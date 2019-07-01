Индекс новостроек Уфы: «страшилки» об эскроу подстегнули спрос и подняли цены
Девелоперы успели создать финансовые запасы на фоне ожидания отмены «долевки»
По данным аналитической службы «Реального времени», уфимские новостройки с начала года подорожали в среднем до 10%. Вторая тревожная тенденция: новые объекты выставляются по ценам, превышающим стоимость домов, находящихся на высокой стадии строительства. То есть возможность купить квартиру на стадии котлована практически теряется. Сами застройщики не прогнозируют единовременного скачка цен после 1 июля, но ожидают удорожания новостроек в связи с укрупнением рынка. О том, какую цену придется платить дольщикам за свою безопасность, — в материале «Реального времени».
«Застройщики даже получили дополнительную прибыль»
Изменения в законе о долевом строительстве, связанные с переходом на проектное финансирование, вступили в силу только 1 июля, но участники рынка и покупатели успели почувствовать влияние реформы гораздо раньше. Как отмечает Елена Андреева, директор сети агентств недвижимости «Эксперт», в Уфе спрос и цены на новостройки значительно подросли еще во второй половине 2018 года.
— У нас был бум, проводились круглые столы. И очень многие застройщики этим воспользовались для того, чтобы подстегнуть спрос. Некоторые застройщики за этот период успели повысить три-четыре раза. Соответственно, у нас был большой объем сделок по «первичке». В этом году их намного меньше, чем было в том периоде, — входящая воронка у нас оказалась ниже где-то на 20—30%. В прошлом году на фоне новостей люди интересовались, волновались. С моей точки зрения, застройщики даже получили дополнительную прибыль, — говорит Андреева.
Директор агентства недвижимости «Любимый город» Юлия Адаменко отмечает, что переход на эскроу-счета укрупнит рынок новостроек.
После 1 июля цены поднимутся, но несильно
Сами девелоперы говорят о том, что рост цен продолжался и в текущем году. Как рассказала директор филиала компании «Талан» в Уфе Наталья Прыткова, в среднем по объектам группы компаний по пяти городам, где присутствует застройщик, рост цен с начала года составил порядка 10%. Основные причины — повышение строительной готовности объектов, рост цен на рынке, повышение стоимости строительно-монтажных работ. В компании «Талан» сообщают, что не планируют обновлять прайс аккурат с 1 июля.
— Однако изменение законодательства неизбежно повлечет за собой сокращение объемов предложения на рынке, что, в свою очередь, скажется на ценах. Система ценообразования компании «Талан» в первую очередь учитывает спрос на квартиры разных форматов — чем большей популярностью пользуется тот или иной тип квартир, тем выше вероятность, что цена на них будет расти. Кроме того, мы, безусловно, учитываем цены и темпы продаж наших конкурентов. Этих принципов мы будем придерживаться и после перехода на эскроу, — пояснила Наталья Прыткова.
Заместитель генерального директора компании «Унистрой» Искандер Юсупов рассказал, что цены на жилой комплекс «Венский лес», который девелопер строит в Уфе, с начала года выросли в среднем на 20%, что связано с увеличением степени готовности объекта. При этом ажиотажа непосредственно перед введением эскроу-счетов застройщик не зафиксировал.
— Увеличения спроса мы не заметили. Покупатели думают: а вдруг цены упадут. Но, естественно, этого не случится. За 23 года, что мы работаем на рынке, такого не было ни разу. С 1 июля цены будут только расти, — считает Искандер Юсупов.
Как котлован оказался дороже построенного
О продолжающемся росте цен на объекты крупных застройщиков говорят и данные аналитической службы «Реального времени». Еще одна примечательная деталь — за последние полгода появилось немало новых объектов, и они вышли на рынок по ценам, иногда превышающим среднерыночный показатель. То есть механизм, когда на стадии котлована можно было купить квартиру дешевле, может остаться в прошлом.
— Сюда была заложена норма затрат, потому что, если мы говорим о проектном финансировании, это же процент банка, — отмечает Елена Андреева.
К примеру, один из крупнейших уфимских девелоперов — компания «Третий трест» подняла цены сразу на ряде объектов. В ЖК «Яркий» с января по июнь 2019 года однокомнатные квартиры подорожали более чем на 10% (с 60 до 67—67,44 тысячи рублей за кв. м). Значительно подорожали квартиры и в экопарке «Сосны» — в домах (литеры) №12 и 13 цены на «однушки» поднялись от 8 до 19% в зависимости от планировки (от 55—61 тысячи рублей за кв. м до 65,49 — 66 тысяч рублей за «квадрат»). По-видимому, объект пользуется спросом, даже несмотря на проблемы, которые регулярно возникают в «Соснах». К примеру, зимой из-за утечки газа отравились трое детей, а до этого «Реальное время» сообщало о возникновении плесени в квартирах.
Любопытно, что новые объекты «Третьего треста», которые вышли на рынок только в конце 2018-го — начале 2019 года, продаются даже по более высокой цене, чем дома, имеющие более высокую степень готовности. К примеру, однокомнатные квартиры ЖК «Шервуд» на Шафиева (первый дом) в июне продавались за 75—78,05 тысячи рублей за 1 кв. м. Двухкомнатные оказались еще дороже — 75—81 тыс. рублей за «квадрат». Примерно на этом же уровне установлены цены в ЖК «Smart Plaza 1»: «однушки» в первом доме, который должен сдаваться только в IV квартале 2021 года, стоят в среднем 76—81,81 тысячи рублей за 1 кв. метр.
Если дешево, то далеко
Зафиксирована динамика цен и на объекты другого крупного уфимского застройщика — компании «Первый трест». Почти на 15% за полгода подорожали однокомнатные квартиры в пятом доме ЖК «Биосфера» — с 77 до 83,33 тысячи рублей за кв. м. В среднем на 10% выросли цены в ЖК «Уфимский кремль» (дом №22) — с 87,6—89,7 тысячи до 97,4 тысячи рублей за кв. м.
Новинка от «Первого треста» — клубный дом «Соты» (№4 ЖК «Уфимский кремль»). Дом, фасад которого напоминает пчелиные соты, рассчитан всего на 92 квартиры. При этом почти половина из них — 43 — трехкомнатные. Дата сдачи — IV квартал 2019 года. Поскольку сам застройщик позиционирует «Соты» как объект бизнес-класса, то и цена выше среднерыночной. Двухкомнатные квартиры оцениваются в среднем в 126,31 тысячи рублей за кв. м. Чуть дешевле «однушки» — 117 тысяч рублей за кв. м. Трехкомнатные квартиры в «Сотах» обойдутся в 114,86 тысячи рублей за «квадрат».
Новый объект — ЖК «8 Марта» — в первой половине 2019 года представила компания «Архстройинвестиции». Напомним, что этот девелопер занимается достройкой проблемного ЖК «Цветы Башкирии». Отметим, что «8 Марта» во многом напоминает казанский соципотечный комплекс «Салават купере»: как буйством красок на фасадах, так и оторванностью от городской инфраструктуры. «8 Марта» строится на улице Молодежной, многоэтажки будут окружены частной застройкой. Правда, в отличие от казанского, уфимский ЖК будет иметь еще и некомфортные для жизни малогабаритные студии площадью от 26,5 кв. м. Впрочем, и цены в «8 Марта» на начальной стадии довольно демократичные. Например, в домах №1 и 2, которые должны сдаваться в IV квартале 2020 года, «однушки» можно купить за 48—54 тысячи рублей за кв. м. В домах № 3 и 4 со сроком сдачи в 2021 году квадратный метр в однокомнатных квартирах в среднем стоит 46—46,5 тысячи рублей.
Что касается другого проекта «Архстройинвестиций» — МК «Планета», то, по данным аналитической службы «Реального времени», в домах №6 и 7 в период с января по июнь зафиксирован рост цен до 10%. В частности, больше всего подорожали однокомнатные квартиры — с 70—80 тысяч рублей до 78—80 тысяч рублей.
«Талан» получил проектное финансирование на 56,8 млрд рублей
Подробности своего нового проекта в Уфе раскрыла ижевская компания «Талан». Речь идет о редевелопменте кондитерской фабрики «Конди». Застройщик не будет сносить производственные корпуса, где до 2000-х годов производились знаменитые конфеты. Конструктив здания будет сохранен, объект превратят в жилой квартал. Как пишет ресурс «Вести. Недвижимость», на редевелопмент «Талан» потратит 3,3 млрд рублей. Проект предполагает, что на месте кондитерской фабрики появятся 136 квартир в стиле лофт. Кроме того, в новом комплексе должен быть открыт музей кондитерской фабрики.
Проект должен быть реализован до конца 2022 года. Но данных о нем на официальном сайте застройщика пока нет.
Что касается текущих объектов, «Талан» занимается строительством жилого комплекса «Квартал энтузиастов» на Рудольфа Нуреева. В доме №3 двухкомнатные квартиры можно приобрести за 84,26 тысячи рублей за кв. м, «трешки» — за 78,57—78,84 тысячи рублей за «квадрат». В доме №6 однокомнатные квартиры в июне оценивались в 91,93 тысячи рублей, двухкомнатные — в 85,44 тысячи рублей за кв. м, «трешки» — в 82,35 тысячи рублей за кв. метр.
Как рассказала «Реальному времени» директор филиала компании «Талан» в Уфе Наталья Прыткова, все новые объекты и объекты невысокой степени готовности будут продаваться по эскроу.
Как пояснили в компании «Талан-Уфа», данное заключение позволяет продолжать реализовывать квартиры в домах (литеры) №3 и 6 после 1 июля с привлечением средств дольщиков по ДДУ, без использования счетов эскроу.
«Унистрой» продолжит покорять Уфу
Еще один «варяг» на уфимском жилищном рыке — казанская компания «Унистрой», которая строит ЖК «Венский лес». По данным аналитической службы «Реального времени» на середину июня, самыми дорогими в этом комплексе оказались однокомнатные квартиры. В первом доме они оценивались в 84,43—116,32 тысячи рублей за кв. м, во втором — в 102,42—105,62 тысячи рублей за кв. м, в третьем — в 93,38—96,76 тысячи рублей за кв. м.
Как рассказал заместитель генерального директора компании «Унистрой» Искандер Юсупов, на систему эскроу-счетов девелопер планирует перевести дом №2. Ориентировочный рост цен, связанный с переходом на проектное финансирование, составит 6—7%. При этом «Унистрой» уже готовится запустить в Уфе новый проект.
Закон вступил, но дольщиков уже обманули
Накануне перехода рынка первичного жилья на проектное финансирование, которое, по замыслу законодателей, должно обезопасить покупателей, в Уфе вновь пополнились ряды обманутых дольщиков. ГСУ МВД Башкирии возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере») в отношении руководителей ЗАО «Башинвестдом». Потерпевшими признали порядка 120 человек, которые вложили в строительство дома (литер) №35 в микрорайоне «Урал» в Уфе более 120 млн рублей.
Согласно данным базы «Спарк-Интерфакс», единственным учредителем ЗАО «Башинвестдом» является ПАО «Башинформсвязь», которое, в свою очередь, принадлежит «Ростелекому».
«ПАО «Башинформсвязь» принадлежат 2,5% акций ЗАО «Башинвестдом». «Башинформсвязь», как акционер с незначительной долей пакета акций, не имеет права участвовать в операционно-хозяйственной деятельности ЗАО «Башинвестдом», — сообщила пресс-секретарь ПАО «Башинформсвязь» Анна Качанова.
Чуть ранее суд отправил под домашний арест главу другой уфимской компании, «Килстройинвест», Дмитрия Комлева, который был задержан еще в мае. В данном случае ущерб, причиненный застройщиком, гораздо больше — он обвиняется в хищении у дольщиков 2 млрд рублей. На момент подготовки исследования «Реальным временем» телефоны офиса продаж компании уже не отвечали.
Елена Андреева не уверена, что изменения в ФЗ-214 приведут к ожидаемым результатам.
— Проблемных объектов не так много. Вы помните историю со страхованием рисков застройщиков. От этого выиграли только страховщики. А сейчас это лобби банков, — считает Андреева.
|Инициатор-застройщик
|Название проекта (ЖК или жилой дом в случае точечной застройки)
|Телефон, сайт
|Местонахождение:
|Площадь земельного участка, тыс. кв. м
|Класс жилья
|Стоимость кв. метра
17.06.2019:
от и до, тыс. руб.
|Сроки реализации проекта
|Кол-во домов, этажей
|Кол-во квартир
|Общая площадь квартир, тыс. кв. м
|Паркинг, кол-во м/мест
|Инвестиции в проект, млн руб.
|район
|улица
|комфорт / бизнес / элит
|1-комн.
|2-комн.
|3-комн.
|начало
|конец
|"Третий трест", tretiitrest.ru
|ЖК "Арт плаза", ООО "Комплексное развитие"
|8 (347) 225-00-98
|Советский
|Х. Давлетшиной, 9Б
|15,560
|комфорт
|сдан
|сдан
|сдан
|янв. 15
|1 кв. 2018
|26 (один технический)
|240
|11,792
|66
|970
|ЖК "Авиатор", ООО "Сиф"
|8 (347) 225-00-98
|Калининский
|ул. Фурманова, д. 10 на сайте (Индустриальное шоссе - в документах)
|4,638
|комфорт
|сдан
|сдан
|сдан
|фев. 15
|2 кв. 2018
|26 (один технический)
|576
|23,843
|1 195
|ЖК "Республика", ООО "Трест Девелопер"
|8 (347) 225-00-98
|Калининский
|ограничен улицами Р. Нуреева, Ватутина, Сипайловская и Уфимское шоссе
|9,603
|комфорт
|57-64
|57-65
|нет
|3 кв. 2016
|3 кв. 2019
|26-23 (один технический этаж)
|535
|18,906
|64
|832
|ЖК "Шервуд 1"
литер 1
|8 (347) 225-00-98
|ул. Шафиева, 1
|6,282
|75-78,05
|75-81
|74,76
|1 кв. 2019
|3 кв. 2021
|28 эт
|538
|22,972
|1 137
|«Эдисон 1»
литер 1
|8 (347) 225-00-98
|Революционная, 98
|4,834
|73
|70,89-72
|64-75
|4 кв. 2018
|2 кв. 2021
|27-28 эт
|474
|22,343
|86
|1 155
|ЖК «Smart Plaza 1»
литер 1
|8 (347) 225-00-98
|Заводская, 15/3
|76-81,81
|75-76,15
|от 54,54
|1 кв. 2019
|4 кв. 2021
|29 эт
|241
|11,052
|52
|1 170
|ЖК "Яркий", ООО "Яркий-2а"
|yarkiyraion.ru
|Демской
|Е. Столярова
|15,101
|комфорт
|67-67,44
|65,85
|65,33
|18.08.2015
|18.08.2025
|23 и 27 этажей (включая подвалы и технические)
|1064
|42,062
|1 380
|Экопарк "Сосны",
дом литер 12,
ООО "Норд"
|8 (347) 266-52-62
|Ленинский
|мкр. "Кооперативный"
|6,996
|комфорт
|65,49-66
|63-65
|нет
|3 кв. 2016
|3 кв. 2019
|6
|155
|7,004
|299,9
|Экопарк "Сосны",
Дом литер 13
|8 (347) 266-52-62
|Ленинский
|мкр. "Кооперативный"
|4,885
|комфорт
|65,49-66
|63-65
|нет
|2 кв. 2016
|4 кв. 2018
|7
|60
|2,462
|106,7
|Экопарк "Сосны",
Дом литер 14
|8 (347) 266-52-62
|Ленинский
|мкр. "Кооперативный"
|3,051
|комфорт
|продано
|63-65
|нет
|2 кв. 2016
|4 кв. 2018
|6
|60
|2,462
|115
|Экопарк "Сосны",
Дом литер 16
|8 (347) 266-52-62
|Ленинский
|мкр. "Кооперативный"
|6,868
|комфорт
|61-61,99
|60,55
|нет
|3 кв. 2016
|3 кв. 2020
|6
|155
|7,004
|300,2
|"Первый трест", +7 (347) 224-26-11, 1trest.ru
|ЖК "Биосфера",
ООО "Биосфера",
дом литер 5
(АБВГ)
|8 (347) 226-57-84
|Октябрьский
|МК "Планета", ул. Энтузиастов, 7а
|23,576
|комфорт
|75,78
|продано
|73,55
|16 июня 2017
|4 кв. 2020
|25
|1524
|не указана
|112
|3 542, 8
|ЖК "Биосфера",
ООО "Биосфера",
дом литер 5
(ДЖЕИ)
|8 (347) 226-57-84
|Октябрьский
|МК "Планета", ул. Энтузиастов, 7а
|23,576
|комфорт
|83,33
|75,07-76,72
|продано
|16 июня 2017
|4 кв. 2021
|25
|1524
|не указана
|112
|3 542, 8
|ЖК «Биосфера Высота»
Литер 9 (3 секции)
|8 (347) 226-57-97
|Октябрьский
|Литер 9 в микрорайоне "Глумилино" городского округа
|комфорт
|продано
|66,06
|64,93-67,31
|2 кв. 2019
|4 кв. 2021
|26 эт
|427
|22,133
|21
|911,182
|ЖК "Биосфера Парк"
литер 4
|1trest.ru/objects/bio
|Октябрьский
|МК "Планета", ул. Энтузиастов, 7а
|13, 029
|комфорт
|не продается еще
|не продается еще
|не продается еще
|11 апреля 2017
|13.12.2020
|16-19
|726
|не указана
|1782,17184
|КИК "На Успенской",
дом литер 3
|8 (347) 226-18-06
|Кировский
|ул. Коммунистическая
|15,566
|комфорт
|есть
|продано
|есть
|27.10.2016 .
|31.12.2019 (А, Б) , 31.12.2020 (В, Г, Д), 31.12.2023 (Е, Ж, И, М)
|15,21,23
|606
|не указана
|50
|1894,581
|КИК "На Успенской",
дом литер 7
|8 (347) 226-18-06
|Кировский
|ул. Коммунистическая
|комфорт
|продано
|есть
|есть
|ЖК "Уфимский кремль", дом литер 22
|8 (347) 222-0-111
|Кировский
|ул. Коммунистическая
|5,791
|бизнес
|97,4
|81,29-95,37
|проданы
|27 апреля 2016
|31.12.2019
|19
|579
|25,333
|125
|1890,1502
|Клубный дом "Соты",
литер 4
ЖК "Уфимский кремль"
|8,907
|117
|126,31
|114,86
|2 кв. 2017
|4 кв. 2019
|92
|309
|1895,685
|ГК "Стройинвест Уфа", +7 (347) 216-50-59, http://stroyinvestufa.ru
|ЖК по ул. Богдана Хмельницкого ("Черниковские высотки"), ООО "Стройинвест"
|8 (347) 257-30-30
|Калининский
|Богдана Хмельницкого
|5,753
|комфорт
|53-56
|53-56,5
|53-56,5
|дек.15
|1 кв. 2019
|26
|490
|24,287
|99
|1092,92895
|ЖК "Петропавловский", ООО "Диар"
|8 (347) 257-09-09
8 (902) 712-09-09
|Советский
|ограничен бульваром Ибрагимова, ул. Пархоменко, Краснодонской
|8,739
|комфорт
|77
|75-80
|67-80
|мар.17
|4 кв. 2019
|23 и 28
|547
|24,085 и 26,597
|316
|3294,3625
|ООО "ИСК СтройФедерация"
|"Умный дом"
|8 (347) 200-80-10
|Советский
|Бакалинская, пр. Салавата Юлаева и ул. Менделеева
|не указана
|бизнес
|сдан
|сдан
|сдан
|сен.17
|3 кв. 2018
|28 (два технических)
|340
|13,572
|44
|957,5
|"Новый умный дом"
|8 (347) 200-80-10
|Советский
|ул. Степана Злобина, 31/5
|26,607
|комфорт
|80-85,71
|75-77,55
|76,08-82,28
|2 кв. 2019
|1 кв. 2021
|28 этажей
|492
|2700
|ГК "Жилстройинвест"
|ЖК "Четыре сезона" и
Idel' tower
|8 (347) 289-90-05
|Орджоникидзевский
|на пересечении главной магистрали столицы – проспекта Октября и переулка Российского
|15,244
|бизнес
|продано
|85-95
|85
|2 кв. 2016
|3 кв. 19
|7, 21, 31
|563
|40,171
|599
|3128
|ЖК "Символ"
4 дома:
1, 2, 2а, 2б;
3, 3а1, 3а2, 3б
|8 (347) 289-90-05;
8 (347) 289-90-04
|Кировский
|участок ул. Менделеева, Бехтерева и Пирогова
|82-93
|82-95
|82-94
|1 кв. 2019
|4 кв. 2021
|4-36 эт.
|684
|64,622
|244
|3500
|ЖК "Тихая роща-2", ООО "ГОРОД"
|8 (347) 289-90-05;
8 (347) 289-90-04
|Октябрьский
|Рихарда Зорге
|7,94
|комфорт
|сдан
|сдан
|сдан
|4 кв. 16
|4 кв. 18
|17
|377
|22,729
|85
|1000
|ЖК "Аристократ"
|8 (347) 289-90-05;
8 (347) 289-90-04
|Советский
|Ленина
|14,601
|бизнес
|продано
|105
|96-105
|1 кв. 17
|4 кв. 19
|12
|202
|17,567
|162
|3000
|ГК ПСК-6
|ЖК "Аксаковский",
ООО "Стройинвест"
(1 дом, 4 подъезда, в т.ч. 2 сданы)
|8 (347) 225-04-84
|Ленинский
|Аксакова
|8,748
|комфорт
|78-80
|76-78
|76-78
|сен.16
|31 декабря 2018
|25-26
|323
|14,245
|596,995
|ЖК "Акварель"
|8 (347) 225-04-84
|Калининский
|Ферина
|7,997
|комфорт
|сдан
|сдан
|сдан
|авг.15
|31.03.2018
|19
|357
|13,802
|621,132
|ЖК "Акварель"
литер 5
подъезд а
(всего 20 домов)
|8 (347) 225-04-84
|Калининский
|58,23-58,35
|56
|не предусмотрены
|2 кв. 2021
|ООО "Талан-Уфа", http://уфа.талан.рф, 8 (347) 293-41-43
|"Квартал энтузиастов",
литер 2
|8 (347) 226-54-86
|Октябрьский
|Нуреева, 1
|12,741
|комфорт
|сдан
|сдан
|сдан
|июн.16
|31.03.2019
|22
|275
|16,075
|655
|"Квартал энтузиастов",
литер 3
|8 (347) 226-54-86
|Октябрьский
|Нуреева, 2
|17,066
|комфорт
|продано
|84,26
|78,57-78,84
|2018.
|4 кв. 2020
|11-15
|85
|5,559
|204
|"Квартал энтузиастов",
литер 6
|8 (347) 226-54-86
|Октябрьский
|Нуреева, 2
|16,36
|комфорт
|91,93
|85,44
|82,35
|4 кв. 2019
|22-25
|147
|9,156
|349
|ООО "СП Инициатива", +7 347 246 46 07, http://www.spiniciativa.ru
|ЖД по ул. Дагестанская, секция Д
(секция Д сдана)
|8 (347) 266-14-69
|Демский
|Дагестанская
|11,966
|комфорт
|сдан
|сдан
|сдан
|мар. 17
|осень 2018
|12
|132
|6,114
|274,423
|ЖД по ул. Дагестанская, секция Г
|8 (347) 266-14-69
|Демский
|Дагестанская
|11,966
|комфорт
|58
|нет
|55
|ЖД "Меридиан" по ул. Владивостокская, литер 5
|8 (347) 266-14-69
|Советский
|Владивостокская
|105,055
|Комфорт
|72-75
|71-73
|71
|сен. 13
|2020
|12
|213
|12,641
|420,114
|Джалиля Киекбаева
литер 6
|8 (347) 266-14-69
|по улице Джалиля Киекбаева
|80
|75
|74
|2019
|17 эт
|105
|5,96998
|ООО СК "Амрита" (Новый город)
|ЖК "Риверсайд",
литер 2
|8 (347) 28-777-28
|Советский
|Златоустовская
|4, 899
|Комфорт
|64-66
|продано
|63-67
|2 кв. 2019
|26
|216
|15,610 (площадь дома)
|93 (гаражных бокса)
|108,04
|ООО "СтроиТЭК"
|ЖК "Старый центр",
дома №6 и 7
|8 (347) 226-57-85
8 (347)224-28-17
|Ленинский
|Коммунистическая
|6,612
|бизнес
|сданы
|сданы
|сданы
|4 кв. 2020
|14
|104
|7,826
|372
|ЖК "Старый центр",
дома № 5
|8 (347) 226-57-85
8 (347)224-28-17
|Ленинский
|Коммунистическая
|6,612
|бизнес
|продано
|78-82
|80
|4 кв. 2020
|ЖК "Старый центр",
дома № 4
|8 (347) 226-57-85
8 (347)224-28-17
|Ленинский
|Коммунистическая
|6,612
|бизнес
|79,35-80
|78,03-78,26
|74,30-78,84
|4 кв. 2021
|ООО ИСК "Агидель-ИнвестСтрой"
|ЖК "Фамильный дом", "ИСК Агидель-ИнвестСтрой"
|http://www.aisrb.ru/obekty/familnyy-dom/#
|Советский
|Обская
|5,791
|Комфорт
|продано
|продано
|проданы
|окт. 16
|3 кв. 2018
|15
|201
|12,091
|148
|560,42
|ЖК "Черника", дом 8
|8 (347) 224-20-40;
8 (347) 226-54-62
|Орджоникидзевский
|Пекинская
|52-54
|52-54
|51
|2 кв. 2021
|ЖК "Черника", дом 9/1
|8 (347) 224-20-40;
8 (347) 226-54-62
|Орджоникидзевский
|Пекинская
|5,863
|комфорт
|56,40-61,59
|53
|52-53
|2018
|2 кв. 2020
|14
|105
|5,662
|ЖК "Черника", дом 9/2
|8 (347) 224-20-40;
8 (347) 226-54-62
|Орджоникидзевский
|Пекинская
|5,863
|комфорт
|55
|продано
|53,53
|2018
|2 кв. 2020
|11
|116
|6,174
|ЖД на ул. Магистральной
|8 (347) 224-20-40;
8 (347) 226-54-62
|Демский район
|Магистральная
литер 26
|6,411
|продано
|58,55
|продано
|2 кв. 2018
|4 кв. 2019
|18 эт.
|250
|14,968
|643,637
|ООО "СТРОЙ-ОИЛ-УФА", +7 (347) 277-71-44, +7 (347) 277-62-61
|ЖК "На Пархоменко"
|8 (917) 376-77-70
8 (917) 733-95-86
8 (987) 254-14-81
8 (917) 484-93-19
|Советский
|Пархоменко
|6,048
|Комфорт
|77,24-80,79
|нет
|нет
|2016
|3 кв. 2019
|10
|162
|5,524
|57
|191,95
|ООО ГК СУ-10, http://ufasu10.ru
|ЖД "Свердловский", ООО "Башхимрегион"
|8 (347) 246-09-10
|Ленинский
|Свердлова
|4,943
|комфорт
|проданы
|проданы
|проданы
|ноя.12
|4 кв. 2018
|16
|117
|8,514
|317
|ЖД "Первомайский", ООО "Служба заказчиков СУ-10"
|8 (347) 246-09-10
|Орджоникидзевский
|Первомайская
|4,211
|бизнес
|проданы
|нет
|проданы
|2016
|4 кв. 2019
|6
|78
|не указана
|53
|272,27
|ЖД "Лимонарий-2",
|8 (347) 246-09-10
|Советский
|ограничен территорией ВВЦ, детскими оздоровительными базами, скверов "Зеленая роща"
|16,994
|бизнес
|проданы
|проданы
|проданы
|2015
|4 кв. 2019
|23
|172
|не указана
|31
|544,6
|Компания «ФинЖилСтрой»
|ЖК "Затонские зори"
Литер 5
(№ 2 корпус 10)
|8 (347) 285-55-88
8 (987) 143-13-19
|Ленинский
|Летчиков, 2, корп. 10
|3,894
|Комфорт
|54,89-55,97
|55
|продано
|3 кв. 2019
|19
|221
|9,233
|120
|221
|БГС "Башгражданстрой"
|Многоквартирный многоэтажный жилой дом, секции Д, Е, Ж
|8(347) 246-59-71
|Ленинский
|Союзная
|14,464
|комфорт
|сдан
|сдан
|сдан
|4 кв. 2014
|2 кв. 2018
|17-19
|276 (секции Д, Е, Ж)
|не указана
|1517 (всего дома)
|ООО "Монолитинвестстрой", (347) 279-86-79, (347) 298-22-11
|ЖК "Черемушки",
дом 2
(3-й дом продан)
|8 (347) 200-9-777, 8 (903) 311-22-11
|Советский
|Губайдуллина
|14,06
|комфорт
|60-67,5
|58-65,5
|не предусмотрены
|октябрь 14 (выдача разрешения)
|2 кв. 2018
|23-25
|476
|23,439
|356
|2895
|"Траст-Инвест"
|ЖК "На Кремлевской"
|8 (347) 200-9-111, (937) 490-50-90 8, (917) 444-50-90
|Орджоникидзевский
|Кремлевская
|7,809
|комфорт
|48,98-49,2
|Одна осталась, и то под бронью 49,47
|нет
|фев. 17 .
|2 кв. 2019
|9
|135
|5,013
|65
|148,354
|ЖК "Уютный", ООО "ЗАстройКА"
|8 (347) 200-9-555
|Демской
|пер. Дюртюлинский
|3,285
|комфорт
|55
|53,31-53,46
|50
|2 кв. 2015
|3 кв. 2019
|12
|179
|8,982
|325
|ООО "КилСтройИнвест"
|ЖК "Миловский парк", квартал 1-2
|8 (347) 285 77 77
|Советский
|проспект Октября
|35,565
|комфорт
|н/д
|н/д
|н/д
|в проекте
|в проекте
|не указано
|261
|13,536
|404,937
|квартал 12
|8 (347) 285 77 77
|Советский
|проспект Октября
|25,046
|комфорт
|н/д
|н/д
|н/д
|в проекте
|в проекте
|не указано
|186
|9,738
|328,674
|ООО "БСК Реал-Эстейт"
|ЖК "Красинский"
|8 (347) 298-48-80
|Ленинский
|Красина, Достоевского
|1,595
|комфорт
|76
|76
|74
|1 кв. 2017
|окт. 19
|21
|118
|9,142
|330
|ОАО "ИФЖС",
|"На Успенской,
клубный исторический квартал",
литер 7
|8 (347) 226-17-95;
8 (347) 229-48-82
|Кировский
|Коммунистическая, Новомостовая, Мингажева, проспект С. Юлаева
|6,581
|бизнес
|сдан
|сдан
|сдан
|мар. 18
|13 и 19
|137
|8,153
|448,56
|"На Успенской,
клубный исторический квартал",
литер 3
|8 (347) 226-17-95;
8 (347) 229-48-82
|Кировский
|Коммунистическая, Новомостовая, Мингажева, проспект С. Юлаева
|15,566
|бизнес
|65,54-95,15
|64,40-94,20
|64,40-72,8
|А, Б - 4 кв. 2019; В, Г, Д - 4 кв. 2020; Е, Ж, И, М - 4 кв. 2023
|15, 21, 23
|606
|не указана
|322
|1894,581
|ГК "Рассвет"
ООО "Крона" - застройщик, ООО "Монолитстрой" - заказчик
|ЖК "Серебряный ручей", дом №8
|8 (347) 200-05-71;
8-999-132-83-82
8 (347) 214-91-72
|Демский
|Дагестанская
|11,112
|комфорт
|48-52
|46-50
|44-48
|дек.13
|4 кв. 2019
|12-14
|289
|14,157
|618,6
|ЖК "Серебряный ручей",
дом 11
|8 (347) 200-05-71;
8-999-132-83-82
8 (347) 214-91-72
|Демский
|Дагестанская
|10,489
|комфорт
|48-52
|46-50
|44-48
|дек.13
|1 кв. 2020
|10-13
|297
|14,588
|2771,8
|ЖК "Серебряный ручей",
дом 12
|8 (347) 200-05-71;
8-999-132-83-82
8 (347) 214-91-72
|Демский
|Дагестанская
|14,818
|комфорт
|48-52
|46-50
|44-48
|июл.13
|3 кв. 2020
|11-14
|455
|20,303
|2771,8
|ЖК "Серебряный ручей",
дом 13
|8 (347) 200-05-71;
8-999-132-83-82
8 (347) 214-91-72
|Демский
|Дагестанская
|23,244
|комфорт
|48-52
|46-50
|44-48
|июн.14
|2 кв. 2020
|10
|19,137
|618,6
|ГК "Рассвет"
|ЖК "Дубрава",
дома 9, 10, 11, 12
|8 (347) 200-05-85
|Кармаскалинский
|с/с Подлубовский, с. Суук-Чишма
|2,87
|комфорт
|сдан
|сдан
|сдан
|1 кв. 2016
|2 кв. 2018
|3
|48
|2,086
|6,368
|ООО "СМУ-4", ГК "Строй-Высота"
|ЖК "Семья"
|8 (347) 266-93-66
|Октябрьский
|Тихорецкая
|1,4
|комфорт
|продано
|продано
|продано
|4 кв. 2016
|1 кв. 2019
|не указано
|105
|4,844
|30
|ЖК "Чистое небо"
|8 (347) 266-93-66
|Кировский
|на пересечении Сочинской и Кавказской
|1,414
|продано
|79,86-80,36
|75,06
|4 кв. 2019
|20 эт.
|169
|200
|ООО "СТРОЙИНВЕСТ"
|ЖК "Лилия"
секция А
|8 917 376-23-72 +7 917 735-68-07 +7(347)298-25-52
|Ленинский
|Гафури и Чернышевского
|6,92
|комфорт
|78-84
|78-84
|90
|3 кв. 2016
|1 кв. 2020
|20
|не указано
|10,4
|420
|ООО "ЦентрИнвест"
|ЖК "Менделеев Сити", жд литер 2
|8 (347) 295-99-95
|Кировский
|Менделеева
|7,732
|комфорт
|продано
|продано
|продано
|3 кв. 2016
|4 кв. 2018
|18
|396
|14,624
|650
|ЗАО ФСК "Архстрой инвестиции", + 7 (347) 262-81-72, ufaplaneta.ru/
|МК "Планета",
Литеры 6 и 7
| 8 (347) 216-00-00,
8 (347) 201-10-20
|Октябрьский
|Энтузиастов и Рудольфа Нуреева
|5,588
|комфорт
|78-80
|73-82
|73-76
|ноя.16
|4 кв. 2019
|лит.№6 - 24 эт.;
лит.№7 - 25 эт.
|451+311
|20,187+13,704
|1300+860,5
|ЖК "8 Марта" , литер 1
|8 (347) 201-10-20
|Ленинский
|Молодежная
|7,304
|комфорт
|48-54
|49,14-50,67
|48-50
|1 кв. 2018
|4 кв. 2020
|17
|441
|24,007
|163
|800
|ЖК "8 Марта" , литер 2
|8 (347) 201-10-20
|Ленинский
|Молодежная
|9,823
|комфорт
|48-54
|49,14-50,67
|48-50
|1 кв. 2018
|4 кв. 2020
|17
|417
|22,661
|800
|ЖК "8 Марта" , литер 3
|8 (347) 201-10-20
|Ленинский
|Молодежная
|6,835
|комфорт
|46-46,5
|46,61
|45,99
|1 кв. 2018
|2021
|17
|441
|24,007
|141
|800
|ЖК "8 Марта" , литер 4
|8 (347) 201-10-20
|Ленинский
|Молодежная
|9,914
|комфорт
|46-46,5
|46,61
|45,99
|1 кв. 2018
|2021
|17
|417
|22,661
|800
|ООО "Компания, управляющая кооперативами", http://www.gskufa.ru
|ЖД по ул. Гурьевская,
дом 41/1
ООО "Высотка"
|8 (347) 284-26-20,
8 (347) 291-77-55,
8 (347) 286-11-72.
8 (917) 783-74-40
|Кировский
|Гурьевская, 41/1
|6,653
|комфорт
|64
|62
|62
|окт. 15
|3 кв. 2019
|17-18
|416
|26,652
|29
|930
|ООО "Каскад Инвест"
|ЖД по ул. Правды, секции Г, Д , Е, ООО «Южно-Уральское Управление Строительства», ООО «Легион», ООО «Электроматериалы», ГУП институт «БашНИИстрой».
|8 (347) 293-56-84,
8 (347) 293-56-85
|Демский
|Правды, пересечение Новороссийской и Левитана
|8,45
|комфорт
|продано
|продано
|продано
|4 кв. 2017
|4 кв. 2019
|13
|258
|12,742
|59
|628,8
|ЖК "Элегия", дом 1 (из 3 домов)
|8 (347) 293-56-84,
8 (347) 293-56-85
|Демский
|ограничен улицами Левитана, Новороссийской, Центральной и Кинельской
|3,794
|комфорт
|51-52
|51-54
|50
|1 кв. 2019
|4 кв. 2020
|всего 3 дома.
23 эт.
|256
|10,723
|74
|342,568
|Фонд жилищного строительства РБ
|"Зеленый берег", дом по ул. Блюхера, д. 1/2, секция 1а, секция 1б (одинаковые по пд), ООО "Сальвия"
|8 (347) 216-60-01;
8 (347) 216-70-01
|Орджоникидзевский
|Блюхера
|9,467
|комфорт
|сдан
|сдан
|сдан
|2 кв. 2016
|2 кв. 2018
|6-14
|186
|9,6
|27
|404,5
|"Зеленый берег", дом по ул. Блюхера, д. 1/2, секция 2
|8 (347) 216-60-01;
8 (347) 216-70-01
|Орджоникидзевский
|Блюхера
|9,467
|комфорт
|сдан
|сдан
|сдан
|2 кв. 2016
|2 кв. 2018
|6-14
|186
|10,6
|27
|405,5
|ЖК "Кольцо", дом литер 4 квартал 12 по ул. Л.Толстого, секция 3
|Орджоникидзевский
|Толстого, Горького
|6,271
|комфорт
|сдан
|сдан
|сдан
|3 кв. 2014
|4 кв. 2018
|9,14
|186
|8,25
|27
|213,8
|ЖК "Центральный парк", дом литер 5
Квартиры реализует генеральный подрядчик ООО «ПМК-54»
|8 (917) 761-74-79;
8 (917) 490-77-71
|Орджоникидзевский
|Блюхера
|4,284
|Комфорт
|сдан
|сдан
|сдан
|2 кв. 2014
|2 кв. 2018
|17
|64
|6,76
|232,085
|ЖК "Бульвар", дом литер 1, "Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан"
|Калининский
|Российская и Новогорная
|8,363
|Комфорт
|сдан
|сдан
|сдан
|3 кв. 2016
|4 кв. 2018
|13,16
|193
|10,165
|560,46
|"Жилой квартал"
ООО "Специализированный застройщик "МКД-СтройГрупп"
|Михайловка Green palace, литер 3-6
|8 (347) 225-00-79
|Уфимский р-н
|в поселке Михайловка Уфимского района, в 13 км от Южного автовокзала города Уфы
|комфорт
|46,6-47,5
|50-54,28
|47,14
|Зубово Life Garden,
литер 3
|8 (347) 225-00-84
8 (347) 256-17-17
|Уфимский р-н
|с. Зубово, ул. Весенняя
|8,778
|комфорт
|сдан
|сдан
|сдан
|июнь-июль 2016
|2 кв. 2018
|5
|148
|6,346
|225
|Зубово Life Garden,
литер 4
|8 (347) 225-00-84
8 (347) 256-17-17
|Уфимский р-н
|с. Зубово
|7,232
|комфорт
|53-59,45
|продано
|нет
|2 кв. 2018
|4 кв. 2019
|7
|152
|6,866
|270
|Зубово Life Garden,
литер 6
|8 (347) 225-00-84
8 (347) 256-17-17
|Уфимский р-н
|с. Зубово
|комфорт
|52,5
|продано
|нет
|2 кв. 2019
|186
|Зубово Life Garden,
литер 7
|8 (347) 225-00-84
8 (347) 256-17-17
|Уфимский р-н
|с. Зубово
|5,033
|комфорт
|45,95-55,4
|46,95-47,85
|нет
|2 кв. 2018
|1 кв. 2020
|7
|152
|6,8
|267
|Зубово Life Garden,
литер 8
|8 (347) 225-00-84
8 (347) 256-17-17
|Уфимский р-н
|с. Зубово
|5,637
|комфорт
|48,75-51,75
|49,25-50,75
|нет
|1 кв. 2018
|1 кв. 2020
|7
|118
|5,857
|263,658
|Зубово Life Garden,
литер 9
|8 (347) 225-00-84
8 (347) 256-17-17
|Уфимский р-н
|с. Зубово
|5,375
|комфорт
|49,75-51,75
|50,25-50,75
|нет
|4 кв. 2017
|4 кв. 2019
|7
|118
|5,857
|260,07
|Зубово Life Garden,
литер 14
|8 (347) 225-00-84
8 (347) 256-17-17
|Уфимский р-н
|с. Зубово
|10,555
|комфорт
|46,5-51,5
|44,5-48,5
|44-44,5
|4 кв. 2018
|3 кв. 2020
|6
|246
|13,654
|560
|ООО "Океан"
|ЖК "по ул. Бельская", https://ufa.cian.ru/zhiloy-kompleks-po-ul-belskaya-3ya-pristan-8510/
|Кировский
|Бельская
|7,999
|бизнес
|сдан
|сдан
|сдан
|3 кв. 2016
|3 кв. 2018
|8
|99
|9,343
|32
|100
|ГК "Госстрой", gosstroy.info
|ЖК "Эрмитаж Госсовет"
1,2 секции, «СУ-2 ОАО «Госстрой»
|8 (347) 246-70-70
|Октябрьский
|ул. Рудольфа Нуреева, бульвар Давлеткильдеева
|15,884
|Комфорт
|сдан
|сдан
|сдан
|1 кв. 2014 (уточнить)
|4 кв. 2018
|25
|731
|не указано
|269,673 (в ценах 2001 без НДС)
|ЖК "Эрмитаж Госсовет"
3-5 секции, «СУ-2 ОАО «Госстрой»
|8 (347) 246-70-70
|Октябрьский
|ул. Рудольфа Нуреева, бульвар Давлеткильдеева
|Комфорт
|продано
|66,07
|68,18
|ЖК "Эрмитаж Ленина", ООО "Госстрой-Стандарт"
|8 (347) 246-70-70
|Советский
|Ленина
|5,772
|бизнес
|65
|65
|нет
|1 кв. 2017
|3 кв. 2019
|27
|246
|не указано
|114
|663,346
|ЖК "Белая река",
ООО "Герал"
|8 (347) 246-00-22
|Кировский
|Кузнецкий затон, Пугачева, река Уфа
|22,73/3,466
|Комфорт
|61,75-62,09
|нет
|64,68
|1 кв. 2016
|2 кв. 2018
|25
|936
|не указано
|274
|294,8697 (в ценах 2001 года)
|ЖК "Зеленая роща", входит в состав комфорт-квартала "Московский"
ООО "Зеленая роща"
|8 (347) 246-70-70
|Кировский
|Сун-Ят-Сена, Айская, Большая Московская
|6,551
|Комфорт
|продано
|70,34-70,91
|70,13
|4 кв. 2015
|4 кв. 2018
|25
|234
|не указано
|62,5 (в базе 2001 года)
|Комфорт-квартал «Московский», всего 6 домов (два сданы: литер 1 и литер 2)
литер 3 и литер 4
|8 (347) 246-70-70
|Кировский
|Сун-Ят-Сена, Айская, Большая Московская
|5,754
|Комфорт
|продано
|59,26-62,96
|60,64
|15.06.2015
|4 кв. 2019 и 2 кв. 2021
|всего 6 домов,
15
|287
|7,545
|96
|136,4 (в ценах 2001 года)
|ООО НПО "СМоСтрой"
|ЖК «по ул. Лесотехникума», литер 2 (всего два дома)
|8 (347) 266-63-68,
8 (347) 262-83-88,
8 (347) 229-40-84
|Октябрьский
|пересечение улиц Лесотехникума и Энтузиастов
|8,052
|комфорт
|продано
|53,13
|продано
|2 кв. 2014
|до 28 февраля 2018
|2 дома,
20
|140
|7,803
|325,6
|ОАО "Строитель"
|ЖД по ул. Ферина
|8 (347)298-00-68
8 (903)310-00-68
|Калининский
|Ферина
|1,787
|комфорт
|сдан
|сдан
|сдан
|4 кв. 2011
|апр. 18-го
|17
|90
|не указано
|362,3
|Группа компаний "КПД", +7 (347) 293-53-93, kpdnedv.ru
|ЖК "Видный": А, Б, В
|Октябрьский
|Российская и Новогорная
|35,065
|комфорт
|продано
|продано
|продано
|дек.16
|3 кв. 2019
|18 (технический и цокольный)
|79
|4,627
|21,919166 (в ценах 2001 года)
|ЖК "Видный": Г, Д, Е
|Октябрьский
|Российская и Новогорная
|комфорт
|поступает в продажу частями
|поступает в продажу частями
|поступает в продажу частями
|3 кв. 2019
|3-11 эт.
|ЖК "Видный": Ж, И
|Октябрьский
|Российская и Новогорная
|комфорт
|поступает в продажу частями
|поступает в продажу частями
|поступает в продажу частями
|2 кв. 2020
|12 эт.
|ЖК "Видный": К
|Октябрьский
|Российская и Новогорная
|комфорт
|поступает в продажу частями
|поступает в продажу частями
|поступает в продажу частями
|4 кв. 2019
|17 эт.
|ЖК "Видный": Л, М, Н
|Октябрьский
|Российская и Новогорная
|комфорт
|поступает в продажу частями
|поступает в продажу частями
|поступает в продажу частями
|2 кв. 2020
|17 эт.
|ЖК "Йорт", ООО "Управление комплексной застройки №4 ОАО КПД"
|Калининский
|Орджоникидзе
|8,173
|комфорт
|продано
|продано
|продано
|янв.17
|1 кв. 2019
|11 и 18
|258
|12,514
|59,262843 (в ценах 2001 года)
|ЖК "Новая Дема"
1.6.2.
|8 (347) 293-53-93
|Демский
|северо-восточнее улицы Генерала Кусимова в Демском районе
|10,036
|47-50
|50,83-51
|48,48
|3 кв. 2019
|3 кв. 2020
|8-15 эт.
|365
|20,018
|722,162
|ЖК "Изумрудный" дом 3,
(всего три дома, два сданы)
|8 (347) 293-53-93
|Калининский
|ограничен улицами Ульяновых, Шумавцова, Маяковского, Нежинская
|4,907
|комфорт
|поступает в продажу частями
|поступает в продажу частями
|поступает в продажу частями
|4 кв. 2021
|МУП ИСК, http://www.iskufa.ru
|ЖК "ул. Союзная 37/1", секции Д, Е, Ж
|8 (347) 216-00-62,
8-917-480-30-93
|Ленинский
|Союзная
|14,464
|комфорт
|сдан
|сдан
|сдан
|4 кв. 2015
|2 кв. 2018
|17-19
|276 (в указанных секциях)
|не указано
|1517, 4
|ЖК "Йондоз"
|8 (347) 216-00-62,
8-917-480-30-93
|Кировский
|Чапаева
|10,503
|комфорт
|72,11-74
|70,59-71,93
|67,07
|июл. 05
|2020
|15
|246
|10,727
|704,988
|ЖК "Глумилино-2",
литер 1
|8 (347) 216-00-62,
8-917-480-30-93
|Октябрьский
|мк Глумлино
|5,855
|комфорт
|сдан
|сдан
|сдан
|2 кв. 2016
|4 кв. 2018
|26
|258
|не указана
|738,6
|ЖК "Глумилино-2",
литер 3
Д, Е, Ж
|8 (347) 216-00-62,
8-917-480-30-93
|Октябрьский
|мк Глумлино
|17,007
|комфорт
|67,19
|62-64,67
|62,05
|3 кв. 2016
|2 кв. 2019
|15-18
|718
|не указана
|2267,5
|ООО Жилой комплекс "Южный"
|ЖК "Южный"
|8 (347) 289-42-00, 8-987-58-23-005
|Кировский
|Армавирская
|3,283
|комфорт
|77,5-83,2
|71,43-75,74
|69,1
|4 кв. 2016
|1 кв. 2020
|28
|272
|15,113
|961,8
|ООО «УНИСТРОЙРЕГИОН»
|ЖК "Венский лес",
дом 1
|8 (347) 216-40-40
8 (347) 225 80 67
|Кировский
|Чернышевского
|16,628
|комфорт
|84,43-116,32
|79,48-81,34
|продано
|3 кв. 2018
|4 кв. 2019
|10-20 эт.
|392
|22,585
|1469,753
|ЖК "Венский лес",
дом 2
|8 (347) 216-40-40
8 (347) 225 80 67
|Советский
|Полярная, 156
|12,204
|комфорт
|102,42-105,62
|97,48-102,21
|89,38-102,68
|3 кв. 2020
|4 кв. 2021
|11-22 эт.
|314
|19,837
|1337,789
|ЖК "Венский лес",
дом 3
|8 (347) 216-40-40
8 (347) 225 80 67
|Советский
|Полярная, 156
|14,88
|комфорт
|93,38-96,76
|85,15-90,22
|87,87-89,71
|3 кв. 2019
|4 кв. 2020
|12-22 эт.
|261
|18,706
|1335,836
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