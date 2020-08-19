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ООО УК Комос Групп

Агробизнес

Общая информация

ООО УК «Комос Групп» явялется агрохолдингом, предприятия которого расположены на территории Удмуртской Республики, Пермского края, Республики Башкортостан и Республики Татарстан.

Агрохолдинг в равных долях контролируют экс-депутаты Госсовета Удмуртии Андрей Шутов и Андрей Осколков.

Направлениями деятельности агрохолдинга являются:

  • растениеводство и молочное животноводство
  • переработка молока
  • свиноводство и переработка мяса
  • птицеводство
  • производство кормов
  • рыба и продукция рыбопереработки
  • мясопереработка
  • дистрибуция и фирменная розница

В качестве производственной площадки Республика Татарстан вошла в агрохолдинг после приобретения ООО УК «Комос Групп» Казанского молочного комбината в 2017 году.

Управляющий агрохолдинга — Шутов Андрей Васильевич.

Контакты

  • Регион: Удмуртия
  • Город: Ижевск
  • Адрес: 426069, Россия, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 11
  • Телефон: (3412) 905-102, 905-103
  • Email: office@komos.ru
  • Сайт: https://www.komos.ru/

Дата последнего обновления: 19.08.2020


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