада — это событие, за которым следит весь мир, и она может стать неким политическим инструментом, когда кто-то проводит собственную игру, имеющую малое отношение к спорту. Увы, это реалии сегодняшнего дня.

— Бытует мнение, что в циклических видах спорта соревнования после Олимпиады и перед Олимпиадой нужно рассматривать с разных точек зрения. После Олимпиады спортсменки могут уйти в декретный отпуск, кто-то берет передышку, происходит смена поколений… Соответственно, к таким чемпионатам относятся с меньшим пиететом, чем к стартам предолимпийским, который вам предстоит сейчас в Кванджу.

— Категорически не соглашусь с этим мнением, поскольку старт уровня чемпионата мира очень важен для спортсменов, во всяком случае, в плавании, и неважно, в начале олимпийского цикла он проходит, в середине или же в конце. Конечно, после Олимпиады зачастую происходит смена поколений, но те, кто выигрывает чемпионаты мира сразу после Игр, не приходят из ниоткуда, и они полны стремления закрепиться на лидирующих ролях. Я считаю, что в любом случае титул чемпиона мира важен и дорог.

— Михаил Зубков, стартовавший только на одной Олимпиаде в Сеуле-1988, рассказывал мне, как невольно оказался в лучах вашей славы. Вы тогда вместе вошли в столовую, где все спортсмены, не сговариваясь, встали и начали аплодировать вам после победы на «полторашке». Настолько сенсационной была та ваша победа…

— Да, если на Олимпиаде-1980 я был абсолютным фаворитом на дистанциях 400 и 1500 метров, не покидал первую строчку мирового рейтинга и шел за золотом, то к Олимпиаде в Сеуле я скатился в середину второго десятка, хотя на родине не проиграл ни одного старта на «полторашке». Перед олимпийским стартом некоторые высказывали сожаление в мой адрес, говоря, что вряд ли что-то удастся сделать. Поэтому та победа, конечно, была очень важна, и с моей точки зрения обоснована, поскольку мы под руководством супруги Марины планомерно готовились к конкретному результату. А те промежуточные результаты, на которые мы ориентировались, подсказывали, что мы находимся на правильном пути.

И было очень приятно, когда, абсолютно неожиданно для меня, спортсмены начали вставать и аплодировать в мой адрес. Это очень запоминается, и для меня лично это, наверное, является наиболее высокой оценкой моего труда.

