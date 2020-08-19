ООО УК Комос Групп
Общая информация
ООО УК «Комос Групп» явялется агрохолдингом, предприятия которого расположены на территории Удмуртской Республики, Пермского края, Республики Башкортостан и Республики Татарстан.
Агрохолдинг в равных долях контролируют экс-депутаты Госсовета Удмуртии Андрей Шутов и Андрей Осколков.
Направлениями деятельности агрохолдинга являются:
- растениеводство и молочное животноводство
- переработка молока
- свиноводство и переработка мяса
- птицеводство
- производство кормов
- рыба и продукция рыбопереработки
- мясопереработка
- дистрибуция и фирменная розница
В качестве производственной площадки Республика Татарстан вошла в агрохолдинг после приобретения ООО УК «Комос Групп» Казанского молочного комбината в 2017 году.
Управляющий агрохолдинга — Шутов Андрей Васильевич.
Контакты
- Регион: Удмуртия
- Город: Ижевск
- Адрес: 426069, Россия, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 11
- Телефон: (3412) 905-102, 905-103
- Email: office@komos.ru
- Сайт: https://www.komos.ru/
Дата последнего обновления: 19.08.2020