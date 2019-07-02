Ришат Гилязутдинов: «Наша долгосрочная стратегия обязательно даст плоды»

Интервью главного тренера «Динамо-Казань»

Вот уже 10 лет главным тренером женской волейбольной команды Казани является Ришат Сиразутдинович Гилязутдинов. Он не так часто общается с прессой, однако когда дело доходит до обстоятельных бесед, наш собеседник всегда искренен и готов обсуждать любые проблемные вопросы. Об итогах сезона для «Динамо-Казань», о системе подготовки советской волейбольной школы и многом другом — в интервью главного тренера казанского клуба.

О молодых игроках и причинах непопадания в тройку призеров

— Давайте начнем с подведения итогов ушедшего сезона. Четвертое место для «Динамо-Казань» — объективно низкий результат. Каковы причины такого завершения сезона?

— Начать хотелось бы с задач, которые были поставлены перед командой «Динамо-Казань» в прошлом сезоне. Действительно, с нашей стороны было пожелание обратить внимание на собственных воспитанников и уйти от покупки дорогостоящих легионеров. Это было связано даже не с тем, чтобы разгрузить платежную ведомость, а с тем, что они занимают позиции наших российских игроков. У нас был целый ряд перспективных девушек, которым для полного раскрытия таланта необходима обязательная игровая практика. То есть для становления их как профессиональных волейболисток необходимо было дать им место в составе, что было бы невозможно при наличии топовых легионеров, от которых всегда ждут решения задач.

Мы решили сделать ставки на наших девочек. В итоге мы вступили в сезон только с чешской диагональной Соней Микисковой. Но это игрок не основного плана. Она должна была помогать.

Что касается результата, то сезон нельзя назвать успешным, вы правы. Мы заняли четвертое место. Считаю, что могли и должны были занимать место выше, это не обсуждается. Но что случилось — то случилось. Мы дали шанс молодым игрокам, как и было задумано. А некоторые игроки получили игрового времени даже больше, чем планировалось. Например, Татьяна Кадочкина. Перед началом сезона никто не думал, что ей обязательно надо встать в состав, но получилось, что она не просто эпизодически выходила, а заслужила находиться на площадке регулярно.

Поэтому итоги сезона двоякие: с одной стороны, место, которое мы заняли, нас не устраивает, с другой — как и планировали, дали необходимую игровую практику молодым. И этот сезон показал, над чем нам нужно работать дальше в первую очередь.

Таня Кадочкина сильна по природе своей, но определенные нюансы в физическом развитии также есть. Над ними нужно работать, но полной такой возможности мы не имели

— В чем была сложность работы с коллективом в этом году?

— Основное здесь в том, что на ключевые позиции клуба пришли молодые волейболистки без опыта игры в Суперлиге и на международной арене. Без вопросов, у нас остались и опытные игроки, но присоединение молодежи подразумевало изменение и тактики, и требований. Отрицательной стороной этого процесса является то, что мы не имели возможности для должного физического роста наших молодых игроков. Причиной этого является очень плотный график игр. К сожалению, мы не имели возможности обратить внимание на физическую и функциональную подготовку в должной мере, потому что постоянно находимся в разъездах. Полноценно тренироваться некогда. Чемпионат России на уровне Суперлиги и участие в Лиге чемпионов предполагает такое жесткое расписание. И две, а то и три игры в неделю.

По сути, разговор о какой-то целенаправленной физической подготовке даже не шел. Тактические схемы мы разрабатывали, но в основном занимались тем, что удерживали игроков на определенном функциональном уровне и пытались заниматься их восстановлением. Мы старались, но вырасти до тех физических кондиций, до которых мы предполагали, не получилось.

Та же Аня Котикова очень прибавила в техническом плане, но по «специальной физике» работы должно было быть больше. Таня Кадочкина сильна по природе своей, но определенные нюансы в физическом развитии также есть. Над ними нужно работать, но полной такой возможности мы не имели. То же можно говорить и о других молодых игроках. В какой-то степени развитие происходило, но не в той мере, как мы бы этого хотели. Это, пожалуй, основной вопрос, который остался после этого сезона.

Опытные игроки к этому привыкли по ходу карьеры, у них уже есть определенный физический уровень, и они прекрасно все нюансы понимают и знают. Им нужно было просто выйти на этот уровень и держать его. Они, в принципе, к этому готовы. Но молодым игрокам нужно время и правильная работа, чтобы вырасти в опытных и физически развитых спортсменов. Его у нас не хватило. И это явилось основной причиной, почему мы так плохо провели концовку чемпионата. Могу констатировать факт: команда «Динамо-Казань» никогда так плохо не проводила концовку сезона. Обычно в конце, в весенней части, мы, наоборот, всегда добавляли. Но прошедший сезон оказался вот таким.

Опытные игроки понимают, что в определенные моменты нужно играть даже чуть выше своего уровня, достигнуть сверхзадач, чтобы одержать победу в партии, в матче. С молодыми, у которых такого опыта еще не было, труднее

— Можно говорить о том, что падение духа команды в конце сезона связано с нехваткой физических сил?

— Здесь одно цепляет другое. Плюс добавляется фактор психологии — игрок видит, что у него не получается, и начинает нервничать. Опытные игроки понимают, что в определенные моменты нужно играть даже чуть выше своего уровня, достигнуть сверхзадач, чтобы одержать победу в партии, в матче. С молодыми, у которых такого опыта еще не было, труднее.

Наш директор, Сергей Чернышов, может подтвердить, что, обсуждая состояние игроков, я сказал такие слова: если мы зайдем в длинный плей-офф, то я не могу дать никаких гарантий, что мы выдержим эти три, четыре или пять игр. Потому что мы на данный момент к этому банально не готовы. У нас в команде есть исследования, которые мы регулярно проводим. Мое заявление не было голословным и основанным только на визуальных наблюдениях, но и было подтверждено фактами.



«Молодому игроку, чтобы дорасти до профессионала, необходимо не три и не пять лет…»

— Что же нужно сделать, чтобы вырастить игроков, способных играть на самом высоком уровне?

— К сожалению, советская система подготовки игроков уходит постепенно в небытие. Тогда была четко выстроенная структура от детского спорта и дальше. Сейчас и с финансовой точки зрения, и с многих других, заниматься детским спортом невыгодно. И мало кто из молодых специалистов обращает на это внимание. Им самим еще нужно дорасти до полноценных тренеров, которые способны готовить хороших молодых игроков. Такие, безусловно, есть, но их тоже очень мало.

Люди из советской системы постепенно уходят, возраст уже берет свое. А толковую замену им найти трудно. Ведь, кроме школы игроков, нужна еще и школа тренеров. Вопрос подготовки тренерских кадров стоит очень остро. У нас в Казани недавно проводился семинар, на котором обсуждали и эти вопросы, уровень дискуссии там мне очень понравился. Такие встречи нужно проводить чаще, чтобы тренеры получали информацию. А информация меняется постоянно, потому что мировой волейбол непрерывно развивается. К примеру, в США выпустили одну методичку по совершенствованию технического элемента и через полгода уже вводили коррекцию.

У нас, в чемпионате России, была организована когда-то Молодежная лига, которая дала определенную подпитку. Но, например, у того же Н.В. Карполя есть определенная структура работы с молодыми игроками. В Калининграде сейчас тоже пытаются пойти по этому пути. Мы в Казани, по сути, пытаемся сделать ту же структуру, но, опять же, очень многое зависит от результата. В «Динамо-Казань» всегда большие требования в плане результатов.

Хотя я, как тренер, понимаю, что если у нас не будет подпитки команды в лице молодых игроков, то надеяться на длительное существование не придется. Молодые спортсмены всегда должны получать практику рядом с опытными игроками, и этот процесс должен быть постоянным. Они должны пережить необходимые стрессовые моменты. Поэтому мы стараемся выстроить равномерную систему с переходом от детско-юношеской школы до профессиональной команды.

Если игрок талантлив, возможно, что он раскроется быстрее. В российском волейболе такие прецеденты известны, но это как раз-таки было у Н.В. Карполя, у которого структура доведена до совершенства. Та же Екатерина Гамова, которая с молодых лет играла в сборной

— Сколько игроку нужно лет, чтобы дорасти до профессионала?

— Не три и не пять лет, это однозначно. Если игрок талантлив, возможно, что он раскроется быстрее. В российском волейболе такие прецеденты известны, но это как раз-таки было у Н.В. Карполя, у которого структура доведена до совершенства. Та же Екатерина Гамова, которая с молодых лет играла в сборной. Та же Марина Шешенина, которая ездила на Олимпиаду, будучи совсем юной. И еще ряд фамилий, но все они будут так или иначе связаны с Карполем.

— В «Динамо-Казань» сейчас тоже есть молодые и талантливые девушки…

— Безусловно. И мы пытаемся сделать из них игроков-профессионалов. В этом большая заслуга всех структур, той же Школы Екатерины Гамовой, открытой в 2016 году.И нашей команды «Динамо-УОР», играющей в молодежной лиге. Мы в первую очередь стремимся «обрабатывать» свой регион, выискивать таланты, но и точечно приглашать из других. От всей этой комплексной работы мы рано или поздно ждем выхлопа.

— Люди, далекие от профессионального спорта, часто задают вопрос: зачем столько денег вкладывать в клубы? Многие не понимают, что спорт высоких достижений за собой тянет целую систему подготовки.

— Действительно, если мы хотим результата, то нужно работать системно. Да, дети приходят в секции, улучшают здоровье, но мы целенаправленно занимаемся подготовкой профессиональных игроков. Безусловно, любой клуб заинтересован, чтобы система работала четко с самых низов. Для этого нужно определенное финансирование, это без обсуждения. Тогда будет так называемый выхлоп.

Где будет хорошо развиваться детский волейбол? Именно там, где есть команда высокого уровня. Туда и приглашаются хорошие тренеры, которые выстраивают определенную работу. Я сказал, что мы теряем советское наследие, но в некоторых регионах оно все-таки сохраняется. Ну или, по крайней мере, его стараются сохранить. В том числе мы в Казани. Хоть время сейчас и другое, но мы стараемся брать лучшее из советской системы и реализовать это в современных реалиях, которые также вносят свои коррективы.

Н.В. Карполь и его школа дали много талантов для сборной России. Но это целый пласт работы и очень интересной работы

«Всегда важна долгосрочная стратегия»

— Как сами девушки в команде перенесли результат прошлого сезона?

— Конечно, тяжело. Мы сами перед собой все-таки ставили другую цель — попадание в финал. И я надеялся, что с таким подбором игроков мы выполним эту задачу. Поэтому невыход в финал для нас был тяжелым ударом. Опытные игроки, безусловно, понимали, что могли бы выступить лучше. Но это спорт — что случилось, то случилось. Смотрим с позитивом в следующий сезон, учтем все ошибки предыдущего.

— Какие планы у «Динамо-Казань» на следующий сезон?

— Мы в тесном контакте с руководством обсуждаем их. Предыдущий сезон показал наши возможности, и теперь мы понимаем, что нам нужно сделать, чтобы выполнить цели и задачи, которые перед нами будут поставлены. Задачи перед нами будут стоять высокие — нам нужно будет вернуться на былой уровень итоговых результатов. Исходя из этого мы сейчас формируем свой состав.

Есть и моменты ротации: кто-то уходит, кто-то приходит. Обязательно будут легионеры. Но мы сохраняем всех своих перспективных игроков, от которого ждем дальнейшего роста. Рассчитываем собрать боеспособный коллектив для решения высоких задач.

— Вы, как тренер, получается, в любом случае находитесь в сложной ситуации: вам нужен результат и вам нужно продолжать развитие молодых игроков. Как найти необходимый баланс?

— Для меня, как тренера, долгосрочная стратегия ближе. Я понимаю, что это наш вид спорта, и хочется многое сделать для него. Важно организовать систему с квалифицированными специалистами для воспитания перспективных спортсменов до игроков высокого уровня. Пример — клуб «Уралочка». Н.В. Карполь и его школа дали много талантов для сборной России. Но это целый пласт работы и очень интересной работы.

Кстати, многие критикуют за его подход, когда он кричит на девушек. Кто-то даже пытается копировать, но вряд ли у кого-то получится. Николай Васильевич — единственный в своем роде. Каждый должен находить свой собственный метод. Это нужно чувствовать. Бывают моменты, когда нужно прикрикнуть, когда игроки команды по каким-то причинам находятся в ступоре. Будешь говорить шепотом — не услышат.

Мы выбрали свой путь: учитывая серьезные цели, нужно будет попытаться создать симбиоз, команду, которая способна и давать рост молодым, и решать задачи. Такая долгосрочная стратегия рано или поздно даст плоды

— Есть и другой подход: мы приглашаем высокооплачиваемых игроков и с ними уже даем результат.

— В этом подходе тоже есть свои плюсы, ничего критичного в нем нет. Мы прекрасно понимаем, что нужно для результата. И в то же время, понимаем что молодым игрокам необходимы условия для роста. Не зря в Казани, при уже имеющейся молодежной команде, организовали Школу Екатерины Гамовой.

Мы выбрали свой путь: учитывая серьезные цели, нужно будет попытаться создать симбиоз, команду, которая способна и давать рост молодым, и решать задачи. Такая долгосрочная стратегия рано или поздно даст плоды. И она их обязательно даст.

***

В минувшем сезоне «Динамо-Казань» планирует стать сильнее. Подписание опытных новичков мирового уровня и продолжение развития собственных волейболисток полностью вписываются в долгосрочную систему клуба. Точечные усиления позволяют закрыть проблемные места и рассчитывать на хороший результат, а игра рядом с мастерами высокого уровня поможет казанской молодежи прогрессировать и дальше. В прошлом сезоне девушки набили спортивные «шишки», пережили минуты стресса и набрались необходимого опыта. Теперь многим пора делать шаг вперед и занимать прочные места в основном составе или по-настоящему помогать команде в отдельных элементах, выходя на замену.

Опытный Ришат Гилязутдинов знает, о чем говорит, так как за 10 лет работы с командой он видел многое — от триумфов до редких болезненных поражений, для него лично прошедший сезон стал таким же опытом, который нужно пережить. В профессиональном спорте без поражений не бывает побед. Поэтому есть все предпосылки для того, чтобы в следующем году казанские волейболистки обязательно радовали победами и вернули клубу высшие награды.