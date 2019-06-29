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Видеоопрос: «А вы поддерживаете штрафы за скрытые госномера?»

07:00, 29.06.2019 1
Видеоопрос: «А вы поддерживаете штрафы за скрытые госномера?» Фото: smotorom.ru

Если водитель намеренно закрыл государственный регистрационный номер своего автомобиля бумагой, листвой, грязью, снегом, суд вправе выписать ему штраф размером до пяти тысяч рублей или лишить его прав. Такое постановление принял на этой неделе Пленум Верховного суда в качестве разъяснения нижестоящим судам.

«А вы поддерживаете такое наказание за скрытые госномера?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Ксения Жаркова, видео Камиля Исмаилова
Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07:22
    Поддерживаю конечно. А то летуны летают, штрафы не платят, жлобы стоят на парковке, не платят. Надо наказывать сразу тыся по 15-20. Чтоб существенно было.
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