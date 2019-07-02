Секстет спортсменов «Синтеза» готовится к старту на Универсиаде
Треть сборной Татарстана — из клуба водных видов спорта
3 июля в итальянском Неаполе стартует летняя Универсиада. В составе российской сборной — два десятка спортсменов, шесть из которых защищают цвета казанского клуба водных видов спорта «Синтез»: за медали будут бороться по два ватерполиста, прыгуна в воду и пловца. У первых и вторых соревновательная программа начнется уже сегодня. Подробнее — в материале «Реального времени».
Три исторических серебра
Ватерполисты «Синтеза» стартуют на Универсиадах уже в седьмой раз кряду. Дебют состоялся в 2007 году, когда в составе сборной дебютировал синтезовец Артур Фатахутдинов. Сборная тогда выступила очень плохо, заняв только 11-е место. Кстати, за нее выступали также Алексей Бугайчук и Лев Магомаев. Фатахутдинов поиграл за разные команды, после чего вернулся в Казань, куда впоследствии перешли и Бугайчук с Магомаевым.
В 2009 году в Белграде россияне выступили чуть лучше, финишировав седьмыми. За команду сыграли казанцы Павел Катков и Артем Одинцов, плюс нынешний игрок «Синтеза» Алексей Рыжов-Аленичев. Тут стоит отметить, что Одинцов в итоге выступил аж на трех Универсиадах, установив определенный рекорд (выступления на этих соревнованиях ограничены сроком учебы в высшем учебном заведении).
В 2011 и 2013 годах россияне были вторыми. За сборную выступали Одинцов, Кирилл Новоксенов и Павел Халтурин в китайском Шэньчжене, а также Альберт Зиннатуллин, Роман Шепелев и ушедший из жизни Владислав Тимаков на казанской Универсиаде. В 2015 году в сборную попали голкипер Рудольф Кошкаров, плюс полевые игроки Адель Латыпов, Игорь Плискевич, Шепелев. Воспитанник казанского ватерпола Адель Гиниятов также был в составе сборной, представляя другую команду. Наконец, прошлогодняя Универсиада снова завершилась вторым местом, и за команду играли Иван Нагаев, плюс Шепелев, который, как и Одинцов, трижды сыграл за студенческую сборную.
Первый старт по новым правилам
В Италию поедут два синтезовца-ватерполиста: голкипер Игорь Чирков и подвижный нападающий Эмиль Зиннуров. Чирков защищает цвета второй команды «Синтеза», а Зиннуров — игрок основы, более того, имеющий опыт выступлений в составе прославленного клуба «Барселона».
Россиянам предстоит на групповом этапе сыграть с командами Англии, Кореи, США и Франции. Из них стоит опасаться только американцев, поскольку в США вообще нет национального чемпионата, и сборную страны составляют из игроков, которые выступают в Европе и местном студенческом чемпионате. Они поедут на чемпионат мира в Корею, а второй состав отправился в Италию. Франция может привезти неплохой состав, который, однако, априори слабее российского. Хотя не надо забывать, что сильнейшая команда страны «Марсель» в этом году выиграла Кубок ЛЕН Трофи, который 12 лет назад покорился и «Синтезу». Англия провалила домашнюю Олимпиаду-2012, проиграв там все пять матчей, каждый с разницей «минус 10», но с тех пор принялась за развитие водного поло, и на Универсиаду может приехать основной состав. И только корейцы, как это обидно не прозвучит для них — мальчики для битья.
При этом состав второй группы мощный настолько, что любой из квартета сильнейших может претендовать на чемпионство: Австралия, Венгрия, Италия, Хорватия и примкнувшая к ним прогрессирующая Япония, ватерполисты которой готовятся к домашнему чемпионату мира.
Впрочем, интрига этого старта будет заключаться в том, что он пройдет по новым правилам.
— Благодаря этим изменениям игра смотрится и ощущается намного быстрее, динамичнее, скорость принятия решений увеличилась, — делился своими впечатлениями в недавнем интервью «Реальному времени» тренер женской сборной России Андрей Белофастов. — В связи с этим ватерполисты со слабой функциональной плавательной подготовкой сейчас оказываются неконкурентными.
Как оно будет, посмотрим по итогам Универсиады. Пока же следует заметить, что резко возросло количество забитых голов. К примеру, в матче Мировой лиги сборные Хорватии и Японии забросили на двоих 33 мяча — это безумно много для «старого» водного поло.
Изменений в мировой табели о рангах пока, вроде бы, не произошло, разве что сильно поднялась сборная Австралии — она стала третьей в Мировой лиге, обыграв сборные Венгрии и Испании, котировавшиеся выше.
Стоит отметить, что коренные изменения в правилах, происходившие в других игровых командных видах спорта ранее, не сильно меняли мировые табели о рангах, но подчас меняли судьбы самих игроков. К примеру, Владислав Бабичев и Алексей Вербов сделали долгие и славные карьеры после введения в волейболе амплуа либеро. Посмотрим, как будет в водном поло.
Дебют прыгунов на Универсиаде
Еще два спортсмена СК «Синтез» — Александр Белевцев и Карина Шкляр — собираются стартовать в прыжках в воду. Карина способная, трудолюбивая, координационная прыгунья, ранее занималась гимнастикой. На чемпионате России она выступала в синхронных прыжках с Мариной Шишкановой, но ее партнерша не является студенткой, поэтому Шкляр, как и Белевцев, будет стартовать на Универсиаде в индивидуальной программе.
В состав универсиадской сборной России по плаванию вошли еще два представителя казанского клуба водных видов спорта — Егор Куимов и Эрнест Максумов. О них «Реальному времени» рассказал главный тренер сборной Поволжской академии спорта по плаванию Максим Дедловский.
— Длинные дистанции, на которых специализируется Максумов, лучше даются возрастным спортсменам. Ему сейчас 22 года, это явно не тот возраст, когда можно говорить о том, что он достиг потолка. Фаворит на 800 и 1500 метров Грегорио Палтриньери в 23 года только подобрался к золотой олимпийской медали. Думаю, что Эрнест находится на стадии перезагрузки, в том числе после не совсем удачного сезона 2018 года. Сейчас он вышел на уровень своих лучших секунд.
Есть еще узкие специалисты, которые, так получается, конкурентны только на одной дистанции. Как наш Куимов, у которого коронка — «сотня» баттерфляем. На чемпионате России Егор не показал тот результат, который от него ждали. Сейчас поедет на Универсиаду.
Еще двумя пловцами из Татарстана, которые будут стартовать на Универсиаде, стали Григорий Тарасевич и Ирина Приходько. В кулуарах чемпионата России обсуждался состав на чемпионат мира, при этом учитывались пожелания и предпочтения самих спортсменов. Там и было объявлено, что Тарасевич едет на Универсиаду.
— Я считаю, это вполне оправданное решение, — продолжает Дедловский. — Во-первых, Тарасевич очень неплохо смотрелся на чемпионате страны, проплыв и 50, и 100, и 200 метров на спине, где он трижды становился «бронзовым» призером России вслед за Евгением Рыловым и Климентом Колесниковым. Поехать после этого на «мир», чтобы, условно говоря, заткнуть какие-то дырки в эстафетной программе на комбинированной или, возможно, смешанной, эстафете, означало бы просто потерять время. Да, возможно, это позволило бы Григорию разжиться какой-то медалью, но для спортсменов всегда приоритетом является Олимпиада. Выступая сейчас на Универсиаде, Григорий может реализовать весь объем плавательной деятельности и проверить себя в соревновательной среде. За год до Олимпиады это необходимо.
Ирина Приходько из Набережных Челнов выполнила отборочный норматив на «мир», но осталась за бортом состава сборной на ЧМ, поскольку финишировала третьей. Это к разговору о возросшей конкуренции. Приходько с тренерским штабом ищут варианты усиления, в том числе за счет расширения спектра выступлений: и 200 метров вольным стилем, и 200 метров комплексом, где Ирина уже была второй. И эти поиски, и вся их работа в целом вселяют уверенность в том, что они наконец-то добьются своего, реализуют свой потенциал в олимпийский год.
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