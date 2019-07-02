Секстет спортсменов «Синтеза» готовится к старту на Универсиаде

Треть сборной Татарстана — из клуба водных видов спорта

3 июля в итальянском Неаполе стартует летняя Универсиада. В составе российской сборной — два десятка спортсменов, шесть из которых защищают цвета казанского клуба водных видов спорта «Синтез»: за медали будут бороться по два ватерполиста, прыгуна в воду и пловца. У первых и вторых соревновательная программа начнется уже сегодня. Подробнее — в материале «Реального времени».

Три исторических серебра



Ватерполисты «Синтеза» стартуют на Универсиадах уже в седьмой раз кряду. Дебют состоялся в 2007 году, когда в составе сборной дебютировал синтезовец Артур Фатахутдинов. Сборная тогда выступила очень плохо, заняв только 11-е место. Кстати, за нее выступали также Алексей Бугайчук и Лев Магомаев. Фатахутдинов поиграл за разные команды, после чего вернулся в Казань, куда впоследствии перешли и Бугайчук с Магомаевым.

В 2009 году в Белграде россияне выступили чуть лучше, финишировав седьмыми. За команду сыграли казанцы Павел Катков и Артем Одинцов, плюс нынешний игрок «Синтеза» Алексей Рыжов-Аленичев. Тут стоит отметить, что Одинцов в итоге выступил аж на трех Универсиадах, установив определенный рекорд (выступления на этих соревнованиях ограничены сроком учебы в высшем учебном заведении).

В 2011 и 2013 годах россияне были вторыми. За сборную выступали Одинцов, Кирилл Новоксенов и Павел Халтурин в китайском Шэньчжене, а также Альберт Зиннатуллин, Роман Шепелев и ушедший из жизни Владислав Тимаков на казанской Универсиаде. В 2015 году в сборную попали голкипер Рудольф Кошкаров, плюс полевые игроки Адель Латыпов, Игорь Плискевич, Шепелев. Воспитанник казанского ватерпола Адель Гиниятов также был в составе сборной, представляя другую команду. Наконец, прошлогодняя Универсиада снова завершилась вторым местом, и за команду играли Иван Нагаев, плюс Шепелев, который, как и Одинцов, трижды сыграл за студенческую сборную.

Ватерполисты «Синтеза» стартуют на Универсиадах уже в седьмой раз кряду. Дебют состоялся в 2007 году. Фото sintez-kazan.ru

Первый старт по новым правилам

В Италию поедут два синтезовца-ватерполиста: голкипер Игорь Чирков и подвижный нападающий Эмиль Зиннуров. Чирков защищает цвета второй команды «Синтеза», а Зиннуров — игрок основы, более того, имеющий опыт выступлений в составе прославленного клуба «Барселона».

Россиянам предстоит на групповом этапе сыграть с командами Англии, Кореи, США и Франции. Из них стоит опасаться только американцев, поскольку в США вообще нет национального чемпионата, и сборную страны составляют из игроков, которые выступают в Европе и местном студенческом чемпионате. Они поедут на чемпионат мира в Корею, а второй состав отправился в Италию. Франция может привезти неплохой состав, который, однако, априори слабее российского. Хотя не надо забывать, что сильнейшая команда страны «Марсель» в этом году выиграла Кубок ЛЕН Трофи, который 12 лет назад покорился и «Синтезу». Англия провалила домашнюю Олимпиаду-2012, проиграв там все пять матчей, каждый с разницей «минус 10», но с тех пор принялась за развитие водного поло, и на Универсиаду может приехать основной состав. И только корейцы, как это обидно не прозвучит для них — мальчики для битья.

При этом состав второй группы мощный настолько, что любой из квартета сильнейших может претендовать на чемпионство: Австралия, Венгрия, Италия, Хорватия и примкнувшая к ним прогрессирующая Япония, ватерполисты которой готовятся к домашнему чемпионату мира.

Впрочем, интрига этого старта будет заключаться в том, что он пройдет по новым правилам.

— Благодаря этим изменениям игра смотрится и ощущается намного быстрее, динамичнее, скорость принятия решений увеличилась, — делился своими впечатлениями в недавнем интервью «Реальному времени» тренер женской сборной России Андрей Белофастов. — В связи с этим ватерполисты со слабой функциональной плавательной подготовкой сейчас оказываются неконкурентными.

Интрига этого старта будет заключаться в том, что он пройдет по новым правилам. «Благодаря этим изменениям игра смотрится и ощущается намного быстрее, динамичнее, скорость принятия решений увеличилась», — делился своими впечатлениями Андрей Белофастов

Как оно будет, посмотрим по итогам Универсиады. Пока же следует заметить, что резко возросло количество забитых голов. К примеру, в матче Мировой лиги сборные Хорватии и Японии забросили на двоих 33 мяча — это безумно много для «старого» водного поло.

Изменений в мировой табели о рангах пока, вроде бы, не произошло, разве что сильно поднялась сборная Австралии — она стала третьей в Мировой лиге, обыграв сборные Венгрии и Испании, котировавшиеся выше.

Стоит отметить, что коренные изменения в правилах, происходившие в других игровых командных видах спорта ранее, не сильно меняли мировые табели о рангах, но подчас меняли судьбы самих игроков. К примеру, Владислав Бабичев и Алексей Вербов сделали долгие и славные карьеры после введения в волейболе амплуа либеро. Посмотрим, как будет в водном поло.

Дебют прыгунов на Универсиаде

Еще два спортсмена СК «Синтез» — Александр Белевцев и Карина Шкляр — собираются стартовать в прыжках в воду. Карина способная, трудолюбивая, координационная прыгунья, ранее занималась гимнастикой. На чемпионате России она выступала в синхронных прыжках с Мариной Шишкановой, но ее партнерша не является студенткой, поэтому Шкляр, как и Белевцев, будет стартовать на Универсиаде в индивидуальной программе.

В состав универсиадской сборной России по плаванию вошли еще два представителя казанского клуба водных видов спорта — Егор Куимов и Эрнест Максумов. О них «Реальному времени» рассказал главный тренер сборной Поволжской академии спорта по плаванию Максим Дедловский.

— Длинные дистанции, на которых специализируется Максумов, лучше даются возрастным спортсменам. Ему сейчас 22 года, это явно не тот возраст, когда можно говорить о том, что он достиг потолка. Фаворит на 800 и 1500 метров Грегорио Палтриньери в 23 года только подобрался к золотой олимпийской медали. Думаю, что Эрнест находится на стадии перезагрузки, в том числе после не совсем удачного сезона 2018 года. Сейчас он вышел на уровень своих лучших секунд.



В состав универсиадской сборной России по плаванию вошли еще два представителя казанского клуба водных видов спорта — Егор Куимов и Эрнест Максумов. О них рассказал главный тренер сборной Поволжской академии спорта по плаванию Максим Дедловский (на фото — слева). Фото sportacadem.ru

Есть еще узкие специалисты, которые, так получается, конкурентны только на одной дистанции. Как наш Куимов, у которого коронка — «сотня» баттерфляем. На чемпионате России Егор не показал тот результат, который от него ждали. Сейчас поедет на Универсиаду.

Еще двумя пловцами из Татарстана, которые будут стартовать на Универсиаде, стали Григорий Тарасевич и Ирина Приходько. В кулуарах чемпионата России обсуждался состав на чемпионат мира, при этом учитывались пожелания и предпочтения самих спортсменов. Там и было объявлено, что Тарасевич едет на Универсиаду.

— Я считаю, это вполне оправданное решение, — продолжает Дедловский. — Во-первых, Тарасевич очень неплохо смотрелся на чемпионате страны, проплыв и 50, и 100, и 200 метров на спине, где он трижды становился «бронзовым» призером России вслед за Евгением Рыловым и Климентом Колесниковым. Поехать после этого на «мир», чтобы, условно говоря, заткнуть какие-то дырки в эстафетной программе на комбинированной или, возможно, смешанной, эстафете, означало бы просто потерять время. Да, возможно, это позволило бы Григорию разжиться какой-то медалью, но для спортсменов всегда приоритетом является Олимпиада. Выступая сейчас на Универсиаде, Григорий может реализовать весь объем плавательной деятельности и проверить себя в соревновательной среде. За год до Олимпиады это необходимо.

Ирина Приходько из Набережных Челнов выполнила отборочный норматив на «мир», но осталась за бортом состава сборной на ЧМ, поскольку финишировала третьей. Это к разговору о возросшей конкуренции. Приходько с тренерским штабом ищут варианты усиления, в том числе за счет расширения спектра выступлений: и 200 метров вольным стилем, и 200 метров комплексом, где Ирина уже была второй. И эти поиски, и вся их работа в целом вселяют уверенность в том, что они наконец-то добьются своего, реализуют свой потенциал в олимпийский год.

