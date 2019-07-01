Индекс новостроек Уфы: «страшилки» об эскроу подстегнули спрос и подняли цены

Девелоперы успели создать финансовые запасы на фоне ожидания отмены «долевки»

По данным аналитической службы «Реального времени», уфимские новостройки с начала года подорожали в среднем до 10%. Вторая тревожная тенденция: новые объекты выставляются по ценам, превышающим стоимость домов, находящихся на высокой стадии строительства. То есть возможность купить квартиру на стадии котлована практически теряется. Сами застройщики не прогнозируют единовременного скачка цен после 1 июля, но ожидают удорожания новостроек в связи с укрупнением рынка. О том, какую цену придется платить дольщикам за свою безопасность, — в материале «Реального времени».

«Застройщики даже получили дополнительную прибыль»

Изменения в законе о долевом строительстве, связанные с переходом на проектное финансирование, вступили в силу только 1 июля, но участники рынка и покупатели успели почувствовать влияние реформы гораздо раньше. Как отмечает Елена Андреева, директор сети агентств недвижимости «Эксперт», в Уфе спрос и цены на новостройки значительно подросли еще во второй половине 2018 года.

— У нас был бум, проводились круглые столы. И очень многие застройщики этим воспользовались для того, чтобы подстегнуть спрос. Некоторые застройщики за этот период успели повысить три-четыре раза. Соответственно, у нас был большой объем сделок по «первичке». В этом году их намного меньше, чем было в том периоде, — входящая воронка у нас оказалась ниже где-то на 20—30%. В прошлом году на фоне новостей люди интересовались, волновались. С моей точки зрения, застройщики даже получили дополнительную прибыль, — говорит Андреева.

Директор агентства недвижимости «Любимый город» Юлия Адаменко отмечает, что переход на эскроу-счета укрупнит рынок новостроек.

— Проблем будет меньше, но и ценник будет намного выше, чем раньше. Это заметно уже сейчас. Случаев, когда застройщики собирают деньги, создают видимость строительства, а потом исчезают, не будет. Рынок придет к тому, что на рынке будут крупные и цивилизованные компании, а вот маленькие застройщики себя изживут, их не будет на рынке, — говорит Адаменко.

После 1 июля цены поднимутся, но несильно

Сами девелоперы говорят о том, что рост цен продолжался и в текущем году. Как рассказала директор филиала компании «Талан» в Уфе Наталья Прыткова, в среднем по объектам группы компаний по пяти городам, где присутствует застройщик, рост цен с начала года составил порядка 10%. Основные причины — повышение строительной готовности объектов, рост цен на рынке, повышение стоимости строительно-монтажных работ. В компании «Талан» сообщают, что не планируют обновлять прайс аккурат с 1 июля.

— Однако изменение законодательства неизбежно повлечет за собой сокращение объемов предложения на рынке, что, в свою очередь, скажется на ценах. Система ценообразования компании «Талан» в первую очередь учитывает спрос на квартиры разных форматов — чем большей популярностью пользуется тот или иной тип квартир, тем выше вероятность, что цена на них будет расти. Кроме того, мы, безусловно, учитываем цены и темпы продаж наших конкурентов. Этих принципов мы будем придерживаться и после перехода на эскроу, — пояснила Наталья Прыткова.

Заместитель генерального директора компании «Унистрой» Искандер Юсупов рассказал, что цены на жилой комплекс «Венский лес», который девелопер строит в Уфе, с начала года выросли в среднем на 20%, что связано с увеличением степени готовности объекта. При этом ажиотажа непосредственно перед введением эскроу-счетов застройщик не зафиксировал.

— Увеличения спроса мы не заметили. Покупатели думают: а вдруг цены упадут. Но, естественно, этого не случится. За 23 года, что мы работаем на рынке, такого не было ни разу. С 1 июля цены будут только расти, — считает Искандер Юсупов.

В ЖК «Smart Plaza 1» «однушки» в первом доме, который должен сдаваться только в IV квартале 2021 года, стоят в среднем 76—81,81 тысячи рублей за кв. м. Фото vk.com/tretiitrest

Как котлован оказался дороже построенного

О продолжающемся росте цен на объекты крупных застройщиков говорят и данные аналитической службы «Реального времени». Еще одна примечательная деталь — за последние полгода появилось немало новых объектов, и они вышли на рынок по ценам, иногда превышающим среднерыночный показатель. То есть механизм, когда на стадии котлована можно было купить квартиру дешевле, может остаться в прошлом.

— Сюда была заложена норма затрат, потому что, если мы говорим о проектном финансировании, это же процент банка, — отмечает Елена Андреева.

К примеру, один из крупнейших уфимских девелоперов — компания «Третий трест» подняла цены сразу на ряде объектов. В ЖК «Яркий» с января по июнь 2019 года однокомнатные квартиры подорожали более чем на 10% (с 60 до 67—67,44 тысячи рублей за кв. м). Значительно подорожали квартиры и в экопарке «Сосны» — в домах (литеры) №12 и 13 цены на «однушки» поднялись от 8 до 19% в зависимости от планировки (от 55—61 тысячи рублей за кв. м до 65,49 — 66 тысяч рублей за «квадрат»). По-видимому, объект пользуется спросом, даже несмотря на проблемы, которые регулярно возникают в «Соснах». К примеру, зимой из-за утечки газа отравились трое детей, а до этого «Реальное время» сообщало о возникновении плесени в квартирах.

Любопытно, что новые объекты «Третьего треста», которые вышли на рынок только в конце 2018-го — начале 2019 года, продаются даже по более высокой цене, чем дома, имеющие более высокую степень готовности. К примеру, однокомнатные квартиры ЖК «Шервуд» на Шафиева (первый дом) в июне продавались за 75—78,05 тысячи рублей за 1 кв. м. Двухкомнатные оказались еще дороже — 75—81 тыс. рублей за «квадрат». Примерно на этом же уровне установлены цены в ЖК «Smart Plaza 1»: «однушки» в первом доме, который должен сдаваться только в IV квартале 2021 года, стоят в среднем 76—81,81 тысячи рублей за 1 кв. метр.

Почти на 15% за полгода подорожали однокомнатные квартиры в пятом доме ЖК «Биосфера». Фото vk.com/firsttrust_ru

Если дешево, то далеко

Зафиксирована динамика цен и на объекты другого крупного уфимского застройщика — компании «Первый трест». Почти на 15% за полгода подорожали однокомнатные квартиры в пятом доме ЖК «Биосфера» — с 77 до 83,33 тысячи рублей за кв. м. В среднем на 10% выросли цены в ЖК «Уфимский кремль» (дом №22) — с 87,6—89,7 тысячи до 97,4 тысячи рублей за кв. м.

Новинка от «Первого треста» — клубный дом «Соты» (№4 ЖК «Уфимский кремль»). Дом, фасад которого напоминает пчелиные соты, рассчитан всего на 92 квартиры. При этом почти половина из них — 43 — трехкомнатные. Дата сдачи — IV квартал 2019 года. Поскольку сам застройщик позиционирует «Соты» как объект бизнес-класса, то и цена выше среднерыночной. Двухкомнатные квартиры оцениваются в среднем в 126,31 тысячи рублей за кв. м. Чуть дешевле «однушки» — 117 тысяч рублей за кв. м. Трехкомнатные квартиры в «Сотах» обойдутся в 114,86 тысячи рублей за «квадрат».

Новый объект — ЖК «8 Марта» — в первой половине 2019 года представила компания «Архстройинвестиции». Напомним, что этот девелопер занимается достройкой проблемного ЖК «Цветы Башкирии». Отметим, что «8 Марта» во многом напоминает казанский соципотечный комплекс «Салават купере»: как буйством красок на фасадах, так и оторванностью от городской инфраструктуры. «8 Марта» строится на улице Молодежной, многоэтажки будут окружены частной застройкой. Правда, в отличие от казанского, уфимский ЖК будет иметь еще и некомфортные для жизни малогабаритные студии площадью от 26,5 кв. м. Впрочем, и цены в «8 Марта» на начальной стадии довольно демократичные. Например, в домах №1 и 2, которые должны сдаваться в IV квартале 2020 года, «однушки» можно купить за 48—54 тысячи рублей за кв. м. В домах № 3 и 4 со сроком сдачи в 2021 году квадратный метр в однокомнатных квартирах в среднем стоит 46—46,5 тысячи рублей.

Что касается другого проекта «Архстройинвестиций» — МК «Планета», то, по данным аналитической службы «Реального времени», в домах №6 и 7 в период с января по июнь зафиксирован рост цен до 10%. В частности, больше всего подорожали однокомнатные квартиры — с 70—80 тысяч рублей до 78—80 тысяч рублей.

«Талан» занимается строительством жилого комплекса «Квартал энтузиастов» на Рудольфа Нуреева. Фото vk.com/talan_v_ufe

«Талан» получил проектное финансирование на 56,8 млрд рублей

Подробности своего нового проекта в Уфе раскрыла ижевская компания «Талан». Речь идет о редевелопменте кондитерской фабрики «Конди». Застройщик не будет сносить производственные корпуса, где до 2000-х годов производились знаменитые конфеты. Конструктив здания будет сохранен, объект превратят в жилой квартал. Как пишет ресурс «Вести. Недвижимость», на редевелопмент «Талан» потратит 3,3 млрд рублей. Проект предполагает, что на месте кондитерской фабрики появятся 136 квартир в стиле лофт. Кроме того, в новом комплексе должен быть открыт музей кондитерской фабрики.

Проект должен быть реализован до конца 2022 года. Но данных о нем на официальном сайте застройщика пока нет.

Что касается текущих объектов, «Талан» занимается строительством жилого комплекса «Квартал энтузиастов» на Рудольфа Нуреева. В доме №3 двухкомнатные квартиры можно приобрести за 84,26 тысячи рублей за кв. м, «трешки» — за 78,57—78,84 тысячи рублей за «квадрат». В доме №6 однокомнатные квартиры в июне оценивались в 91,93 тысячи рублей, двухкомнатные — в 85,44 тысячи рублей за кв. м, «трешки» — в 82,35 тысячи рублей за кв. метр.

Как рассказала «Реальному времени» директор филиала компании «Талан» в Уфе Наталья Прыткова, все новые объекты и объекты невысокой степени готовности будут продаваться по эскроу.



— «Талан», как федеральный застройщик, заключил с ПАО «Сбербанк» соглашение о финансировании строительства проектов с использованием эскроу-счетов на общую сумму 56,8 млрд рублей. Но объекты высокой степени готовности мы продолжим реализовывать по договорам долевого участия — например, «Квартал энтузиастов» в Уфе. Это связано с тем, что ООО «Специализированный застройщик «Талан-Уфа» получило заключение о степени готовности проекта строительства по литерам 3 и 6 в «Квартале энтузиастов», в соответствии с критериями Постановления Правительства РФ от 22.04.2019 г. №480, — отметила Наталья Прыткова.

Как пояснили в компании «Талан-Уфа», данное заключение позволяет продолжать реализовывать квартиры в домах (литеры) №3 и 6 после 1 июля с привлечением средств дольщиков по ДДУ, без использования счетов эскроу.

«Унистрой» продолжит покорять Уфу

Еще один «варяг» на уфимском жилищном рыке — казанская компания «Унистрой», которая строит ЖК «Венский лес». По данным аналитической службы «Реального времени» на середину июня, самыми дорогими в этом комплексе оказались однокомнатные квартиры. В первом доме они оценивались в 84,43—116,32 тысячи рублей за кв. м, во втором — в 102,42—105,62 тысячи рублей за кв. м, в третьем — в 93,38—96,76 тысячи рублей за кв. м.

Как рассказал заместитель генерального директора компании «Унистрой» Искандер Юсупов, на систему эскроу-счетов девелопер планирует перевести дом №2. Ориентировочный рост цен, связанный с переходом на проектное финансирование, составит 6—7%. При этом «Унистрой» уже готовится запустить в Уфе новый проект.

— В Уфу мы пришли надолго. Город нас встретил очень хорошо, и, естественно, мы планируем реализовывать новые проекты. Где именно — пока сказать не могу, так как локации под будущие застройки пока находятся в процессе согласования.

Закон вступил, но дольщиков уже обманули

Накануне перехода рынка первичного жилья на проектное финансирование, которое, по замыслу законодателей, должно обезопасить покупателей, в Уфе вновь пополнились ряды обманутых дольщиков. ГСУ МВД Башкирии возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере») в отношении руководителей ЗАО «Башинвестдом». Потерпевшими признали порядка 120 человек, которые вложили в строительство дома (литер) №35 в микрорайоне «Урал» в Уфе более 120 млн рублей.

Согласно данным базы «Спарк-Интерфакс», единственным учредителем ЗАО «Башинвестдом» является ПАО «Башинформсвязь», которое, в свою очередь, принадлежит «Ростелекому».

«ПАО «Башинформсвязь» принадлежат 2,5% акций ЗАО «Башинвестдом». «Башинформсвязь», как акционер с незначительной долей пакета акций, не имеет права участвовать в операционно-хозяйственной деятельности ЗАО «Башинвестдом», — сообщила пресс-секретарь ПАО «Башинформсвязь» Анна Качанова.

Чуть ранее суд отправил под домашний арест главу другой уфимской компании, «Килстройинвест», Дмитрия Комлева, который был задержан еще в мае. В данном случае ущерб, причиненный застройщиком, гораздо больше — он обвиняется в хищении у дольщиков 2 млрд рублей. На момент подготовки исследования «Реальным временем» телефоны офиса продаж компании уже не отвечали.

Елена Андреева не уверена, что изменения в ФЗ-214 приведут к ожидаемым результатам.

— Проблемных объектов не так много. Вы помните историю со страхованием рисков застройщиков. От этого выиграли только страховщики. А сейчас это лобби банков, — считает Андреева.

Цены на новостройки Уфы, июнь 2019 года

Инициатор-застройщик Название проекта (ЖК или жилой дом в случае точечной застройки) Телефон, сайт Местонахождение: Площадь земельного участка, тыс. кв. м Класс жилья Стоимость кв. метра

17.06.2019:

от и до, тыс. руб. Сроки реализации проекта Кол-во домов, этажей Кол-во квартир Общая площадь квартир, тыс. кв. м Паркинг, кол-во м/мест Инвестиции в проект, млн руб.

район улица комфорт / бизнес / элит 1-комн. 2-комн. 3-комн. начало конец "Третий трест", tretiitrest.ru ЖК "Арт плаза", ООО "Комплексное развитие" 8 (347) 225-00-98 Советский Х. Давлетшиной, 9Б 15,560 комфорт сдан сдан сдан янв. 15 1 кв. 2018 26 (один технический) 240 11,792 66 970 ЖК "Авиатор", ООО "Сиф" 8 (347) 225-00-98 Калининский ул. Фурманова, д. 10 на сайте (Индустриальное шоссе - в документах) 4,638 комфорт сдан сдан сдан фев. 15 2 кв. 2018 26 (один технический) 576 23,843

1 195 ЖК "Республика", ООО "Трест Девелопер" 8 (347) 225-00-98 Калининский ограничен улицами Р. Нуреева, Ватутина, Сипайловская и Уфимское шоссе 9,603 комфорт 57-64 57-65 нет 3 кв. 2016 3 кв. 2019 26-23 (один технический этаж) 535 18,906 64 832 ЖК "Шервуд 1"

литер 1 8 (347) 225-00-98

ул. Шафиева, 1 6,282

75-78,05 75-81 74,76 1 кв. 2019 3 кв. 2021 28 эт 538 22,972

1 137 «Эдисон 1»

литер 1 8 (347) 225-00-98

Революционная, 98 4,834

73 70,89-72 64-75 4 кв. 2018 2 кв. 2021 27-28 эт 474 22,343 86 1 155 ЖК «Smart Plaza 1»

литер 1 8 (347) 225-00-98

Заводская, 15/3



76-81,81 75-76,15 от 54,54 1 кв. 2019 4 кв. 2021 29 эт 241 11,052 52 1 170 ЖК "Яркий", ООО "Яркий-2а" yarkiyraion.ru Демской Е. Столярова 15,101 комфорт 67-67,44 65,85 65,33 18.08.2015 18.08.2025 23 и 27 этажей (включая подвалы и технические) 1064 42,062

1 380 Экопарк "Сосны",

дом литер 12,

ООО "Норд" 8 (347) 266-52-62 Ленинский мкр. "Кооперативный" 6,996 комфорт 65,49-66 63-65 нет 3 кв. 2016 3 кв. 2019 6 155 7,004

299,9 Экопарк "Сосны",

Дом литер 13 8 (347) 266-52-62 Ленинский мкр. "Кооперативный" 4,885 комфорт 65,49-66 63-65 нет 2 кв. 2016 4 кв. 2018 7 60 2,462

106,7 Экопарк "Сосны",

Дом литер 14 8 (347) 266-52-62 Ленинский мкр. "Кооперативный" 3,051 комфорт продано 63-65 нет 2 кв. 2016 4 кв. 2018 6 60 2,462

115 Экопарк "Сосны",

Дом литер 16 8 (347) 266-52-62 Ленинский мкр. "Кооперативный" 6,868 комфорт 61-61,99 60,55 нет 3 кв. 2016 3 кв. 2020 6 155 7,004

300,2 "Первый трест", +7 (347) 224-26-11, 1trest.ru ЖК "Биосфера",

ООО "Биосфера",

дом литер 5

(АБВГ) 8 (347) 226-57-84 Октябрьский МК "Планета", ул. Энтузиастов, 7а 23,576 комфорт 75,78 продано 73,55 16 июня 2017 4 кв. 2020 25 1524 не указана 112 3 542, 8 ЖК "Биосфера",

ООО "Биосфера",

дом литер 5

(ДЖЕИ) 8 (347) 226-57-84 Октябрьский МК "Планета", ул. Энтузиастов, 7а 23,576 комфорт 83,33 75,07-76,72 продано 16 июня 2017 4 кв. 2021 25 1524 не указана 112 3 542, 8 ЖК «Биосфера Высота»

Литер 9 (3 секции) 8 (347) 226-57-97 Октябрьский Литер 9 в микрорайоне "Глумилино" городского округа

комфорт продано 66,06 64,93-67,31 2 кв. 2019 4 кв. 2021 26 эт 427 22,133 21 911,182 ЖК "Биосфера Парк"

литер 4 1trest.ru/objects/bio Октябрьский МК "Планета", ул. Энтузиастов, 7а 13, 029 комфорт не продается еще не продается еще не продается еще 11 апреля 2017 13.12.2020 16-19 726 не указана

1782,17184 КИК "На Успенской",

дом литер 3 8 (347) 226-18-06 Кировский ул. Коммунистическая 15,566 комфорт есть продано есть 27.10.2016 . 31.12.2019 (А, Б) , 31.12.2020 (В, Г, Д), 31.12.2023 (Е, Ж, И, М) 15,21,23 606 не указана 50 1894,581 КИК "На Успенской",

дом литер 7 8 (347) 226-18-06 Кировский ул. Коммунистическая

комфорт продано есть есть













ЖК "Уфимский кремль", дом литер 22 8 (347) 222-0-111 Кировский ул. Коммунистическая 5,791 бизнес 97,4 81,29-95,37 проданы 27 апреля 2016 31.12.2019 19 579 25,333 125 1890,1502 Клубный дом "Соты",

литер 4

ЖК "Уфимский кремль"





8,907

117 126,31 114,86 2 кв. 2017 4 кв. 2019

92

309 1895,685 ГК "Стройинвест Уфа", +7 (347) 216-50-59, http://stroyinvestufa.ru ЖК по ул. Богдана Хмельницкого ("Черниковские высотки"), ООО "Стройинвест" 8 (347) 257-30-30 Калининский Богдана Хмельницкого 5,753 комфорт 53-56 53-56,5 53-56,5 дек.15 1 кв. 2019 26 490 24,287 99 1092,92895 ЖК "Петропавловский", ООО "Диар" 8 (347) 257-09-09

8 (902) 712-09-09 Советский ограничен бульваром Ибрагимова, ул. Пархоменко, Краснодонской 8,739 комфорт 77 75-80 67-80 мар.17 4 кв. 2019 23 и 28 547 24,085 и 26,597 316 3294,3625 ООО "ИСК СтройФедерация" "Умный дом" 8 (347) 200-80-10 Советский Бакалинская, пр. Салавата Юлаева и ул. Менделеева не указана бизнес сдан сдан сдан сен.17 3 кв. 2018 28 (два технических) 340 13,572 44 957,5 "Новый умный дом" 8 (347) 200-80-10 Советский ул. Степана Злобина, 31/5 26,607 комфорт 80-85,71 75-77,55 76,08-82,28 2 кв. 2019 1 кв. 2021 28 этажей 492



2700 ГК "Жилстройинвест" ЖК "Четыре сезона" и

Idel' tower 8 (347) 289-90-05 Орджоникидзевский на пересечении главной магистрали столицы – проспекта Октября и переулка Российского 15,244 бизнес продано 85-95 85 2 кв. 2016 3 кв. 19 7, 21, 31 563 40,171 599 3128 ЖК "Символ"

4 дома:

1, 2, 2а, 2б;

3, 3а1, 3а2, 3б 8 (347) 289-90-05;

8 (347) 289-90-04 Кировский участок ул. Менделеева, Бехтерева и Пирогова



82-93 82-95 82-94 1 кв. 2019 4 кв. 2021 4-36 эт. 684 64,622 244 3500 ЖК "Тихая роща-2", ООО "ГОРОД" 8 (347) 289-90-05;

8 (347) 289-90-04 Октябрьский Рихарда Зорге 7,94 комфорт сдан сдан сдан 4 кв. 16 4 кв. 18 17 377 22,729 85 1000 ЖК "Аристократ" 8 (347) 289-90-05;

8 (347) 289-90-04 Советский Ленина 14,601 бизнес продано 105 96-105 1 кв. 17 4 кв. 19 12 202 17,567 162 3000 ГК ПСК-6 ЖК "Аксаковский",

ООО "Стройинвест"

(1 дом, 4 подъезда, в т.ч. 2 сданы) 8 (347) 225-04-84 Ленинский Аксакова 8,748 комфорт 78-80 76-78 76-78 сен.16 31 декабря 2018 25-26 323 14,245

596,995 ЖК "Акварель" 8 (347) 225-04-84 Калининский Ферина 7,997 комфорт сдан сдан сдан авг.15 31.03.2018 19 357 13,802

621,132

ЖК "Акварель"

литер 5

подъезд а

(всего 20 домов) 8 (347) 225-04-84 Калининский





58,23-58,35 56 не предусмотрены

2 кв. 2021









ООО "Талан-Уфа", http://уфа.талан.рф, 8 (347) 293-41-43 "Квартал энтузиастов",

литер 2 8 (347) 226-54-86 Октябрьский Нуреева, 1 12,741 комфорт сдан сдан сдан июн.16 31.03.2019 22 275 16,075

655 "Квартал энтузиастов",

литер 3 8 (347) 226-54-86 Октябрьский Нуреева, 2 17,066 комфорт продано 84,26 78,57-78,84 2018. 4 кв. 2020 11-15 85 5,559

204 "Квартал энтузиастов",

литер 6 8 (347) 226-54-86 Октябрьский Нуреева, 2 16,36 комфорт 91,93 85,44 82,35

4 кв. 2019 22-25 147 9,156

349 ООО "СП Инициатива", +7 347 246 46 07, http://www.spiniciativa.ru ЖД по ул. Дагестанская, секция Д

(секция Д сдана) 8 (347) 266-14-69 Демский Дагестанская 11,966 комфорт сдан сдан сдан мар. 17 осень 2018 12 132 6,114

274,423 ЖД по ул. Дагестанская, секция Г 8 (347) 266-14-69 Демский Дагестанская 11,966 комфорт 58 нет 55













ЖД "Меридиан" по ул. Владивостокская, литер 5 8 (347) 266-14-69 Советский Владивостокская 105,055 Комфорт 72-75 71-73 71 сен. 13 2020 12 213 12,641

420,114

Джалиля Киекбаева

литер 6 8 (347) 266-14-69

по улице Джалиля Киекбаева



80 75 74

2019 17 эт 105 5,96998



ООО СК "Амрита" (Новый город) ЖК "Риверсайд",

литер 2 8 (347) 28-777-28 Советский Златоустовская 4, 899 Комфорт 64-66 продано 63-67

2 кв. 2019 26 216 15,610 (площадь дома) 93 (гаражных бокса) 108,04 ООО "СтроиТЭК" ЖК "Старый центр",

дома №6 и 7 8 (347) 226-57-85

8 (347)224-28-17 Ленинский Коммунистическая 6,612 бизнес сданы сданы сданы

4 кв. 2020 14 104 7,826

372 ЖК "Старый центр",

дома № 5 8 (347) 226-57-85

8 (347)224-28-17 Ленинский Коммунистическая 6,612 бизнес продано 78-82 80

4 кв. 2020









ЖК "Старый центр",

дома № 4 8 (347) 226-57-85

8 (347)224-28-17 Ленинский Коммунистическая 6,612 бизнес 79,35-80 78,03-78,26 74,30-78,84

4 кв. 2021









ООО ИСК "Агидель-ИнвестСтрой" ЖК "Фамильный дом", "ИСК Агидель-ИнвестСтрой" http://www.aisrb.ru/obekty/familnyy-dom/# Советский Обская 5,791 Комфорт продано продано проданы окт. 16 3 кв. 2018 15 201 12,091 148 560,42 ЖК "Черника", дом 8 8 (347) 224-20-40;

8 (347) 226-54-62 Орджоникидзевский Пекинская



52-54 52-54 51

2 кв. 2021









ЖК "Черника", дом 9/1 8 (347) 224-20-40;

8 (347) 226-54-62 Орджоникидзевский Пекинская 5,863 комфорт 56,40-61,59 53 52-53 2018 2 кв. 2020 14 105 5,662



ЖК "Черника", дом 9/2 8 (347) 224-20-40;

8 (347) 226-54-62 Орджоникидзевский Пекинская 5,863 комфорт 55 продано 53,53 2018 2 кв. 2020 11 116 6,174



ЖД на ул. Магистральной 8 (347) 224-20-40;

8 (347) 226-54-62 Демский район Магистральная

литер 26 6,411

продано 58,55 продано 2 кв. 2018 4 кв. 2019 18 эт. 250 14,968

643,637 ООО "СТРОЙ-ОИЛ-УФА", +7 (347) 277-71-44, +7 (347) 277-62-61 ЖК "На Пархоменко" 8 (917) 376-77-70

8 (917) 733-95-86

8 (987) 254-14-81

8 (917) 484-93-19 Советский Пархоменко 6,048 Комфорт 77,24-80,79 нет нет 2016 3 кв. 2019 10 162 5,524 57 191,95 ООО ГК СУ-10, http://ufasu10.ru ЖД "Свердловский", ООО "Башхимрегион" 8 (347) 246-09-10 Ленинский Свердлова 4,943 комфорт проданы проданы проданы ноя.12 4 кв. 2018 16 117 8,514

317 ЖД "Первомайский", ООО "Служба заказчиков СУ-10" 8 (347) 246-09-10 Орджоникидзевский Первомайская 4,211 бизнес проданы нет проданы 2016 4 кв. 2019 6 78 не указана 53 272,27 ЖД "Лимонарий-2", 8 (347) 246-09-10 Советский ограничен территорией ВВЦ, детскими оздоровительными базами, скверов "Зеленая роща" 16,994 бизнес проданы проданы проданы 2015 4 кв. 2019 23 172 не указана 31 544,6 Компания «ФинЖилСтрой» ЖК "Затонские зори"

Литер 5

(№ 2 корпус 10) 8 (347) 285-55-88

8 (987) 143-13-19 Ленинский Летчиков, 2, корп. 10 3,894 Комфорт 54,89-55,97 55 продано

3 кв. 2019 19 221 9,233 120 221 БГС "Башгражданстрой" Многоквартирный многоэтажный жилой дом, секции Д, Е, Ж 8(347) 246-59-71 Ленинский Союзная 14,464 комфорт сдан сдан сдан 4 кв. 2014 2 кв. 2018 17-19 276 (секции Д, Е, Ж) не указана

1517 (всего дома) ООО "Монолитинвестстрой", (347) 279-86-79, (347) 298-22-11 ЖК "Черемушки",

дом 2

(3-й дом продан) 8 (347) 200-9-777, 8 (903) 311-22-11 Советский Губайдуллина 14,06 комфорт 60-67,5 58-65,5 не предусмотрены октябрь 14 (выдача разрешения) 2 кв. 2018 23-25 476 23,439 356 2895 "Траст-Инвест" ЖК "На Кремлевской" 8 (347) 200-9-111, (937) 490-50-90 8, (917) 444-50-90 Орджоникидзевский Кремлевская 7,809 комфорт 48,98-49,2 Одна осталась, и то под бронью 49,47 нет фев. 17 . 2 кв. 2019 9 135 5,013 65 148,354 ЖК "Уютный", ООО "ЗАстройКА" 8 (347) 200-9-555 Демской пер. Дюртюлинский 3,285 комфорт 55 53,31-53,46 50 2 кв. 2015 3 кв. 2019 12 179 8,982

325 ООО "КилСтройИнвест" ЖК "Миловский парк", квартал 1-2 8 (347) 285 77 77 Советский проспект Октября 35,565 комфорт н/д н/д н/д в проекте в проекте не указано 261 13,536

404,937 квартал 12 8 (347) 285 77 77 Советский проспект Октября 25,046 комфорт н/д н/д н/д в проекте в проекте не указано 186 9,738

328,674 ООО "БСК Реал-Эстейт" ЖК "Красинский" 8 (347) 298-48-80 Ленинский Красина, Достоевского 1,595 комфорт 76 76 74 1 кв. 2017 окт. 19 21 118 9,142

330 ОАО "ИФЖС", "На Успенской,

клубный исторический квартал",

литер 7 8 (347) 226-17-95;

8 (347) 229-48-82 Кировский Коммунистическая, Новомостовая, Мингажева, проспект С. Юлаева 6,581 бизнес сдан сдан сдан

мар. 18 13 и 19 137 8,153

448,56 "На Успенской,

клубный исторический квартал",

литер 3 8 (347) 226-17-95;

8 (347) 229-48-82 Кировский Коммунистическая, Новомостовая, Мингажева, проспект С. Юлаева 15,566 бизнес 65,54-95,15 64,40-94,20 64,40-72,8

А, Б - 4 кв. 2019; В, Г, Д - 4 кв. 2020; Е, Ж, И, М - 4 кв. 2023 15, 21, 23 606 не указана 322 1894,581 ГК "Рассвет"

ООО "Крона" - застройщик, ООО "Монолитстрой" - заказчик ЖК "Серебряный ручей", дом №8 8 (347) 200-05-71;

8-999-132-83-82

8 (347) 214-91-72 Демский Дагестанская 11,112 комфорт 48-52 46-50 44-48 дек.13 4 кв. 2019 12-14 289 14,157

618,6 ЖК "Серебряный ручей",

дом 11 8 (347) 200-05-71;

8-999-132-83-82

8 (347) 214-91-72 Демский Дагестанская 10,489 комфорт 48-52 46-50 44-48 дек.13 1 кв. 2020 10-13 297 14,588

2771,8 ЖК "Серебряный ручей",

дом 12 8 (347) 200-05-71;

8-999-132-83-82

8 (347) 214-91-72 Демский Дагестанская 14,818 комфорт 48-52 46-50 44-48 июл.13 3 кв. 2020 11-14 455 20,303

2771,8 ЖК "Серебряный ручей",

дом 13 8 (347) 200-05-71;

8-999-132-83-82

8 (347) 214-91-72 Демский Дагестанская 23,244 комфорт 48-52 46-50 44-48 июн.14 2 кв. 2020 10

19,137

618,6 ГК "Рассвет" ЖК "Дубрава",

дома 9, 10, 11, 12 8 (347) 200-05-85 Кармаскалинский с/с Подлубовский, с. Суук-Чишма 2,87 комфорт сдан сдан сдан 1 кв. 2016 2 кв. 2018 3 48 2,086

6,368 ООО "СМУ-4", ГК "Строй-Высота" ЖК "Семья" 8 (347) 266-93-66 Октябрьский Тихорецкая 1,4 комфорт продано продано продано 4 кв. 2016 1 кв. 2019 не указано 105 4,844

30 ЖК "Чистое небо" 8 (347) 266-93-66 Кировский на пересечении Сочинской и Кавказской 1,414

продано 79,86-80,36 75,06

4 кв. 2019 20 эт. 169



200 ООО "СТРОЙИНВЕСТ" ЖК "Лилия"

секция А 8 917 376-23-72 +7 917 735-68-07 +7(347)298-25-52 Ленинский Гафури и Чернышевского 6,92 комфорт 78-84 78-84 90 3 кв. 2016 1 кв. 2020 20 не указано 10,4

420 ООО "ЦентрИнвест" ЖК "Менделеев Сити", жд литер 2 8 (347) 295-99-95 Кировский Менделеева 7,732 комфорт продано продано продано 3 кв. 2016 4 кв. 2018 18 396 14,624

650 ЗАО ФСК "Архстрой инвестиции", + 7 (347) 262-81-72, ufaplaneta.ru/ МК "Планета",

Литеры 6 и 7 8 (347) 216-00-00,

8 (347) 201-10-20 Октябрьский Энтузиастов и Рудольфа Нуреева 5,588 комфорт 78-80 73-82 73-76 ноя.16 4 кв. 2019 лит.№6 - 24 эт.;

лит.№7 - 25 эт. 451+311 20,187+13,704

1300+860,5 ЖК "8 Марта" , литер 1 8 (347) 201-10-20 Ленинский Молодежная 7,304 комфорт 48-54 49,14-50,67 48-50 1 кв. 2018 4 кв. 2020 17 441 24,007 163 800 ЖК "8 Марта" , литер 2 8 (347) 201-10-20 Ленинский Молодежная 9,823 комфорт 48-54 49,14-50,67 48-50 1 кв. 2018 4 кв. 2020 17 417 22,661

800 ЖК "8 Марта" , литер 3 8 (347) 201-10-20 Ленинский Молодежная 6,835 комфорт 46-46,5 46,61 45,99 1 кв. 2018 2021 17 441 24,007 141 800 ЖК "8 Марта" , литер 4 8 (347) 201-10-20 Ленинский Молодежная 9,914 комфорт 46-46,5 46,61 45,99 1 кв. 2018 2021 17 417 22,661

800 ООО "Компания, управляющая кооперативами", http://www.gskufa.ru ЖД по ул. Гурьевская,

дом 41/1

ООО "Высотка" 8 (347) 284-26-20,

8 (347) 291-77-55,

8 (347) 286-11-72.

8 (917) 783-74-40 Кировский Гурьевская, 41/1 6,653 комфорт 64 62 62 окт. 15 3 кв. 2019 17-18 416 26,652 29 930 ООО "Каскад Инвест" ЖД по ул. Правды, секции Г, Д , Е, ООО «Южно-Уральское Управление Строительства», ООО «Легион», ООО «Электроматериалы», ГУП институт «БашНИИстрой». 8 (347) 293-56-84,

8 (347) 293-56-85 Демский Правды, пересечение Новороссийской и Левитана 8,45 комфорт продано продано продано 4 кв. 2017 4 кв. 2019 13 258 12,742 59 628,8 ЖК "Элегия", дом 1 (из 3 домов) 8 (347) 293-56-84,

8 (347) 293-56-85 Демский ограничен улицами Левитана, Новороссийской, Центральной и Кинельской 3,794 комфорт 51-52 51-54 50 1 кв. 2019 4 кв. 2020 всего 3 дома.

23 эт. 256 10,723 74 342,568 Фонд жилищного строительства РБ "Зеленый берег", дом по ул. Блюхера, д. 1/2, секция 1а, секция 1б (одинаковые по пд), ООО "Сальвия" 8 (347) 216-60-01;

8 (347) 216-70-01 Орджоникидзевский Блюхера 9,467 комфорт сдан сдан сдан 2 кв. 2016 2 кв. 2018 6-14 186 9,6 27 404,5 "Зеленый берег", дом по ул. Блюхера, д. 1/2, секция 2 8 (347) 216-60-01;

8 (347) 216-70-01 Орджоникидзевский Блюхера 9,467 комфорт сдан сдан сдан 2 кв. 2016 2 кв. 2018 6-14 186 10,6 27 405,5 ЖК "Кольцо", дом литер 4 квартал 12 по ул. Л.Толстого, секция 3

Орджоникидзевский Толстого, Горького 6,271 комфорт сдан сдан сдан 3 кв. 2014 4 кв. 2018 9,14 186 8,25 27 213,8 ЖК "Центральный парк", дом литер 5

Квартиры реализует генеральный подрядчик ООО «ПМК-54» 8 (917) 761-74-79;

8 (917) 490-77-71 Орджоникидзевский Блюхера 4,284 Комфорт сдан сдан сдан 2 кв. 2014 2 кв. 2018 17 64 6,76

232,085 ЖК "Бульвар", дом литер 1, "Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан"

Калининский Российская и Новогорная 8,363 Комфорт сдан сдан сдан 3 кв. 2016 4 кв. 2018 13,16 193 10,165

560,46 "Жилой квартал"

ООО "Специализированный застройщик "МКД-СтройГрупп" Михайловка Green palace, литер 3-6 8 (347) 225-00-79 Уфимский р-н в поселке Михайловка Уфимского района, в 13 км от Южного автовокзала города Уфы

комфорт 46,6-47,5 50-54,28 47,14













Зубово Life Garden,

литер 3 8 (347) 225-00-84

8 (347) 256-17-17 Уфимский р-н с. Зубово, ул. Весенняя 8,778 комфорт сдан сдан сдан июнь-июль 2016 2 кв. 2018 5 148 6,346

225 Зубово Life Garden,

литер 4 8 (347) 225-00-84

8 (347) 256-17-17 Уфимский р-н с. Зубово 7,232 комфорт 53-59,45 продано нет 2 кв. 2018 4 кв. 2019 7 152 6,866

270 Зубово Life Garden,

литер 6 8 (347) 225-00-84

8 (347) 256-17-17 Уфимский р-н с. Зубово

комфорт 52,5 продано нет

2 кв. 2019

186





Зубово Life Garden,

литер 7 8 (347) 225-00-84

8 (347) 256-17-17 Уфимский р-н с. Зубово 5,033 комфорт 45,95-55,4 46,95-47,85 нет 2 кв. 2018 1 кв. 2020 7 152 6,8

267 Зубово Life Garden,

литер 8 8 (347) 225-00-84

8 (347) 256-17-17 Уфимский р-н с. Зубово 5,637 комфорт 48,75-51,75 49,25-50,75 нет 1 кв. 2018 1 кв. 2020 7 118 5,857

263,658 Зубово Life Garden,

литер 9 8 (347) 225-00-84

8 (347) 256-17-17 Уфимский р-н с. Зубово 5,375 комфорт 49,75-51,75 50,25-50,75 нет 4 кв. 2017 4 кв. 2019 7 118 5,857

260,07 Зубово Life Garden,

литер 14 8 (347) 225-00-84

8 (347) 256-17-17 Уфимский р-н с. Зубово 10,555 комфорт 46,5-51,5 44,5-48,5 44-44,5 4 кв. 2018 3 кв. 2020 6 246 13,654

560 ООО "Океан" ЖК "по ул. Бельская", https://ufa.cian.ru/zhiloy-kompleks-po-ul-belskaya-3ya-pristan-8510/

Кировский Бельская 7,999 бизнес сдан сдан сдан 3 кв. 2016 3 кв. 2018 8 99 9,343 32 100 ГК "Госстрой", gosstroy.info ЖК "Эрмитаж Госсовет"

1,2 секции, «СУ-2 ОАО «Госстрой» 8 (347) 246-70-70 Октябрьский ул. Рудольфа Нуреева, бульвар Давлеткильдеева 15,884 Комфорт сдан сдан сдан 1 кв. 2014 (уточнить) 4 кв. 2018 25 731 не указано

269,673 (в ценах 2001 без НДС) ЖК "Эрмитаж Госсовет"

3-5 секции, «СУ-2 ОАО «Госстрой» 8 (347) 246-70-70 Октябрьский ул. Рудольфа Нуреева, бульвар Давлеткильдеева

Комфорт продано 66,07 68,18













ЖК "Эрмитаж Ленина", ООО "Госстрой-Стандарт" 8 (347) 246-70-70 Советский Ленина 5,772 бизнес 65 65 нет 1 кв. 2017 3 кв. 2019 27 246 не указано 114 663,346 ЖК "Белая река",

ООО "Герал" 8 (347) 246-00-22 Кировский Кузнецкий затон, Пугачева, река Уфа 22,73/3,466 Комфорт 61,75-62,09 нет 64,68 1 кв. 2016 2 кв. 2018 25 936 не указано 274 294,8697 (в ценах 2001 года) ЖК "Зеленая роща", входит в состав комфорт-квартала "Московский"

ООО "Зеленая роща" 8 (347) 246-70-70 Кировский Сун-Ят-Сена, Айская, Большая Московская 6,551 Комфорт продано 70,34-70,91 70,13 4 кв. 2015 4 кв. 2018 25 234 не указано

62,5 (в базе 2001 года) Комфорт-квартал «Московский», всего 6 домов (два сданы: литер 1 и литер 2)

литер 3 и литер 4 8 (347) 246-70-70 Кировский Сун-Ят-Сена, Айская, Большая Московская 5,754 Комфорт продано 59,26-62,96 60,64 15.06.2015 4 кв. 2019 и 2 кв. 2021 всего 6 домов,

15 287 7,545 96 136,4 (в ценах 2001 года) ООО НПО "СМоСтрой" ЖК «по ул. Лесотехникума», литер 2 (всего два дома) 8 (347) 266-63-68,

8 (347) 262-83-88,

8 (347) 229-40-84 Октябрьский пересечение улиц Лесотехникума и Энтузиастов 8,052 комфорт продано 53,13 продано 2 кв. 2014 до 28 февраля 2018 2 дома,

20 140 7,803

325,6 ОАО "Строитель" ЖД по ул. Ферина 8 (347)298-00-68

8 (903)310-00-68 Калининский Ферина 1,787 комфорт сдан сдан сдан 4 кв. 2011 апр. 18-го 17 90 не указано

362,3 Группа компаний "КПД", +7 (347) 293-53-93, kpdnedv.ru ЖК "Видный": А, Б, В

Октябрьский Российская и Новогорная 35,065 комфорт продано продано продано дек.16 3 кв. 2019 18 (технический и цокольный) 79 4,627

21,919166 (в ценах 2001 года) ЖК "Видный": Г, Д, Е

Октябрьский Российская и Новогорная

комфорт поступает в продажу частями поступает в продажу частями поступает в продажу частями

3 кв. 2019 3-11 эт.







ЖК "Видный": Ж, И

Октябрьский Российская и Новогорная

комфорт поступает в продажу частями поступает в продажу частями поступает в продажу частями

2 кв. 2020 12 эт.







ЖК "Видный": К

Октябрьский Российская и Новогорная

комфорт поступает в продажу частями поступает в продажу частями поступает в продажу частями

4 кв. 2019 17 эт.







ЖК "Видный": Л, М, Н

Октябрьский Российская и Новогорная

комфорт поступает в продажу частями поступает в продажу частями поступает в продажу частями

2 кв. 2020 17 эт.







ЖК "Йорт", ООО "Управление комплексной застройки №4 ОАО КПД"

Калининский Орджоникидзе 8,173 комфорт продано продано продано янв.17 1 кв. 2019 11 и 18 258 12,514

59,262843 (в ценах 2001 года) ЖК "Новая Дема"

1.6.2. 8 (347) 293-53-93 Демский северо-восточнее улицы Генерала Кусимова в Демском районе 10,036

47-50 50,83-51 48,48 3 кв. 2019 3 кв. 2020 8-15 эт. 365 20,018

722,162 ЖК "Изумрудный" дом 3,

(всего три дома, два сданы) 8 (347) 293-53-93 Калининский ограничен улицами Ульяновых, Шумавцова, Маяковского, Нежинская 4,907 комфорт поступает в продажу частями поступает в продажу частями поступает в продажу частями

4 кв. 2021









МУП ИСК, http://www.iskufa.ru ЖК "ул. Союзная 37/1", секции Д, Е, Ж 8 (347) 216-00-62,

8-917-480-30-93 Ленинский Союзная 14,464 комфорт сдан сдан сдан 4 кв. 2015 2 кв. 2018 17-19 276 (в указанных секциях) не указано

1517, 4 ЖК "Йондоз" 8 (347) 216-00-62,

8-917-480-30-93 Кировский Чапаева 10,503 комфорт 72,11-74 70,59-71,93 67,07 июл. 05 2020 15 246 10,727

704,988 ЖК "Глумилино-2",

литер 1 8 (347) 216-00-62,

8-917-480-30-93 Октябрьский мк Глумлино 5,855 комфорт сдан сдан сдан 2 кв. 2016 4 кв. 2018 26 258 не указана

738,6 ЖК "Глумилино-2",

литер 3

Д, Е, Ж 8 (347) 216-00-62,

8-917-480-30-93 Октябрьский мк Глумлино 17,007 комфорт 67,19 62-64,67 62,05 3 кв. 2016 2 кв. 2019 15-18 718 не указана

2267,5 ООО Жилой комплекс "Южный" ЖК "Южный" 8 (347) 289-42-00, 8-987-58-23-005 Кировский Армавирская 3,283 комфорт 77,5-83,2 71,43-75,74 69,1 4 кв. 2016 1 кв. 2020 28 272 15,113

961,8 ООО «УНИСТРОЙРЕГИОН» ЖК "Венский лес",

дом 1 8 (347) 216-40-40

8 (347) 225 80 67 Кировский Чернышевского 16,628 комфорт 84,43-116,32 79,48-81,34 продано 3 кв. 2018 4 кв. 2019 10-20 эт. 392 22,585

1469,753 ЖК "Венский лес",

дом 2 8 (347) 216-40-40

8 (347) 225 80 67 Советский Полярная, 156 12,204 комфорт 102,42-105,62 97,48-102,21 89,38-102,68 3 кв. 2020 4 кв. 2021 11-22 эт. 314 19,837

1337,789 ЖК "Венский лес",

дом 3 8 (347) 216-40-40

8 (347) 225 80 67 Советский Полярная, 156 14,88 комфорт 93,38-96,76 85,15-90,22 87,87-89,71 3 кв. 2019 4 кв. 2020 12-22 эт. 261 18,706

1335,836