«Сеть пятого поколения кардинально изменит нашу экономику»

В рамках открытия пилотной зоны 5G президент сыграл в виртуальный футбол, посмотрел на мир «под другим углом» и похвалил новые технологии

Фото: Максим Платонов

Накануне в Иннополисе была запущена опытная зона 5G. Теперь разработчики могут не просто сгенерировать идею по созданию нового продукта, использующего сети пятого поколения, но и протестировать свое детище на специально созданной для этого площадке. По мнению экспертов, этот «маленький шаг» ускорит, как коммерциализацию сетей 5G, так и переход России к цифровой экономике. Для того, чтобы продемонстрировать все прелести сверхнадежного соединения с низкой задержкой, а также рекордные скорости передачи данных, высокопоставленным гостям мероприятия и журналистам предложили поиграть в виртуальный футбол, посмотреть трансляцию потокового видео в разрешении 4K и протестировать прямой эфир с камеры 360' в VR-шлеме. Подробности — в репортаже «Реального времени».

«Это маленький проект, но огромный шаг России вперед»



Опытная зона сетей пятого поколения была запущена на территории Иннополиса силами ПАО «Ростелеком», ПАО «Таттелеком», компании Huawei, а также Минсвязи РТ. «Ростелеком» дал частоту, «Таттелеком» обеспечил тестовую инфраструктуру (оптические каналы связи, прокладка кабелей, трубостойки), а Huawei снабдил опытную зону оборудованием широкополосного беспроводного доступа с элементами направления 5G (Massive MIMO). Отметим, что глава «Ростелекома» Михаил Осеевский, присутствовавший вчера на открытии, не стал озвучивать сумму, потраченную на запуск проекта — спикер предпочел уйти от ответа, произнеся туманное: «Будущее никогда не бывает бесплатным».

— Известная фраза, произнесенная при вступлении человека на Луну: «Маленький шаг для человека и большой скачок для человечества». Наш сегодняшний шаг определяет наше будущее, будущее цифровой экономики. Мы запускаем опытную зону сетей пятого поколения, сетей, которые должны будут обеспечивать возможность создания огромных баз данных, сбора информации, развития технологии индустриального интернета. Это даст возможность компаниям-резидентам работать здесь и на практике тестировать те решения, продукты, услуги, для которых требуются такие технологии. Чем быстрее мы начнем думать, пробовать и предлагать, тем быстрее сети 5G станут нашей реальностью. Это маленький проект, но огромный шаг России вперед, — дал старт открытию Михаил Осеевский.

«Это маленький проект, но огромный шаг России вперед», — говорит Михаил Осеевский



Сделаем небольшое отступление и поясним: 5G — это новое поколение связи, рекордная скорость передачи данных которого может достигать 25 Гбит/с. При этом, обеспечивается сверхнадежное соединение с низкой задержкой. Новый стандарт станет одной из опорных технологий в цифровой экономике и будет задействован в «интернете вещей» (IoT), умных городах, умном производстве, умных домах и других областях. В целом, 5G станет платформой для образования новых бизнес-моделей и повсеместной цифровизации отраслей.

— Мобильная связь кардинально изменила нашу жизнь, и я утверждаю, что сеть пятого поколения кардинально изменит нашу экономику, поскольку она открывает новые горизонты. Во-первых, это высокая скорость передачи данных. Во-вторых, это очень низкий пинг — среднее время задержки фактически находится на грани восприятия человеческого мозга. Эта технология позволяет работать с миллиардами датчиков, что открывает новые горизонты для IoT и промышленного интернета. Все это открывает возможность для возникновения новых индустрий, которые будут появляться в рамках цифровой экономики — это все, что касается систем «умного города», все, что связано с беспилотным транспортом, индустриальным интернетом вещей и индустрией развлечений (виртуальная и дополненная реальности), — подробно описал перспективы 5G вице-президент «Ростелекома» Валерий Ермаков.

«Это совершенно другие возможности»

В рамках открытия опытной зоны в Иннополисе высокопоставленным гостям и журналистам были показаны примеры применения сетей пятого поколения в реальной жизни. В первую очередь президенту РТ Рустаму Минниханову и пулу татарстанских чиновников предложили посмотреть трансляцию потокового видео в разрешении 4K и протестировать прямой эфир с камеры 360' в VR-шлеме.

Рустаму Минниханову и пулу татарстанских чиновников предложили посмотреть трансляцию потокового видео в разрешении 4K и протестировать прямой эфир с камеры 360' в VR-шлеме



Обычно вещание телевидения в ультрачетком разрешении обеспечивается благодаря оптоволокну, однако 5G открывает возможность делать это с использованием беспроводных технологий. В перспективе, этот кейс может применяться для распознавания лиц в системах видеонаблюдения smart-city. Трансляция прямого эфира с камеры 360' через 5G и вовсе способно сформировать иное восприятие реальности: вы видите полноценную картину — обзор всего происходящего — практически без задержек. Данный кейс как минимум может быть использован в сфере развлечений, туризме, дизайне и торговле недвижимостью.

Также Рустаму Минниханову предложили сыграть в виртуальный футбол — эта площадка была создана для того, чтобы продемонстрировать критичность и важность времени отклика сети, которое минимально в сетях 5G. Президента поставили на ворота, предварительно нацепив на него датчики и VR-шлем. Он видел лишь виртуальную версию происходящего: зеленое футбольное поле и противника с мячом, стоящего напротив.

Соперник президента также был обвешан датчиками, но играл без VR-шлема. Его задачей было забить мяч в ворота — в обеих реальностях. На этом моменте начинается самое интересное: при задержке в 50 миллисекунд (характерно для используемых ныне сетей) возникает заметное отставание того, что «вратарь» видит в VR-шлеме, от объективной реальности. Если же оператор площадки виртуального футбола установит задержку в 1 миллисекунду (действует в сетях пятого поколения), то реальные действия практически идеально синхронизируются с тем, что мы видим в VR-шлеме.

Рустам Минниханов видел лишь виртуальную версию происходящего: зеленое футбольное поле и противника с мячом, стоящего напротив



— На самом деле это совершенно другие возможности, и все, что мы сегодня говорим о цифровизации, без вот такой инфраструктуры это невозможно. На небольшом примере я сам испытывал систему: сравнил, как передают данные существующие сети и как это делает технология 5G. Все эти интеллектуальные машины не могут работать без этой технологии, — поделился своими впечатлениями президент.

1 / 33 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов