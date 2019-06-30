Режиссер Тан Е: «Мы все же исповедуем систему Станиславского»

Постановщик театра из Поднебесной о бюджете китайского театра, ценах на билеты и любви к Чехову

Фото: Максим Платонов

В Казани завершился международный фестиваль «Европа — Россия — Азия», среди участников которого был Пекинский народный художественный театр, представивший спектакль о поэте и общественном деятеле Ли Бо. Режиссер спектакля Тан Е рассказала в интервью «Реальному времени» о том, как работает один из популярнейших театров Пекина.

«Мы получили за этот спектакль много премий»

— Вы привезли в Казань спектакль о поэте Ли Бо, который в вашей версии носит название «Ли Бай». Он часто ставится на китайской сцене?

— Да, эта пьеса очень популярна, она идет в нескольких городах, в том числе на родине поэта. В Тайване история Ли Бо тоже пользуется большой популярностью.

— Как долго идет спектакль на вашей сцене?

— Впервые пьеса была поставлена в 1991 году. Режиссером той постановки был отец артиста, играющего в нашем спектакле главную роль, Пу Цуньсиня, нашего ведущего актера. Мой вариант спектакля вышел в 2003 году.

— Насколько популярен этот спектакль в Пекине. Он хорошо посещается?

— Мы получили за постановку очень много премий, это отражает и мнение театральной критики, и публики. Спектакль о Ли Бо — это хит театра. Мы несколько месяцев не играли этот спектакль на нашей сцене, и, узнав, что он будет идти на фестивале в Казани, поклонники постановки купили билеты и прилетели в столицу Татарстана. То есть люди взяли отпуска, спланировали свое время и прилетели сюда ради спектакля о Ли Бо.

— Почему на фестиваль в Казань вы привезли именно эту постановку? Были ли планы привезти другой спектакль?

— Китайская история очень интересная и насыщенная. Ли Бо хорошо известен в мире, не только в Китае, мы выбирали спектакль по принципу популярности сюжета.

Спектакль о Ли Бо — это хит театра. Мы несколько месяцев не играли этот спектакль на нашей сцене, и, узнав, что он будет идти на фестивале в Казани, поклонники постановки купили билеты и прилетели в столицу Татарстана

«Мы очень любим Чехова»

— А что в афише вашего театра? Только китайские пьесы или есть мировая классика?

— Можно сказать, что наш репертуар строится по двум направлениям. Поскольку мы находимся в Пекине, мы народный художественный театр, то уделяем большое внимание историческим постановкам, показываем нашу историю. Например, у драматурга Гу Цихуна есть много исторических пьес, они идут на нашей сцене. И второе направление — европейская классика. Здесь есть спектакли по пьесам русских драматургов.

— Кого из русских авторов вы ставите?

— Мы очень любим Чехова, у нас идут несколько спектаклей по его пьесам. Например, «Дядя Ваня». Кстати, дядю Ваню играет Пу Цуньсинь , исполнитель роли Ли Бо.

— Почему такая любовь к Чехову, чем он близок китайской душе?

— Мы выросли в тот период, когда наши страны были очень дружны. Мы учили русский язык, читали русскую литературу. Самым читаемым тогда у нас был Чехов. Наше поколение училось в театральных вузах Китая по системе Станиславского, мы учились на русской классике, опять-таки на пьесах Чехова.

— Спектакль «Ли Бай» поставлен в рамках этой системы?

— Он имеет прямое отношение к системе Станиславского, потому что 80 процентов актеров, занятых в спектакле, оканчивали учебные заведения и учились именно по ней.

— Европу захватило увлечение театром постмодерна. В Китае это наблюдается?

— Мы стараемся больше существовать в рамках реалистического театра. Постмодерн тоже существует, но незначительно.

Наше поколение училось в театральных вузах Китая по системе Станиславского, мы учились на русской классике, на пьесах Чехова

«Мы — бюджетный театр»

— Каким образом финансируются китайские театры? Это деньги бюджета или вы на самоокупаемости?

— Наш театр государственный, он финансируется из бюджета. Частные театры, которых в Китае, кстати, много, живут на выручку от продажи билетов.

— Сколько у вас сцен?

— Три. Две в одном здании и еще одна в отдельном помещении. Наш театр находится в самом центре Пекина.

— Какова стоимость билетов на ваши спектакли?

— Самый дорогой стоит приблизительно 6 800 рублей, самый дешевый — 80 рублей.

— По казанским меркам, если брать верхнюю планку, билеты достаточно дороги. И на сколько заполняется зал?

— У нас есть социальные программы, определенные группы населения покупают билеты с большими скидками. Например, студенты. Залы заполняются почти на сто процентов.

«У нас тройная приемка спектакля»

— Кто в китайских государственных театрах ведает репертуарной политикой? Кто принимает решение о постановке того или иного спектакля?

— У нас есть в театре совет, состоящий из режиссерского состава, драматургов и ведущих артистов. Эти люди отвечают за репертуарную политику. Совещаясь, они принимают решение ставить или не ставить ту или иную пьесу.

В России мы не первый раз, были в Москве, Санкт-Петербурге. Были в Белоруссии. На будущий год снова поедем в Санкт-Петербург



— Этот худсовет решает судьбу спектакля? То есть дойдет ли новый спектакль до зрителей? Каковы его полномочия?

— Приемка спектакля состоит из трех этапов. Первый происходит в репетитории, когда еще нет ни костюмов, ни декораций. Второй — перед премьерой. И третий — когда спектакль играется уже на зрителя. Это решающий этап приемки.

— Большая у вас труппа?

— Около ста человек.

— Актеры работают на договоре или на постоянной основе?

— Основная масса работает в штате. Но иногда, например, у нас в спектаклях есть элементы пекинской оперы, это особый жанр, и мы приглашаем актеров из музыкального театра. Они работают по договору.

— Как часто вам удается ездить на гастроли?

— Достаточно часто. В России мы не первый раз, были в Москве, Санкт-Петербурге. Были в Белоруссии. На будущий год снова поедем в Санкт-Петербург.

