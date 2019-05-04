Артемий Князев: «Мои частые подключения в атаку не всем здесь нравились, поэтому я и уехал в Канаду»

Интервью с воспитанником «Ак Барса» и бывшим капитаном юниорской сборной России

После сезона, проведенного в QMJHL — Главной юниорской хоккейной лиге Квебека, воспитанник «Ак Барса» и экс-капитан юниорской сборной России Артемий Князев прилетел в родную Казань, чтобы закрыть задолженности за первый курс в Поволжской госакадемии физкультуры, спорта и туризма. Доцент академии, а по совместительству и постоянный автор «Реального времени» Александр Норден расспросил своего студента, которого называют одним из самых перспективных отечественных защитников, не только по учебному предмету.

«Плакал, когда меня поставили в защиту»



— Артем, готовясь к интервью с тобой, увидел чудо-гол, который ты забил за «Ак Барс» в ворота «Нефтехимика» в финале Кубка Газпромнефти-2012. Обратил внимание и на твою результативность на групповом этапе региона «Урал-Поволжье» 2 года спустя — 18 игр, 49 (30+19) очков… Естественно возникает вопрос: тренеры не ошиблись с твоим амплуа?

— А я всегда хотел быть нападающим. В хоккей меня отдали в 4 года, в «Ак Буре» — таких маленьких в «Ак Барс» не брали. Так что с 2000-м годом я играл в «Ак Буре», а потом со своим 2001-м перешел в «Ак Барс» (Князев родился 4 января 2001 года, — прим. ред.). Сначала разделения по амплуа не было, а потом тренер сказал, что я буду защитником. Поначалу я даже плакал — так хотел играть в атаке.

— Кто же этот «бессердечный» человек?

— Антон Сергеевич Самсыкин. Он взял нас с набора и вел до предпоследнего года выпуска.

— А чем он аргументировал это решение?

— Я в детстве был большим, среди своего года в школе, наверное, самым крупным. Кроме того, у меня папа играл в хоккей на позиции защитника. И тренер сказал: «Представь, лет через 20 сыграешь в одной паре с отцом».

— Как Горди Хоу с сыновьями?

— Типа того. И я перестал плакать, подумал: прикольно, даже круто. Но желание действовать впереди дало о себе знать, и я постоянно подключался в нападение. Первое время в пас вообще не играл, в статистике у меня были только голы. Потом тренер со мной поработал, и я стал отдавать передачи партнерам.

— А часто попадало тебе за то, что убегал вперед и забывал об основных функциях?

— Ну, до этого доходило редко, обычно успевал возвращаться. Вот если меня забывали подстраховать, и из-за этого нам забивали, подвергался критике. Но тяга к атаке осталась в крови и позже, но это не всем нравилось. Поэтому и уехал в итоге в Канаду — там это приветствуется.

Всегда еду в расположение сборной с радостью. Тем более что меня капитаном назначали, доверие окрыляет. Пусть звучит пафосно, но за свою страну играю с гордостью. Вот выиграть пока кроме Олимпийского фестиваля не удается



«Пусть это и звучит пафосно, но за свою страну всегда играю с гордостью»

— До Канады дойдем. Сейчас хочу спросить о сборной, в которую тебя рано начали вызывать.

— Да, в U-16, где-то 3 года тому назад. Одним из первых турниров был Кубок «Олимпийская шайба», запомнилась победа на Юношеском Олимпийском фестивале в Турции в 2017-м.

— Чем памятен турнир в экзотической для хоккея стране?

— Ну, во-первых тем, что мы победили. Во-вторых, статистику выдал веселую — очков 16 в четырех встречах. Правда, больше всего баллов набрал в матче с турками, которым мы отгрузили шайб 40.

— Часто тебя отцепляли перед важными турнирами?

— Единственный раз это произошло в прошлом году, когда в сборной с 2000-м годом я готовился к чемпионату мира U-18. Тогда отказались от моих услуг за день до старта ЧМ.

— С какими эмоциями воспринимаешь вызов в национальную команду?

— Всегда еду в расположение сборной с радостью. Тем более что меня капитаном назначали, доверие окрыляет. Пусть звучит пафосно, но за свою страну играю с гордостью. Вот выиграть пока кроме Олимпийского фестиваля не удается.

— Ты о Мемориале Глинки/Грецки?

— В том числе. На Мемориале в прошлом году в группе всех победили, а в полуфинале на шведов напоролись. А в конце 2017 на Кубке Вызова в Канаде соперников по группе вообще не заметили. Расслабились и в 1/4 проиграли Чехии. Самое интересное, что ни чехам, ни шведам до этого никогда не уступали в важных матчах.

— Будем надеяться, что главные победы в цветах российского триколора у тебя впереди. Перейдем к делам клубным. Сезон 2017/2018 стал для тебя первым (и пока единственным) в МХЛ — за «Ирбис» ты отыграл 39 игр «регулярки» и 5 встреч плей-офф. Какие впечатления оставило знакомство с Молодежной лигой?

— Первое время переход из детского хоккея в более взрослый давался тяжело. Ребята повзрослее, физически крепче, скорости заметно выше, с опытом выступления в КХЛ немало парней. В первых матчах сезона я играл не больше 10 минут за игру.

— И статистика у тебя уже не соответствовала званию атакующего защитника — только 7 (4+3) балла за почти 40 игр чемпионата и ни одного очка в плей-офф.

— Больше занимался основными функциями, к атакам подключался редко.

Первое время переход из детского хоккея в более взрослый давался тяжело. Ребята повзрослее, физически крепче, скорости заметно выше, с опытом выступления в КХЛ немало парней. В первых матчах сезона я играл не больше 10 минут за игру



— «Ирбис» состоит в «пирамиде» «Ак Барса». Скажи, пожалуйста, перед вами ставились турнирные задачи, в частности, выход в плей-офф? Или главная цель стратегическая — подготовка хоккеистов для «вышестоящих» команд ВХЛ и КХЛ?

— Как можно мотивировать команду без задач? Выход в плей-офф даже не обсуждался. У нас была одна из самых молодых в МХЛ команд — ребята 2000—2001 годов. Считаю, сезон мы провели достойный. Начали вообще здорово, в двух первых встречах в Сибири проиграли, а затем десяток игр не знали поражений. Место в зоне плей-офф держали за собой весь сезон. Сплоховали только в самом конце первого этапа — с «Ладьей», и в итоге в первом раунде попали на фаворита Востока — «Мамонтов Югры». Но от спадов никто не застрахован.

— Но с ними вы тоже сражались достойно — едва не перевернули серию. Из-за того, что вам помогли более взрослые ребята из «Барса»?

— Их «спустили» всего на две игры. А так весь сезон мы обходились своими силами, более того, у нас забирали ребят: самую результативную связку Валеев — Галимов перевели в команду ВХЛ. Повторюсь, для такой молодой команды мы выдали хороший сезон.

«Года 4 назад я решил, что в 18 лет уеду играть за океан»

— Как возник вариант с Chicoutimi Sagueneens?

— Я года 4 назад принял решение, что уеду играть в Северную Америку, когда мне исполнится 18. И просто ждал этого возраста. Дальше был драфт CHL — Canadian Hockey League.

— Когда он состоялся?

— Я, честно говоря, и не знал. Еду с тренировки, а ребята из сборной мне пишут, что драфт состоялся. И меня выбрали.

— Что за индейское название у твоей команды — «Шикутими»?

— К индейской теме это отношения не имеет. Шикутими расположен в самом сердце франкоязычного Квебека. Город лет 10—12 назад объединили с двумя другими городами в единую агломерацию, и он стал называться Сагине. Мы базируемся в Шикутими — это самый большой из трех городов, и сейчас Шикутими — как бы район Сагине. Отсюда и такое двойное название команды — как бы «горожане Шикутими».

— Зная твердо, что уедешь, можно сказать, в другой мир, ты, наверное, заранее стал готовиться к предстоящей адаптации?

— Я учился в школе с углубленным изучением английского.

— Не в 165-й случайно, где есть хоккейный класс? У меня там дочка учится.

— В ней, я вообще в трех школах учился. Из моих одноклассников язык никому кроме меня нужен не был, они еле успевали русский с математикой хоть как-то освоить. Это тоже сыграло мне на руку — учительница английского уделяла мне больше внимания.

Мы базируемся в Шикутими — это самый большой из трех городов, и сейчас Шикутими — как бы район Сагине. Отсюда и такое двойное название команды — как бы «горожане Шикутими»



«Вокруг меня 98 процентов людей говорят по-французски»

— И вот ты прошлым летом приезжаешь в Квебек, в тренировочный лагерь. Это правда, что в летних лагерях чуть ли не дерутся за место в составе на предстоящий сезон?

— Я находился в сборной и поэтому приехал в лагерь на неделю позже — числа 23 августа, а лагерь открылся 15-го. К тому же в сборной получил травму и поэтому некоторое время тренировался отдельно от команды. Может, от того, что появился позже, каких-то «жестокостей» не застал. Лагерь — это отбор. Вначале было человек 40, потом оставалось все меньше и меньше.

— Как организован твой быт?

— Я прилетел с мамой — хотели вместе осмотреться что и как. Жил в семье у главного скаута сборной Канады по нашей провинции. Условия отличные. Мы жили втроем — я, еще один русский парень и канадец, в паре с которым почти весь сезон играл. В нашем распоряжении был почти целый этаж — у каждого по комнате, кухня и ванная комната общие.

— На французский пришлось переучиваться?

— Наш город считается чуть ли не самым французским во всем Квебеке. По-французски говорит 98 процентов населения. Иногда приезжаешь в кафе кофе выпить, заказываешь пирожное, тебе дают другое. Один раз заказал кекс с ягодами, официантка поняла только слово «ягоды» и подала мне лимонад с ягодами. Наш скаут, естественно, говорит, ему по профессии необходимо. И с женой его, очень хорошей женщиной, изъяснялись примерно на одном уровне владения английским. А так вокруг только французская речь.

— Какие заметил различия в построении тренировочного процесса?

— Меня все об этом спрашивают. Ничего не заметил, может, некоторые упражнения отличаются. А так, то же самое.

— Базы своей у клуба, как принято, нет?

— Клубу принадлежит только арена. В раздевалке есть тренажерка, но только велики и штанга. А так в тренажерный зал ездим… в школу.

— После игр, тренировок помылись, переоделись и по домам?

— Как бы не так. Нас заставляют ходить в школу. Причем не для того, чтобы учиться, а потому что франкофоны ходят. Нам говорят: «Франкоговорящие игроки ходят, и вы ходите, потому что должны быть единой командой!». А в команде у нас в сезоне было двое русских, один американец и два англоязычных канадца, остальные — канадцы франкоязычные. В раздевалке звучит французский, между собой они по-французски, с нами общаются по-английски.

— Ты по-французски что-то стал понимать?

— Где-то с декабря с нашей «мамой» (супругой скаута) мы начали учить язык и к концу сезона кое-что начали понимать. Но вообще, никаких проблем нет — все ребята в команде коммуникабельные, дружные, никаких группировок, деления на «свои-чужие». Парни очень хорошие. Русский, с которым живу, на год старше, он уже был в лагере НХЛ. Помогло и то, что я приехал уже «с языком», пусть и не французским. Хорошо и то, что мама первое время со мной провела. Приняли в команде меня замечательно, еще и в этой семье скаута отлично отнеслись.

В «регулярке» мы провели 68 игр, всего в лиге 18 команд. Сдвоенные игры бывают, даже «строенные» — три игры за три дня, но обычно с разными соперниками



«В матче из четырех овертаймов провел на льду 51 минуту»

— Что из себя представляет арена и как проходит чемпионат?

— Арена наша вмещает 5 тысяч человек, 3 тысячи приходят стабильно. Сезон начался 21 сентября. В QMJHL входят три дивизиона. Один — Тихоокеанский, английский, до них ехать часов 10—12. Наш — Центральный и поблизости Западный, в котором только две команды базируются далеко от нас. С ними мы играем так: с одной два матча дома, один в гостях, со второй наоборот. С соперниками с тихоокеанского побережья встречаемся по разу — дома и на выезде. Три дивизиона объединены в две конференции (Центральный с Тихоокеанским составляют одну, Западный другую).

— А в своем дивизионе?

— Гораздо чаще. С ближайшим соперником — Baie-Comеаu Drakkar — там выступают Чехович, Алексеев — мы встречались 10 раз за сезон. В «регулярке» мы провели 68 игр, всего в лиге 18 команд. Сдвоенные игры бывают, даже «строенные» — три игры за три дня, но обычно с разными соперниками. Все переезды на автобусе.

— Потом плей-офф?

— Да, встречались с «Римуски» — бывшей командой Эдика Насыбуллина (защитника ХК «Барс», — прим. ред.). После 10-дневных рождественских каникул, во время которых все, в том числе и русские, ездили домой, мы выдали очень хорошую вторую половину сезона. Наша конференция намного сильнее другой — седьмая команда у нас набрала больше очков, чем третья из конференции, куда входит Восточный дивизион. И мы с этой седьмой командой боролись за то, чтобы занять шестое место и не выйти на «Бай-Кому», которым в чемпионате проиграли 8 игр из 10. В итоге стали шестыми и вышли на занявших третье место «Римуски», у которых 4 игры из 6 в регулярке выиграли. И… проиграли серию 0—4, правда, в одном матче сыграли четыре овертайма.

— Четыре овертайма? А что, разве в юниорском хоккее ограничения по времени встреч нет, как в соревнованиях, проводимых под эгидой ИИХФ?

— Там правила, как во взрослом хоккее.

— А площадки?

— Площадки маленькие, единственная в лиге больших размеров у нас. Поэтому перед выездами всегда тренируемся на катке, расположенном через дорогу. А серию плей-офф начали в гостях, первую встречу проиграли в первом овертайме, вторую — в четвертом, побив при этом рекорд клуба по длительности проведенного матча. Причем побили минут на 40 — «внезапная смерть» наступила где-то на 133-й минуте!

— Играете обычно в три пары защитников?

— В три, но у нас одного дисквалифицировали в первом матче плей-офф, и мы играли впятером. В этом самом длинном матче я провел на льду 51 минуту. Переехали домой, в третьем матче вели, но пропустили три шайбы за 4 минуты, а в последнем просто сгорели.

— Кто у вас главный тренер?

— Яник Жан, сам уроженец Шикутими, задрафтованный «Вашингтон Кэпиталз». Он с нашей командой в 1992-м выиграл Кубок — это был последний раз, когда «Шикутими» взяли главный трофей лиги. По мнению специалистов, у нас очень хорошие перспективы на следующий сезон. В этом году была очень молодой состав — играли трое 16-летних, остальные в основном 2001-го. На следующий год ребята подрастут.

По мнению специалистов, у нас очень хорошие перспективы на следующий сезон. В этом году была очень молодой состав — играли трое 16-летних, остальные в основном 2001-го



«В каждой команде есть по 2—3 человека, которые и не пытаются играть в хоккей»

— Как в целом хоккей в лиге Квебека?

— Скорости сумасшедшие, в том числе из-за маленьких площадок. К скоростям не сразу привык — в первой игре ничего не успевал делать, потом приспособился. Еще из НХЛ приходят ребята, уже обученные мастера.

— Грязная игра встречается?

— В каждой команде есть по два-три…

— Тафгая? Этот институт, насколько знаю, ушел в прошлое.

— Как сказать? По одному тафгаю в каждой команде точно есть. А еще по парочке тех, кто просто катаются и бьют всех подряд. Они даже не пытаются играть в хоккей.

— И у вас такие «бойцовые рыбки» имеются?

— Конечно. Забросили шайбу в чужую зону, набежали, ударили. Против таких играть неинтересно, интересно против техничных соперников обороняться. А эти в средней зоне под шайбу клюшку подставят, чтобы проброса не было, и полетели за ней в чужую зону соперников бить. Один такой парень за 68 игр забил один гол — вот и весь его хоккей. (Статистика Князева в сезоне 2018/2019 — 34 (13+21) балла за результативность и 32 минуты штрафа в 55 матчах «регулярки» и 2 передачи в четырех матчах плей-офф, — прим. ред.).

«С русофобией не сталкивался, но русский мат знают все»

— В Канаде что-то помимо дорог, гостиниц и арен успел увидеть?

— Пока нет. Большинство команд из маленьких городков, у нас еще большой — 150 тысяч населения. В крупных городах соперники только в Квебеке и Монреале, туда выезжали, естественно, но, как понимаете, не с целью ознакомления с достопримечательностями. В нашем Шикутими практически ничего нет — торговый центр большой, но пустой, да еще кафе-мороженое. Так что свободное время в основном посвящаю учебе — хожу в школу, дома делаю задания, в том числе ваши, которые присылают из Академии.

— Немного неожиданный вопрос. Сам знаешь, какое сейчас отношение к России в мире. В Канаде, где большая украинская диаспора, не сталкивался с проявлениями русофобии?

— В команде и когда с ребятами-соперниками общаемся — точно нет. Мы над канадцами подтруниваем, они над русскими, но это все по-дружески. Когда играем с командами, где есть русские, канадцы русских матерят, они русский мат знают. Наш капитан сто очков может дать в этом вопросе — он такие выражения против русских игроков из других команд закладывает! Но сами понимаете, к неприязни к моей родине это никакого отношения не имеет.

— Твои ближайшие планы.

— Недели через две уеду готовиться к тестам НХЛ. Драфт НХЛ в этом году пройдет в Ванкувере, а после драфта будет лагерь. Потом опять домой на месяц-полтора и вновь в тренировочный лагерь. Мы с агентом общались с представителями почти всех клубов НХЛ, но, естественно, кто меня выберет, предсказать невозможно. В любом случае, играть в сильнейшей лиге мира — это мечта, и я к ней стремлюсь всеми силами.

