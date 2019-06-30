Режиссер Тан Е: «Мы все же исповедуем систему Станиславского»
Постановщик театра из Поднебесной о бюджете китайского театра, ценах на билеты и любви к Чехову
В Казани завершился международный фестиваль «Европа — Россия — Азия», среди участников которого был Пекинский народный художественный театр, представивший спектакль о поэте и общественном деятеле Ли Бо. Режиссер спектакля Тан Е рассказала в интервью «Реальному времени» о том, как работает один из популярнейших театров Пекина.
«Мы получили за этот спектакль много премий»
— Вы привезли в Казань спектакль о поэте Ли Бо, который в вашей версии носит название «Ли Бай». Он часто ставится на китайской сцене?
— Да, эта пьеса очень популярна, она идет в нескольких городах, в том числе на родине поэта. В Тайване история Ли Бо тоже пользуется большой популярностью.
— Как долго идет спектакль на вашей сцене?
— Впервые пьеса была поставлена в 1991 году. Режиссером той постановки был отец артиста, играющего в нашем спектакле главную роль, Пу Цуньсиня, нашего ведущего актера. Мой вариант спектакля вышел в 2003 году.
— Насколько популярен этот спектакль в Пекине. Он хорошо посещается?
— Мы получили за постановку очень много премий, это отражает и мнение театральной критики, и публики. Спектакль о Ли Бо — это хит театра. Мы несколько месяцев не играли этот спектакль на нашей сцене, и, узнав, что он будет идти на фестивале в Казани, поклонники постановки купили билеты и прилетели в столицу Татарстана. То есть люди взяли отпуска, спланировали свое время и прилетели сюда ради спектакля о Ли Бо.
— Почему на фестиваль в Казань вы привезли именно эту постановку? Были ли планы привезти другой спектакль?
— Китайская история очень интересная и насыщенная. Ли Бо хорошо известен в мире, не только в Китае, мы выбирали спектакль по принципу популярности сюжета.
Спектакль о Ли Бо — это хит театра. Мы несколько месяцев не играли этот спектакль на нашей сцене, и, узнав, что он будет идти на фестивале в Казани, поклонники постановки купили билеты и прилетели в столицу Татарстана
«Мы очень любим Чехова»
— А что в афише вашего театра? Только китайские пьесы или есть мировая классика?
— Можно сказать, что наш репертуар строится по двум направлениям. Поскольку мы находимся в Пекине, мы народный художественный театр, то уделяем большое внимание историческим постановкам, показываем нашу историю. Например, у драматурга Гу Цихуна есть много исторических пьес, они идут на нашей сцене. И второе направление — европейская классика. Здесь есть спектакли по пьесам русских драматургов.
— Кого из русских авторов вы ставите?
— Мы очень любим Чехова, у нас идут несколько спектаклей по его пьесам. Например, «Дядя Ваня». Кстати, дядю Ваню играет Пу Цуньсинь , исполнитель роли Ли Бо.
— Почему такая любовь к Чехову, чем он близок китайской душе?
— Мы выросли в тот период, когда наши страны были очень дружны. Мы учили русский язык, читали русскую литературу. Самым читаемым тогда у нас был Чехов. Наше поколение училось в театральных вузах Китая по системе Станиславского, мы учились на русской классике, опять-таки на пьесах Чехова.
— Спектакль «Ли Бай» поставлен в рамках этой системы?
— Он имеет прямое отношение к системе Станиславского, потому что 80 процентов актеров, занятых в спектакле, оканчивали учебные заведения и учились именно по ней.
— Европу захватило увлечение театром постмодерна. В Китае это наблюдается?
— Мы стараемся больше существовать в рамках реалистического театра. Постмодерн тоже существует, но незначительно.
Наше поколение училось в театральных вузах Китая по системе Станиславского, мы учились на русской классике, на пьесах Чехова
«Мы — бюджетный театр»
— Каким образом финансируются китайские театры? Это деньги бюджета или вы на самоокупаемости?
— Наш театр государственный, он финансируется из бюджета. Частные театры, которых в Китае, кстати, много, живут на выручку от продажи билетов.
— Сколько у вас сцен?
— Три. Две в одном здании и еще одна в отдельном помещении. Наш театр находится в самом центре Пекина.
— Какова стоимость билетов на ваши спектакли?
— Самый дорогой стоит приблизительно 6 800 рублей, самый дешевый — 80 рублей.
— По казанским меркам, если брать верхнюю планку, билеты достаточно дороги. И на сколько заполняется зал?
— У нас есть социальные программы, определенные группы населения покупают билеты с большими скидками. Например, студенты. Залы заполняются почти на сто процентов.
«У нас тройная приемка спектакля»
— Кто в китайских государственных театрах ведает репертуарной политикой? Кто принимает решение о постановке того или иного спектакля?
— У нас есть в театре совет, состоящий из режиссерского состава, драматургов и ведущих артистов. Эти люди отвечают за репертуарную политику. Совещаясь, они принимают решение ставить или не ставить ту или иную пьесу.
В России мы не первый раз, были в Москве, Санкт-Петербурге. Были в Белоруссии. На будущий год снова поедем в Санкт-Петербург
— Этот худсовет решает судьбу спектакля? То есть дойдет ли новый спектакль до зрителей? Каковы его полномочия?
— Приемка спектакля состоит из трех этапов. Первый происходит в репетитории, когда еще нет ни костюмов, ни декораций. Второй — перед премьерой. И третий — когда спектакль играется уже на зрителя. Это решающий этап приемки.
— Большая у вас труппа?
— Около ста человек.
— Актеры работают на договоре или на постоянной основе?
— Основная масса работает в штате. Но иногда, например, у нас в спектаклях есть элементы пекинской оперы, это особый жанр, и мы приглашаем актеров из музыкального театра. Они работают по договору.
— Как часто вам удается ездить на гастроли?
— Достаточно часто. В России мы не первый раз, были в Москве, Санкт-Петербурге. Были в Белоруссии. На будущий год снова поедем в Санкт-Петербург.
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