Разморозку цен на бензин россияне встречают марш-броском на заправки Казахстана

Пока жители Орска пересекают границу в поисках литра топлива за 26 рублей, в Казани только за июнь АИ-92 «прибавил» в цене 62 копейки

Под конец недели в Сети разлетелось видео с гневным обращением оренбуржца — мужчина заявил, что россияне из приграничных с Казахстаном районов массово пересекают границу, обнаруживая топливо по цене в два раза ниже, чем на родине. В то же время смутные надежды российских автолюбителей на мораторий по стоимости топлива окончательно рухнули. Накануне глава «Сургутнефтегаза» подтвердил, что правительство не будет продлевать соглашение о заморозке цен на бензин с нефтяниками. Эксперты, опрошенные «Реальным временем», также дают не столь радужные прогнозы, которые уже подтверждает статистика, — за месяц в среднем по ПФО розничная цена на АИ-92 поднялась почти на полрубля.

Бензиновые туры из Орска: 30 километров и АИ-92 за 26,5 рубля

После того, как видео с возмущенным мужчиной опубликовал телеграм-канал «Усы Пескова», оно было растиражировано десятками СМИ. «Мы в Казахстане, 15 километров от Оренбургской области. Я заправил 75 литров, заплатил 1 900 рублей. Литр бензина стоит 145 тенге. Самый большой прикол в том, что бензин это российский. И газ тоже. Все россияне тут заправляются своим же бензином. На российские рубли газ — 10 рублей, бензин — 26,5 рубля. Это просто обалдеть. Просто беспредел, что с нами творят в России», — негодует автор видео.

По версии СМИ, АЗС Qazaq Gaz, запечатленная на видео, находится в казахстанском городе Актобе на западе страны. Как выяснило «Реальное время» заправка дислоцируется в центре села Алимбетовка в 35 километрах от города Орска Оренбургской области. На авто до нее можно добраться за 40—50 минут. В то время как в самом Орске 92-й отпускают по цене 41,6 рубля за литр, в Алимбетовке на АЗС Qazaq Gaz действительно можно заправиться за 26,5 рубля, подтвердил местный житель Александр Панарин.

— Многие едут туда за бензином и газом, в основном это таксисты. Некоторые даже просто на продажу возят. За раз можно провезти 300 литров. А если своя машина еще и на газе, то сами понимаете выгоду… В том году вроде как по 30 рублей продавали тут, а покупали там по 26, — пояснил «Реальному времени» орчанин Константин Вельк.

Популярность казахстанских заправок растет на фоне новостей о том, что российское правительство больше не будет продлевать договор с нефтяниками по заморозке цен на бензин. А стало быть, топливо в стране станет еще дороже, предупреждают эксперты.

«А у нас…»: отмена заморозки цен и обещанный запуск демпфера

После очередного резкого удорожания бензина 1 ноября 2018 года соглашение о заморозке цен подписали десять крупнейших нефтяных компаний России. 31 марта 2019 года срок действия соглашения был продлен до 1 июля. По договоренности с правительством, в новом году нефтяные гиганты продолжали равномерно индексировать розничные цены на топливо соразмерно прогнозируемой среднегодовой инфляции.

Следующие переговоры с нефтяниками были назначены на 17 июня. Совещания представителей компаний с министром финансов Антоном Силуановым и вице-премьером Дмитрием Козаком состоялись, однако официальные итоги встречи озвучены не были. Ряд СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве сообщали, что 30 мая станет последним днем действия соглашения о контроле за стоимостью топлива. Сам Козак на полях ПМЭФ неоднократно заявлял, что предпосылок для продления соглашения не видит. Сегодня, 28 июня, в разговоре с РИА «Новости» гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов подтвердил предположения.

— Соглашения, да, они четвертый квартал действовали, сейчас полгода уже действуют, 1 июля заканчиваются. Но вроде сейчас правительство сказало, когда мы в последний раз встречались, и у Силуанова, и у Козака, что с 1 июля уже они не будут... Так называемые надстройки с обратными акцизами, демпфирующими надбавками, — заявил Богданов.

В правительстве неоднократно заявляли, что и после окончания действия соглашения обязательства по сдерживанию роста цен на уровне инфляции будут выполняться. Этому будут способствовать изменения в налоговом законодательстве и так называемый демпфирующий механизм, внедряемый с начала 2019 года. Он предполагает выплаты компенсаций нефтяным компаниям в случае, если экспортная цена топлива установится на уровне выше внутренней. Эти выплаты позволят избежать повышения цен на бензин из-за «недополученной» нефтяниками прибыли.

Владимир Богданов подтвердил предположения: «Соглашения, да, они четвертый квартал действовали. Но вроде сейчас правительство сказало, когда мы в последний раз встречались, и у Силуанова, и у Козака, что с 1 июля уже они не будут». Фото hrmonitor.ru

В реальности заморозка не стала абсолютом

По данным Росстата, за первые 5 месяцев 2019 года потребительские цены на бензин выросли на 7,9% относительно аналогичного периода прошлого года. В мае розничные цены на топливо прибавили 0,3% по отношению к апрелю. Все это время Татарстан оставался одним из самых благополучных и спокойных регионов по части повышения розничных цен на бензин. Республика, по данным Управления по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в РТ, держала самые низкие цены во всем ПФО.

В мае аналитическая служба «Реального времени» впервые с начала года зафиксировала подорожание горючего на заправках Татарстана. В Казани средняя стоимость литра АИ-92 тогда выросла на 42 копейки, до 41,06 рубля, АИ-95 — на 48 копеек, до 43,71 рубля. В Нижнекамске рост средней цены составил 37 копеек по АИ-92 и 40 — по АИ-95, такой же рост наблюдается в Набережных Челнах. В Альметьевске АИ-92 подорожал на 53 копейки, АИ-95 — на 60 копеек.

Таким образом, цены все рано росли, но не превышали «верхних границ», оговоренных в соглашении, резких скачков также не наблюдалось, поэтому соглашения о заморозке нарушены не были. По словам экспертов Ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения РТ, у нефтяных компаний и в рамках соглашений с правительством оставались возможности для повышения цен, которые они и использовали, среди них — повышение на величину повышения НДС (с 1 января 2019 года налог на добавленную стоимость увеличился с 18% до 20%), а также на величину инфляции. Еще одним фактором стал рост биржевых цен на топливо.

В Ульяновской области розничные цены на бензин увеличились незначительно, либо и вовсе чуть «скинули». Фото yandex.ru

В Татарстане бензин существенно дорожает, а Ульяновск «демпингует»

Июнь этого года — последний месяц действия соглашения — «подарил» всем жителям ПФО и татарстанцам, в частности, новое повышение цен, причем темпы роста цен значительно увеличились. По данным аналитической службы «Реального времени», за месяц АИ-92 в Казани подорожал на 62 копейки, до 41,68 рубля, цена за литр АИ-95 выросла на 67 копеек, составив 41,38 рубля. «дизель» также подрос на 33 копейки, до 44,33 рубля за литр. В Набережных Челнах литр АИ-92 увеличился в цене на 57 копеек и дорос до 41,52 рубля, АИ-95 прибавил 66 копеек — его средняя цена за литр составила 44,23 рубля. Дизельное топливо в автограде подорожало на 22 копейки — до 44,38 рубля.

В Нижнекамске и Альметьевске ситуация схожая: цена на АИ-92 увеличилась на 62 копейки, дойдя до 41,69 и 41,65 рубля соответственно. Синхронно, на 68 копеек, в двух городах РТ также подросла средняя цена и на литр бензина АИ-95 — в Нижнекамске она составила 44,39 рубля, в Альметьевске — 44,35 рубля. Дизельное топливо за месяц выросло в Нижнекамске на 27 копеек, а в Альметьевске — на 36 копеек, дойдя до 44,59 и 44,53 рубля соответственно.

Аналогично ситуация выглядит в соседней Чувашии: в Чебоксарах литр АИ-92 подорожал на 54 копейки, АИ-95 — на 47 копеек. В Уфе рост цен за минувший месяц не был столь агрессивным: литр АИ-92 прибавил 32 копейки, АИ-95 — 28 копеек. В столице Ульяновской области розничные цены на бензин увеличились незначительно, либо и вовсе чуть «скинули»: АИ-92 прибавил всего 7 копеек, а АИ-95 — подешевел на 1 копейку. В Самаре ситуация схожая: АИ-92 подорожал на 13 копеек, АИ-95 — на 4 копейки.

По словам экспертов, такой разброс цен и неравномерный их рост на территории ПФО можно объяснить различной концентрацией АЗС «независимых» компаний без собственных перерабатывающих мощностей, на которые не распространяется ни соглашение, ни демпфирующий механизм, на территории различных регионов. В Татарстане есть большое число АЗС, не контролируемых крупными нефтяными компаниями, этим в какой-то степени и можно объяснить значительно больший, относительно соседних регионов, рост розничных цен на бензин.

Говоря о динамике роста розничных цен на бензин в разных регионах ПФО, необходимо брать в расчет и их абсолютные значения, считает президент Ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения РТ Ирек Сулейманов. Даже с учетом того, что литр АИ-92 в Казани подорожал на 62 копейки за месяц, дойдя до отметки в 41,68 рубля, в Уфе при подорожании на 32 копейки цена достигла 42,05 рубля, подчеркнул специалист.

«Тенденция только одна — цены будут расти», — убежден Михаил Крутихин. Фото dsnews.ua

«Если правительство не будет регулировать, начнется нормальный рынок»

Порядка 65 процентов АЗС по России принадлежат независимым компаниям без собственных перерабатывающих мощностей, на которые не распространяется демпфирующий механизм. Никаких преференций за сдерживание цен эти компании не получат, а значит, им ничто не помешает увеличивать розничные цены на топливо, тем более что рынок и действия правительства сами их к этому подталкивают, констатировал партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.

— Тенденция только одна — цены будут расти. Прежде всего, надо учесть, что вместе с завершением этого не вполне действовавшего соглашения правительство с 1 июля повышает акциз на топливо. Если соглашения нет, акциз растет, соответственно, и цены будут расти. В отсутствие соглашения, скорее всего, независимые нефтяные компании, которые не имеют экспорта и собственной переработки, будут повышать цены, поскольку нефтепродукты они будут покупать у вертикально-интегрированных компаний или на бирже, — пояснил специалист.

— Если правительство не будет регулировать административными мерами, начнется нормальный рынок. И он будет реагировать на действия правительства, в том числе на повышение акцизов, повышение налога на добычу полезных ископаемых. Компенсация (демпфирующий механизм) будет только вертикально-интегрированным компаниям, у которых есть перерабатывающие мощности, а остальным компаниям никакой компенсации за это (сдерживание цен) не будет. Значит, на нормальных автозаправках, не принадлежащих крупным дельцам, цены будут расти, — добавил Крутихин.