Андрей Белофастов: «В женском водном поло конкуренция сейчас — не дай бог»

Тренер «Синтез-УОР» — о «факторе Америки», проблемах Украины и новых правилах ватерпола, которые сделают игру динамичнее

В начале апреля женская сборная России по водному поло стала второй на Кубке Европы, который завершился в Италии. Второй тренер сборной Андрей Белофастов рассказал в интервью «Реальному времени» о том, как проявили себя его подопечные, каким образом достигли ватерпольного бума в Голландии и США и как ватерполистки будут отбираться на Олимпиаду-2020. Экс-игрок «Синтеза», двукратный призер Олимпиады, заслуженный тренер России сейчас трудится в «Синтез-УОР», совмещая работу с мужской командой и женской сборной.



«В Голландии бум женского водного поло. Плюс господдержка»



— Расскажите подробнее, в чем смысл Кубка Европы и ценность участия в нем?

— Кубок Европы проводится уже второй раз, в прошлом году мы также были серебряными призерами этих соревнований. Этот турнир самоценен сам по себе, и кроме того, нужно отметить, что две международные организации — ФИНА и ЛЕН, мировая и европейская, договорились, что отбор на традиционный турнир Мировой лиги проводится для команд нашего континента по итогам Кубка Европы. Мы были отобраны в числе трех лучших, плюс от Европы там будет Венгрия как хозяйка Мировой лиги.

Помимо этого мы осознаем, что в женском водном поло не так много игр, и эти восемь матчей, которые мы сыграли в Кубке Европы, дают нам хорошую практику. Вначале мы сыграли по два матча, дома и в гостях, на групповом этапе с Грецией, Испанией и Израилем. Затем был финальный этап, прошедший в Италии, где мы сыграли дважды. В полуфинале обыграли Венгрию, а в финале уступили голландкам.

— Несмотря на очень серьезную конкуренцию в Европе, где есть сильные сборные Венгрии и Греции, Испании и Италии, голландки выигрывают чаще других. Они же победили и на Евро-2018.

— Там просто бум водного поло, особенно среди женщин. Клубов немерено, под тысячу! Пусть они, скажем так, полулюбительские, но это позволяет иметь очень широкий выбор игроков. Это позволило голландкам вернуться в число лидеров и даже выйти на передовые позиции в Европе. Там нет культуры «спорта высоких достижений», присущей нам, но женская сборная по ватерполу на особом счету. Этот «особый счет», позволяет ее игрокам получать поддержку на государственном уровне. В стране столько игроков высокого класса, что у нас были опасения, что их начнут переманивать и по другим сборным, в ту же Италию, например, где всегда готовы были усиливать мужскую сборную легионерами. Федерация водного поло в Италии мощная, с хорошей финансовой поддержкой, и им ничего не стоило пойти по этому пути. К счастью, для нас, они на это не пошли, решив ограничиться собственными силами.

— Если смотреть на состав сборной по сравнению с чемпионатом мира 2017 года, где мы взяли «бронзу», нынче в нем не было сразу квартета игроков: Борисовой, Вахитовой, Верхоглядовой и Ивановой. Четыре из 13 игроков в составе — это изменения на 25 процентов. С чем они связаны? С привычными для женского спорта переменами в личной жизни?

— Нет, если вы имеете в виду пополнение в семействе. Мы изначально, после героической «бронзы» на Олимпиаде 2016 года, обговаривали, что мамами девушки могут стать в первой части олимпийского цикла — в 2016-м, 2017-м годах, чтобы успеть восстановиться и вернуться в строй. Опять же, вспоминая Олимпиаду, нам повезло, что один из ключевых игроков сборной Венгрии тогда не сыграла, став мамой. (К слову, венгерки стали одними из соперниц сборной России на летнем ЧМ в Кванджу. Также на групповом этапе россиянки сыграют с Канадой и Южной Кореей, — прим. ред.)

«В женском водном поло не так много игр, и эти восемь матчей, которые мы сыграли в Кубке Европы, дают нам хорошую практику». Фото fina.org



«В сборной увеличился диапазон игроков, готовых взять бремя лидерства»

— Ну и счастья ей! Кстати, в нашей сборной уже прошла смена поколений?

— Этот процесс мы с главным тренером сборной Александром Гайдуковым завершили после прошлогодней «Европы», когда заняли место вне зоны призеров. А конкретно перечисленные вами потери произошли по другим причинам. Верхоглядова и Иванова не смогли сыграть по состоянию здоровья. Как показал прошедший турнир, Иванова — очень ценный игрок в построении командной игры, и пока мы не смогли ее заменить, хотя попробовали на ее роли сразу нескольких ватерполисток. Вахитова — очень перспективная девушка 1998 года рождения, на которую мы в дальнейшем рассчитываем, пока же ей не нашлось места в финале Кубка.

Зато мы смогли посмотреть на Кубке Европы часть девушек 1998—1999 годов рождения, с которыми я работал как тренер юниорской сборной и победил с ними на Европейских играх, а уже без меня они выиграли все, что можно на том уровне: в том числе дважды побеждали на «мире». Несмотря на то, что серьезного времени на подготовку к Кубку Европы у нас практически не было, поскольку собрались за четыре-пять дней до турнира, новички показали себя конкурентными, сумев влиться в состав. Тем более что еще два матча на групповом этапе с Грецией и Израилем мы проводили практически молодежью, пойдя навстречу команде из Киришей, поскольку их опытные игроки были задействованы на тот момент в матчах Лиги чемпионов. Замечу, что у нас увеличился диапазон игроков, которые способны брать на себя бремя лидерства. Нет такого, что есть пара лидеров, а остальные «на подхвате».

— Состав нашей сборной на Кубке Европы состоял из игроков 1987—1988 и 1998—1999 годов рождения. Для понимания: о хорошем развитии вида спорта в стране говорит ситуация, когда сборную формируют игроки примерно одного поколения, 22—29 лет, в расцвете сил. Если же разница между игроками костяка команды составляет 12 лет, она уже близка к критической. Значит ли это, что нет достойной смены?

— Ну, я же вам рассказал о ситуации в той же Голландии и имеющимся у них выборе. А у нас всего порядка десяти команд в чемпионате страны. И это еще хорошо, что подоспела сильная молодежь, игроками которой мы сможем продолжить процесс смены поколений уже после Олимпиады в Токио-2020. Также замечу, что в сборной на данный момент выступают представительницы сразу пяти клубов, практически из половины имеющихся в стране.

Сейчас мы приглядываем за девочками, родившимися уже в XXI веке — 2001—2002 годов рождения. Есть интересные игроки, но надо заметить, что, к сожалению, не всем удается перейти из детского, юниорского спорта в профессиональный. Зачастую, будучи лидерами по девочкам, игроки не могут раскрыть себя на взрослом уровне, хотя, и это заметно, они омолаживают средний возраст команд-участниц чемпионата России. Водное поло становится профессией, и многие им занимающиеся с этим считаются.





«Мы изначально, после героической «бронзы» на Олимпиаде 2016 года, обговаривали, что мамами девушки могут стать в первой части олимпийского цикла — в 2016-м, 2017-м годах, чтобы успеть восстановиться и вернуться в строй». Фото waterpolonline.ru

«Опробовали новые правила»

Надо отдать должное нашим ветеранам в сборной, поскольку опытные игроки призываются в сборную не за прошлые заслуги, нет, они и сейчас лидеры по многим параметрам, причем, на самом высоком международном уровне. Они и большие мастера, и бойцы, без чего невозможно быть конкурентными на нынешнем уровне.

Возвращаясь к Кубку Европы, замечу, кстати, что на нем апробировали новые правила, по которым в дальнейшем и будут играть в водное поло во всем мире.

— Какие именно?

— Объяснять сложно, это надо видеть. Скажу только, что благодаря этим изменениям игра смотрится и ощущается намного быстрее, динамичнее, скорость принятия решений увеличилась. В связи с этим ватерполисты со слабой функциональной плавательной подготовкой сейчас оказываются неконкурентными.

К сожалению, у нас не приняли этих изменений на текущий сезон, в таком случае уже нынешний чемпионат проводился бы с 2019 года по новым правилам. Хотя не скажу, что изменения в правилах стали для нас абсолютной новизной. Женская сборная уже сталкивалась с ними на Кубке мира в Сургуте, но требуется определенное время, чтобы к ним приноровиться. И с этим предстоит столкнуться на всех уровнях, поскольку, начиная с Кубка Европы, все международные турниры уже пройдут по-новому.

— Лидером женского водного поло в России является КИНЕФ из Киришей. Почему в местном спортклубе отказались от мужской команды?

— Да, женская команда КИНЕФ 18 раз подряд выигрывала чемпионат России, на постоянной основе делегирует в сборную страны по 6—8 человек. Вопрос по исчезновению мужской команды надо задавать руководству клуба, но очень жаль, что было принято такое решение. Дело в том, что это была молодая, самобытная дружина, состоящая большей частью из собственных воспитанников, которые есть и сейчас, поскольку от школы детского водного поло там не отказались. В мужском КИНЕФ реально выросли сильные игроки, это не был коллектив, созданный для того, чтобы там завершали спортивную карьеру. И на момент ликвидации это была команда из квартета сильнейших в России, исчезновение которой сказалось на уровне национального чемпионата. Хочется верить, что подобных потерь в женском водном поло мы избежим, поскольку наш вид спорта нельзя отнести к суперзатратным. Во всяком случае, разговоров о том, что у кого-то есть проблемы, сейчас не слышно.

— Вы работаете с мужской командой и женской сборной. Как это удается совмещать?

— Просматриваю матчи женских команд в записи, тем более что проблем с этим сейчас нет. Да, возникает проблема со временем, но что делать? Хочу в этом плане поблагодарить Александра Гайдукова, главного тренера, который разрешил мне совмещение работы с «Синтез-УОР». Ну и, собственно, руководство ВК «Синтез», которое позволяет мне отлучаться на турниры женской сборной России, хотя личного интереса здесь нет, поскольку в Казани женское водное поло не развито. Но есть понимание, что работа в национальной сборной очень важна, особенно в преддверии олимпийского цикла. Сколько еще в Татарстане тренеров, которые работали бы со сборной и готовились к Токио-2020?

«Женская команда КИНЕФ 18 раз подряд выигрывала чемпионат России, на постоянной основе делегирует в сборную страны по 6—8 человек». Фото sportkinef.ru



«В США готовят игроков для себя и «остального мира»

— Стоит отметить, что даже само попадание на Олимпиаду в женском ватерполе будет сродни подвигу. Помимо Европы и фаворита США, в число лидеров входят Австралия, Канада, Китай. Это девять конкурентных команд, а вакантных мест на Играх будет как раз всего девять, поскольку десятое займет Япония, как хозяйка. Когда определятся остальные участницы турнира?

— Две олимпийские лицензии будут разыгрываться в этом сезоне: на чемпионате мира и в Мировой лиге. В случае победы США на одном из турниров, на втором можно будет занимать второе место, которое также даст путевку на Игры. Да, американки сейчас безусловные фаворитки, хотя там нет национального чемпионата, но и студенческий позволяет готовить очень сильных игроков. Причем не только для своей сборной, поскольку в Америку приглашают молодые таланты со всего мира, включая Россию. Многие наши девушки имели предложения из американских вузов приехать на учебу и играть за местные команды в студенческом чемпионате США. Для развития нашего вида спорта в вузах выделяют по восемь вакансий для бесплатного обучения. Для сравнения, мужчины имеют только по четыре бесплатных места в вузовских командах. И Голландия, и Греция, кстати, пользуются этими преференциями, усиливая свои команды ватерполистками с опытом выступления в студенческом чемпионате Америки.

Кстати, ту же Японию я не стал бы называть откровенно слабой, какой была на домашней Олимпиаде Бразилия. Японки играют в стиле мужской сборной, когда трое нападают, трое защищаются. Если пойти на них в атаку всей командой, всегда есть риск получить контратаку и пропустить. Потом, надо помнить, что к домашней Олимпиаде они целенаправленно готовятся.

В нашем виде спорта огромная конкуренция, и есть риск, что она станет еще больше. Поскольку сейчас в число сильнейших не входят команды экс-Югославии, к чему мы привыкли по мужскому водному поло. Но это не значит, что в той же Сербии, Хорватии или Черногории совсем не занимаются развитием женского водного поло. Занимаются, еще как. Девушки там статные, фактурные, генетически и антропометрически хорошо подходят для нашего вида спорта, как и для всех игровых, в принципе. Баскетбол, волейбол, гандбол — они во всех командных видах спорта очень конкурентны, а в водном поло есть еще и традиции у мужчин, и сильная тренерская школа. Подтянутся к нам своей молодежью, и вообще караул будет… Пока же их нет, и слава богу, поскольку чего-чего, а от отсутствия конкуренции мы не страдаем.

«В сборную попал только один парень из «Синтеза», несмотря на то, что наше детско-юношеское водное поло одно из сильнейших в стране». Фото sintez-kazan.ru

«За рубежом ватерпольные династии — сплошь и рядом»

— Тренируя молодежный состав «Синтеза», вы следите за развитием ватерпола в стране. Можете объяснить, каким образом сборная России 2004 года рождения только что проиграла сборной Турции на отборе к юниорскому чемпионату Европы?

— Сложно сказать. С одной стороны, наши ребята достойно смотрелись на фоне Венгрии и Черногории, проигрывая в матчах с ними совсем немного, но этот проигрыш Турции… Мы такие слабые, они стали сильнее? Не знаю. Не в курсе еще и по той причине, что в сборную попал только один парень из «Синтеза», несмотря на то, что наше детско-юношеское водное поло одно из сильнейших в стране. Только что 2001 год рождения стал вторым на первенстве России, выиграв групповой этап и проиграв Москве только в финале. Почему тренерский штаб 2004 года проигнорировал наших юниоров, мне сложно сказать.

— Один из показателей успешности того или иного вида спорта, на мой взгляд, в том, что спортсмены отдают своих детей в свой вид. В последнее время ватерполистов из династий стало больше. Это и Зиннуров, и ваш подопечный по «Синтезу-УОР» Ярощук, и Козлов в Волгограде, внук Древаля в Москве, и Дарья Герзанич, которая играет в вашей сборной. Скажите, как родитель, есть ли смысл сейчас отдавать ребенка в ватерпол?

— В мировом водном поло таких примеров достаточно. Это и Фатович, с отцом которого я играл в сборной Хорватии. Cын Перицы Букича, президента федерации водного поло Хорватии и команды «Младость», сейчас играет за итальянское «Про Рекко», как сын его партнера по сборной Горана Сукно. За рубежом ватерпольные династии — сплошь и рядом. У нас подобных меньше, поскольку это и вид сложный, и финансовая база не такая, как у коллег по игровым видам. Зная это, родители могут сто раз подумать, прежде чем отдавать дитя в ватерпол, или переводить его туда, допустим, из плавания. Но вы правы, сейчас появилась молодежь, которая продолжает дело отцов и дедов. Что касается меня, то моей дочери будет десять, она занимается плаванием, а как будет дальше, я пока не знаю.

— Кстати, раз уж разговор зашел о Сербии. Вы в курсе, что Деян Савич ушел с поста главного тренера «Црвены звезды»?

— Конечно, я же слежу за судьбами наших общих партнеров по казанскому «Синтезу». Что касается Савича, то у него была ситуация, когда он уйдет из сборной независимо от итогов ее выступления на Олимпиаде в Токио. Куда — не знаю. Но, понимаю, что на него в последние годы выпала огромная нагрузка как на тренера сборной и клуба, и сейчас, в преддверии Олимпиады, настало время сосредоточиться на чем-то одном. Допускаю еще также, что ему надоело проигрывать, поскольку в «Црвене звезде» сейчас собраны очень уж молодые игроки, сплошь юниоры.

«На Савича в последние годы выпала огромная нагрузка как на тренера сборной и клуба, и сейчас, в преддверии Олимпиады, настало время сосредоточиться на чем-то одном». Фото srpska.ru

«На Украине неоднозначная ситуация»

— Вы родились в Киеве, занимались водным поло на советской Украине. Следите за событиями на родине?

— Естественно, как за политическими, так и за спортивными. Ситуация неоднозначная. Пять лет назад, выбирая президентом страны Петра Порошенко, избиратели верили, что он сделает что-то позитивное для людей. К сожалению, по моему общению с людьми, которые там проживают, произошло обратное. Я и сам, посещая Украину примерно раз в 3 года, могу наблюдать это. Качество жизни ухудшилось, жизнь подорожала, выросла плата за жилищно-коммунальные услуги и продукты. Пенсии остаются на том же уровне, но инфляция их съедает. Безусловно, Украина хочет жить по-другому. Вопрос: когда к власти придут люди, которые на первый план будут ставить интересы народа?

— Сказав пару слов о российских юниорах, проигравших Турции, нельзя не обойти вниманием провал Украины — 9:13 от Мальты, 4:12 от Румынии, 3:26 от Италии! Это ребята 2004 года рождения, которые пришли в водное поло в 2014—2015 годах при новой власти. Можно ли говорить о возрождении водного поло на Украине, если в юниорском возрасте показываются такие результаты?

— Конечно нет. С водным поло там все очень плохо. Есть Львов, который что-то делает для развития игры, закарпатский Ужгород, где пытаются развиваться через сотрудничество с венгерским ватерполом. В остальном все находится в плачевном состоянии, мягко говоря. Нет ни финансовой, ни материальной базы, тех же бассейнов, невозможно проводить полноценный тренировочной процесс. Поэтому не стоит удивляться результатам, показанным юниорами. На Украине просто нет условий для развития нашего вида спорта. И это печально, поскольку на советской Украине наш вид спорта развивался очень успешно. Хотя я, к примеру, помню, что тот же Петр Порошенко в советские времена каким-то образом финансировал нашу команду киевского «Динамо» на выезд в Египет для участия в международном турнире.