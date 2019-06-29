Видеоопрос: «А вы поддерживаете штрафы за скрытые госномера?»
Если водитель намеренно закрыл государственный регистрационный номер своего автомобиля бумагой, листвой, грязью, снегом, суд вправе выписать ему штраф размером до пяти тысяч рублей или лишить его прав. Такое постановление принял на этой неделе Пленум Верховного суда в качестве разъяснения нижестоящим судам.
«А вы поддерживаете такое наказание за скрытые госномера?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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